Madrid már a héten lefejezheti Katalóniát

A spanyol szenátus pénteken szavaz a katalán kormány felmentéséről, így Madrid hamarosan hivatalosan is átveheti az irányítást az ország rebellis régiója felett. Katalónia vezetése közben jelezte: foggal-körömmel harcolni fognak a demokratikusan megválasztott intézményeikért.

2017. október 24. 11:49

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök és a madridi kormány a katalán vezetés ellehetetlenítéséről döntött a hét végén. A kabinet rendkívüli ülésén született döntés alapján az alkotmány 155-ös cikkelyének – amely a spanyol egységet védi a törvényellenes, regionális törekvésektől – a gyakorlatban a barcelonai kormány felmentése, Carles Puigdemont katalán elnök menesztése és a katalán parlament jogköreinek megkurtítása lesz a következménye.

Az eddig katalán kézben lévő kormányzati feladatokat határozatlan időre Madrid veszi át, a katalán közigazgatás pedig változatlan formában működik tovább. Rajoy ezen túlmenően a katalán törvényhozás feloszlatásáról is dönthet majd. A spanyol szenátus pénteken szinte biztosan zöld jelzést ad az intézkedéscsomagnak, hiszen a testületben a spanyol kormánypárt egymaga rendelkezik a szükséges, abszolút többségű szavazatszámmal.

Bár Rajoy korábban azt ígérte, hogy a lehető legkegyesebben korlátozzák az autonómiát, a megszorító intézkedések bejelentésekor már úgy fogalmazott: nem volt más választásuk, hiszen a katalán vezetés kifejezett célja volt, hogy idáig fajuljon a helyzet. A kormányfő egyúttal azt is bejelentette: hat hónapon belül előrehozott választásokat tartanak a katalán régióban. – Ezt akarja a többség, ezt diktálja a józan ész – érvelt Rajoy, és hangsúlyozta: Madrid nem Katalónia önrendelkezését függeszti fel, hanem eltávolítja a kialakult helyzetért felelős személyeket.

Félmillióan vonultak szombaton Barcelona utcáira. Nem ereszkedik térdre a régió Fotó: Reuters

Egyelőre nem tudni, hogy a katalán vezetők milyen választ adnak a spanyol szigorra, az viszont biztosnak tűnik, hogy nem ereszkednek térdre Madrid előtt. Carles Puigdemont katalán elnök szombati televíziós beszédében kijelentette: nem fogadják el az önrendelkezésük megsemmisítésére irányuló támadást. Szerinte a demokratikus hozzáállással összeegyeztethetetlen, hogy a spanyol kormány önhatalmúlag, illegális módon a katalán népakarat képviselőjévé nyilvánította magát. – Össze kell fognunk, hogy megvédjük intézményeinket – hangoztatta.

Madrid dolgát megnehezíti, hogy nem cserélheti le hirtelen az egész barcelonai vezetést, így legalább 180 olyan, magas rangú katalán tisztviselő marad a helyén, aki bármikor szembemehet a központi kormány akaratával. Alfonso Dastis Quecedo spanyol külügyminiszter ezzel kapcsolatban közölte: elvárják, hogy a hatalomátvétel után valamennyi katalán politikus Madridnak, és ne a jelenlegi vezetésnek engedelmeskedjen. – Ezeknek az embereknek nem lesz majd jogkörük, így gyakorlatilag egy csoport lázadóként, önkényesen akarja Katalóniára kényszeríteni magát – mondta a BBC-nek.

Pedig a katalán társadalom egy része biztosan kitart a szeparatista vezetők mellett: szombaton közel félmillióan tüntettek Barcelonában a katalán kormány felfüggesztése és az autonómia korlátozása miatt. Carme Forcadell, a katalán parlament elnöke is részt vett a megmozduláson, majd az azt követő sajtótájékoztatón kijelentette: autoriter puccs megy végbe az Európai Unió egy tagállamán belül.

Brüsszel továbbra is Spanyolország belügyeként tekint a történtekre, a múlt heti uniós csúcstalálkozón Angela Merkel német, Emmanuel Macron francia és Theresa May brit vezető is támogatásáról biztosította Rajoyt.

Közben az európai sajtó a helyzet elmérgesedésétől tart: a belga De Tijd szerint jelenleg szinte elképzelhetetlen, hogy erőszakmentes maradjon a spanyolországi válság. Az osztrák Der Standard szintén arról cikkezett, hogy amennyiben Madrid véghez viszi beharangozott terveit, a társadalmi feszültség biztosan nőni fog Katalóniában.

