Kereslek, de nem talállak

Egy baloldali kötődésű blog szellőztette meg, hogy biztosra vehető az MSZP-DK közös lista, és elvi megállapodás született arról, hogy miniszterelnök, de legalábbis listavezető lehet Balázs Péter, a Bajnai-kormány külügyminisztere.

Némileg csorbítja az információ hitelességét, hogy az a B1 blog a forrás, ami másfél hete azt posztolta rendkívüli hírként a Facebookon, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje saját főszerkesztője, Németh Gábor lesz, aki három éve lecigányozta (illetve szerinte valaki az ő nevében lecigányozta) Orbán Viktort a blog elődjén, az Egyenlítőn. Természetesen az akkor ígért bejelentés elmaradt.

Mindenesetre a Magyar Nemzet megkereste Balázs Pétert és az MSZP-t is, de előbbi kikapcsolta telefonját, a párt sajtóosztálya pedig azt közölte, hogy nem kívánják kommentálni a hírt.

A B1 blog egyébként azt is írta, hogy a 76 éves politikussal Tarjányi Péter tárgyalt, aki már korábban állította, hogy megbízást kapott Tóbiás József volt szocialista pártelnöktől, hogy találjon széles körben elfogadható civil miniszterelnök-jelöltet. Azt is írják, hogy ha Gyurcsány Ferenc nem menne bele Balázs jelöltségébe, szóba jöhet Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány egykori igazságügy-minisztere is, Karácsony Gergely pedig csak akkor, ha az Együtt-Párbeszéd a közös listához is csatlakozik.

Balázs Pétert hírbe hozták MSZP-s miniszterelnök-jelöltként