Szemben az árral…

Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások az elkövetkező években? Veszélyben vannak-e katonáink Irakban? Mikor mer végre szembenézni a kormány a károsultakkal? Csak ennyit érnek a nyugdíjasok a kormánynak? Hogyan tudja segíteni a magyar rendőrség nemzetközi szinten is az illegális migráció megfékezését?

2017. október 26. 18:05

Az azonnali kérdések órája a T. Házban párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda! Lao-Ce szerint egy bölcs ember előre néző halk szava, hatásosabb mint egy ostobának a lármázása. A héten sem történt mádként. Volt aki hallgatott a kínai filozófusra, s voltak, akik nem. Voltak akik messzebbre próbáltak tekinteni, mint ameddig képesek voltak ellátni, s voltak akik nem.A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítették a másikon. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját!

Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások az elkövetkező években?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Államtitkár Úr! A KDNP-frakció többször kérdezte már a kormányzatot a kerékpáros fejlesztésekkel kapcsolatban. A kormányzat válaszaiban egy 2020-ig terjedő országos bringaúthálózat elkészítését tűzte ki célul, és hogy ez nem csak egy üres ígéret, arra jó példa a legújabb bejelentés, amely szerint az egyik leginkább hiányzó szakasz, a Budapesttől Balatonig tartó bringaút 2019 nyarára elkészül. Persze nem lehetünk elégedettek: szükség van további kerékpárutak kiépítésére, illetve a meglévő hálózat fejlesztésére és felújítására is. Kiemelendő ezek közül a Budapest-Balaton kerékpárúthoz szorosan kapcsolódó Balaton-kör felújítása is, amellyel véleményem szerint egy olyan komplex útvonal jön létre, amely sok amatőr kerékpáros számára kiemelt útvonal lehet. Természetesen fontos az is, hogy az útvonal ne csak öncélú legyen, hanem a nemzetközi kerékpáros vérkeringésbe bekapcsolódhasson, így a KDNP-frakció bízik benne, hogy ez ehhez kapcsolódó fejlesztések is mihamarabb megtörténnek.

- Államtitkár Úr! Két dologról azonban nem feledkezhetünk meg. Jó dolog a kerékpárút, azonban önmagában nem elég! Fontos, hogy az út mellett olyan kiegészítő infrastruktúra, például kerékpáros-pihenő, információs pont, esetleg szervizpont épüljön, ahogy ez már Budapesten több helyen bevált, amely a gyerekes családok számára is lehetővé teszi a hosszabb távú bringázást. A későbbi útfejlesztések érdekében pedig fontos a kerékpáros-forgalom mérése, illetve a kerékpárosok preferenciájának ismerete. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat:

- Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások az elkövetkezendő években?

- Mekkora összeget tervez fordítni a kormány kerékpárút-hálózat fejlesztésére 2020-ig?

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban, az elkövetkezendő években rendkívül jelentős fejlesztéseket valósítunk meg a kerékpárutaknál. 2020-ig mintegy 100 milliárd forint ráfordításával jelentős mértékben bővíteni kívánjuk a magyarországi gerinchálózatot és ezzel együtt az európai kerékpárutak magyarországi szakaszainak építését is. Csak példaképpen említem a Duna menti és a dunakanyari EuroVelo utat.

- Az építés mellett nagyon fontos a kerékpárutak üzemeltetése is, amit központi kézbe, a Magyar Közút kezébe kívánunk letenni. A mintegy 2 ezer kilométeren tervezett új kerékpárutak építése során érintett települések teljes köre még nem ismert, de az előzetes tervek alapján százat meghaladó települést fognak közvetlenül is érinteni a fejlesztések.

