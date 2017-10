Rossz hírünket keltik Soros pénzéből

Kampányanyagot készítettek a Soros György támogatását élvező szervezetek, amelyben – szokás szerint – eltemetik a demokráciát és a jogállamot. A kiadványt, amelynek elkészítésére a spekuláns pénzéből is juthatott, külföldi terjesztésre szánják, de magyar nyelven is hozzáférhetővé teszik.

Soros-pénzből készíthette el országjelentését öt, a nemzetközi tőzsde­spekuláns Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózata által egyébként is bőkezűen támogatott magyarországi szervezet. Az Eötvös Károly Intézet, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiaelemező Műhely és a Társaság a Szabadságjogokért Illiberális állam Európa szívében című kiadványa elsősorban a nemzetközi közvélemény befolyásolására készült, de szerkesztői magyar nyelven is közzétették a dokumentumot.

A tizennégy oldalas brosúrában immár sokadszorra temették el a magyar demokráciát és sajtószabadságot. A szerzők szerint a Fidesz és a KDNP kormányzása alatt az országot tisztességtelen választások, foglyul ejtett média, állami gyűlöletkampányok, az eltérő vélemények és képviselők kirekesztése, az állami erőszakmonopólium privatizálása, a közös európai normák semmibevétele és rendszerszerű korrupció jellemzi.

Arról viszont – például a választási rendszer állítólagos igazságtalansága kapcsán – egy szót sem ejtenek, hogy a jobboldali elfogultsággal nem vádolható Czeglédi Zoltán politológus és mások világosan és többször is kifejtették már: a jelenleg hatályos, többségi választási rendszer a kormányzás stabilitása érdekében a mindenkori győztest jutalmazza, nem pedig a Fideszt. Arányos rendszerben ugyanakkor valójában nem győzne az ellenzék, a legnagyobb támogatottsága ugyanis a kormánypártoknak van.

Szokás szerint és immár sokadszorra temetik el a magyar demokráciát és a sajtószabadságot Fotó: helsinki.hu

Egyoldalúnak tűnik a jelentés akkor is, amikor elsiratja a médiapluralizmust, hiszen az utóbbi hónapokban két új baloldali portál indult anélkül, hogy ebben bárki akadályozta volna a tulajdonosokat, s a kiadvány állításával szemben a Class FM nem szűnt meg. Már csak ez a két tény is élesen szemben áll a Soros által támogatott szervezetek állításával, miszerint „minden korábbinál kevesebb mozgástere maradt a független, kritikus médiának”.

A kormányellenes kampányanyag készítőiről érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években összesen közel félmilliárd forint támogatásban részesültek az OSF-től. A pénzek egy része kutatásra, kommunikációs munkára ment el, azaz nem kizárható módon az Illiberális állam Európa szívé­ben is legalább részben Soros-pénzből készült. Bár a kiadvány elkészítésében nem vettek részt, a Fidesz–KDNP lejáratásához további egy tucat – jellemzően szintén a magyar származású tőzsdespekuláns támogatását élvező – szervezet adta a nevét. Például a polgári engedetlenségi képzéseket szervező Civil Kollégium Alapítvány vagy az Energiaklub.

De az aláírók közé tartozik az Amnesty International és a norvég pénzeket kezelő Ökotárs Alapítvány is.

Családegyesítéssel jönnének a migránsok

Brüsszel megkönnyítené a migránsok Európába jutását – mondta egy vasárnapi sajtótájékoztatón Németh Szilárd. A dublini szabályozás reformtervezete ugyanis egyszerűsítené például a migránsok családegyesítését, folytatta a kormánypárti politikus. Hozzátette, Niedermüller Péter, DK-s képviselő is közreműködött a terv végrehajtásának felgyorsításában. A reform lényege, hogy a családegyesítés során nem kell igazolni a rokonságot, és az az oldalági családi kapcsolatokra is kiterjedne. A magyar titkosszolgálatok szerint egy migráns után a hatályos szabályozás mellett akár 8-10, az új gyakorlat szerint viszont akár 20-30 is jöhetne. Érdemes megemlíteni, hogy a hatályos szabályozás mellett a Helsinki Bizottság tavaly 14 bevándorlónak segített abban, hogy családtagjaik, 29 ember, hazánkba juthassanak.