Hangzatos üzenetek váltották egymást!

A mentelmi jog birtokában szabad volt e héten is keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Boksz-nyelven szólva: egy ütés ide, egy ütés oda, s vége lett a menetnek, - minden párt hálásan megtapsolta, győztesként ünnepelte a szószóját.

2017. október 27. 17:56

Elbukott az ellenzék földügyben!

PÓCS JÁNOS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Október 17-én az Alkotmánybíróság határozatban mondta ki, hogy a „Földet a gazdáknak!” program, valamint az abból származó bevételek felhasználására vonatkozó rendelkezések nem ütköznek Magyarország Alaptörvényébe.

- Igen, a döntés azzal a programmal kapcsolatos, amely 30 ezer gazdálkodót juttatott földtulajdonhoz. 30 ezer földműves kapott segítséget ahhoz, hogy stabilizálja, megerősítse a gazdaságát, egy olyan időszakban, amikor a közös agrárpolitika jövője bizonytalanná válik; amikor az EU magországai azon tanakodnak, hogy a mezőgazdasági támogatások pénzeiből is kezelhetnék a migrációs válságot.

- Kulcsfontosságú a mezőgazdaságból élők megerősítése és támogatása. És igen, ilyen eszközökkel és a gazdálkodók földhöz juttatásával is. Nos, ezt a programot támadta meg az ellenzék az Alkotmánybíróság előtt, nem először. Az Alkotmánybíróság azonban ‑ mint ahogy most is ‑ mindig megerősítette a „Földet a gazdáknak!” program jogszerűségét és hasznosságát.

- Nehéz megmondani, hogy az ellenzék miért próbálja lejáratni, és miért támadja ezt a programot, amely a magyar gazdák érdekeit szolgálja. Az első támadást még a Jobbik vezette. A párt végső soron a külföldiek földvásárlását támogatta az akkori akciójával. Most az LMP törekedett a program megsemmisítésére. Vajon az ellenzéknek jobban tetszett a balliberális földpolitika, amikor elárulták a nemzeti érdeket, a magyar földet külföldiek, spekulánsok, nagybirtokosok kezére juttatták?

- Az Alkotmánybíróság alapos vizsgálata során megállapította: a „Földet a gazdáknak!” program bevételeinek felhasználása nem ütközik az Alaptörvénybe, és felszólította az Országgyűlést, hogy egészítse ki a Nemzeti Földalapról szóló törvényt a szóban lévő bevételekkel. Kérdezem az államtitkár urat:

- A kormány megítélése szerint mit akar elérni az ellenzék kezdeményezése?

- Milyen jelentősége van az alkotmánybírósági határozatnak?

- Kész-e a kormány a Nemzeti Földalapról szóló törvény kiegészítésére?

BITAY MÁRTON ÖRS, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Köszönöm, hogy szóba hozta ezt a témát itt a Parlament falai között. Abban reménykedem, hogy talán most már pont kerülhet erre a témakörre. Az ellenzék több körben, többféle módon támadta nemcsak a földprogramot, hanem magát a földforgalmi törvényt, a Nemzeti Földalapkezelőről szóló törvényt is. Nem értem, és pillanatnyilag sem tudok rá magyarázatot adni, hogy egy sikeres program miért nem érdeke az ellenzéknek, miért nem lát politikai eredményt abban, hogy esetleg csatlakozzon, és ő is a gazdákkal együtt örüljön.

- Azt hiszem, mindenesetre annyi értelme volt a dolognak itt a választásokhoz közeledve, hogy azt világosan láthatjuk, hogy a vidéki Magyarország, a földművesek csak a Fidesz-kormányra számíthatnak!

- Nagyon örülök neki, hogy az Alkotmánybíróság is pontot tett erre a kérdésre. A múltra vonatkozóan nem állapított meg semmilyen alaptörvény-ellenességet. Két apró észrevételt tett a jövőre vonatkozóan, amit majd jogszabállyal szeretnénk orvosolni, abban a pillanatban, amikor lesz egy olyan életképes ellenzék, amely hajlandó olyan vitát folytatni, amiben kétharmados részeket is lehet módosítani. Addig sajnos ennek a kihívásnak még mi sem tudunk eleget tenni.