- Képviselő Úr! Az ön által is említett kiegészítő szolgáltatások és fejlesztések sorában szeretném kiemelni azokat a kerékpáros-pihenőket, kerékpárkölcsönzőket, szervizpontokat, nem utolsósorban a mobilapplikációk használatát, esetenként egészségügyi segélyhelyeket, amelyek a kerékpárutak részei. A fejlesztésekhez tartozik, hogy nemrégiben adtuk át az új arculat szerinti egységes táblázással jelölt első túrakerékpáros útvonalat Pannonhalma és Balatonfüred között. Az ősszel megtörténik a Fertőd-Keszthely útvonal kijelölése is, néhány héten belül pedig elkészülnek a Balatoni Bringakör, a Budapest-Balaton, a Rajka-Budapest és az EuroVelo 6-os kerékpárutak tervei is. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt kiemelkedően fontosnak tartja a közlekedés- és fejlesztéspolitikában a környezetkímélő, egészséges és túlzsúfolt közutak terhelését mérséklő, a családok életében jó és tartalmas időtöltésnek számító kerékpározás ügyét. Persze a fejlesztések és az utak építése nem történhet a vakvilágban, fontos, hogy mind a magyarországi, mind az európai kerékpárút-hálózathoz kapcsolódva a tervezés és a kivitelezés egy hosszú távú koncepció részeként valósuljon meg, ezáltal olyan gerinchálózat alakuljon ki, amellyel számottevően javulhatnak és bővülhetnek a szabadidős kerékpározás nyújtotta lehetőségek.

- Államtitkár úr válasza arról győzött meg, hogy a közeljövőben is jelentős fejlesztések várhatók, ezért köszönettel vettem a válaszát! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

FÓNAGY JÁNOS: - Képviselő Úr! Az előbb említett fejlesztések között több szakasz építése még 2018-ban megtörténhet, és 2019-ben további kerékpárutak átadására kerül sor. A következő években egyebek mellett összesen mintegy 330 kilométeren épül ki a Budapest-Balaton kerékpárút és egy újabb kis-balatoni bekötéssel a már előbb említett Balatoni Bringakör.

- A magam részéről a kerékpáros fejlesztésekhez és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység során fontosnak tartom kiemelni az ehhez szükséges képzést és oktatást, hiszen a családi és szabadidős kerékpározásnál gyermekeink biztonsága, saját magunk és gyermekeink biztonsága szempontjából az alapvető ismeretek fontosságát meghatározónak tartom. Ezért továbbra is fontosnak tartom az utak építése mellett az oktatást, a képzést a biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Veszélyben vannak-e katonáink Irakban?

HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Nézzük meg, mire jutunk! A téma fontos, sajnos muszáj rákérdeznem. Először is döbbentem veszem tudomásul, hogy a miniszterelnöknek annyira nem fontos a magyar katonáink sorsa és élete, hogy a földművelésügyi minisztert jelölte ki a válaszadó személyének. Nyilvánvalóan ezzel a Magyar Országgyűlés tekintélyét is kijelöli. Másrészt egyébként a honvédelmi minisztertől is szégyenteljesnek tartom, hogy nem jön be ide a parlamentbe válaszolni erre a fontos kérdésre.

- A magyar kormány felkérésére a Magyar Országgyűlés több mint kétharmados többséggel küldte katonáinkat Irakba, méghozzá az iraki központi kormány felkérésére, az észak-iraki Kurdisztán pesmerga hadseregének kiképzésére, az Iszlám Állam elleni harc érdekében. Azóta Moszul városát ezek az erők elfoglalták, és a legutóbbi híreket talán önök is tudják: ez a két fél, az egyik fél, akitől a felkérést kértük, a másik fél, akinek a katonáit képezzük, egymás ellen fordultak az elmúlt időszakban. Az észak-iraki Kurdisztánban népszavazást tartottak a tartomány függetlenségéről, és 98 százalékos arányban az igenek győztek. Ezek után nem is kellett sokat várni a reakcióra: múlt héten fegyveres konfliktussá fajult. Nagyon nagy kérdés innentől kezdve:

- Mi fog történni a magyar katonákkal, akik két tűz közé szorulhatnak?

