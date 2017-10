Újabb bizonyíték a Soros-együttműködésre

2017. október 23. 21:06

„Hasznos idióták? Soros prágai lobbistái a Russia Todaynek nyilatkozókat vették tűz alá” címmel az orosz globális tévéhálózat arról számol be, hogy közösen egy Soros, az EU és az amerikai kormány által pénzelt prágai alapítvány az ezen orosz tévének nyilatkozó 2327 személyt hasznos idiótának nevezte, amiért megszólaltak benne. Ugyanis e tévét a magát „Európai értékeknek” nevező lobbicsoport a Kreml szócsövének nevezi.

A prágai alapítvány az Európai Értékek Agytröszt („European Values Think-Tank) néven működik. Ez állított össze egy listát, jelent erről a globális orosz tévéhálózat, amely magába foglalja azokat a vezető nyugati celebeket, újságírókat, kommentátorokat, egyetemi tanárokat, újságírókat, és politikusokat, akik az elmúlt években megjelentek a Russia Today képernyőjén.

A lista maga is tele van hibákkal. Így például az magában foglalja Boris Johnson „brit külügyminisztert”, holott nem ő, hanem egy őt megszemélyesítő színész szerepelt az RT-n.

A prágai lobbiszervezet legnagyobb donora George Soros „keselyű kapitalista”, aki mintegy 25 százalékát állja a szervezet költségvetésének két Nyílt Társadalom alapítványán keresztül.

Az RT erről szóló tudósítása megjegyzi: Oroszország Soros ott működő szervezetét annyira mérgezőnek tekinti, hogy azt „biztonsági fenyegetésként” tiltotta be. De Sorost Magyarország, azaz születési helyének kormányzata is „az állam ellenségének” nyilvánította. És ezzel Izrael is egyetért, amelynek külügyminisztere kijelentette, Soros „folyamatosan aláássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányait”.

Az közismert tehát, jelenti az RT, hogy Soros nem barátja a demokráciának. Hanem arra használja fel hatalmas vagyonát, hogy beavatkozzon szuverén államok belügyeibe, és aláássa a neki nem tetsző kormányokat. Épp amivel prágai lobbiszervezete vádolja az RT-t, holott az RT-nek egyetlen feladata, hogy bemutassa az orosz álláspontot.

Soros mellett az „Európai értékek” lobbicsoport más jelentősebb donorjai az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nagykövetségei. Vagyis nem kell lángésznek lenni ahhoz, hogy kövesse a pénz útját és nézze meg, hogy mi a program. Annak a lobbicsoportnak, amely kapcsolódik az Ukrán Világ Kongresszushoz, a Lockheed Martin Corporation-hoz, a másik gigantikus fegyvergyártóhoz, a Raytheon Companyhoz, és az amerikai külügyminisztériumhoz. Mindezen entitás természetesen profitált az Oroszország és a Nyugat között oly feszültté vált viszonyból.

Lovas István

