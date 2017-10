Farkasházy egy zseni

2017. október 19. 23:46

Döbbenetes fenyegetés hangzott el a Hócipő alapítója részéről kedden – a Hír TV Egyenesen adásában – azzal kapcsolatban, hogy továbbra sincs elvtársias egyetértés a baloldalon. Teddy, azaz Farkasházy Tivadar el-elcsukló hangon azzal fenyegette meg – Olga néni „néma” asszisztálásával – a néhány százalékos apró pártokat, hogy ha nem fognak össze a szerinte szintén kis pártoknak számító MSZP-vel és DK-val, amíg csak teheti (karja bírja) felelőssé teszi őket azért a katasztrófáért, amely Fidesz-győzelem esetén éri az országot.

Az önmagát királycsinálóvá előléptető egykori humorista bohózata itt nem ért véget, mert fény derült arra is, hogy a Hócipő fura ura kit jelöl miniszterelnöknek – bizonyára a Hócipő párt nevében -, aki mögé mindenki álljon be, mert különben Teddy jóindulatának vége! A Simicska tévéjéhez továbbra is hű nézők szíve minden bizonnyal a ballibbhez dörgölőző Vona Gáborért dobbant volna, Teddy azonban előrukkolt zseniális ötletével, megnevezte a befutóra nyerő tippet, az anno Hajdú-Bét okán (is) közgazdasági Nobel-díj esélyes Bajnai Gordont!

Bár nem tudni, a fenyegetés hallatán mossák-e alsóneműiket a Magyarországot csőd szélére juttatókkal összefogni nem szándékozó apróbb pártok, Teddy hívei futhatnak a lovira, hogy tétre, helyre, na meg befutóra megtegyék Bajnai Gordont!

Megfenyegették a baloldali kis pártokat

magyaridok.hu