- Azok a katonák lövik egymást, akiknek a felkérésére ott vagyunk, és akiket képzünk, és jó lenne tudni, hogy a magyar kormány erre a helyzetre felkészült-e?

- Látnak-e kockázatot abban, akár a közeljövőben, akár a távolabbi jövőben, hogy a magyar katonák ilyen szempontból megoldhatatlan helyzet elé állítódnak?

- Tervezi-e a kormány a magyar csapatok kivonását ebben az esetben a térségből?

- Egyáltalán van-e bármilyen készülés, van-e bármilyen válaszuk arra a helyzetre, hogyha a magyar katonák két tűz közé szorulnak abban az országban, ahová egyébként a központi kormány felkérésére mentünk ki segítséget nyújtani iraki területeken?

***

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Ez egy fontos kérdés. Persze, ha csak a leírt, illetve elmondott kérdést nézzük, hogy veszélyben vannak-e katonáink Irakban, akkor a kérdező komolyságát meg lehet kérdőjelezni, hiszen a katonaság azért nem egy veszélymentes terület. Minden elismerésem a hazát védő katonáké, szerintem ez a szintű kérdésfelvetés tiszteletlenség velük szemben! (Zaj az MSZP soraiban.)

- A kormány szerint és személy szerint nekem is nagyon fontos az, hogy a magyar katonák a lehető legbiztonságosabban teljesítsék azt a küldetést, ami embert próbáló, veszélyekkel terhes, hiszen minden misszió kockázatos katonáink számára. Az iraki misszió célja ugyanakkor az, hogy a mintegy 60 országot tömörítő koalíciós szerepvállalással csökkentse az illegális migráció által okozott válsághelyzetet, továbbá Európa terrorfenyegetettségét és erősítse a magyar emberek biztonságát. Felkészültek vagyunk tehát minden helyzetre, minden intézkedést megteszünk, ami tőlünk telhető! (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Bárándy Gergely: Szép válasz! Látszik, hogy nem értesz hozzá! ‑ Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HARANGOZÓ TAMÁS: - Nehéz lesz, nehéz megőrizni a nyugodtságunkat, és csak nagyon-nagyon remélem, hogy a magyar kint lévő katonáink élete nem Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter tudásától és hozzáértésétől függ, mert akkor szaladjanak, amerre látnak!

- Miniszter Úr! Én jártam kint, tudom, hogy mi történik kint. Szégyenteljes a maga válasza! Először, is katonáink nem fegyveres harci cselekményre lettek oda kiküldve, hanem kiképzésre, másodszor: világosan látszik, hogy fogalma nincsen, miről beszél! Még egyszer mondom: az iraki kormány felkérésére vannak ott katonáink, a pesmerga hadsereg kiképzésére. Most éppen az iraki katonák a pesmergákat lövik, a mi katonáink pedig ezekben a táborokban ezeket a katonákat képezik ki. Szeretném öntől azt is kérdezni és legyen kedves tisztességes választ adni:

- Merre lőnek majd, ha ez a fegyveres konfliktus el fogja érni esetleg Erbílt is?

- Miért nem tud egy tisztességes választ adni arra a kérdésre, hogy gondolkodik-e a kormány azon, hogy mi fog ott történni?

- Van-e kimenekítési tervük, esetleg kivonják-e a katonáinkat, vagy más valamilyen információja van a magyar kormánynak arról, hogy a mintegy 200 katonának a sorsa mi lesz a következő hetekben, hónapokban?

***

FAZEKAS SÁNDOR: - Képviselő Úr! Látom azt, hogy az MSZP-frakció zajos véleménynyilvánítással próbál engem kibillenteni ennek a kérdésnek a megválaszolásából. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.)

