Harc a javából…

KDNP: Az idősek megbecsülése! MSZP: Kiktől is kell megvédeni a magyar embereket? Jobbik: Orbáni demokrácia, ahol egyre többen félnek! LMP: Kötvénybiznisz és a nemzet veszélyeztetett biztonsága: Orbán, Rogán, Pharaon meg a többiek! Fidesz: A "szellem" ma is él…

2017. október 25.

Látványos napirend előtti ütközetekkel köszöntötte az összegyűlteket e héten is T. Ház. A retorika lángján lobogva, népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot is jeleztek a felszólalások.Nem volt meglepetés, hogy a szónoklók ugyanazt egészen másként látták. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Hallgatni sem volt egyszerű, megérteni, mérlegelni sem volt könnyebb. A sarki kocsmában ünneplők a töredékért is képen vágják egymást.

A mentelmi jog híján szerényen stilizálva, a durvább megállapításokat, reagálásokat, bekiabálásokat mellőzve, a ”szolidabbakat” viszont jelezve, tallóztuk e-heti szónoklataikat.

Az idősek megbecsülése!

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Tisztelt Ház! Egy Németh László-idézettel hadd kezdjem: „Az öregségben ez a szép s szomorú: az ember túlságosan tisztán látja, mi az, ami igaz, s mi az, ami nem.” Igen! A bölcs idős ember tiszteletet érdemel, a munkában és gyermeknevelésben megfáradt ember megbecsülést, az elgyengült idős pedig támogatást. Az embernek, így az idős embernek is az a jó, ha családban él. A nagyszülő és az unoka kapcsolatát, ezt a szeretetkapcsolatot nehéz lenne mással helyettesíteni. De nemcsak a családban, a társadalomban is szükséges az idős ember megbecsülése az időskor anyagi biztonságának megteremtésével. És most erről van szó! Ez nem ajándék, hanem kötelezettség, hiszen minden aktív korosztály hozzájárul a szülei korosztályának nyugdíjához, éppen a járulékfizetéssel.

- A nyugdíjasok anyagi megbecsülésének a közeljövőben különös hangsúlya lesz. Ennek három eleme van. Az egyik a korrekciós nyugdíjemelés. Tudjuk, hogy januárban 1,6 százalékos volt az emelés, az infláció pedig 2,6 százalékos. A kettő közötti különbség, az 1 százalék lesz novemberben az emelés mértéke, természetesen januártól visszamenőleg. Így egy átlagos nyugdíjnál ez körülbelül 12 ezer forintot jelent.

- A nyugdíjprémium, amit most először kapnak meg a nyugdíjasok, egy bonyolult számítási rendszerrel a következőképpen néz ki. A GDP 3,5 százaléka fölötti rész az, amivel meg kell szorozni a nyugdíj egynegyedét, de maximum 20 ezer forintot. Így jön ki megint csak, a 0,6 százalékkal való szorzás után, az a körülbelül szintén 12 ezer forintos átlag. És karácsony előtt idén is meg fogják kapni a miniszterelnök bejelentése alapján a nyugdíjasok az Erzsébet-utalványt is, ami 10 ezer, tehát jóval 30 ezer fölött van a nyugdíjasok részére ez a novemberi, illetve decemberi juttatás. Ez az ő megbecsülésüket jelenti!

- Tisztelt Ház! Egy kis visszapillantást engedjenek meg a nyugdíjak reálértékének alakulásáról. Ki merem mondani: a baloldali kormányok idején mindig csökkent, a jobboldali kormányok idején emelkedett a nyugdíjak értéke. Hogy jön ez ki? Gondoljunk arra, hogy a ’94-98 közötti időszakban, a Horn-kormány idején 12 százalékkal csökkent a nyugdíjak reálértéke, amit a követő első Orbán-kormány helyre hozott, hiszen minden évben reálérték-növekedés volt, és a végén, amikor már meghozta döntését, és nemcsak a kormánydöntés volt meg, hanem a költségvetésben a fedezete is, a kormányváltás után ezt már a baloldali kormánynak csak ki kellett fizetnie. De amikor közeledett a 8 éves ciklusuk vége, akkor bizony megtették azt, hogy megvonták a 13. havi nyugdíjat, és a nyugdíj-megállapítás szabályait is úgy alakították, hogy a kezdő nyugdíj 8 százalékkal kisebb lett, mint ami előtte volt. Tehát a baloldali kormány ismét csak csökkentette a nyugdíjak reálértékét. Mi viszont 2010-ben, amikor az ország mélyponton volt, megtettük azt az ígéretet, hogy megőrizzük a nyugdíjak értékét, meg is tettük, sőt, némileg emelkedett is! - Tehát nyugodtan kimondhatjuk: a mi kormányunk azzal, hogy rendezi a pénzügyeket és a gazdaság helyzetét, lehetőséget teremtenek arra, hogy megteremtse a nyugdíjasok, az idős emberek anyagi biztonságát, és a megfelelő reálérték-növekedést.

- Tisztelt Ház! Hadd fejezzem be ismét egy idézettel, ami megint csak a nyugdíjasoknak, illetve az idős embereknek szól: „Nem a kor számít, hanem az ész, a bátorság és az önbecsülés!” Ezt kívánom minden idős embernek! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Kiktől is kell megvédeni a magyar embereket?

