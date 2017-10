Felvonták a nemzeti lobogót - megemlékezések

Megemlékezés a Műegyetemen

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján hétfő reggel az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren.

2017. október 23. 10:00

A szakadó esőben, erős szélben zajló ünnepségen a lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység. A Parlament főlépcsője feletti két erkélyen egy-egy magyar zászló lengett, az egyik a forradalom emlékére lyukas volt.



A ceremónián jelen volt a kormány több tagja, részt vettek katonai és állami szervezetek képviselői, ott volt a diplomáciai testület több tagja.

Katonai tiszteletadás mellett felvonják Magyarország nemzeti lobogóját az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulóján a Parlament előtti Kossuth Lajos téren 2017. október 23-án. A háttérben Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke. MTI Fotó: Illyés Tibor



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett központi programok kiemelt rendezvényét 15.00 órakor a Terror Háza Múzeumnál tartják, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.



Emellett a fővárosban, országszerte és külföldön is számos megemlékezéssel, programmal várják az ünneplőket, családokat. A Nyitott Parlament keretében ingyenesen tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok, az ott elhelyezett Szent Korona. Este Szabadságkoncertet tartanak a Millenárison.



A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában egész nap protokollmentes megemlékezéseket tartanak.



A rendezvényekkel összefüggésben országszerte és a fővárosban is forgalomkorlátozásokra kell készülni.

Gulyás: 1956 a legnagyobb dicsőséget szerezte Magyarországnak

1956 a legnagyobb dicsőséget szerezte Magyarországnak - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Rákóczi-szövetség műegyetemi megemlékezésén, hétfőn Budapesten.

Az M1 aktuális csatorna beszámolója szerint a frakcióvezető arról beszélt, a világban csodálattal és elismeréssel néztek azokra, akik készek voltak az életüket adni a szabadságért.



Gulyás Gergely felidézte, hogy a Műegyetem hallgatói által megfogalmazott 16 pontos kiáltvány indította el a forradalmat. Magyarországnak a forradalom azt a hitet adta, hogy a szovjet megszállás után a demokrácia útjára lépett - tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.



"Innen, a Műegyetemről indult a forradalom alapja, gyökere a szolidaritás volt a poznani munkásokkal" - mondta a frakcióvezető a megemlékezésen. Gulyás Gergely szavai szerint Lengyelországban szintén a kommunista diktatúrával szemben, a szabadságért léptek fel a munkások, és az irántuk érzett szolidaritás volt az, ami a budapesti egyetemistákat is az utcára vitte, akik szabadságot, többpártrendszert és demokráciát követeltek.

Soltész Miklós: a szabadságunkat őriznünk kell!

Jelenlegi szabadságunkat mások vérrel vívták ki, és azt nekünk őriznünk kell - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Lajosmizsén, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezett ünnepségen.

Soltész Miklós hangsúlyozta: a jelenlegi jólétért a hősök, az áldozatok sokat tettek, és ezt meg kell becsülnünk. Tudnunk kell, hogy sem 61 éve, sem ma, másokra nem számíthatunk, csak magunkra - fogalmazott.



A szabadságot kivívni és azt megőrizni csak mi, magyarok vagyunk képesek - mutatott rá, hozzátéve: legyünk méltóak a kommunizmus áldozataihoz, az 1956-os hősökhöz, így a lajosmizsei hősökhöz is.



Hozzátette: nem fogadhatjuk el azt az újabb időkből származó szocialista hazugságot, hogy az 1956-os forradalom mindnyájunké, hiszen voltak, akik a rákosista alkotmányt és a kommunista jogrendszert megalkották és működtették, és voltak, akik mindezt elszenvedték.



Voltak, akik 1956 októberében a népükért, a szabadságért fellázadtak, és voltak, akik mindezt sortüzekkel torolták meg. Voltak, akik hazaszeretetből vérüket áldozták, és akik a halálos ítéleteket megrendelték, meghozták és végrehajtották. És voltak a kommunisták és a szocialisták, akik mindezt tagadták, visszahívták a szovjet hadsereget és a forradalmunkat ellenforradalomnak hívták, majd a nyolcvanas évek második felében "sajnálatos októberi eseményeknek", a rendszerváltozás hajnalán pedig népfelkelésnek, de forradalomnak és szabadságharcnak sohasem - sorolta.