- Szeretném elmondani: teljes mértékig tisztában vagyok azzal, hogy mi az, ha valaki katona, milyen kötelezettségekkel jár, én ugyanis voltam katona, és azt az esküt, amelyet annak idején tettem, azt a mai napig is fontosnak tartom és betartom (Szakács László: Nem ezt kérdeztük. ‑ Zaj az MSZP soraiban.), ez az egyik dolog, ellentétben önökkel, akik itt felelőtlenül kiabálnak.

- A másik az, hogy szeretnék mindenkit megnyugtatni: az iraki misszióban részt vevő katonákat is arról, hogy a kormány, a Honvédelmi Minisztérium figyelemmel kíséri az ottani helyzetet, gondoskodik róluk, és minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni, amennyiben azt a helyzet indokolja! (Bárándy Gergely: Fogalmad sincs, hogy miről beszélsz! ‑ Taps a kormánypártok soraiban.)

Mikor mer végre szembenézni a kormány a károsultakkal?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! A múlt héten került sor a Jobbik által összehívott devizahiteles kerekasztal újabb fordulójára, amelynek sajátossága, hogy a parlamenti pártok mellett meghívjuk a kormány, a Bankszövetség képviselőit és természetesen elsősorban azokat a civil szerveződéseket, akik létező megoldási javaslatokkal rendelkeznek, akik érdemben el tudják önöknek és nekünk is mondani, hogy a való életben hogyan lehetne megoldani ezt az elképesztően régóta göngyölített problémakört. A helyzet az, hogy a kormányzat megint nem tette tiszteletét ezen az eseményen, megint nem mert szembenézni a károsultakkal!

- Miniszter Úr! Éppen ezen a héten, amikor ’56 hőseit ünnepeltük a tegnapi nap folyamán, éppen ezen a héten akarnak, fognak kilakoltatni egy ’56-os hőst és családtagjait ‑ ideértve egyébként a velük egy háztartásban élő kisgyermeket is. A végrehajtói rendszer túlkapásai, elképesztő visszaélései közismertek, ennek példája volt a korábbiakban egy 5 milliós tartozásból eredő 33 millió forintos követelés, mégis ezzel szemben sem a kormányzat, sem a felügyeleti szervek érdemi védőernyőt nem nyújtanak, hiszen csak részmegoldásokra tudták ragadtatni magukat.

- Miniszter Úr! Végtörlesztést biztosítottak a szerencsésebb helyzetben lévőknek, Nemzeti Eszközkezelőt kezelnek megoldásként, ahol elveszik az emberektől az ingatlanjuk tulajdonjogát, de látható, hogy nem tudták érdemben csökkenteni azt a több mint 140 ezres létszámot, akik esetében az elmaradás akkora, hogy a kilakoltatás réme napi szintű veszélyt, napi szintű fenyegetettséget jelent, és ezen embereken a számonkért tartozás jellemző módon indokolatlan. A devizahiteles kerekasztalnál ennek szakmai háttere, indokai kifejtésre kerültek. Adódik a kérdés:

- Hajlandó-e a kormány legalább a kilakoltatási moratóriumot meghirdetni a választásokig, ha már nem ismerkedett meg a problémával, és saját ígéreteinek megfelelően, igazából nem segített ezeken az embereken, mert bár azt mondta, hogy senkit nem hagy az út szélén, mégsem tett semmit érdemben értük?

***

FAZEKAS SÁNDOR, (Földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Magyarországon 2002 után a szocialista kormány szüntette meg a korábbi otthonteremtési rendszert, és egyúttal a devizahitelezés felé terelte a magyar családokat. Ennek eredményeként a lakossági devizahitelek összege több mint százszorosára emelkedett, és mintegy egymillió magyar családot hozott nehéz helyzetbe. A 2008-as világgazdasági válság egyik következménye pedig volt az, hogy jelentősen megváltoztak az árfolyamok, így megemelkedtek a törlesztőrészletek és a tartozások is. Több százezer magyar család került tehát kilátástalan helyzetbe, sokakat a kilakoltatás veszélye fenyegetett, a szocialista kormány pedig semmilyen támogatást nem adott részükre.