MOLNÁR ZSOLT, (MSZP): - Tisztelt Országgyűlés! A nemzeti együttműködés rendszerének hétéves teljesítményét értékelve azt kell hogy mondjam, hogy önöktől kell megvédeni ezt az országot! Az önök teljesítményétől kell megvédeni ezt az országot, és nem azoktól a hamis vádaktól, amelyeket megfogalmaznak egyrészt a Soros-tervről, amelyről az önök vezető politikusai és miniszterei is azt mondják, hogy nincsen ilyen terv, kizárólag az önök hazugsággyárában készült a Soros-terv elképzelése, ami arra alkalmas, hogy az önök pártpolitikai céljait szolgálja!

- Aztán ehhez csatlakozik az „Állítsuk meg Brüsszelt!” jelszó, ami nem szól másról, mint az Európai Unió megállításáról, azaz önök megkérdőjelezik az európai uniós tagságunkat, előkészítik adott esetben az Európai Unióból való távozásunkat, azt, amit a magyar történelem több mint ezer év alatt kivívott, hogy odatartozzunk. Önök ezt teszik kockára! Aztán mindannyiunk nemzeti ünnepén, október 23-án megtudtuk, hogy a sötét oldal is felütötte a fejét és köztünk van, akit majd le kell győzni! Én annyit mondanék, hogy ha a sötét oldalt kell keresni, akkor azt azokban a padsorokban (A kormányzó pártok padsorai felé mutatva.), Voldemortokban kell keresni!

- Kit is kell megállítani? A magyar kormányt kell megállítani, hiszen kivezeti az Európai Unióból hazánkat, ami elfogadhatatlan! És meg kell állítani a nemzeti konzultációnak álcázott pénzköltést, ami nem szól másról, mint egy újabb bőr lehúzásáról a kvótanépszavazás után. Álkérdések, pénzszórás ‑ erről szól a nemzeti konzultáció. A magyar kormányt kell megállítani, és a nemzeti konzultációt kell megállítani!

- Azért, hogy megspóroljam az önök válaszát, szeretném tisztázni: nem kívánjuk lebontani a kerítést, a határvédelmi kerítést (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Szétszerelni se?), és nem kívánunk felülről nyitott, korlátlan befogadásra alkalmas kvótát bevezetni Magyarországon. Ezt azért mondom, mert ezeket a hamis vádakat vágják a fejünkhöz ‑ ezek szemenszedett hazugságok! Nem lesz kerítésbontás, és nem lesz kötelező korlátlan kvóta bevezetése Magyarországon. Maradunk viszont az Európai Unióban, mert emellett döntött a magyar nép, a magyar nemzet!

- Miért is teszik mindazt, amit tesznek? Azért, mert figyelmet akarnak elterelni, elsősorban arról a kormányzásnak nevezett ámokfutásról, amit véghez vittek, és a teljesség igénye nélkül arról a 13 plusz 1 ügyről, amelyeket most fel fogok sorolni, és amelyekre az egész magyar társadalom választ vár, nemcsak Magyarország, hanem egész Európa; arról a Pharaon-ügyről, amely szégyene lett az országnak az egész nemzetközi színtéren, hiszen egy Interpol- és FBI-körözés alatt lévő személy üzletelhetett hazánkban. A mai napig nem tudjuk a választ, hogy miért. Aztán itt van a tettestársa, Zaid Naffa, akit tiszteletbeli konzulnak neveznek, holott megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon. Kiss Szilárd vízumgyáráról nem is beszélve, amit hosszú évek óta nem tudunk, hogy hogyan és miként történhetett meg, hogy a magyar kormány miniszterei felülmérlegelik a Nemzetbiztonsági és az Alkotmányvédelmi Hivatal szakvéleményét. Aztán nem tudjuk, hogy az Arton Capital-ügyben milyen típusú betörés történt, merthogy nem köztörvényes lopás, abban biztosak vagyunk. Aztán nem tudjuk, hogy a nemzetbiztonsági kockázat fogalma hogyan egyeztethető össze a letelepedési kötvények által Magyarországra betelepített, akár fél Csepelnyi külföldivel, akik felületes átvizsgálás után kerültek Magyarországra. Aztán nem tudjuk, hogy mi lett az azeri bankszámlákkal, 9 millió dollárról beszélünk, de lehet, hogy az sokkal több. Máltán hősi halált halt egy újságíró asszony, aki megpróbált az ügy végére járni. Aztán nem tudjuk, hogy mi az összefüggés az azeri baltás kiadatása és a titokzatos bankszámlák között, vagyis pontosan tudjuk, hogy mi az összefüggés. Aztán nem tudjuk, hogy a Yandex-ügyre hogy kerülhetett sor. Egy európai uniós NATO-tagállamban hogy fordulhat elő ilyen? Aztán nem tudjuk, hogy Nyakó Istvánt kik akadályozták abban, hogy állampolgári jogait érvényesítse a Nemzeti Választási Iroda előtt. A mai napig nem tudjuk a választ. (Rétvári Bence: Ki rúgta ki? Ezért rúgtátok ki? Jól megbüntettétek Nyakó Istvánt! Bajtársiasan.) Nem tudjuk a választ arra, hogy törvénytelen adatbázis-építés hogy fordulhat elő, hiszen sokadszorra használják a nemzeti konzultációt a Fidesz választási előkészületeire és az adatbázis feltöltésére, hiszen önök is félnek a választási vereségtől. Aztán Voldemort-ügy, Simonka-ügy, Farkas Flórián, Magyar Nemzeti Bank, MET, a teljesség igénye nélkül és plusz 1-ként a Paks II. titkosításai, amelyek nem szólnak másról, mint elbújni a titkosítás mögé és Magyarország és Európa leggyanúsabb ügyét eltussolni.

