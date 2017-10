1956 hőseire emlékezünk

Már október 22-én, vasárnap délután 2 órakor megkezdődik a Műegyetemnél az ötvenhatos emlékezés.

A koszorúzást követően az egyetemi ünnepségen Simicskó István honvédelmi miniszter mond beszédet, majd délután fél 5-kor elindul a hagyományos fáklyás menet a Bem térre. Október 23-án reggel 8-kor, a hagyományokhoz híven, az Országház előtti Kossuth Lajos téren ünnepélyesen felvonják Magyarország lobogóját, majd délután 3-kor Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet a Terror Háza Múzeumnál.

A zászlófelvonást a Duna Televízió, a kormányfő beszédét a Duna TV és az M1 közvetíti. Most is lesz „nyitott Parlament”: az érdeklődők október 23-án megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát. A rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájában egész napos protokollmentes megemlékezést tartanak.

Napközben ’56-os játékfilmeket és dokumentumfilmeket is vetítenek a Corvin, a Tabán, valamint a Kino Cafe moziban. Október 23-án délután 5 órától Szabadság­koncertet tartanak a Millenárison. Emellett október ­22-én­ és ­24-én ingyenesen lesz látogatható a Terror Háza ­Múzeum, gyertyát lehet gyújtani a Hősök falánál. Lesznek rendhagyó történelemórák, az intézmény forradalomhoz kapcsolódó kiállítását október 21-től november 5-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Továbbá október 22. és november 4. között a 4-es, 6-os villamos és a 47-es, 49-es villamos vonalán egy-egy ikonikus helyszínen, megállóban korabeli ruhába öltözött fiatalok – rikkancsok – ajánlják az akkori híreket a járókelőknek.

Az MSZP fáklyás felvonulással emlékezik meg 1956 hőseiről október 22-én Kaposváron. A rendezvény 17.30 órakor a Fő u. 77.-nél veszi kezdetét, ahol Nagy Imre mártír-miniszterelnök emléktáblája előtt Hiller István, az MSZP Választmányának elnöke, az Ország­gyűlés alelnöke mond beszédet. Október 23-án Budán, Nagy Imre egykori házánál a többi balliberális párttal közös akciót szerveztek az Index szerint.

A fővárosi MSZP kezdeményezésére közösen koszorúznak majd a szo­cialisták, a DK-sok, valamint az Együtt, a Párbeszéd, a Liberálisok és a Bokros Lajos-féle MoMa tagjai. Az LMP viszont – ahogy korábban a Gulyás Márton által kezdeményezett demonstráción –, itt sem hajlandó együtt mutatkozni a „demokratikus ellenzék” többi reprezentánsával. A Budai Liberális Klub tagjai aztán Vásárhelyi Miklós egykori lakásáshoz vonulnak, ahol emléktáblát avatnak. Az „együttesek” pedig Csepelen folytatják majd a megemlékezést. A Momentum este a Szabadság téren tart politikai gyűlést, az LMP Debrecenben ünnepel. A Jobbik fél négyre a Corvin közbe, a radikális aktivista, Gulyás Márton pedig fél ötre, a Kossuth térre hívta szimpatizánsait.

Említésre méltó: az Egyesült Államok budapesti nagykövete két napja kiadott egy közleményt, amelyben a nagyobb tömegrendezvényekről, így a Terror Háza Múzeum előtti kormányzati megemlékezésről, illetve a Kossuth térre szervezett, Gulyás Márton-féle vagy éppen a Szabadság térre meghirdetett momentumos akciókról adnak tájékoztatást az amerikai állampolgároknak. A jelentésben felhívják a Magyarországon tartózkodók figyelmét arra, hogy még a békésnek induló rendezvényeken is bármikor elszabadulhatnak az indulatok, ezért fokozott figyelmet, az események helyszínének elkerülését javasolják.

A korábbi évekből hasonló figyelmeztetést nem találtunk a követség honlapján.

Megemlékezések Lyontól Johannesburgig

A külhoni magyarok is megünneplik október 23-át. Brüsszelben szentmisét és gyertyás felvonulást tartanak. A Magyarok Angliai Országos Szövetsége Londonban tartja központi megemlékezését, emellett ünnepelnek Írországban, Skóciában és ­Walesben is honfitársaink. Svédországban a hétvégi iskolákban emlékeznek. Portugáliában és Spanyolországban is szerveznek forradalmi megemlékezéseket a helyi magyar szervezetek, valamint Párizsban, Strasbourgban, Lyonban is ünnepelnek a Franciaországban élő magyarok. A New York-i magyar szervezetek az 1956-os emlékműnél tartanak megemlékezést. Más települések mellett Los Angeles, Cleveland, ­Seattle, San Francisco, Miami, San ­Diego is bekapcsolódik az ünneplésbe. Brazíliában, Uruguay­ban, Chilében és Argentínában is készülnek az évfordulóra a magyar közösségek. Sydney-ben, Melbournben, Wellingtonban és ­Christchurchben is ünnepel az Ausztráliában és Új-Zélandon élő magyar diaszpóra. Dél-Afrikában az országban működő egyetlen magyar szervezet, a Dél-afrikai Magyar Szövetség szervezi Johannesburgban az ünnepi rendezvényeket.