- Az pedig, hogy milyen eredménye van, vagy mit remél a kormány attól, hogy az ellenzék viszonyulása változik-e: én azt gondolom, hogy a kormány nem remél semmit. Mi azt örömmel nyugtázzuk, hogy az október 23-ai nagygyűléseiken is kevesebben voltak, mint most itt a Parlamentben. Azt hiszem, ez csattanós válasz arra a politikára, amit egyébként négy éve folytatnak. És remélem, még inkább egyértelművé vált a földműveseknek, hogy csak a Fideszre számíthatnak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A bankok és a végrehajtók mellett még az Igazságügyi Minisztérium is a kilakoltatásokon nyerészkedik?

HORVÁTH IMRE, (MSZP): - Államtitkár Úr! A kormánypropaganda fényes gazdasági sikerekről szónokol, de az elhallgatott szomorú valóság az, hogy hónapról hónapra többen néznek szembe a kilakoltatás rémével. Az adósságcsapdába került embereket ráadásul nemcsak a bankok sanyargatják, hanem a végrehajtók, sőt végső soron még az Igazságügyi Minisztérium is! Ugyanis nem elég, hogy kamatostul, illetve késedelmi kamatostul behajtják az adósságot, de végrehajtási költségként is vitathatóan nagy összegeket szednek be, munkadíj, jutaléknak hívott sikerdíj és az igazolt készszolgáltatások megtérítése mellett még úgynevezett költségátalányt is fizettetnek!

- A költségátalányon fele-fele arányban a végrehajtói kar és az Igazságügyi Minisztérium osztozik. De miért jár ez a pénz minden esetben végrehajtás után a végrehajtói karnak és a minisztériumnak? Magyarázatuk szerint ez a végrehajtási szervezetrendszer fenntartására és felügyeletére kell. Azonban ez a magyarázat elfogadhatatlan! Igen, elfogadhatatlan, hogy a betegeknek számolják fel külön az orvosi kamara és az Emberi Erőforrások Minisztériumának fenntartási költségeit. Ráadásul milyen szolgáltatásokról, milyen felügyeletről beszélnek? A végrehajtó-irodákban ahol állítólag bármit el lehet intézni, jó, ha heti két-három óra ügyfélfogadást tartanak. A felügyeletről csupán annyit: a végrehajtói székeket köztudottan egymás között adják-veszik, miközben több végrehajtó büntetőeljárás hatálya alatt áll.

- Államtitkár úr, ezért szednek be ekkora összegeket az egyébként is nehéz helyzetbe került honfitársainktól?

- Nem gondolja, hogy lenne még itt tennivalója a minisztériumnak?

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! 2010 előtt magasabbak voltak a végrehajtói költségek, tehát pontosan ez a kormányzat volt az, amelyik csökkentette az elmúlt időszakban a költségeket. Ezt csak elöljáróban szeretném közölni. A másik: az adósok számának megemelése szintén a 2010 előtti, az akkori szociálliberális kormányzatok sikeres devizahitelezési akcióinak köszönhető, amelyet rengeteg munkával tudtunk csak csökkenteni és jobb helyzetbe hozni az akkor kialakult adósságok által sújtott adósokat.

- Konkrétan a költségátalányt nevezte meg képviselő úr a kérdésében, amivel kapcsolatban magyarázatot kér. Megismétlem még egyszer, amiket a levélbe már belefoglaltunk. Tehát az 50-50 százalékban felosztott költségátalány, ami egyébként 500 ezer forint végrehajtási érték alatt 1000 forintot jelent, nem pedig 1 százalékot, valóban a végrehajtói kar költségeire fordítódik, ez magába foglalja az engedélyezési eljárást, a végrehajtók névjegyzékének vezetését, gyakorlatilag a kieső végrehajtók pótlását, az ellenőrzéseknél a fegyelmi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint a minisztérium oldaláról megszervezzük a végrehajtói szakvizsgák lebonyolítását, szervezzük a továbbképzéseket. Tehát mindezeket a kar és a hivatal útján ellátja a minisztérium, illetve a miniszter.