- Válaszokat várunk, mert a hallgatás beismerés! Beismerik, hogy önök ezekben az ügyekben bűnösök! Nem másról szól a hallgatás, mint ennek a beismeréséről. Természetesen önöktől is választ várunk. Választ várunk a kormány propagandaminiszterétől, mert ennek a játszmának vége! Legkésőbb a választásoknál szembe kell nézni a magyar választók felelősségével! (Taps az MSZP padsoraiból.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Ön azt említette, hogy nincsen semmiféle terv a bevándorlás ügyében. Én nem tudom, hogy ön teljesen tájékozatlan vagy tudatosan vezeti félre a Tisztelt Házat és a magyar nyilvánosságot, de szeretném arról tájékoztatni, hogy múlt héten az Európai Parlament döntött azokról a javaslatokról, amelyek a konzultációban szerepelnek, a kötelező kvótáról, a családegyesítések megkönnyítéséről. Büntetnék azokat pénzügyileg, akik ebben nem vesznek részt. És szeretném önt arról is tájékoztatni, hogy a baloldal képviselője, a Gyurcsány-párt képviselője ott volt a szavazásnál, ezt megszavazta, és azt is mondta, hogy ez jó irányba tett lépés. Úgyhogy kérem, ne vezesse félre a közvéleményt!

- Úgy látom, abban nagyon nem értünk egyet, hogy mitől kell megvédeni a magyar embereket, mert szerintünk Magyarországot a gazdasági kiszolgáltatottságtól, a korábbi időszakok megszorításaitól, az adóemelésektől kell megvédeni, és meg kell védeni az illegális bevándorlástól is. És meg kell védeni attól a baloldaltól is, amelyik, úgy látszik, hogy feladta 1956-ot mint közös magyar eszményt!

- Képviselő Úr! Nem arról van szó, hogy 23 esőcsepp meggátolta, meghiúsította a baloldal ’56-os megemlékezését, hanem van egy sokkal súlyosabb kérdés; mert most ünnepeltük 1956 61. évfordulóját, és ha azt gondolnánk, hogyha eltelt ennyi év, az azt jelenti, hogy a dolgok ezalatt a helyükre kerültek, a tetteseket tetteseknek tekintjük, az áldozatokat pedig áldozatnak. (Gyüre Csaba közbeszól.) Erre jön Szanyi Tibor, és olyan értelmezést ad 1956-nak, amiért a hatvanas években simán vállveregetést kaphatott volna. A bejegyzése szerint október 23-át csak idézőjelben tekinthetjük ünnepnek. Ez a bejegyzés egyébként azt is sugallja, hogy valójában az ávósok voltak az áldozatok. Másnap hajnalban még egy borgőzös levelet is írt ‑ bárcsak ne tette volna! -, s ebben megerősíti azt, hogy október 23-án a szocializmusért kiálló embereket ünnepeljük, ’56 tényleges hőseit. Ezt írta! S azt is mondta, hogy nem ünnepeljük viszont az ordas gyilkosokat, a lincselő csőcseléket és a náci restaurátorokat. Ilyen szavakkal jellemezte a forradalmárokat! Megáll az ész! Nem nagyon találunk erre szavakat. Már annak is örülnünk kell, hogy nem használta Szanyi Tibor az „ellenforradalom” kifejezést.

- Képviselő Úr! Az a probléma, hogy Szanyi Tibor borgőzös nyilatkozata nem magánakció és nem is egyszeri eset, hanem megtestesíti az egész baloldal hozzáállását 1956-hoz! Önöknek hosszú a bűnlajstroma ebben az ügyben! Mégiscsak az MSZP az, amelyik vérbe, könnygázba, gumilövedékbe fojtotta az 50. évfordulót, több mint százhatvanan sérültek meg; a vezetőket még ki is tüntették. Mégiscsak az MSZP az, amelyik az ötvenes évekből hozza a legutóbbi szlogenjét, mondván: fizessenek a gazdagok! Rákosi Mátyás büszke lehetne önökre! S mégiscsak ez a párt az, amelyik a tavalyi évfordulón egyáltalán nem volt hajlandó részt venni az Országgyűlés ünnepi ülésén. És a sort hosszasan folytathatnánk. Azt a kérdést már meg sem nyitjuk, hogy az ’56-os vérbírók közül jó páran nyugodtan élik nyugdíjas éveiket, mindenféle felelősségre vonás nélkül, amint azt a kiváló történész, Békés Márton cikksorozata is bemutatta.