Velük szemben ott voltak milliók, akik tűrtek, szenvedtek és nyomorogtak. Százezrek, akik elhagyták az országot - tette hozzá.



Soltész Miklós hangsúlyozta: azokkal együtt ünnepelhetünk, akik bocsánatot kértek, akik megbánták bűneiket, ahogyan azokkal is, akik belátták a szörnyűséges eszme, a kommunizmus és a szocializmus világméretű pusztításait. Nincs azonban mit tárgyalni és nem lehet közös ünnep az olyanokkal, mint Apró Antal, aki élete utolsó pillanatáig sem bánta meg a halálos vagy súlyos ítéleteket, tagadta a forradalmat, mint Havas Szonja, aki "fasiszta ellenforradalmi puccsot" emleget még most is.



Az államtitkár azt mondta: nincs közös ünnep Szanyi Tiborral és elvtársaival, aki maga is "zárójelbe tette az ünnepet". És nincs miről közösen emlékezni azzal a szocialista párttal, amelynek pártelnöke a forradalom összefogásáról a napokban azt a tanulságot vonta le, hogy "összetartással eltakarítható minden hatalom".



Soltész Miklós beszélt arról is, hogy a Molnár Gyula vezette MSZP még mindig élvezi az elődpárt vagyonát, de annak tetteiért még mindig nem kértek bocsánatot. Miként lehetne közös ünnep - tette fel a kérdést Soltész Miklós - Gyurcsány Ferenccel, aki az 50. évforduló napját vérbe fojtatta, fiatalokat, időseket válogatás nélkül megveretett, szemeket lőttek ki, egyetemisták tucatjait rabosították, és aki azóta sem kért mindezért bocsánatot. Párttársa pedig, a DK-s európai parlamenti képviselő, Niedermüller Péter 61 év után ismét árulja az országot, a szovjet hadsereg helyett most más hadosztályokat uszítana a magyar nemzetre - fogalmazott az államtitkár.



Ma is vannak nagyhatalmak, amelyek, ha gazdasági, geopolitikai és katonai érdekük úgy kívánja, beáldozzák a kisebb országokat, nemzeteket, azokat megszállt területekké változtatják - mondta Soltész Miklós, hozzátéve: ma is vannak "becstelenek és gazemberek bel- és külföldön egyaránt", akik gazdasági és politikai hatalmuk növelése érdekében árulják a nemzetet. Befolyásuk, anyagi javaik gyarapodásért idegen megszállókkal árasztanák el az országot - mutatott rá.



Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett lajosmizsei megemlékezés - amelynek keretében megnyílt az '56 emlékei című kiállítás, majd bemutatták a Vér és könny a porban című, a helyi eseményeket felelevenítő előadást - koszorúzással zárult.

Potápi: a meghurcoltakra is emlékezünk október 23-án

Nem csak a forradalmárokra, hanem az 1956 után meghurcolt emberekre is emlékezünk október 23-án - mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján tartott megemlékezésen, hétfőn Dombóváron.

Potápi Árpád János az 56-os forradalom terén rendezett ünnepségen hangsúlyozta: a mai napig nem tudni pontosan, hányan estek áldozatul a megtorlásnak, de a számuk meghaladta az 1848-49-es szabadságharc után kivégzettekét.



Sokáig az is titok volt, hogy hány embert hurcoltak el a Szovjetunióba, hiszen nem csak 1944-ben, hanem 1956 után is sokakat vittek el szovjet lágerekbe. A forradalom és szabadságharc után, 1956-tól 1958-ig 220 ezer embernek kellett elhagynia az országot. 1944 és 1989 között több millió embert hurcoltak meg Magyarországon - sorolta.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 1956 októberében nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében is voltak megmozdulások, azt követően megtorlások.



Szólt arról is, hogy Tolna megyében 69 embert ítéltek el a forradalom után indított perekben, 29 embert egyetlen büntetőeljárásban, Bonyhádon, Tolnában pedig két embert ítéltek halálra a forradalomban való részvétele miatt.



Potápi Árpád János a megemlékezők jelenlétében megkoszorúzta az 56-os forradalom terén 2006-ban felállított emlékművet; Baráz Tamás alkotása egy golyó ütötte kőoszlopra tekeredő, bronzból készült, lyukas zászlóval idézi fel a forradalom emlékét.