- Ami a végrehajtók kinevezését illeti: talán ismerethiányban szenved képviselő úr, vagy a frakción belül nem rendelkeznek kellő szakismeretekkel, de minden esetben pályázati úton kerülnek a végrehajtók kiválasztásra a ma már emelt szakmai követelményeknek megfelelően. Ha figyelmesen nézik az erről szóló közleményeket, akkor láthatják, hogy gyakorlatilag milyen feltételek mellett tudnak pályázni. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Hányan vannak kitéve a fagyhalálnak a kormány meggondolatlansága miatt?

MAGYAR ZOLTÁN, (Jobbik): - Miniszter Úr! Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeznek hozzám a megkeresések, hogy nem lehet a környező tüzépen fát kapni, vagy ha lehet, akkor bizony horror áron. Az elmúlt hét péntekén minden megyeszékhelyen felhívtam egy-egy tüzépet, hogy első kézből tudjak tájékozódni. Ott konyhakészen hasítva mázsáját 3700-4000 forint köré tették, illetve az akác ennél is drágább volt, 4300-4500 forint.

- Miniszter Úr! A példátlan fahiány egyik oka a meggondolatlanul bevezetett intézkedések. Hiszen a készlethiány értelemszerűen árnövekedést is eredményez. Ez a tavalyihoz képest 40-50 százalékos emelkedést is mutathat. Ráadásul éppen a fa, ami sokszor a legkiszolgáltatottabbak számára az egyetlen tüzelési lehetőség! De egy középosztálybeli család számára is 10-20 köbméter fát is jelenthet a téli tüzelő, fel lehet szorozni, hogy ez micsoda teher egy-egy család számára.

- Miniszter Úr! És bizony nem csak a Jobbik állítja, hogy itt komoly gondok vannak. A KSH is azt mondja, hogy egyre többen vannak azok, akik nem tudják olyan hőmérsékleten tartani a lakásukat egy-egy télen, hogy az ne okozzon hosszú távú egészségügyi károsodásokat. Alapprobléma az is, hogy dilettáns politikusok politikai megrendelésekre hoznak szakmaiatlan döntéseket, és ezzel a teljes erdész szakmát alázták meg. Az EUTR bevezetése is előkészületlen volt. Senki nem azt mondja, hogy nem kell felvenni az illegális importtal a versenyt, de ennek nem lehet az a következménye, hogy emberek fagynak meg Magyarországon! A magántulajdonú erdőkkel kapcsolatban is sok a probléma, rengeteg faanyag maradt lábon, szintén az önök intézkedése miatt!

- Miniszter Úr! Most már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, és azt hiszem, hogy ezt még önök sem foghatják majd a Soros-tervre, vagy mégis megpróbálják?

- Miniszter úr, mikor fognak valamit érdemben tenni?

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Mindenekelőtt le szeretném szögezni: a magyar kormány, az állam szociális ellátórendszere senkit sem fog sorsára hagyni! Segítünk mindenkin, aki nehéz helyzetbe kerül. Ami pedig a dilettáns politikusokat illeti, azon gondolkodtam, hogy ön dilettáns-e vagy pedig csak demagóg, de úgy látom, mind a kettő egyszerre! Ha jól értem, a képviselő úr azt hiányolja itt, a hozzászólásának ez a megfejthető magva, hogy miért nem legalizáljuk a falopást, miért nem vágjuk ki az összes erdőt, és miért nem engedélyezzük a fa-feketekereskedelmet és a fekete-faimportot is, amit ön ilyen nosztalgikus felhanggal említ, megpróbál becsempészni ebbe a kérdés-feleletbe.

- Képviselő Úr!A kormány célja az átlátható, felelős erdőgazdálkodás és az ehhez kapcsolódó rendezett viszonyok kialakítása a tűzifa-kereskedelemben, a tűzifapiacon is. Tehát, ahogy említettem, nem fogjuk magukra hagyni azokat sem, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Ezt a célt szolgálja a szociális tűzifaprogram, illetve a szociális fűtőanyag-, tüzelőanyag-program is.

