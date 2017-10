Kultikus irodalmi mű által inspirált lemez

Joslin folkos-popos lemeze elsősorban azoknak szól, akik szeretik a mélyebb tartalmú – olykor éles társadalomkritikát is megfogalmazó - dalszövegeket.

2017. október 27. 16:03

Russel Joslin: Hey Mathematician

Az énekes–dalszövegíró-gitáros Russel Joslin elég korán csatlakozott a lemezes előadók táborához. Hiszen 23 évesen, önmagát menedzselve elkészítette a bemutatkozó korongját, ami a Dream Token címet kapta. A debütálást három további album követte. Eze közül a legfrissebb a közelmúltban megjelent Hey Mathematician . Az új produkció alapját egy kultikussá vált irodalmi mű adta. Az orosz Jevgenyij Zamjatyin 1921-ben szerette volna megjelentetni a MI címet viselő művét, de az újonnan megalakuló cenzúra a már egy éve kéziratban keringő írást betiltotta. Nagy szerencsére a mű túlélte ez a korszakot és idővel könyv formát öltött (néhány évvel ezelőtt nálunk is megjelent a Cartaphilus Kiadónál). Az orosz író regénye egyszerre hozza a két antiutópia legjobb pillanatait: az 1984 totalitáriusságát és Huxley művének racionalizált lidércnyomását.

Zamjatyin elképzelése szerint a jövőbeli társadalom olyan, mint egy egyenlet, amely mindig pontosan ugyanolyan, nincs eltérés, anomália. Az emberek életét precíz és kiszámítható szabályok irányítják. Gyönyör, irigység és egyéb, a régmúlt embereit mozgató megzabolázhatatlan érzéseket az Egységes Állam megalkotói száműzték. Az emberek szabadon, őszintén boldogok. Megelégedettségük alapja a logika, a számok által irányított világ, ahol még a költők sem akármiről zengedeznek, hiszen nem lenne értelme. Az új Joslin albumra, amelyet a fenti kultikussá vált irodalmi mű inspirált, 14 szám került. Valamennyi kompozíciót a gitáros-énekes jegyzi szerzőként. Joslin folkos-popos lemeze elsősorban azoknak szól, akik szeretik a mélyebb tartalmú – olykor éles társadalomkritikát is megfogalmazó - dalszövegeket.

A repertoárból mindeképpen érdemes meghallgatni: „Old Glory”, „We are 40 now”, „Early Woman”, Mother.

Honlap: www.russelljoslinmusic.co.uk

Lírai zenei balladák Kanadából

Lynne Hanson: Uneven Ground

Az önéletrajza tanúsága szerint a kanadai gitáros-énekes, Lynne Hanson már gyerekkorában elkötelezte magát a gitár mellett. A sok gyakorlással töltött idő aztán meghozta a gyümölcsét. Az énekesnő 2006-os bemutatkozó albuma, a Things I Miss egyből díjat nyert. A folytatás legalább olyan sikeres lett, mint a kezdés. Egymás után kerültek a piacra az újabbnál újabb korongok. Először Eleven Months (2008) majd az Once the Sun Goes Down (2010). Ezt követően Hanson nagyon megvárakoztatta a rajongóit, ugyanis a negyedik stúdió albuma, a River of Sand csak 2014-ben jelent meg. Most pedig az énekesnő legújabb lemezének örülhetnek a rajongói. Az „Uneven Ground” című korongon 13 szám kapott helyet. Az új, folkos album lírai hangvételű dalai igazán személyes tolmácsolásban szólalnak meg. Az „Uneven Ground” című album repertoárja éppen úgy megállja a helyét háttér zeneként, mint önmagáért hallgatva.

A repertoár legnépszerűbb dalai lehetnek: „Carry my Home”, „Broken with you”, „Swallow me up”, „Uneven Ground”, „Just for now”.

Honlap: www.lynnehanson.com

Czékus Mihály