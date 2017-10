A zaklatás áldozatai a hatóságokkal is küzdenek

„A zaklatás áldozata falakba ütközik. kimondható, hogy a zaklatottak nem számíthatnak hatékony védelemre” – mondta a Zoom.hu megkeresésére Regász Mária ügyvéd, akit az elmúlt napokban nyilvánosságra került ügyekkel kapcsolatban kérdeztünk. A családjogi ügyekre és azzal kapcsolatos büntetőügyekre specializálódott jogi képviselő megerősítette: a zaklatási ügyekkel kapcsolatban az a legnehezebb, hogy nagyon problémás a bizonyíthatóságuk; ha nincs valamilyen felvétel (hang vagy videó), esetleg fizikai sérülés, amelyről látlelet készült, akkor szinte lehetetlen bizonyítani.

Kérdésünkre elmondta, hogy egy múltbéli zaklatás miatt hozzá forduló áldozatnak azt javasolná, hogy kutasson fel bármilyen bizonyítékot, idézze fel, írja össze, hogy kiknek beszélt egykor az őt ért zaklatásról. Ebben az esetben fontos, hogy ne keresse meg a szereplőket, mert tanúkénti meghallgatásukkor kevésbé hitelesebben tudnak megszólalni, ha el kellene mondaniuk, hogy nemrég beszéltek az áldozattal (tehát felmerül, hogy befolyásolta a tanúkat). Ha volt az esetnek fizikai nyoma, kutasson utána az esetleges orvosi papíroknak.

Mindemellett a zaklatási ügyek elszenvedőinek, jogi képviselőként, azt javasolja, hogy semmiképpen se a médiához forduljanak először: ne nyilatkozzanak rendőrségi, bírósági eljárás előtt az ügyükről.

Ennek oka épp az, hogy az áldozat elvileg jóhiszeműen elmondja, hogy mi történt vele, de ha nem tudja bizonyítani, akkor könnyen előfordulhat, hogy rágalmazás vagy hamis vád miatt ellene indul eljárás és a végén őt marasztalják el. Akkor is érdemesebb a rendőrséghez fordulni, ha felmerül, hogy már esetlegesen elévült az ügy, mert nem biztos, hogy az áldozat ezt el tudja dönteni; előfordulhat, hogy más áldozatok is vannak, nekik esetleg még segíthet.

Regász Mária szerint bár a most nyilvánosságot kapott esetekben az az indok a megszólalásra, hogy ezzel a megszólalók példát tudnak mutatni, másokat is az átélt esetek megvallására tudják bírni, sokszor tapasztalhatóak egyéb okok (bosszú, ellehetetlenítési szándék). Így, sajnos, a valós áldozatok sokszor igen rossz helyzetben vannak, mert nem hisznek nekik, ugyanakkor a médiához azért fordulnak sokan, mert már csak abban bíznak, hogy a nyilvánosság hatására mégis hajlandóak kivizsgálni az ügyüket a nyomozó hatóságok.

Felhívta a figyelmet, hogy azok, akik nyilvánosan előállnak ilyen történettel, maguk is feljelenthetőek lesznek, hiszen igen súlyos vádakat fogalmaznak meg és azon személyek, akikről állítják ezeket, nyilván védekezni fognak. Emiatt ha ilyen esetben rágalmazás vagy hamis vád miatt feljelentik a feltételezett áldozatot, akkor majd neki kell bizonyítania, hogy megtörtént tíz vagy húsz évvel ezelőtt a zaklatás, tehát rajta lesz a bizonyítás terhe (ez személyiségjogi perekben is így van).

Az ügyvéd szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan esetek, amikor valaki kifejezetten bosszúból, egy régi sérelem okán vádol meg alaptalanul valakit ilyen tettel. Egyértelmű, tette hozzá, hogy tönkre lehet tenni valakit azzal, hogy két-három ember „összeáll” és egybehangzóan azt állítja róla, hogy több esetben zaklatta őket. Példaként említette, hogy Angliában, egy nőről kiderült, tizenöt embert vádolt meg alaptalanul különböző városokban. És maga is találkozott olyan esetekkel, ahol a vádak alaptalannak bizonyultak, viszont tökéletesen tönkretették a meggyanúsított személy életét, ellehetetlenítették karrierjét.