- Ezt követte a nemzeti ügyek kormányának intézkedéssorozata: kilakoltatási moratóriumot hirdettünk meg, bevezetésre került az árfolyamgát, és lehetővé vált a végtörlesztés, amely több mint 100 ezer embernek nyújt biztonságos otthont. Több alkalommal egyeztettünk a devizahiteleseket képviselő szervezetekkel is, nem pusztán valamilyen politikai tőkefelhalmozás vagy választási kampányígérgetés miatt, hanem döntően gyakorlati megoldásokat keresve erre a nehéz helyzetre.

- Képviselő Úr! Én bízom abban, hogy az eddigi intézkedések meghozzák az eredményeket. Ma már lényegesen kevesebben küzdenek ezzel a nagy problémával, ugyanakkor látszik az is, hogy még sok feladat áll előttünk, remélem, hogy ezekre is sikerül majd megoldást találnunk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Z. KÁRPÁT DÁNIEL: - Miniszter Úr! Ha önt valóban érdekli ezen család sorsa, én megígérem, hogy a mai nap folyamán az elérhetőséget, még a Facebook-eseménynek a linkjét is el fogom küldeni az ön postaládájába. Kérem, hogy nézzenek utána, igyekezzenek a hatályos jogszabályi kereteken belül segíteni ennek a családnak, mert abszolúte szimbolikus, hogy forradalmunk évfordulójának környékén olyan embereket dobnak ki, egyébként állításom szerint indokolatlan tartozások alapján az ingatlanukból, akik egész egyszerűen nem rendelkeznek ilyen típusú tartozással. Nem kellene, hogy ezen bankárrendszer áldozataivá váljanak csak és kizárólag azért, mert önök nem segítettek! A kilakoltatási moratóriumot pedig hirdessék meg egészen a választásokig, hogy egy újonnan felálló kormányzat önök helyett végre rendezhesse ezt a problémakört! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

FAZEKAS SÁNDOR: - Képviselő Úr! A Nemzeti Eszközkezelő csak egy lehetséges megoldás. Ezen túlmenően a kormány és a parlament döntésének köszönhetően a hiteleseknek visszajártak azok az összegek, amelyeket a bankok egyoldalú kamatemelésekkel és az árfolyamrésekkel tisztességtelenül vettek el. Bevezettük a magáncsőd intézményét is a legnehezebb helyzetben lévő adósok számára. Szerintem ez egy olyan nemzeti ügy, ahol a lehető legkézenfekvőbb megoldásokat kell nyújtanunk. Elérhető megoldásokat kell nyújtanunk azoknak, akik ilyen helyzetbe kerültek. Ez a kormány valamennyi tagja számára fontos. Nincsen olyan település, nincsen szinte olyan család, amelyet ne érintene ez a probléma. Én várom az adatokat, személyesen megígérem önnek azt, hogy közbenjárok ebben az ügyben, és amennyiben van megoldás, azt meg fogjuk találni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Csak ennyit érnek a nyugdíjasok a kormánynak?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Önök úgy jelentették be a nyugdíjkorrekciót és a nyugdíjprémiumot, illetve hogy decemberben 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány lesz, mintha hatalmas kegyet gyakorolnának a nyugdíjasok felé. Nyilván a kis pénzre szükségük van a nyugdíjasoknak, de ennél többet érdemelnének.

- Nézzük meg, mi a baj! Először is önök januárban alultervezték a nyugdíjemelést. Először 0,9 százalékról beszéltek, majd januárban 1,6 százalékra emelték, nem tudni, hogy miért, mert a Magyar Nemzeti Bank ekkor 2,4 százalékos inflációt jelzett előre, vagyis önök a nyugdíjasok pénzét az elmúlt 10 hónapban kamat nélkül, ingyen használták. Ráadásul probléma még ehhez kapcsolódóan, hogy az egy nyugdíjasra eső átlagosan 10 ezer forintból a kisnyugdíjasoknak mindössze 5-6 ezer forint jut, ami nagyon kevés, főleg ha a nyugdíjas inflációs kosarat nézzük.

