A halkszavú Hadházy

2017. október 21. 23:32

Esküszöm, nem értem. Miért van transzban a Fidesz, mitől tart ennyire, miért turbózza túl magát a választásokra? Lát valamit a közvélemény-kutatásokban, amit mi nem? Pedig ezek mintha azt mutatnák, hogy nyugodtan hátradőlhet. Csak arra kell ügyelnie, hogy ne rontson. Ne sokat mozogjon, és mutassa a szerethetőbb arcát. Ehelyett úgy viselkedik, mint az életéért küzdő, sarokba szorított vad. Rúg, karmol, harap, vicsorog.

A parlamentben a miniszterelnök hisztérikus rohamot kap a halkszavú Hadházy kérdésére, amelyben csak egy amúgyis leállított bundagyanús pályázatról érdeklődik. Orbán eddig keményebb ütéseket is magabiztos cinizmussal hárított. Azonnali pánikreakciókat mutatnak nemhogy bármilyen népszavazásra, de már az aláírásgyűjtésre is, a legócskább trükkökkel állítják le.

A CEU-ról nem mernek se ilyen, se olyan döntést hozni (imádkoznak, hogy elmenjen magától), hiszen ha aláírják a megállapodást, a saját felheccelt híveik háborognak, ha megtagadják, akkor a többiek. Előszednek mindent a régi fegyvertárból, ami épp a kezükbe akad: sorosozást, kvótaügyet, Deutsch Tamást, aki komor képpel és súlyos szavakkal (végül is csak nem röhögheti el magát) tálal újabb Gyurcsány-vádat. Mi van még a raktáron?(...)

Megint van gaz amerikai ügyvivő is, aki miatt Szijjártó eljátszhatja a nagyhalált, csak most nem Goodfriendnek hívják, hanem Kostelanciknak, ami tiszta kiszúrás, mert sokkal nehezebb megjegyezni. A vádjai persze neki is légből kapottak, csupa „tücsök és bogár”, mint Lázár mondja. Szemben Goodfriend állításaival, korrupció pedig nincs, szemben Kostelancikkal, van viszont teljes médiaszabadság. Ami abból is látszik, hogy nálunk még egyetlen újságírót sem robbantottak fel a kocsijában, bár igény volna rá.

A Fidesz már beleszédült a túlpörgésbe. A KDNP rózsafüzérrel segít be, és sokkoló blődségekkel igyekszik harcképtelenné tenni a közvélemény kritikusabb részét, azt, amelyiket még nem terítettek le Németh Szilárd verbális bunkócsapásai. (...)

Lendvai Ildikó: Mitől fél a Fidesz?

Népszava