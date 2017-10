Így erősíthetjük immunrendszerünket a tél előtt

Már most felvehetjük a kesztyűt a téli betegségekkel szemben. Van még bőven friss gyümölcs és zöldség, hogy egy kicsit besegítsünk az immunrendszerünknek.

Az őszi idénygyümölcsökben és zöldségekben az a jó, hogy tele vannak a szervezet számára fontos és hasznos vitaminokkal, amelyek segítenek feltölteni az immunrendszerünket. Mert ugyan még a kellemes ősz sétál a kertek alatt, de nem kell sok hozzá, hogy novemberben feljebb tekerjük a fűtést, sálat, sapkát húzzunk és elinduljunk a télbe. A sokszor fagyos, hideg szürke télbe.

Ahhoz, hogy erős immunrendszerrel fogadjuk majd az új évszakot, nem árt feltankolni a szervezetünket. De mit is együnk?

Szőlőt, amennyit csak tudunk

Vitaminok közül béta karotin- , B1- és a B2- és C- K-vitamin-, folsav- és biotin található meg benne. Az ásványi anyagok közül sok foszfort, káliumot, magnéziumot és cinket tartalmaz. A sötét színű szőlő fajták sok flavonoidot is tartalmaz. A bioflavonoidok kifejezett gyulladáscsökkentő, immunerősítő tulajdonsággal rendelkeznek, és védik a szervezetet a szabadgyökök okozta sejtkárosodások ellen.

Jó érett szilvát

A szilva gazdag ásványi anyagokban (kálium, vas, magnézium), B2-, és C- vitaminban. A héja nagyon gazdag élelmi rostokban. Inulint is tartalmaz, mely prebiotikumként táplálja a hasznos probiotikus bélbaktériumokat, amire szükségünk is van, mert az ép bélflóra az immunrendszer egyik alappillére. A flavonoidoknak köszönhetően javítja a szervezet ellenálló képességet, véd a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben.

Almát

Mert ahogy a mondás tartja, napi egy alma az orvost távol tartja. Az alma B1, B2, B6-vitaminokat, folsavat, C-vitamint, kalciumot, vasat, magnéziumot,foszfort, káliumot, és cinket tartalmaz. Értékes rostanyaga a pektin, ami javítja az emésztést, és béltisztító hatású. Rostanyagai a héjában találhatók, szóval szükségtelen, hogy megpucoljuk.

Paprikát

100 g paprika kb. 180 mg C- vitamint tartalmaz. A C- vitamin pedig az egyik legjelentősebb immunrendszer erősítő.

Káposztát

A kápsozta B1, B2, B3-, B6, B7- vitaminokat, folsavat, C-vitamint, káliumot,magnéziumot, nátriumot, vasat és jódot tartalmaz. Rostokban bővelkedik, ezért segíti az emésztést és az egészséges z egészséges gyomornyálkahártya fenntartását.

Diót

A dió telítetlen zsírsavai az agy számára fontosak. A benne lévő kalcium miatt fog-és csonterősítő hatású. Fehérjetartalma magas, így fogyókúra, zsírszegény diéta esetén jól kiváltja a húst. Rendszeres fogyasztása normalizálja a belek működését.

hirado.hu