- Nézzük a nyugdíjprémium kérdését! Mint ismert, ezt a Bajnai-kormány vezette be, de eddig egyetlenegyszer sem kaptak a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot, holott a gazdasági növekedés hasznából az elmúlt években nekik is részesülniük kellett volna. A kérdés az, hogy az elmúlt hét évben a kormánynak miért nem jutott eszébe, hogy a Bajnai-féle szabályokon változtasson, hogy ne csak 3,5 százalékos GDP-növekedés fölött kaphassanak a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot.

- És itt van a harmadik probléma: az Erzsébet-utalvány. Tavaly már jeleztük, hogy nem utalvány formájában kellene ezt a 10 ezer forintot odaadni, hanem pénzben. Most itt lenne a lehetőség, hogy a nyugdíjkorrekcióval és a nyugdíjprémiummal együtt utalják. De gondoljuk, hogy nem a józan megfontolás számít, hanem az, hogy a sajátjaik jól járjanak. Ismertté vált, hogy az Erzsébet-utalványt forgalmazó zrt. több mint 2 milliárd extrabevételre számíthat a kormány karácsonyi ajándékának köszönhetően. Ráadásul önök hatalmas összeget költenek a postázásra. Tudjuk, hogy tavaly még Ausztráliába is küldtek utalványt. A kérdés az:

- Rendben van-e ez így?

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Megpróbálok higgadtan válaszolni az ön érzelemtől fűtött kérdésére, hozzászólására reagálva. Természetesen le kell szögeznünk, és az eddigi tapasztalat mindenki számára azt mutatja, hogy a kormány megbecsüli és tiszteli a magyar nyugdíjasokat, ezért folyamatosan azon dolgozik, dolgozunk, hogy a magyar nyugdíjrendszer biztonságos, stabil, kiszámítható legyen, és a nyugellátás értékmegőrzése biztosított legyen. Szeretném emlékeztetni arra, hogy mi történt ennek érdekében az elmúlt időszakban. Például az, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét folyamatosan megőriztük, és amiről ön lekicsinylően szólt, azzal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke közel 10 százalékkal nőtt; szeretném hangsúlyozni, hogy a vásárlóértéke, és nem a nominális értéke!

- Képviselő Asszony! A törvény garantálja azt, hogy ha az éves infláció magasabb lesz a tervezettnél, akkor nyugdíjkorrekciót biztosítunk, és január 1-jéig visszamenőleg megkapják a nyugdíjasok azt a pénzt, ami a tervezett és a tényleges infláció közötti különbséget jelenti. És 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak idén decemberben is a nyugdíjasok. Tehát ahogy a gazdaság lehetővé teszi, a magyar kormányzat folyamatosan biztosítja azt a vállalását, hogy legalább a reálértékét megőrzi a nyugdíj, a mindenki által megkapott nyugdíj. De ahogy említettem, az elmúlt időszakban reálértékben jelentős mértékben, közel 10 százalékkal nőtt.

- Azt is szeretném elmondani, hogy a kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően most van először lehetőség a törvény alapján a nyugdíjprémium juttatására. Ez azt jelenti, hogy a 80 ezer forinttal vagy ennél magasabb ellátással rendelkező nyugdíjasok 12 ezer forint egyszeri kifizetést kapnak, akik pedig 80 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak, azok ennek az arányos részét kapják meg, és ezt a bizonyos korrekciót egy törvény által megállapított képlet alapján kell kiszámítani. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Azért én nagyon vitatkozom önnel azon, hogy a kormány megbecsüli a nyugdíjasokat. Most az vált ismertté, hogy ezek a lépések összességében körülbelül 90 milliárd forintba fognak kerülni a költségvetésnek. Önök ugyanakkor például a Puskás Stadionra 190 milliárd forintot költöttek el. Vagy elköltöttek több mint 100 milliárd forintot az idén a Paks II.-beruházásra. De sorolhatnám tovább. Hasonlítsuk már össze a kettőt!

