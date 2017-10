Egyedülálló a magyar program a világon

A keresztények üldözéséről Washingtonban rendezett nemzetközi konferencián Azbej Tristan helyettes államtitkár szerdán elmondta: az üldözött keresztények megsegítését célzó magyar program az első és mind ez idáig egyedüli kormányzati kezdeményezés a világon.

2017. október 26. 09:58

Az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár a nemzetközi konferencián elmondott beszédében kiemelte: évezredes fennállása óta Magyarország többször is vállalta a kereszténység védelmezőjének szerepét. Mostani szerepvállalását is részben ez magyarázza, részben viszont a jelenkori migrációs válság, amelyben Magyarország – európai uniós kötelezettségeinek is eleget téve – az illegális migrációs hullám ellen védekezik, és a válságövezetek sokat szenvedett közösségeit, köztük az üldözött keresztényeket is, helyben adott segítséggel támogatja.

Beszédében Azbej Tristan hangsúlyozta: a magyar kormány olyan humanitárius programot indított, amely markánsan eltér a hasonló célú programok gyakorlatától. „Alapvető hozzáállásunk, hogy akár az úgynevezett politikai korrektséget is felülírva, nevén nevezzük a keresztényeket világszerte érő atrocitásokat” – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar kormány az átláthatatlan nemzetközi szervezetek, a kormányok, vagy más köztes szereplők helyett a támogatást közvetlenül a fenyegetett közösségekhez juttatja el, hogy aztán ők használhassák fel igényeiknek megfelelően.

Azbej Tristan megköszönte a nemzetközi és az amerikai egyházi és jószolgálati vezetők Magyarországot méltató szavait, s egyben partnerséget kért és ajánlott abban, hogy a magyar modellt más országok kormányainak is bemutathassa, illetve segítsenek elérni, hogy más kormányok is hasonló programot indítsanak.

A magyar modellre a nemzetközi konferencián fel is figyeltek. A szerda esti gálarendezvényen elmondott beszédében Jeff Fortenberry amerikai republikánus képviselő Magyarország vezető szerepét dicsérte a közel-keleti keresztényekért tett erőfeszítésekben.

Mike Pence amerikai alelnök, szintén a szerda esti gálarendezvényen, kifejtette: Donald Trump elnök látja a pusztítást, tisztában van az elkövetőkkel, és kimondja, néven is nevezi őket: az Iszlám Állam terroristáiról van szó, akik népirtást követtek el. Az alelnök bejelentette: „úton van a segítség, a Trump-kormányzat felfüggeszti az amerikai hozzájárulásokat az ENSZ segélyprogramjaihoz, és közvetlenül az üldözöttekhez juttatja el a segélyeket”.

Pence elmondta: az ENSZ-ben több mint 160 ilyen program van, de egyharmaduk nem a célt, az üldözött keresztények megsegítését szolgálta, az amerikai kormány ezért döntött úgy, hogy megkerüli a világszervezetet.

A péntekig tartó konferencián – amelyet a Keresztények Védelmében (IDC) nevű szervezet rendez – egyházi méltóságok, politikusok, kutatóintézetek vezetői, közel-keleti keresztény felekezetek képviselői vesznek részt.

MTI