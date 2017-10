Semjén: Magyarország soha többet nem eshet el

A történelmi tapasztalat arra kötelez bennünket, hogy "Magyarország soha többet nem eshet el", nem eshet el az iszlám hódítás által, és nem engedhetjük meg, hogy "belülről foglalják el Magyarországot" - jelentette ki Semjén Zsolt kedden Zalaegerszegen.

2017. október 24. 23:56

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, miniszterelnök-helyettes a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórum előtt, sajtótájékoztatón azt mondta: ami most az Európai Unióban történik, kísértetiesen hasonlít arra, ahogy 1541-ben az iszlámhitűek mint "városnézők" elfoglalták Buda várát, mivel "most éppen migránsként foglalják el belülről Európát".



Semjén Zsolt úgy fogalmazott: az illegális migráció kezelésével kapcsolatban "Brüsszel politikája három jelzővel illethető: törvénytelen, antidemokratikus és inkorrekt".



Kifejtette: törvénytelen, mert nem tartják be a dublini szerződést, amely szerint illegálisan senki nem léphet be az EU területére. A brüsszeli bürokrácia, "amelyik azon mesterkedik, hogy az illegális migráció bejöjjön Európába", megsérti a dublini szerződést, ugyanakkor Magyarország azt "pontosan és precízen betartja".



Brüsszel politikáját antidemokratikusnak nevezte a KDNP elnöke, mert "elfelejtették" megkérdezni a német vagy az európai polgárokat, hogy akarnak-e tömegesen együtt élni az iszlámmal. A magyar kormány demokratikus, mert népszavazáson és nemzeti konzultáción is megkérdezte erről az embereket, "és a magyar nép azt mondta, hogy nem akar".



Semjén Zsolt szerint inkorrekt, amit Brüsszel csinál, mert a migránsok közül kiválogatják azokat, akiknek szakmájuk van, nyelvet tudnak és "használhatók", őket megtartják, "a többit pedig átlőcsölik a magyaroknak, cseheknek, lengyeleknek, románoknak és a többieknek". Ez az eljárás inkorrekt a migránsokkal szemben is, mert "ők áldozatok".



Ezek az emberek a clintoni amerikai külpolitika áldozatai, amely "az arab tavasznak nevezett folyamat során ideológiai okokból tönkretette - az olyan, amilyen, de - működő államokat" Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. Aszad Szíriája "nem volt leányálom, de kisebb rossz volt, mint az Iszlám Állam" - vélekedett a politikus.



Úgy folytatta, hogy az amerikai politika megnyitotta Ázsia és Észak-Afrika felől a "migránsáradatot" Európa felé, miközben ezek a migránsok áldozatai saját rossz kormányuknak és az embercsempészeknek is. Ezekkel az emberekkel elhitették, hogy Angela Merkel német kancellár és az európai uniós bürokrácia "meghívta őket", elvergődtek idáig, de most a németek azt mondják, mégsem fogadják be őket.



"Ennél sokkal korrektebb, amit mi mondunk, hogy ne induljatok el, ne égessétek fel magatok mögött a házatokat, otthonotokat, mert nem fogunk beengedni titeket." Mi azt ajánljuk, hogy Magyarország erején felül segítséget küld oda, ahol ezek az emberek élnek, "építsünk ott kórházat, iskolát, segítsünk nekik, hogy emberi életet élhessenek a szülőföldjükön" - mondta Semjén Zsolt.



Azért fontos a nemzeti konzultáció, hogy azt tudjuk mondani, "a magyar társadalom a kormány mögött van, s ezzel az erővel tudjunk harcolni Brüsszellel azért, hogy ne legyen illegális migráció, ne legyen tömeges áttelepítés", Magyarország ne legyen kitéve sem a terrorizmus, sem a bűnözés veszélyének - hangoztatta.



A miniszterelnök-helyettes azt is hozzátette: nem szeretné, hogy a gyermekei és az unokái "a saría árnyékában éljenek", márpedig ahol tömegesen megjelenik az iszlám, "ott előbb-utóbb követelni fogják az iszlám jog bevezetését, "nemcsak a muszlimokra, hanem mindenkire, aki az adott területen lakik". Azt akarjuk, hogy "Szent István országa ne legyen kalifátus".



Bizonyos nyugati országok véleménye azért "nem releváns, mert ők már elvesztek". Franciaországban ez az utolsó francia generáció, "amelyik még francia életet élhet", a németek pedig az "elveszés állapotában vannak" - vélekedett.



Mi, a közép-európai V4-ek "még biztosan élhetünk magyar, cseh, lengyel, szlovák életet". Mi nem akarjuk megmondani a franciáknak, hogy kivel éljenek együtt, "de ők se akarják megmondani, hogy mi kivel éljünk együtt", soha nem írtunk alá az EU-val olyan megállapodást, "amelyben lemondtunk volna a szuverenitásunkról, hogy kit engedjünk be az országunkba" - jelentette ki Semjén Zsolt.



Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy Magyarország jó úton jár, Zalaegerszegen sem kell egy rendezvény miatt "betontömböket kirakni az utca elejére, hogy a kamionokat megfékezzük", nem kell biztonsági szolgálatokat felkérni arra, hogy védjék meg a polgárok testi épségét. "Ez egy nyugodt, békés, konzervatív ország, mi ezt a miliőt szeretnénk megőrizni", ehhez kell az emberek felhatalmazása a nemzeti konzultáción.

MTI