- Tisztelt Ház! Itt tart az MSZP 2017 októberében! Nem gondoltuk, hogy 27 évvel a rendszerváltás után még ezt kell mondanunk, de úgy látszik, hogy ez a párt ugyanaz a párt! Nem képes annak tekinteni 1956-ot, ami: a szabadság iránti vágy szimbólumának. Botrányos magatartásával az MSZP, nemcsak Szanyi Tibor, hanem az ezt eltűrő MSZP megalázza azokat, akik életüket adták a szabadságért. A szó, amit keresünk, az a „botrány”! De közben találtunk egy másikat is, ez pedig az, hogy „szégyen”! Szégyen, hogy az MSZP 2017-ben megtagadja az ’56-os hősök kiállását és ezzel a mostani szabadságunk alapjait. Még egy ok arra, hogy a mi politikai közösségünk büszkén és méltósággal emlékezzen a pesti srácokra, mert az igazság náluk van, és náluk is marad, mert ha esik, ha fúj, a magyar a szabadság népe büszke az 1956-os hősökre. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Orbáni demokrácia, ahol egyre többen félnek!

STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Tisztelt Ház! A kormány úgy toborzott az ’56-os ünnepségekre, hogy a magyar a szabadság nemzete. Ez így is van, de Magyarország története során meg kellett védeni a külső és belső erőktől ugyanúgy a magyar szabadságot, és a magyar nemzet szabadságára nézve ugyanúgy a külföldi helytartók, mint a földesurak is veszélyt jelentenek. A Jobbik úgy gondolja, hogy se a külföldi érdekeket kiszolgáló helytartókra, se a hűbéri, vazallusi világot építő földesurakra nincs szüksége a magyar nemzetnek! A baloldali kormányok egyértelműen helytartók voltak, külföldi érdekeket szolgáltak ki sok esetben, Orbán Viktor kormányai viszont földesúri, hűbéri, vazallusi rendszert építettek országban, ezt szerették volna visszahozni.

- Bibó óta tudjuk, hogy demokráciában, jogállamban az állampolgárok nem félnek, önök viszont a félelem politikájára építenek, sajnos ezt ki kell mondjuk, és lassan a Kádár-korszakot idéző mentalitásból, ami úgy szólt, hogy aki nincs a kormány ellen, azt úgy tekintették, hogy nincs ellene sem. Önök lassan a Rákosi-korszakba lépnek át, és úgy gondolják, hogy aki nincs a kormánnyal, az ellene van, és ezzel a mentalitással próbálják építeni a politikát és próbálják rombolni a szabadságot. S természetesen aki a kormány ellen van, azzal le kell számolni! És már nemcsak az ellenzéki politikusok kerülnek a célkeresztbe, hanem a sajtó munkatársai is. Nemcsak az egész sajtó ellen kell harcot hirdetni, hanem az egyes sajtómunkások ellen is, és természetesen itt is a leszámolás, az ellehetetlenítés, az eltakarítás a cél! Ilyen azonban demokráciában nincs, ezt semmiképpen nem lehet megengedni!

- De félnek a véleményüket kifejezni a tanárok, a köztisztviselők, az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi szervek állománya, de ugyanúgy a közmunkások, de még a rendszert kiszolgáló közép- és felsővezetők is, vagy sokszor leginkább ők, hiszen hiába a szervilis kiszolgálás, elég egy önálló vélemény, és repülhetnek is! S tudják, mi a tragikus ebben az egészben? Az, hogy egy célja van az egész rendszernek, amely a félelemre épít, a korrupt működésük háborítatlan folytatása érdekében. Miről szól a dolog? Ne merjen szólni senki, amikor a győztesekre írják ki a pályázatot, ne merjen szólni senki, amikor meg is nyerik a kiválasztottak ezeket a pályázatokat. Akkor se legyen senki, aki szól, amikor az elszámolásokat kell áttekinteni, de ne merjen ezekben az ügyekben az ügyészség sem eljárást indítani sem hivatalból, sem feljelentésre. De ha valami csoda folytán ezek az ügyek a bíróságra kerülnek, akkor azon dolgoznak, hogy egyre inkább ne legyen olyan bíró sem, aki a fideszes haverokat el merné ítélni! Vagy meg is fordíthatnánk: aki nincs a kormánnyal, ne merjen ne elítélni!

- Ott tartunk, ha megnézik a közvélemény-kutatásokat, hogy már a Fidesz-szavazók többsége is korruptnak tartja a kormányt, de ők megbocsátják a biztonság látszatáért cserébe. Ilyen önigazolást is legfeljebb diktatúrákban láthatunk az ottani rezsimek részéről; igen, van korrupció és félelem, de legalább biztonság is van. S eljutunk oda is, és elmondhatjuk azt is, hogy hatszor szavazták le szemrebbenés nélkül azt az alaptörvény-módosítást is, amely önök által is bevallottan a haza védelmét szolgálta volna. Egy bajuk van vele: hogy mi kizárnánk a piszkos letelepedésikötvény-biznisz visszavezetésének lehetőségét is. És ebben látszik meg az önök, a Fidesz valódi énje! Fontos a haza, persze, nagyon fontos önöknek a haza, de a piszkos pénzeket követően; azok megszerzése, eltulajdonítása és megtartása mindig az első, minden más csak ezután következhet!