- Képviselő Úr! Az egy európai uniós kötelezettség, hogy az EUTR-szabályozást be kellett vezetnünk. Ez más nyomonkövethetőségi rendszerekkel együtt gyakorlatilag megszüntette a feketekereskedelmet, ami ezen a területen jelentős volt. Sőt, az illegális faimportot is visszaszorította, illetve a szomszéd országok is a Magyarországra irányuló exportot leállították, fékezték. Nyilván ott is végesek a készletek. És Magyarországon is van egy erdőgazdálkodási terv, egy erdőkitermelési terv! Ez meghatározza, hogy mennyi fát tudunk kitermelni. Ezt az állami erdészetek egyébként teljesítik, és a magánerdészetek is teljesíteni fogják. Tehát így a terv szerinti mennyiséget tudjuk kitermelni. Bízom benne, hogy ez enyhíteni fogja a tűzifahiányt. További intézkedéseket is tervezünk, hogy milyen tűzifamennyiség vonható be a piacra, de mindezt természetesen a legalitás keretei között kell eljuttatnunk a rászorulókhoz, illetve azokhoz, akik tűzifát szeretnének vásárolni. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Lesz-e Magyarországnak éghajlatvédelmi stratégiája?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Az Orbán-kormány immár harmadik éve pávatáncot játszik a nemzeti éghajlatvédelmi stratégiával. Az okát nem tudjuk, talán attól félnek, ha érdemben foglalkozni kezdenének a klímavédelemmel, az sértené a Fidesz-kabinet által féltve szeretett multinacionális cégek, illetve a magyar gazdaság mind nagyobb hányadát zsebre vágó pártközeli gazdasági körök érdekeit. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmét, hogy a tét itt jóval nagyobb a Magyarországra települt autógyárak és Mészáros Lőrinc jövő évi profitkilátásainál: önök az ország jövőjét teszik kockára az időhúzással! A stratégia egyszer már elkészült a párizsi klímacsúcs előtt, hogy ne maradjanak szégyenben a világ előtt, be is nyújtották, majd utána érthetetlen módon visszavonták. Most állítólag hónapok óta megint készen van, ám arról, hogy az Országgyűlés mikor tárgyalhatja, fogadhatja el, továbbra sincs hír.

- Államtitkár Úr! Magyarország a klímaváltozás negatív hatásainak leginkább kitett európai országok közé tartozik. A jelenleg Európára nehezedő migrációs nyomásnak is egyik fő oka a szárazság, a klimatikus folyamatokhoz kapcsolódó mezőgazdaságitermék-csökkenés. A magyar kormánynak sem oka, sem joga nincs rá, hogy ne foglalkozzon a súlyának megfelelő módon a klímaváltozással. Ezért kérem, szíveskedjék tájékoztatni arról:

- Mikor tárgyalhatja meg végre az Országgyűlés a tudományos eredményekkel összhangban lévő, a társadalmi és a gazdasági folyamatok érdemi befolyásolására képes nemzeti éghajlatváltozási stratégiát?

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Hirtelen hátra kellett néznem, hogy nem a szocialisták soraiból hallom-e ezt a hozzászólást, mert a tartalma és a hangzása után nagyon hasonlít arra. Egyébként hazánk a 2015 decemberében elfogadott párizsi megállapodást 2016 tavaszán, az Európai Unión belül elsőként, egyhangú parlamenti döntéssel ratifikálta, amely egyértelműen mutatja Magyarország és a kormány elkötelezettségét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A megállapodás ratifikálását követően a kormány azonnal hozzáfogott a második nemzeti éghajlatváltozási stratégia kidolgozásához, és azt idén májusban benyújtotta az Országgyűléshez. A klímaváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás Magyarországon tehát jó úton halad.

- Az idei évben létrehozták a megyei és fővárosi éghajlatváltozási platformokat, továbbá a környezeti és energiahatékonysági operatív programok keretein belül megkezdődött a megyei éghajlatváltozási stratégiák kidolgozása. A második nemzeti éghajlatváltozási stratégia elfogadását követően cselekvési terv is készül, amely konkrét határidőkhöz rendelve határozza meg a stratégiában foglalt célok megvalósítását szolgáló intézkedéseket.

