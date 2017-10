A kormány kiemelten kezeli az egészségipart

A kormány iparfejlesztési törekvései között kiemelt szerep jut az egészségiparnak, amely a magyar gazdaság egyik kitörési pontja – jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter pénteken Budapesten a 77 Elektronika Kft. Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központjának átadó ünnepségén.

2017. október 27. 17:46

Varga Mihály hangsúlyozta: az orvosi eszközök és berendezések gyártásában világviszonylatban is rendkívüli a verseny, ezért is kiemelkedő teljesítmény, hogy egy magyar cég képes nemzetközi sikereket elérni ezen a területen. Ezt segítheti az orvos-diagnosztikai berendezések fejlesztésére létrehozott központ, amelyet egy családi cég több mint 1 milliárd forintos befektetéssel valósított meg – mondta.

Hozzátette, a teljes egészében magyar tulajdonú high-tech vállalkozás több mint 90 országba exportál, és a kutatás-fejlesztési tevékenysége egybeesik a kormány versenyképességet és hatékonyságot javító célkitűzéseivel.

A nemzetgazdasági tárca vezetője hangsúlyozta: a kormány iparfejlesztési stratégiájában, az Irinyi-tervben kiemelt helyen szerepel az egészségipar, amelynek forgalma világszinten becslések szerint meghaladja az 5 billió dollárt. Hozzátette, hogy kiemelkedő az ágazat munkahelyteremtő képessége és exportjának aránya is.

Varga Mihály elmondta: az orvosi eszközök gyártása a magyarországi feldolgozóipar egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, szereplői pedig döntő részben magyar tulajdonban lévő vállalatok. Ez azért is örvendetes, mert a területen működő kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési kiadásai az elmúlt tíz évben csaknem megnégyszereződtek.

A nemzetgazdasági miniszter az elmúlt időszak gazdasági eredményeit értékelve emlékeztetett: Magyarországon már megvannak a stabil és fenntartható gazdasági növekedés makrogazdasági feltételei, és ez megfelelő hátteret ad ahhoz, hogy a magyar cégek a 77 Elektronika Kft.-hez hasonló sikereket érjenek el.

A tárcavezető kitért arra is, hogy az idei első fél évben a magyar gazdaság teljesítménye 14 százalékkal haladta meg a 2013 első felében mért szintet, az ipar teljesítménye augusztusban 6,8 százalékkal nőtt, a reálbérek idén 10 százalék felett növekedtek, a foglalkoztatottság pedig rekordszintet ért el, 4 millió 451 ezren dolgoznak Magyarországon, a munkanélküliség pedig 4,1 százalék. A cél azonban az, hogy Magyarországon a munkavállalók száma megközelítse az 5 milliót – közölte Varga Mihály.

Orvos-diagnosztikai berendezések teljeskörű fejlesztésére, új technológiák kutatására és prototípus berendezések tesztelésére 1,2 milliárd forintból önálló kutatási, fejlesztési és innovációs központot hozott létre a 77 Elektronika Kft. budapesti székhelyén, teljes egészében önerőből.

A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő high-tech vállalat ügyvezető-tulajdonosa, Zettwitz Sándor az átadó ünnepségen elmondta, cége 1986-ban kezdte meg működését 6 munkatárssal, most 630-an dolgoznak a vállalatnál. A cégnél évente átlagosan az árbevétel 6-8 százalékát költik kutatás-fejlesztésre, valamint innovációra, és arányaiban ugyanennyit fordítanak beruházásra. A vállalat árbevételének 80 százalékát az exportértékesítés, míg 20 százalékát a belföldi eladás adja.

Az ügyvezető tulajdonos az MTI-nek elmondta: az idén a cégnél mintegy 27 milliárd forintos árbevételre számítanak, a múlt évi árbevétel pedig mintegy 24,5 milliárd forint volt. A bevétel-növekedés a kivitel emelkedéséből származik, a belföldi eladások stagnálnak – jegyezte meg.

Zettwitz Sándor arról is beszélt, hogy a vállalatnál most mérlegelik a kínai terjeszkedés lehetőségét, mert így olyan piac is elérhetővé válna a cég számára, amelyen termékeit eddig nem tudták megvenni. Jelezte: a cég fejlesztő mérnökei folyamatosan végzik az innovációs tevékenységet, már a laboratórium egy chipben elnevezésű új technológia fejlesztésén dolgoznak.

Ez az orvos diagnosztikai műszer gyors kiértékelésre lesz alkalmas akár a betegágy mellett is. A szóban forgó technológia – amelynek fejlesztési munkájában egyetemek is részt vesznek – 4-5 év múlva kerülhet tömeggyártásba. Ez várhatóan ugrásszerűen növeli majd a 77 Elektronika Kft. akkori árbevételét. De addig is most fejleszti a cég 1,1 milliárd forintért a vállalat balatonfüredi telephelyét, ami 30 új munkahelyet is jelent a cégnél – mondta az ügyvezető-tulajdonos.

MTI