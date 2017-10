Két újabb nő állítja, hogy Marton László molesztálta őket

A Hír Tv Alinda című műsorában két újabb nő jelentkezett, akik azt állították, hogy Marton László molesztálta őket. A műsorban egyikük egy két évvel ezelőtti történetet mesélt el. Ez különórán zajlott. A nő úgy fogalmazott: “nem volt semmi komolyabb csak, CSAK, idézőjelben csak, ezek a tapizások. A második próbára már úgy mentem oda, hogy én ezt nem bírom lelkileg. Ez megalázó, ez undorító. Rákérdeztem, hogy úgy gondolom ön többet is akar tőlem. Erre az volt a válasz: Nem gondolod rosszul.

Erre én elsírtam magam, tehetetlenségemben. Hogy összeomlott egy egész világ bennem. A sebezhetőségemet kihasználva erre még volt arca azt mondani, hogy mennyire szép vagyok mikor sírok. Akkor ő mondta, hogy nem kell többet találkoznunk, ha ez így nem megy. Én mondtam, hogy persze, természetesen nem fogunk többet találkozni.”

Veiszer Alinda rákérdezett a betelefonálótól, hogy ebben az esetben miért nem fordult a igazságszolgáltatáshoz. Erre úgy reagált: „Hogy bizonyítsam? Nagyon figyelt erre, hogy ne lehessen ezeket a dolgokat rábizonyítani. Csak kettesben, csak telefonhívás, semmi SMS.”

Akadt egy másik betelefonáló is. Az ő története a nyolcvanas években történt. Vieszer Alinda kérdésére azt mondta ugyanarról a személyről van szó, mint az előző betelefonáló esetében, azaz Marton Lászlóról.

„Én is nagyon fiatal voltam, akkoriban 21 éves egyetemista. Teljesen el voltam ájulva, hogy egyáltalán betehettem a lábamat ebbe a színházba. Mikor beléptem valószínűleg a rendező úr felismerte, hogy a megfelelő típus vagyok. Úgy látom, hogy a nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő, nagyon fiatal lányok érdekelték őt. Ugyanúgy elindult, hogy gyere járjál próbákra. Gyönyörűség volt, hogy a nagy rendező azt szeretné, hogy bejárjak a próbáira. Mindig leült mellém, megfogta a lábamat, de ez nem volt annyira zavaró. Közben ugyanis rendkívül intellektuális dolgokról beszélt. Sokszor elvitt engem sétálni, hogy ne legyen senki a környezetben. El is neveztük sétáltatásnak.” A műsorvezető közbevetette, hogy eddig lehetne barátkozás is, jó kapcsolat.

A telefonáló úgy folytatta, hogy „ennek a próbafolyamatnak a végén a bemutatót a rendező úr a lépcsőről nézte. Odaültetett maga mellé. Ami szintén fantasztikus volt, hogy velem akarja nézni.” Arra a kérdésre, hogy akkor mi történt úgy válaszolt: „Tömve volt a hely, lement a fény, és a rendező megfogta a kezemet, azt gondoltam ez a romantika teteje, majd belehelyezte a sliccébe, és két kézzel ott tartotta a nemi szervén. Lesokkoltam. Nem tudtam moccanni sem, mert nem volt hova menni. Utána eltűntem a színházból, teljesen összeomlottam.”

Ezzel azonban nem ért véget – vitte tovább a történetet a telefonáló. „Levadászott a rendező, megtalált engem. A titkárnője telefonált. Én még otthon laktam, nem mondhattam anyámnak, miért nem akarok beszélni Martonnal. Anyám úgy gondolta a Marton udvarol nekem. Végül bementem hozzá. Semmi különösebb atrocitás nem történt akkor. Megint nagyon komolyan vett engem – gondoltam én – mondta, hogy járjak próbára”.

“És akkor igen, elkezdtem újra bejárkálni a színházba. Volt egy bizonyos darabnak az utolsó előadása, és épp a születésnapom volt. Ott volt vele az a bizonyos barát. Mondta, hogy menjünk, ünnepeljük meg a születésnapomat. Felvittek, illetve ő felvitt a Gellérthegyre egy parkolóba. Kiabáltak is velünk a házakból, hogy menjél innen, már megint itt vagy. És akkor fejemet szorította rá a nemi szervére. Úgy zárult, hogy kénytelen voltam ezzel szembenézni, hogy ez csak erről szólt, semmi másról, hogy ez soha nem lesz egyenrangú vagy bármiféle kapcsolat. Soha többet nem mentem a színház közelébe.”

A Vígszínház főrendezőjével kapcsolatban ma közölte a Színház és Filmművészeti Egyetem, hogy kérte oktatói tevékenységének felfüggesztését, amelyet az intézmény rektora el is fogadott.

Marton nem rendez, amíg nem tisztázódnak a vádak