- Képviselő Úr! Szó sincs tehát az ön által nevezett pávatáncról, hazánk érdemben és kiemelten foglalkozik az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatokkal. Egyébként hazánk 2017. július 5-én az elsők között zárta le a montreali jegyzőkönyv kigali módosításának belső ratifikációs eljárását a világ országai és az Európai Unió tagállamai közül. Az ön szemrehányásainak tehát tartalmi és konkrét szakmai alapja nincs! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Mikor indít az Európai Bizottság saját maga ellen kötelezettségszegési eljárást?

GYOPÁROS ALPÁR: (Fidesz): - Államtitkár Úr! Az Európai Bizottság úgynevezett kötelezettségszegési eljárást indíthat európai uniós tagországok ellen, és számtalan alkalommal indított is már a tagállamok ellen ilyen eljárást, amely önmagában egyáltalán nem különleges. Általában az eljárás során tisztázódik és rendeződik is a helyzet. Akkor válik a kötelezettségszegési eljárás érdekessé, amikor azt politikai okokból indítják. Ilyen esetnek tekinthetünk az elmúlt években Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokból jó párat. A legérdekesebb kötelezettségszegési eljárásokat, amelyek véleményem szerint politikai okokból indultak Magyarország ellen, a kvótaügy miatt, az oktatási törvény, illetve a civiltörvény miatt indították. Érdekes megjegyezni, hogy mindhárom Soros György szemét szúrja. Nagy valószínűség szerint az ő érdekében akarják Magyarországot megbüntetni!

- Érdekes az is, hogy bizonyos tagállamok kötelezettségszegéseinél nagyvonalúan eltekint a Bizottság az eljárás indításától. Vajon más jogai és kötelezettségei vannak például Franciaországnak vagy Görögországnak, mint Magyarországnak? A latin közmondás szerint: quod licet Iovi, non licet bovi, azaz amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek? Határozottan nem értek egyet, és nem akarom, hogy Brüsszelben egyeseket ökörnek tartsanak, másokat pedig Jupiternek, még akkor sem, ha Jean-Claude Juncker puszipajtása, Soros György érdekében teszi azt az Európai Bizottság!

- Államtitkár Úr! Az Európai Bizottság elvileg a szerződések őre és nem azok határainak áttörője. Kérdezem tehát:

- Nem volna-e legalább morálisan indokolt, hogy saját maga ellen indítson az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást a szerződéses határok állandó feszegetése és áttörése miatt?

***

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Kérdése abszolút aktuális, hiszen látható, hogy Brüsszel politikai természetű vitarendezési módszerként használja a kötelezettségszegési eljárást. Azt a jogi eljárást, amely alapvetően pont azt a célt lenne hivatott szolgálni, hogy garantálja annak az 508 millió európai uniós állampolgárnak a teljes körű jogegyenlőséget az Unió minden területén, amit az európai uniós alapszerződések garantálnak. Ezzel szemben nem ez történik!

- Azt látjuk, hogy az Európai Bizottság a politikai nyomásgyakorlás eszközeként próbál élni olyan tagállamokkal szemben, amelyek pont azokat az embereket képviselik Brüsszellel szemben, akiknek az érdekében megválasztották őket. Ez látható többek között a kötelezettségszegési eljárások megindításának formájában és tartalmában is. Magyarország nagyjából a középmezőnybe tartozik a kötelezettségszegési eljárások tekintetében, de látható módon inkorrektül jár el a Bizottság. Az a Bizottság, amelynek az elnöke államfőknek és kormányfőknek kijáró méltósággal köszönti Soros Györgyöt, akit egyetlenegy dolog különböztet meg bármelyik magyar vagy uniós állampolgártól: a mögötte található vagyon.