- Államtitkár Úr! Ön azt mondja, hogy az inflációkövetés megvalósult. Nem valósult meg, mert önök az átlagos inflációt nézték és nem a nyugdíjas inflációs kosarat! Tudja ön azt, hogy mit jelent a nyugdíjas inflációs kosár? Tudja, mit jelent az, hogy abban mekkora tételt tesz ki a gyógyszerköltség, a rezsiköltség és a többi? Sokat! Önöknek egyszerűen meg kellene nézni, hogy milyen a nyugdíjasok helyzete, és hozzá kellene nyúlni átfogóan, és sokkal magasabb arányban kellene a nyugdíjasok nyugdíját emelni!

***

CSERESNYÉS PÉTER: - Képviselő Asszony! Nehéz önre reagálni, mert frázisokat pufogtat, olyan mondatokat mond, amelyek semmiféle adatot nem tartalmaznak, csak megfogalmaz valamit, belekiabál a levegőbe, az éterbe, és valami olyat követel, aminek esetleg még a gazdasági alapja sincs meg. De azért szeretnék önnel néhány adatot közölni.

- Körülbelül 2,2 millió öregséginyugdíj-jogosultsággal rendelkező nyugdíjas van ma Magyarországon, és ehelyett 2,7-2,8 millió olyan ellátásban részesülő ember kapja ezt a bizonyos nyugdíjprémiumot, aki nem közvetlenül öregséginyugdíj-ellátásban részesül, hanem nyugdíjjellegű ellátásban. Ezzel is megpróbáljuk megbecsülni azokat az embereket, akik jó néhány évet vagy jó néhány évtizedet eltöltöttek a munkaerőpiacon, éppen azért, mert már hozzájárultak a gazdaság fejlődéséhez, a társadalom előrejutásához. Mindez a kormány megbecsülését is kifejezi a nyugdíjasok iránt! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hogyan tudja segíteni a magyar rendőrség nemzetközi szinten is az illegális migráció megfékezését?

VAS IMRE, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Hosszú ideje már annak, hogy az első migrációs hullám felütötte a fejét Magyarország déli határán, azaz a schengeni övezet külső határvidékén. Nemcsak az ott élők, de az egész ország megtapasztalhatta, hogy milyen komoly veszélyt jelentenek ránk a kontroll és ellenőrzés nélkül beáramló embertömegek! A földjeinket letarolták, mondhatni, útközben learatták, koszt, piszkot és fertőzésveszélyes környezetet hagytak maguk után, amerre csak jártak. Nem volt ez másként a városainkban sem, hiszen emlékezzünk csak a debreceni zavargásokra vagy a Keleti pályaudvar előtti embereket félelemben tartó sátortáborra vagy éppen a Budapestről az osztrák határig tartó vonulásukra.

- Határozott véleményem, hogy ilyet egy ország nem engedhet meg magának, ezért hazánk nagyon helyesen haladéktalanul megkezdte Európa és Magyarország határainak megvédését, azaz a déli biztonsági határzár felépítését. Ki kell álljunk az érdekeink mellett, és mi kell döntsünk arról, hogy kivel kívánunk együtt élni és kivel nem! A leghatározottabban kell fellépni az illegális migráció ellen még akkor is, ha egy erős ellenfél, maga Soros György és a Soros-terv áll a túloldalon!

- Államtitkár Úr! Mára bátran elmondhatjuk, hogy a kormány megvédte a magyar embereket, és mindent elkövet azért, hogy megvédje Európa népeit is. A határzár sikeres és eredményes, hiszen korszerű technikáknak köszönhetően sikerült megfékezni a déli határszakaszra nehezedő migrációs nyomást. Felmerül azonban a kérdés:

- Ha itthon ilyen sikereket tudunk elérni, akkor tovább tudjuk-e adni a tapasztalatainkat más országok számára is?