- De van egy rossz hírem önöknek: 1956 valódi tanulsága az, hogy lehet Magyarországon olyan rendszert építeni, amely a félelemre épül, de nem sokáig, nem hosszú távra! A Rákosi-korszak nagyjából nyolc évig állt fenn, utána elsöpörte a népharag. És milyen érdekes, jövőre önöknek is letelik ez a nyolc év! Javaslom, kezdjenek el csomagolni! (Taps a Jobbik soraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Sokadjára hallgatjuk végig, hogy hogyan aggódik a Jobbik a magyar demokráciáért. Az a párt ‑ most csak pár példát mondok – amelyik az iráni Forradalmi Gárdát hozta volna be választási megfigyelőnek; amelyik nem mondatta le azt a képviselőt, aki a gyanú szerint külföldi országnak kémkedik, mind a mai napig dolgozhat; amelyik sóval hintette volna be a kereskedelmi tévéket, erre is emlékezhetnek; amelyik egyetlen parlamenti pártként, az itt ülők közül, az uniós tagság ellen kampányolt; amelyiknek az elnöke azt mondta egy beszédében, hogy „demokraták sem vagyunk” ‑ ezt mondta az ön elnöke -; arról a pártról van szó, amelyik egy, a hatóságokat megkerülő Gárdát ajándékozott a magyar közéletnek; arról a pártról, amelyik most egyébként teljesen kiszolgáltatta magát egy földesúrnak, ahogy ön fogalmazott.

- Képviselő Úr! Önök tegnap tartottak egy 100-200 fős összejövetelt, és ezen az ön pártelnöke azzal kezdte a beszédét, hogy egyetért a kormány üzenetével, miszerint a magyar a szabadság népe. Ön is erre utalt. Annak örülünk, ha valamiben egyetértünk, de nagyjából ez az egyetlen dolog, amiben manapság egyetértünk. Mert a Jobbik elnökének tegnapi beszéde ezek után gyakorlatilag pótbeszéd volt azok számára, akik az egyesült baloldali gyűlésre mentek volna. Vona Gábor gyakorlatilag mindent, de mindent elmondott, ami a baloldali gyűlésen elhangzott volna, ha azt az eső, vagy ki tudja, mi miatt végül nem fújták volna le. Azt a beszédet egyébként akár Gulyás Márton is elmondhatta volna.

- Azt mondta Vona Gábor, hogy neki van egy terve, egy személyes terve. Szeretném önnek elmondani, hogy nagyon is jól látjuk, hogy Vona Gábornak van egy terve, és már jó ideje dolgoznak ennek a végrehajtásán. Ennek a tervnek az a lényege, hogy puszta hatalomvágyból és nyers politikai számításból feladják korábbi elveiket, és értékeit, céljait tekintve teljesen kilúgoznak egy korábban még nemzetinek tartott pártot.

- Ne vegyék, kérem, dicséretnek, amikor azt mondjuk, hogy a Vona-terv megvalósítása eléggé hatékonyan zajlik. Mert például, miközben tegnap a migrációról beszéltek, jól tudjuk, hogyan gáncsolták a kormány kvótaellenes népszavazási kezdeményezését, hogy utána egyébként ne szavazzák meg az ebből fakadó alkotmánymódosítást. Vona Gábor egyébként egy kereskedelmi televízióban, amit korábban még sóval hintett volna be, azt is mondta, hogy oké, lehet beszélni az első betelepítési hullámról. (Z. Kárpát Dániel: Rogán Antal mit mondott az első hullámról? ‑ Az elnök csenget.)

- Aztán, az elvtelen felelőtlenségükre egy másik példa, hogy egy uniós főhivatalnokra bíznák a magyarok bérét, miközben nem volt az olyan rég, amikor arra esküdöztek, hogy „tagok tovább nem leszünk” ‑ mármint az Unióban, ezt mondták önök. A parlamentben ülő pártok közül, még egyszer mondom, egyedül a Jobbik kampányolt az uniós tagság ellen, most meg odadobna jogköröket az uniós bürokratáknak!

- És hogy még egy friss példát mondjak a Jobbik fordulataira: nemrég, ugyanazon a héten támadták a kormány nemzeti konzultációját, mint a Helsinki Bizottság. Mindezt azokban a napokban, amikor az Európai Parlament arról szavazott, olyan döntést hozott, amely a konzultációban szereplő pontok aktualitását bizonyítja. Szeretném önnek is elmondani, hogy döntöttek az Európai Parlament szakbizottságában a kötelező kvótáról, felső létszámküszöb nélkül, a családegyesítésről, a pénzügyi szankciókról, az NGO-k bevonásáról és egy áttelepítési ügynökség létrehozásáról is. (Z. Kárpát Dániel folyamatosan közbeszól.) Erre jön a Jobbik, és nyakatekert módon azt próbálja meg bizonyítani, egyébként a baloldali pártokkal meg az LMP-vel együtt, hogy nincs is semmiféle terv.

- Úgy látszik, hogy ilyen akciókra van szüksége Vona Gábornak ahhoz, hogy beengedjék a liberális klubba Budapesten, ahol támogatásért könyörög! Ennek az ambíciónak, ennek a támogatási kérelemnek aztán nagy ára van. Nagy, mert a Jobbik gyakorlatilag apránként, szisztematikusan iktat ki mindent a politikájából, ami kicsit is nemzeti. És ezek után az önök pártelnöke még megkérdezi azt október 23-án a beszédében, hogy mit szólna ehhez Pongrátz Gergely? Hát, mi is ezt kérdezzük: mit szólna ehhez Pongrátz Gergely? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Kötvénybiznisz és a nemzet veszélyeztetett biztonsága: Orbán, Rogán, Pharaon meg a többiek!