- Képviselő Úr! Mi azt gondoljuk, hogy ezek a kötelezettségszegési eljárások több szempontból is problémásak. Egyrészt problémásak abban a tekintetben, hogy feszegetik azt a kérdést, hogy az Európai Közösség kormánya, az Európai Bizottság lényegében kit képvisel: egyes milliárdosok érdekeit vagy azt az 508 millió állampolgárt, akik őket lényegében ezzel a felhatalmazással illették? A másik kérdés, ami miatt ez az egész ügy problémás, az az, hogy ha bármilyen jogi vita van a tagállam és az Európai Bizottság között, akkor nagyon határozott eljárási szabályokat kellene betartani. Ezzel szemben Brüsszel Magyarországnak nem adja meg azt a tiszteletet és azt a jogot, hogy egy korrekt jogi eljárás keretében tudjon védekezni és érveket felsorakoztatni a Bizottság állításaival szemben, hanem csökkentett határidővel korlátozott lehetőséget biztosít erre a magyar embereknek. Ez bennünket ettől függetlenül nem tántorít meg, mi mindig ki fogunk állni a magyar emberek érdekéért, akkor is, ha Brüsszel hamis kártyákkal játszik ebben a tekintetben! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mikor tornázhatnak a kabai gyermekek az új tornateremben?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! 2014 áprilisában a nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program keretében 25 darab tanuszodát és 26 darab tornatermet támogatott a kormány. Én most egyet emelnék ki a saját választókörzetemből, a kabai tornaterem-építést, amit 2016 decemberében kellett volna átadni; sajnos, ez idáig nem sikerült.

- Tettem fel államtitkár úrnak legutóbb kérdést a kabai tornaterem kapcsán, államtitkár úr akkor azt mondta: „Kabán egyébként ősszel tornázni fognak a gyerekek.” Amúgy ez teljesen igaz, hogy ősszel tornázni fognak, mert most is tornáznak, csak sok esetben az udvaron, még ha esik az eső, akkor is, mivelhogy még a tornaterem nem lett átadva. „Szíveskedjenek a naptárt megnézni, hogy az őszi hónapok mikorra esnek.” ‑ mondta ezt is államtitkár úr. Azért teszem fel most újra ezt a kérdést, államtitkár úr, mert szeretném tudatosítani: az őszi hónapokból már csak egy hónap van hátra, és csak hogy igaza legyen államtitkár úrnak, nagyon szeretném, hogy ha szeptember 1-jével már az iskolában nem tudták igénybe az új tornatermüket a gyerekek, sőt 2016 decemberéhez képest már egy éve nem tudják igénybe venni, akkor szeretnénk már, ha megkapnák a gyerekek, ami jár nekik, ne kelljen ebben az áldatlan állapotban az udvaron tornázniuk. Akkor várom a válaszát:

- Konkrétan mikor tudják igénybe venni a kabai gyerekek a tornatermet?

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! A szocialista kormányzás idején nem volt olyan országos program, amely tanterem, tornaterem vagy tanuszoda fejlesztésére irányult volna. Az oktatást segítő fejlesztések helyett 2010 előtt 381 helyen zártak be iskolákat vagy bocsátottak el pedagógusokat. A jelenlegi kormány viszont kiemelt feladatának tekinti a gyermekek egészséges mentális, szellemi, fizikai fejlődését, ezért az ön által is említett program keretében a kormány ezek infrastrukturális feltételeinek a megteremtésén dolgozik.

- Kérdésére válaszolva: a kabai tornaterem műszaki átadás-átvétele 2017. szeptember 13-án megtörtént, a létesítmény 2017. október 18-tól jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik, így tudomásom szerint a tornaterem használatának akadálya nincs. Megköszönve képviselő asszony folyamatos érdeklődését, az ünnepélyes átadáson való részvétele érdekében meghívásáról gondoskodni fogok! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A név és a vezetők változhatnak, de úgy tűnik, hogy a biznisz örök…

STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Többször felvetettem már az önálló bírósági végrehajtói rendszer áldatlan állapotát, önök pedig számos ígéretet tettek a helyzet rendezésére. Türelemmel vártuk a sikerek hírét, de helyette csak dermesztő kórképet kaptunk. Az atlatszo.hu birtokába került tavaly néhány számla, amely alapján 2016 júniusában 725 millió forintot fizetett ki kommunikációs feladatokra a kar két vállalkozónak: 300 millió forintot honlap készítésére és tájékoztató füzetekre, 425 millió forintot pedig egy úgynevezett mini programsorozat műsorgyártására és sugárzására.