Arról is beszélt, hogy arra nincs lehetőség, hogy múltbeli zaklatást közvetett bizonyítékokkal, például az okozott lelki traumák alátámasztásával bizonyítsanak rá az elkövetőkre, hiszen ma nem áll olyan szinten a pszichológia, hogy a „jó színészeket”, vagy a gátlástalan pszichopatákat kiszűrje. Az ügyvéd – aki az úgynevezett lúgos ügyben ismertté vált Renner Erikát is képviselte korábban – a bírósági eljárásokról azt mondta, túlságosan a tanúvallomásokat részesítik előnyben az ügyekben, pedig a tanúk egyértelműen befolyásolhatóak, megvezethetőek (ha csak azt vesszük figyelembe, hogy pl. egy perben pro- és kontra is tanúkat hallgatnak meg, akik ugyanazon tényre képesek egymáshoz képest teljesen ellentétes tanúvallomást tenni, tehát valamelyik biztosan nem mond igazat).

Ellenpéldaként hozta az olyan módszereket, mint a funkcionális agyi MRI-vizsgálat, amely a vallomások esetében az agyműködést vizsgálja; leegyszerűsítve azon az elven, hogy hamis állításokkor az agyunk sokkal nagyobb része aktív, mint akkor, amikor igazat mondunk és az agynak más területe működik (tehát világít az MRI felvételen), mint az igazmondásnál. Ellentétben a poligráffal, amelyet sajnos könnyen át lehet verni, ennek az eljárásnak úgy néz ki, hogy százszázalékos a hatékonysága. Nálunk azonban egyelőre nem alkalmazzák.

A bizonyítás kapcsán elmondta, hogy például amikor az alaptalannak tartott vádak miatt egy egykori vagy állítólagos elkövetőt idéznek a bíróság elé és az azzal védekezik, hogy tanúja van, hogy biztosan nem ő volt, akkor ezzel gyakorlatilag elárulhatja magát. Hiszen ha nem történt semmi, honnan tudta, hogy melyik tanút kellett behívnia, hogy 20 évvel ezelőtt kivel volt együtt akkor. (A bizonyítás tehát relatív, mindig az adott helyzettől függ, de például ha a tanú azt tudja bizonyítani, hogy az adott időszakban nem is volt az országban, mert külföldön éltek, akkor már jó bizonyíték lehet.)

Amennyiben az áldozat nem tudja bizonyítani, hogy megtörtént az egykori zaklatás, a bíróságnak van mérlegelési lehetősége. Kimondhatja azt, hogy bizonyíték hiányában megszünteti az eljárást a feljelentett ellen, mert nem bizonyítható, hogy megtörtént a cselekmény, de ugyanilyen módon ha az állítólagos zaklató hamis vád miatt feljelenti az áldozatát, az áldozat ellen is megszüntetheti az eljárást (ez bírófüggő). De megtörténhet az is, hogy a bíróság elmarasztalja azt, aki a zaklatásról bizonyíték hiányában beszélt a média előtt. Példaként említette, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az elmúlt időben több olyan ítélet is született, amelyekben elmarasztaltak olyanokat, akik zaklatásról beszéltek, úgy, hogy bizonyítékokkal is rendelkeztek az esetről.

A bíróság indoka ebben az esetben az volt, hogy mivel nem ítélték el a férfit jogerősen (konkrétan szexuális erőszak és annak kísérlete miatt), ezért nem állíthatja senki róla, hogy elkövette a cselekményt. Mert az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy nem követte el, ha egyszer nem marasztalták el érte, de volt, hogy az áldozatot képviselő ügyvédet is elmarasztalták azzal az indokkal, hogy nem állíthatja, hogy életveszélyesen megfenyegette a zaklató, mivel még nem marasztalták el zaklatás miatt jogerősen a zaklatót. Igaz, hogy azért nem, mert a nyomozó hatóság a 2012-ben tett feljelentésre 2015-ben tett vádemelési javaslatot, az ügyészség 2016-ban emelt vádat és a bíróságnak egy év alatt sem sikerült tárgyalást tartani az ügyben, de ez nem számított – aztán persze a Fővárosi Ítélőtábla helyrerakta a kérdést, az ügyvéd minden nyilatkozata jogszerű volt.