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Képviselőtársaim! Az elmúlt években az Orbán-kormány hazugságai lelepleződtek! Ezeknek két sajátossága van. Az egyik a kettős beszéd, és van egy másik dolog: az ország biztonságának a konkrét veszélyeztetése, ami a kettős beszédnél is rosszabb.

- Vegyük ezeket sorra! Emlékszünk arra, hogy milyen eszeveszett kampányt folytatott az Orbán-kormány sok-sok tízmilliárdért a magyar adófizetők pénzéből azért, hogy úgymond megállítsa Brüsszelt. Azt gondolom, nem kell magyarázni, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, nem kell megmagyarázni azt, hogy egyébként az Európai Tanácsban ott ül a magyar miniszterelnök, és ott lenne kötelessége képviselni Magyarország valós nemzeti érdekét, nem a Fidesz üzleti érdekét, amit önök nemzeti érdeknek szoktak hazudni, hanem az ország valós nemzeti érdekét!

- Nézzük meg, hogy ezzel szemben mi történik! Míg tízmilliárdokból folyt a kampányt, hogy önök megállítsák Brüsszelt, nézzük meg, mi történt az Európai Tanácsban! Kinyomtattam az Európai Tanács elmúlt kétéves összes záródokumentumát (Iratokat mutat fel.), kivétel nélkül, Orbán Viktor kivétel nélkül támogatta ezeket a záródokumentumokat, benne egyébként a migrációs és menekültügyi részekkel is. Na, hát ez a kettős beszéd! Közben itthon pedig hisztériát folytatnak!

- Nézzük, hogy mi az, ami még ennél is rosszabb: a nemzet biztonságának a veszélyeztetése! Míg milliárdokból kampányt folytatnak, nemzeti konzultációt folytatnak egy nem létező Soros-tervről, ami egy teljesen egyértelmű figyelemelterelés, addig tudatosan megszervezték és meg is valósították a bevándorlást Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe. (Közbeszólás a Jobbik soraiban: Így van!) Ezt nem mással tették, mint a bevándorlási kötvények konstrukciójával. Rogán Antal nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésben.

- Kérdezem én, hogy míg milliárdokból konzultálnak egyébként mindenféle légből kapott dolgokról, megkérdezték-e a magyar embereket, hogy akarják-e, hogy önök a magyar emberek feje fölött döntsenek arról, hogy húszezer embert beengednek Magyarországra csak azért, hogy fideszes körök megtömjék a zsebüket? Megkérdezték-e a magyar embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy ezt a húszezer embert mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül engedték be Magyarországra és a schengeni övezetbe? Megkérdezték-e az embereket arról, hogy akarták-e, hogy kormányközeli offshore cégek 180 milliárd forintot kaszáljanak ezen úgy, hogy egy fillér adót nem fizetnek Magyarországon, hogy úgy engedjenek be bevándorlókat, hogy csak azért teszik ezt, mert ők önöknek fizetnek? Akarták-e a magyar emberek azt, hogy míg önök az Európai Bíróság ítéletével szembemenve 1294 ember esetében nem akarják elbírálni a menekültügyi kérelmet ‑ hiszen ez csak erről szól -, addig csak a Rogán Antal nevéhez fűződő offshore cég a bevándorlási kötvényekkel közel 1500 embert engedett be mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül Magyarországra és a schengeni övezetbe csak 2016-ban?

- Megkérdezték-e a magyar embereket, hogy akarják-e, hogy amikor 440 milliárd forintot kell az adófizetőknek visszafizetni ezek után a bevándorlási kötvények után, akkor a szintén kormányközeli offshore cégek újra a 180 milliárdon felül az adófizetőknek még akár 440 milliárd forintjával is eltűnhessenek? Hiszen Tállai András maga írta le nekem: az állam nem tud garanciát vállalni arra, hogy az egyes konkrét külföldi illetőségű vállalkozások hosszú távon fennmaradjanak és gazdálkodjanak. Tehát ez egy tudatosan szervezett bevándorlási konstrukció, ez egy tudatosan szervezett pénzmosási konstrukció, amihez nemcsak a kormánypárti politikusok asszisztálnak, hanem a magyar állami intézményrendszer is.

- S ha már nézzük a biztonsági kockázatokat, nézzük hogyan adták el Magyarország biztonságát: ott van Ghaith Pharaon, akit ahelyett, hogy elfogtak volna ‑ Interpol- és FBI-körözés alatt állt -, Orbán Viktor szomszédságában vásárolhatott telket, magyar állami céggel hozhatott létre közös céget, és egyébként kastélybizniszben vehetett részt Orbán Viktor vejével. Vagy ott van Zaid Naffa, aki annak ellenére tb-konzulkodik Magyarországon, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ennek ellenére igazolt Ghaith Pharaonnak, a nemzetközi bűnözőnek mindenféle jövedelmet csak azért, hogy a magyar hatóságok szemet hunyjanak Ghaith Pharaon felett, és egyébként Orbán Viktorral sertepertél.