- Ezt követően érdeklődött azatlatszo.hu a szervezet részletesebb gazdálkodása után, de persze ez nem megy bírósági per nélkül. A jogerős ítélet nyomán kiderült viszont, hogy tavaly 1,45 milliárd forintot, idén pedig újabb 800 millió forintot költöttek tájékoztató kampányokra, és még egy 7,2 millió forintos szerződés is belefért tanulmányírásra a Századvéggel. Ezeknek a számoknak az ismeretében nagyon is érthető, hogy miért féltek kiadni a gazdálkodási adatokat, úgy is mondhatnám, hogy a megismert költések felvethetik a hűtlen kezelés büntetőjogi tényállásának elkövetését is. Kérdezem államtitkár urat:

- Volt-e tudomásuk arról, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar több mint 2,2 milliárd forintot költött el nagyjából másfél év alatt kommunikációs kiadásokra?

- Lesz-e bármilyen következménye a dolognak?

- Nem gondolja-e, hogy gyanús kommunikációs költések helyett akár a devizahitel-károsultak megsegítésére is lehetett volna fordítani ezt a nagyon jelentős összeget?

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Van egy kis pikantériája a dolognak, amikor gyanús szerződésekről beszél a Jobbik, amikor tudjuk, hogy a plakáthelyeit a tiltott pártfinanszírozás és az áfacsalás homálya és köde lengi körül, de megpróbálok válaszolni természetesen a kérdés érdemi részére is.

- Valamennyien tudjuk, hogy a bírósági végrehajtás rendszerét a minisztérium a közelmúltban átalakította, és ezzel megszüntette a korábbi rossz struktúra működéséből fakadó anomáliákat. Ugyanakkor a végrehajtói kamarában, abban a tudatban, hogy a magyar társadalom többségére jellemző, hogy nem ismerik a jogaikat, kötelezettségeiket ‑ ez vezetett például a szocialisták által generált devizahitel-válsághoz, amely kapcsán a kilakoltatások megakadályozása több évi fáradságos munkáját jelentette a jelenlegi kormányzatnak és a parlamentnek -, ezért a végrehajtói kar úgy döntött, hogy felvilágosító kampánnyal próbálja tájékoztatni az adósokat. Ennek keretében valóban elkészültek azok a filmek, tájékoztató füzetek, amelyek segítik az adósokat abban, hogy milyen jogaik vannak, hogyan tudnak ezzel élni, hogyan tudnak részletfizetési lehetőségekhez jutni. Láthatók már ennek az eredményei a visszajelzésekből.

- Azt is szeretném leszögezni, hogy ezek a költések nem az állami költségvetést terhelik, hanem a kar költségvetésének a terhére történnek, és nem fejedelmi közgyűlésekre, családi luxusnyaralásokra költik most ezeket az összegeket, hanem az adósok érdekében költődnek el. Természetesen megoldást jelentene a végrehajtói kar vagyonának a megóvására vagy a költések mérséklésére, ha a Jobbik felajánlaná azokat a plakátokat, amelyeket megszerzett a közelmúltban, és ezzel segítené, hogy a közügyekről az állampolgárokat a Jobbik jóvoltából ingyenesen lehessen tájékoztatni. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Várható-e, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények költségvetési finanszírozását a nemzetiségi sajátosságokhoz, illetve a kötelező béremelések végrehajtásához igazítják?

ALEXOV LYUBOMIR, (nemzetiségi szószóló): - Államtitkár Úr! A magyarországi szerb nemzetiségi közösség nagyra értékeli azokat az eredményeket, amelyek a nemzetiségi köznevelésben a finanszírozás és az intézményes feltételrendszer javítása terén az elmúlt évek során megvalósultak. Ugyanakkor problémás, hogy a Magyar Államkincstár által folyósított normatív támogatás igénylésekor és elszámolásakor a köznevelési intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzatok szembesülnek azzal, hogy a költségvetési támogatások feltételeit megállapító jogszabályok sokszor nincsenek tekintettel a Magyarországon élő nemzetiségek által fenntartott köznevelési intézmények különleges helyzetére és működésük sajátosságaira.

