Orbánék a spekuláns célkeresztjében

Orbán Viktor kormányfő és Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett 2015-től Hollik István KDNP-s képviselő neve is szerepel Soros György lejáratási listáján. A DC Leaks által kiszivárogtatott 2500 dokumentum között jelentések, munkatervek, stratégiák találhatók, valamint a Soros-birodalomnak dolgozó újságírókról is szó esik. Az iratok szerint a spekuláns szervezetei azt is meghatározták, hogyan kell manipulálni a migrációról szóló híradásokat a médiában.

2017. október 26. 14:13