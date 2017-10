Ennyi mindenre jó a birsalma

Méltatlanul mellőzzük

A birsalmasajtra még mindannyian emlékszünk, dióval díszítve ott pihent fent a szekrény tetején, de magát a birsalmát kevesen kóstoltuk meg, annyira kemény vagy fanyar. Pedig egy kis kreativitással sok mindent kihozhatunk belőle!

2017. október 22. 12:41

Hazánkban kétfajta birsalmafát ültetnek gyakran: a fanyar konstantinápolyit és a körte alakú, édeskésebb, barázdált bereczkit. Válasszuk akármelyik fajtát is, a birsalma nem véletlenül az egyik legegészségesebb őszi gyümölcs. Tele van pektinekkel, és kiváló nyákoldó a hurutos őszi időszakban. Nagyanyáink idejében még a magjaiból is főztek köhögéscsillapító, gyomornyugtató főzetet. Kenőcsben is sokszor találkozni vele, a kirepedezett, sérült bőr ápolására a legjobb, de felfekvéseknél és aranyérnél is sokaknak bevált. C-vitamin-tartalma és összehúzó hatása miatt akinek bírja a gyomra, érdemes frissen megenni. Fogyasztás előtt mindenképpen dörzsöljük le a szöszöket, mossuk meg a gyümölcs héját, és éles, rövid pengéjű késsel daraboljuk, legalább annyira óvatosan, mint a sütőtököt – a birsalma kifejezetten kemény gyümölcs, legyünk körültekintők!

Süssük meg a tűzhelyen!

Őszi–téli estéken nagyszerű hangulatot teremt az illatos birsalma, amit a sparhelt vagy kályha tetején süthetünk meg alufóliában szegfűszeggel, citrommal, kis cukorral vagy mézzel ízesítve. Kályha híján egy kis vízben, a megadott fűszerekkel hamar kompótot készíthetünk belőle, de ha kicsit sok lett a víz, tejszínes habarás után hamar levest varázsolhatunk belőle, akár más gyümölcsökkel keverve is. Ha igazi autentikus finomságra vágyunk, a szeletekre vágott gyümölcsöt mustban vagy vörösborban főzzük meg! Ha már must, akkor alkohol: kevesen tudják, hogy a birsalmából igazán különleges bort és pálinkát lehet készíteni, olyannyira, hogy a tavalyi Év Pálinkája is birspálinkák keveréke lett.

A jó öreg birsalmasajt

Igazi különlegesség, hiszen hagyományos elkészítési módja sok türelmet igényel. A hámozatlan, felkockázott gyümölcsöt meg kell főzni, levét leszűrni, majd a pépes birset cukorral és citromlével sűrűre főzni. A masszát formákba öntve szikkadni kell hagyni néhány napig, utána nyeri el jellegzetes formáját, állagát, ízét. Hasonló ízvilágot érhetünk el akkor is, ha levárként főzzük be a gyümölcsöt – és kevesebb a vesződség is. Igazán különleges ízt kapunk, ha a birsalmaszeleteket nyersen megsütjük a sütőben, és utána tesszük el forró cukros szirupban, vagy ha a lekvárhoz mazsolát, diót, mandulát, citromhéjat keverünk. Süteményekhez bármikor felhasználhatjuk, gesztenyével, más gyümölcsökkel, magokkal, de csokival is mennyei párost alkot.

Birsalma köretként

Különleges ízével, állagával feldobja a megszokott fogásokat is. Ha óvatosak vagyunk, csak keverjünk belőle a megszokott körethez, ha bátrak, süssük meg krumplival, répákkal, fűszerekkel, dióval, vajjal egy tepsiben, és úgy tálaljuk. Sokan felkockázott céklával sütik együtt sütőlapon, de megbolondíthatjuk vele a bablevest és a tölött káposztát is, nagyanyáink is ezt csinálták. Sült húsok mellé kanyarítsunk belőle csatnit vagy pürét: ez utóbbihoz fél kiló megtisztított gyümölcsöt tegyünk fel egy kis citromlés vízzel főni. Ha megpuhult, pépesítsük botmixerrel, majd habarjuk be egy evőkanál liszt és egy dl tejszín gyömbérrel, fahéjjal, szegfűszeggel, akár csilivel ízesített keverékével. Egy kiskanálnyi cukor sem fog ártani, forraljuk fel, utána mártásként tálalhatjuk is.

Birsalmacsatni

Ízesítőként készíthetjük szintén főfogások vagy akár desszertek mellé. Az édes változathoz a kockázott gyümölcsöt főzzük meg cukros, fűszeres, fehérborecettel és mazsolával megbolondított vízben, majd pépesítsük. Tiszta befőttesüvegekben, szárazdunsztban jól tartósítható.

hirado.hu - ridikul.hu