- Tehát mára tény: a Fidesz lebontotta az ország biztonsági rendszerét, és ki kell mondjuk, hogy a kormány nem kormányoz, hanem Orbán Viktor kormánya bűnözői logikán szerveződő tevékenységet folytat! 2018-ban ennek véget fogunk vetni, és visszaadjuk a magyar embereknek a biztonság garanciáját! (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Legelőször is határozottan visszautasítom az Orbán Viktor miniszterelnök urat és Magyarország kormányát érintő hazugságait, gyalázkodásait. Az ön által elmondottaknak semminemű alapja nincsen, hisz ön is tudja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, illetőleg Magyarország Kormánya az európai fórumokon minden esetben Magyarország, a magyar emberek biztonsága érdekében lépett föl és lép fel a jövőben is! (Demeter Márta felmutatja az iratokat.) Szeretném visszautasítani azt a hazugságát is, ami az Európai Tanács dokumentumait, fölmutatott dokumentumait illeti. A dokumentumokban soha nem szerepelt a kötelező betelepítési kvóta, Orbán Viktor miniszterelnök úr minden alkalommal határozottan föllépett a kvóta ellen, erről megkérdeztük az embereket.

- Képviselő Asszony! Egyébként mi nemcsak a választásokon vagyunk kíváncsiak négyévenként az emberek véleményére, hanem nemzeti konzultációkon vagy akár népszavazás formájában is kikérjük az emberek véleményét, és az emberek világosan véleményt nyilvánítottak: 2016. október 2-án 3 millió 362 ezer ember mondott nemet a kötelező betelepítési kvótára!

- Ami a biztonságot illeti: ne felejtsük el, és ezúton is szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nemzetközi fórumok Magyarországot a világ tíz legbiztonságosabb országai között jegyzik, nemcsak Európa, hanem a világ legbiztonságosabb országai között vagyunk, és ezért Magyarország kormánya mindent megtett. 2010-ben azt mondtuk, hogy a rendet és a biztonságot visszaállítjuk. Mára sikerült elérni ezt, több mint 50 százalékkal csökkent a közterületi bűnözés, több mint 50 százalékkal csökkent a kiemelt bűncselekmények száma. Ma azt mondhatjuk, hogy a magyar emberek, Magyarországon sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint 2010-ben voltak, és nemcsak mi mondjuk, hanem nemzetközi fórumok is mondják ezt.

- Ami pedig a letelepedési kötvényeket illeti: szeretném elmondani ‑ és ez nagyon sok helyen sokszor elhangzott -, hogy a kötvényprogram Magyarország finanszírozásában a beindulásakor és a fennállása alatt fontos szerepet játszott, tehát ez egy olyan eszköz volt, amely Magyarország gazdaságának segítséget nyújtott. S egyébként arra is fölhívom a figyelmet, képviselő asszony, hogy ön a belügyminiszter úrhoz öt alkalommal fordult írásbeli kérdéssel ‑ 2017. július 18-án, 2017. június 2-án, 2017. január 3-án, 2016. szeptember 9-én és 2016. április 25-én ‑ a letelepedési kötvénnyel kapcsolatban. Ön minden alkalommal választ kapott, és önnek reális (Demeter Márta: Nem kaptam választ!) és valós képe lehet arról, hogy a letelepedési kötvényt benyújtók négyszeres szűrőn mennek át, amíg a beadványuk ügyében döntés születik. Vizsgálja őket a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ és a szakszolgálatok. Ráadásul ez a papír egyébként nem állampolgárságról szól, hanem letelepedési engedélyről, ami bármikor visszavonható. (Demeter Márta folyamatosan közbeszól.) Amikor ennek a feltételei fennálltak, a magyar hatóságok visszavonták, illetőleg a négyszeres szűrőnek köszönhetően nem adták meg az engedélyt.

- Képviselő Asszony! Szeretném elmondani, hogy amit ön állít, az nem igaz! Magyarország biztonságát ez a kötvény nem veszélyeztette! Magyarország biztonsága stabil, szilárd, és mondom, ezt nemcsak mi mondjuk, hanem a nemzetközi fórumok is.

- Képviselő Asszony! Sajnálom egyébként, hogy ön hétről hétre a napirend előtti vagy a parlamenti felszólalásaiban a Ron Werber-i gyűlöletpropagandát hozza ide a Tisztelt Házba. (Derültség és közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból.) Nyilván ezt ön a korábbi pártjában megszokta, hisz Ron Werber nem ismeretlen az ön számára.

- És még egyszer szeretném elmondani: ha önöknek számítana Magyarország, számítana a magyar emberek biztonsága, akkor az Európai Parlamentben nem szavazták volna meg a bevándorláspárti javaslatokat. Az ön képviselőtársa, Meszerics Tamás képviselő úr, Soros György megbízható szövetségese újra és újra (Demeter Márta újból felmutatja az iratokat.) a tömeges bevándorlás mellett szavaz, minden egyes alkalommal megszavazta a brüsszeli migránspárti javaslatokat; megszavazta a migránsok betelepítésének kikényszerítéséről szóló európai parlamenti jelentést. (Gyüre Csaba közbeszól.) Megszavazta azt is, hogy pénzbüntetéssel sújtsák azokat az országokat, amelyek nemet mondanak a kényszerbetelepítésre. És el tudja fogadni, az LMP is, hogy Brüsszel kötelező kvótarendszert vezessen be. (Hadházy Ákos közbeszól.) Szerintünk ez jelenti az igazi biztonsági kockázatot!