- Államtitkár Úr! A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők körében nehézséget jelent, hogy a nemzetiség nyelvét beszélő szakemberek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatok alkalmazásában csak kivételesen állnak rendelkezésre, a nemzetiségi iskolákban történő alkalmazásuk ugyanakkor a 326/2013. kormányrendelet 4. számú melléklete alapján nem finanszírozható.A legnagyobb problémát az intézményekben dolgozó ‑ eddig is csak a köznevelési szerződés keretében finanszírozott ‑ egyéb munkakörben foglalkoztatottak munkabére okozza, amely a kormány döntéseit követően a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével minden évben nő, ugyanakkor a köznevelési szerződés keretében biztosított kiegészítő támogatás összege állandó, nem követi a kötelező béremelést. Az 1312/2017. kormányhatározat alapján a helyi önkormányzatok számára a kötelező béremelés forrása biztosított, a nemzetiségi önkormányzatok részére ilyen keret nem áll rendelkezésre. Mindezek alapján kérdezem:

- Tervezik-e, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények költségvetési finanszírozását a nemzetiségi sajátosságokhoz, illetve a kötelező béremelések végrehajtásához igazítják?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Tisztelt Szószóló Úr! 2010-ben döntöttünk amellett, hogy igyekszünk minél szorosabbra fűzni a Magyarországon élő nemzetiségekkel a kapcsolatot, pontosan azért, hogy minden, Magyarországon élő nemzetiség a saját identitását, a saját nyelvét jobban ki tudja teljesíteni, amelynek nyilván fontos része az is, hogy az iskolarendszere is megerősödjék.

- Ha megnézzük a költségvetési törvényekben a nemzetiségek számára nyújtott támogatásokat, akkor azt látjuk, hogy háromszorosára nőtt ez az összeg; 2010-ben 3 milliárd forint volt, a jövő évi költségvetésben ‑ amit már elfogadtunk ‑ ez több mint 10 milliárd, tehát 3 milliárdról 10 milliárd forint fölé nőtt. Ugyanígy az iskolákban is a jövő évi költségvetési törvény szerinti elismert átlagos bérek a nem pedagógus végzettséggel rendelkezők esetében 1,8 millióról 2 millió 167 ezerre nőttek, az iskolákban, kollégiumokban 2 millió 200 ezerről 2 millió 600 ezer környékére, az óvodákban pedig 2 millió 200 ezerről 2 millió 800 ezer fölé emelkedtek az elismerhető tételek.

- Tisztelt Szószóló Úr! A nemzetiségi önkormányzatok az általuk fenntartott köznevelési intézmények működtetéséhez kiemelt támogatást vehetnek igénybe, az átlagbér-támogatást az átlagosnál kedvezőbb feltételek mellett igényelhetik, nem 12 tanulónként, hanem 8 tanulónként, illetve kiemelt mértékű működési támogatás is megilleti őket, amelynek a mértéke 160 ezer forint/fő/év összegről 200 ezer forint/fő/év összegre emelkedik jövőre.

- Mindezek mellett több nemzetiségi önkormányzat, köztük a Szerb Országos Önkormányzat is köznevelési szerződés keretében további jelentős mértékű kiegészítő támogatásban részesül, a Szerb Országos Önkormányzat 340 ezer forint/fő/év, éves szinten 20 878 125 forint kiegészítő támogatást kap, és a fentieken túl még a nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez is kiegészítő támogatást nyújt a tárca. Az erről szóló szerződés előkészítése folyamatban van.

- A nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjaknak a kiadására is 2011 óta kerül sor évről évre a hazánkban élő őshonos nemzetiségek identitásának megőrzése céljából, illetőleg a tankönyveket nemcsak a kilencedik, de a tizenkettedik évfolyamig kapják ingyenesen szintén a nemzetiségi iskoláknak nyújtott külön támogatás keretében. (Taps a kormánypártok soraiban.)