Ez viszont jól mutatja azt, hogy milyen hosszadalmasak a zaklatási ügyek: egyáltalán nem tekinthető hatékony védelemnek, ha öt év alatt még az első tárgyalásig sem sikerül eljutni.

Másik esetben pedig az ügyészség azt közölte az áldozattal, hogy ez nem zaklatás, csak bosszantás.

Ezzel adott esetben másodlagosan is viktimizálhatják a zaklatottat, amivel erősíthetik, hogy nem mernek az áldozatok fellépni a hasonló ügyekben, majd amikor a média segítségével mégiscsak kipattan az ügy, akkor meg felelősségre vonják az áldozatot, hogy miért nem szólt.

Regász Mária arról is részletesen beszélt, hogy a zaklatásos ügyek feltárása komoly nehézségekbe ütközik azokban az esetekben is, amikor nem évekkel, évtizedekkel később tesznek feljelentést. A bizonyíthatóság ugyanis ilyenkor is nehéz, mivel két ember személyes kapcsolatáról van szó, olyan helyzetekről, amelyekbe mások nem láthatnak, nem avatkozhatnak be.

Ráadásul nem egyszer előfordul, hogy a hatóságok gyakorlatilag évek óta húzzák az időt, hogy ne kelljen felelősségre vonniuk egy zaklatót, mert az a hatóságot is évek óta támadja. Példaként említette, hogy volt olyan eset, hogy a nyomozó hatóság azzal az indokkal kérte az ügyből a kizárását, hogy a zaklató által a rendőrség állománya ellen indított eljárások miatt az „érdekében” folyó eljárás eredményessége nem garantálható, majd, miután nem zárták ki őket, megszüntették az eljárást. Ilyenkor ugyan van helye pótmagánvádnak, de belátható, hogy egy évek óta zaklatott személy mennyire mer szembeszállni a zaklatójával, ha még a nyomozó hatóság, ügyészség is cserbenhagyja, tette hozzá az ügyvéd.

Volt olyan eset is, amikor az áldozat hangfelvétellel rögzítette a szexuális erőszak kísérletét, majd a bíróság eltiltotta a hangfelvétel készítéstől, ahelyett, hogy az elkövetőt ítélte volna el. Sajnos olyan is előfordult, hogy a zaklató még költségmentességet is kap az ellene indult eljárásokban annak ellenére, hogy lakása, kocsija, nyaralója és több millió forintja van értékpapírszámlán.

A bizonyíthatóság nehézségei, a megfelelő szakmai felkészültség biztosítása érdekében Regász Mária a szexuális zaklatási ügyek vizsgálatára különleges csoportot hozna létre, amely a jelenleginél sokkal gyorsabban, és sokkal hatékonyabban reagálhatna a felmerült gyanúkra. Úgy, hogy megfelelő szakembergárdával rendelkezik mind igazságügyi pszichológus szakértők, mind nyomozók, ügyészek, bírók tekintetében, és nem sablonok alapján hozza a döntéseket és hajlandó tetemes mennyiségű anyagot is elolvasni. Olyan csoportról van szó, amely ténylegesen képes hatékony védelmet nyújtani a zaklatás áldozatainak; viszont, ha kiderül, hogy a vád hamis, nagyon gyorsan és hatékonyan lép fel a hamis vádló ellen, kifizettetve vele a tette következtében okozott összes kárt. „Ne legyen a bosszú eszköze a szexuális erőszak vádja, de kerüljön börtönbe minden erőszaktevő” – véli Regász Mária.