- De! Képviselő asszony, még lehet változtatni! Ha önöknek valóban fontos lenne Magyarország és a magyar emberek biztonsága, akkor az Európai Parlamentben a soron következő bevándorlásügyről szóló javaslat szavazásánál végre Magyarország és a magyar emberek érdekeit szolgálják a szavazatukkal! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

A szellem ma is él…

BÓNA ZOLTÁN, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Az Alaptörvény preambuluma, a Nemzeti hitvallás a következőképpen fogalmaz: „Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki!”

- A tegnapi napon a világ már 61. alkalommal emlékezett az ’56-os forradalomra és szabadságharcra. Magyarországon mi, magyarok csak 29. alkalommal tehetjük meg ezt szabadon. A kommunista diktatúra alatt ‑ mint tudjuk ‑ csak titokban lehetett emlékezni a nemzeti szabadságküzdelmünkre, annak hőseire, a megtorlásokra és a börtönévekre. Akik a forradalom alatt a nemzet szabadságáért érdemeket szereztek, azoknak a forradalom után az élettől, személyes szabadságuktól vagy hazájuktól kellett elbúcsúzniuk.

- Az első szabad Országgyűlés képviselői hittek abban, hogy a magyar közösség, éppen a hőn áhított szabadság vágyának beteljesüléseként, együttesen képes emlékezni azokra, akik kivívták és a lehető legmagasabb erkölcsi szintre emelték szabad létünk alapjait. Ma már tudjuk, ahogy a Fidesz frakciója a hétvégén fogalmazott, hogy a rendszerváltozás egyik nagy erkölcsi adóssága, hogy ahelyett, hogy a magyar szociáldemokrata hagyományok éledtek volna újjá, az ’56-os forradalmárok vérében és hazaárulásban fogant MSZMP jogutódja, az MSZP lett a demokráciában is a baloldal vezető ereje. Lassan három évtized elteltével azt hittük, hogy nemcsak a személyi átfedés, hanem az eszmei rokonság sem áll fenn olyan közvetlenül a mai MSZP és a kommunista állampárt között. Az 50. évforduló gyurcsányi meggyalázása, a 2006-os rendőri brutalitás olyan elemi erővel hasított a magyar emberek tudatába, amit onnan kitörölni nem lehet. Tavaly Havas Szófia gyalázatos kijelentései, idén pedig Szanyi Tibor internetes bejegyzése, amely idézőjelbe teszi a nemzeti ünnepet, oszlatja szét illúzióinkat, és teszi ismét zárójelbe a magyar szociáldemokráciát. A rendszerváltozás után négy évvel egykori karhatalmista miniszterelnököt adó Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselőjének álláspontja összeegyeztethetetlen a demokratikus jogállam alapértékeivel.

- Képviselőtársaim! - A Fidesz álláspontja: amennyiben az MSZP a forradalom saját jogelődje általi elárulásával ma már valóban nem azonosul, amennyiben nem a forradalom napjaiban megölt ávósok, hanem a kivégzett forradalmárok emlékét tartja megőrzendőnek és ápolandónak, valamint amennyiben a szovjet szuronyokon alapuló diktatúrával szemben ma már a független, demokratikus jogállam pártján áll, úgy az ’56-os forradalom 61. évfordulóját követően Szanyi Tibor már nem lehetne az MSZP tagja. Ellenkező esetben Molnár Gyulának, az MSZP elnökének egyetlen kijelentését tudjuk komolyan venni, amely pontosan rímel Grósz Károly ’89-ben elmondott szavaira: ennek lényege, hogy „a Párt él!” Megállapíthatjuk: szelleme ma is él!

- Képviselőtársaim! Mi tudjuk, ha elvész a szabadság, elvész a függetlenség is, így elveszünk mi magunk is. 61 év távlata mégis kellő időbeli közelség ahhoz, hogy erőt merítsünk, és pontosan felmérjük nemzeti szuverenitásunk megőrzendő értékét. Ezt az értéket támadja az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottságának döntése, amely a gyakorlatban a Soros-tervet hajtja végre. Ma már mindenki számára látható, hogy a kötelező betelepítési kvóták veszélye valóságos, hiába próbálják azt tagadni a magyar baloldal képviselői Magyarországon és az Európai Parlamentben. Különösen megdöbbentő és szomorú, hogy a bizottságban a magyar baloldal képviselője, Niedermüller Péter, a Gyurcsány-párt politikusa megszavazta a jelentést.

- A LIBE által elfogadott jelentésben visszaköszönnek a Soros-tervből már ismert konkrét javaslatok, pontok, hiszen a szöveg tartalmazza a kötelező elosztás igényét, és egy automatikus, felső korlát nélküli, végtelenített folyamatban gondolkodik. A jelentés olyan abszurd pontokat is tartalmaz, miszerint előbb osszák szét az Európába érkező migránsokat, és csak azt követően foglalkozzanak annak megállapításával, hogy egyáltalán jogosultak-e bármiféle menekültstátuszra. A nemzeti hatáskörök csökkentése mellett a brüsszeli bürokraták nem ösztönzik a határvédelmet, figyelmen kívül hagyva a terrorveszélyt és az illegális határátlépések állandósulását.

- Ezért kérek minden szabadságszerető magyar állampolgárt, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban! Ma se hagyjuk magunkat, és éljünk a véleménynyilvánítás szabadságával! (Taps a kormánypártok soraiból.)