- Tudjuk-e segíteni nemzetközi szinten az illegális migráció által ideáramlott embertömegek hatékony megfékezését?

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Először is szeretném megköszönni önnek, hogy a kérdésével lehetővé tette, hogy itt a parlament előtt ismételten köszönetet mondjak a magyar rendőröknek és a magyar honvédeknek azért, hogy megvédik az országot. Ma Európában kétfajta ország létezik: ahol biztonságos az élet és ahol nem biztonságos. Magyarország ma az Európai Unió és Európa egyik legbiztonságosabb országa, hála a rendőrség eredményes fellépésének! És azt is ki kell emelni, hogy ezt a jó eredményt úgy érték el rendőreink, hogy egyrészt megvédik a déli határt, megvédik Magyarország, a magyar emberek és az Európai Unió biztonságát, másrészt pedig a közbiztonság, a belbiztonság is javul.

- Képviselő Úr! Engedje meg, hogy két vagy három számot mondjak erre vonatkozóan: egyrészt a kiemelt bűncselekmények száma több mint 50 százalékkal csökkent, másrészt pedig a közterületi bűncselekmények száma is jelentősen, 50 százalékkal csökkent, a nyomozáseredményesség pedig 13 százalékkal javult. Ezek mind-mind olyan eredmények, amelyek azt mutatják, hogy azokat a törekvéseket és azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kormány és a parlament tesz a közbiztonság, közrend megerősítése érdekében, azok eredményesek. A kormány elkötelezett a határvédelem, a rendőrség megerősítése és a közbiztonság növelése érdekében, de nemcsak a déli határt védik meg a magyar rendőrök és a magyar honvédek, hanem segítséget nyújtunk Szerbiának és Macedóniának is. Szerbiában 15, Macedóniában jelenleg 30 magyar rendőr teljesít szolgálatot annak érdekében, hogy az ottani határvédelem is eredményes legyen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

VAS IMRE: - Államtitkár Úr! Én is fontosnak tartom, hogy a schengeni övezeten túl is a magyar rendőrök segítséget nyújtanak a határvédelemben, hiszen aki nem jut keresztül Macedónián, az nagy valószínűség szerint nem jut el a schengeni övezet határáig, a magyar-szerb határig. Úgyhogy arra kérem államtitkár úron keresztül a miniszter urat, a kormányt, hogy ebben a környező országoknak minél nagyobb segítséget nyújtsunk.

- Államtitkár Úr! A menekülteknek ott kell segíteni, ahol ők vannak, nem kell a problémát idehozni, és ezzel meg tudjuk védeni mind Magyarországot, mind pedig az Európai Unió többi országát! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! A határvédelem, a schengeni határ megvédése érdekében mi is kapunk segítséget a V4-ek országaitól. Az elmúlt időszakban mi is kaptunk segítséget Lengyelországtól, Csehországtól, Szlovákiától, és mi is folyamatosan nyújtunk segítséget Szerbiának, Macedóniának és Bulgáriának is. Úgy gondoljuk, hogy ez a nemzetközi együttműködés mind a küldő, mind a fogadó országok érdekeit szolgálja, és a közös célunk az, hogy meg tudjuk védeni Európa határait. Ehhez pedig az kell, hogy a schengeni szabályokat minden ország tartsa be, mindenki védje meg a schengeni határokat, és akkor, ha a schengeni határokat meg tudjuk védeni, akkor a belső határok újra nyitottak lesznek, hiszen ez az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya.

- Biztosíthatom képviselő urat, hogy a 2018-as költségvetésben biztosítottak a rendőrség eredményes és sikeres működéséhez szükséges források mind a személyi állomány illetményének emelése tekintetében, mind pedig a technikai és az egyéb költségeket illetően is. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Bartha Szabó József