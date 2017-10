Babis nem köntörfalaz – ő lehet a befutó

Andrej Babis minden kétség nélkül a csehek „kiválasztottja” a pénteken kezdődött kétnapos választás előtt. Az ország hagyományos EU-párti szövetségei labdába sem rúghatnak, míg Babis szomszédaira támaszkodva újabb üzenetet küld Brüsszelnek: a csehek önállóan is képesek döntést hozni az ország nemzeti és uniós jövőjével kapcsolatban.

Az ingatlanmágnás elnökjelölt merész reformokat helyezett kilátásba: megnyirbálná a korrupt politikai elit hatalmát, és megakadályozná a muzulmán migránsok betelepítését. A pénzügyminiszterként is helytálló milliárdos vállalatként kívánja irányítani az országot, de egyedül nem lesz képes kormányt alakítani, pártja pedig nem éppen a kompromisszumkészségéről híresült el – figyelmeztet a Prague Daily Monitor.

Babis nem szereti a megbeszélések és kompromisszumok uralta koalíciós tárgyalásokat, de az előrejelzések szerint pártja egyedül nem fogja elérni a kormányalapításhoz szükséges 30 százalékos küszöböt, így nem lesz más választása, alkudoznia kell. Módszerei letisztultak és egyenesek, ami megnehezítheti a rugalmasságot igénylő tárgyalásokat – írják.

„Arra kérjük a szavazókat, hogy minél többen voksoljanak ránk” – mondta Babis nem sokkal a választások előtt. A közvélemény-kutatások tavasszal 30 százaléknál nagyobb támogatottságot jeleztek az ANO-szavazók köreiben, de a friss jelentések szerint a mozgalom mégsem fogja túllépni az említett küszöböt a kétnapos választás után.

Ő lenne a cseh Trump?

Babis nem köntörfalaz, a mindennapi emberek nyelvén beszél az ország elfeledett lakosaihoz. Élesen bírálja az Európai Unió politikáját, a NATO küldetését pedig elavultnak nevezi. Országa sorsát helyezi előtérbe, de mégsem lehet jó szívvel Donald Trumphoz hasonlítani. Babis erre külön fel is hívta a figyelmet egy interjú alatt, ahol büszkén közölte a riporterrel, hogy az amerikai elnökkel ellentétben neki soha nem kellett csődöt jelentenie.

Bár Donald Trumpnak nem sikerült belopnia magát a cseh állampolgárok szívébe, Babis semmit sem veszít azzal, ha az amerikai ingatlanmogullal hasonlítják össze. „Lehet, hogy az itteni emberek nem rajonganak Trumpért, de a politikai döntéseit szeretik, legalábbis akkor, amikor Babis adja elő őket” – mondta a New York Egyetem prágai intézményének igazgatója a Washington Postnak.

Babis szavazóbázisát nem érdemes a cseh fővárosban keresni. A politikus inkább azokon a külvárosi területeken népszerű, ahol nem a turizmusból meggazdagodott főváros jóléti uralkodik. A kevésbé tehető lakosság mellett az idősebb szavazókra is számíthat, akik az átláthatatlan politikai bürokrácia helyett inkább egy egyszerűbb rendszer visszaállítását preferálják – magyarázta a Financial Timesnak Daniel Prokop, a Median politikai kutatóintézet vezetője.

Andrej Babis szlovák származású cseh milliárdos, volt miniszterelnök-helyettes, az ANO mozgalom elnöke egy szavazóhelyiségbe érkezik Prágában, a kétnapos képviselőházi választások első napján (MTI/EPA/Filip Singer)

Nyugaton már siratják az eredményt

Míg Babis nézetei közel állnak a közép-európai térség uniós célkitűzéseihez, a nyugati sajtó már a választás előtt szélsőségességgel vádolta, és már előre az Európai Unió perifériájára taszította ki, ahol meglátásuk szerint jelenleg hazánk és Lengyelország stagnál.

A New York Times elemző cikkében azt részletezi, hogy a választás az uniós egységet veszélyezteti. A cikk írója szerint a cseheknek a siker és az önkényuralom között kell választaniuk: „Egy olyan évben, mikor sorsdöntő szavazásokat élt túl Európa – Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország és Ausztria –, Csehország uniós jövőjét a cseh parlamenti választások kimenetele döntheti el. A szavazás után kiderül, hogy Csehország a sikeres Nyugat-Európához kíván csatlakozni, vagy a káoszba süllyedő, egyre inkább önkényuralommal irányított Kelet-Európa nemzeteihez csatlakozik” – olvashatjuk.

Az európai hangulat az ANO kezére játszik

A 2011-ben alapított ANO mozgalom győzelme esetén olyan bevándorlásellenes retorikával kampányoló pártok közé kerülne be, amelyek átalakították az egész kontinens politikai atmoszféráját. Először a francia Nemzeti Front ért el meglepően jó eredményt, majd a német AfP jutott be a Bundestagba, végül az osztrák Szabadságpárt, mint a jövőbeli osztrák kormány beharangozott koalíciós partnere ért el rendkívüli eredményt a választáson. Babis sok mindenben egyetért a felsorolt pártok irányelveivel. Nem akarja bevezetni az eurót és élesen kritizálja az EU migrációs politikáját – ezzel az iránnyal pedig nem is szónokolhatna hálásabb tömegeknek, mint a cseheknek, akik az Eurobarometer felmérése szerint az EU legbizalmatlanabb lakói a görögök után.

A különböző nacionalista törekvések sikere nyomást gyakorolhat egy kétlépcsős Európai Unió megalakulására, ami az első- és másodrangú államok elkülönítését helyezi előtérbe. Babis az euroövezeti tagságot is elutasítja, és többször is hangsúlyozta, hogy nem lát semmi rosszat egy többsebességes Európa megalakulásában.

Babis vállalkozó múltja is kapóra jöhet

„Egész életem során mindig építettem valamit. Egy olyan céget hoztam létre, ahol 35 ezer ember kapott munkát. Biztos vagyok benne, hogy pénzügyminiszterként sokkal többet tettem az ország jövőjéért, mint a forradalom óta kinevezett pénzügyminiszterek együttvéve” – mondta a vezető a prágai Agrofert székhelyénél adott interjúban, amelyet negyed évszázada épített.

Még a korrupciós botrány sem tudta meggyengíteni választási esélyeit, sőt: tovább erősítette a politikus gondosan kitalált kívülálló személyiségét, akinek megbuktatásáért az összes bennfentes politikus összefogott. „Azt mondják, hogy veszélyt jelentek a demokráciára, ami természetesen nevetséges. Én a korrupt rendszer számára jelentek óriási fenyegetést” – mondta a Financia Timesnak (FT) adott interjúban.

A politikus saját könyvével felszerelkezve gyakran beszélget szavazókkal, olykor még privát mobilszámát is megadja azoknak, akik segíteni akarnak a korrupció elleni harcnál.

„Normális ember. Ráadásul elég pénze van ahhoz, hogy ne akarja meglopni a cseh embereket” – mondta a politikusról az FT által megkérdezett egyik prágai ANO-szavazó.

