Jobb kimaradni az összefogásból

Az MSZP a többi balliberális párt számára nem partner, hanem levadászandó zsákmány.

2017. október 28. 12:25

Míg a 2014-es választás során minden balliberális párt abban volt érdekelt, hogy részese lehessen egy nagy baloldali összefogásnak, a mostani helyzet gyökeresen más, ugyanis az MSZP-n kívül mindegyik párt nyertese lehet egy külön indulásnak.

Az MSZP-n kívül egyik meghatározó balliberális párt sem érdekelt a 2018-as közös indulásban, a héten Gyurcsány Ferenc tette egyértelművé, hogy nem szeretne sem közös miniszterelnök-jelöltet, sem közös listát. Mindez igen meglepőnek tűnhet azok után, hogy ezek a pártok oly sokat beszéltek az összefogás fontosságáról. Azonban, ha részletesen megvizsgáljuk az egyes pártok helyzetét és a kutatási adatokat, akkor már érthetővé válhat a külön indulás előnye.

Az egyik legfontosabb szempont, hogy Magyarországon néhány hónappal az ország­gyűlési választás előtt nincsen kormány­váltó hangulat. A Nézőpont Intézet nemrég készült közvélemény-kutatása rámutatott: a választási részvételüket biztosra ígérők köré­ben 57 százalék nem szeretné, ha megbukna a jelenlegi kormány 2018-ban. Emellett – ellentétben a 2010–14-es időszakkal – a mos­tani kormányzati ciklusban egyetlenegy olyan időszak sem volt, amikor bármelyik ellenzéki párt támogatottsága érdemben megközelítette volna a kormánypártokét. Ráadásul a kampány kezdetével sem látható érdemi elmozdulás az erőviszonyokban, sőt a Fidesz–KDNP tovább növelte előnyét.

Ebben a helyzetben teljesen más az ellenzéki pártok viselkedése, hiszen valójában egyikük sem bízik igazán a 2018-as választási győzelemben. Így a közös siker helyett sokkal inkább az egyéni érdekeiket tartják szem előtt. Ennek megfelelően a lehető legtöbb mandátum megszerzése és az önálló frakció létrehozása a céljuk. Ezt a célt egy 2014-eshez hasonló baloldali összefogás több pártnak elérhetetlenné tenné, és úgy járnának, mint például a Demokratikus Koalíció, melynek politikusai független országgyűlési képviselőként sokkal kevesebb jogosítvánnyal bírnak a frakcióval rendelkező társaiknál.

A legnagyobb bajban az MSZP van. Miután a még pár hónapja is a szocialisták utolsó reménységeként emlegetett Botka László nem tudta megállítani a párt mélyrepülését, az MSZP mára lényegesen rosszabb helyzetben van, mint időarányosan ugyanekkor a 2014-es választás előtt. Ez a számok szintjén azt jelenti, hogy míg négy éve nagyjából egymillió szimpatizánsa volt az MSZP-nek, mára körülbelül 400 ezer főre apadt a tábora. Az egykor a baloldalon egyeduralkodónak számító politikai erő egy eljelentéktelenedett, belső problémák sorával küzdő párt lett, amely a többi balliberális alakulat számára nem partner, hanem levadászandó zsákmány.

Ezen oknál fogva míg 2014-ben az MSZP-t győzködték a kisebb pártok, hogy lépjen be egy baloldali összefogásba, addig jelenleg fordított a helyzet: az MSZP-nek vált a legfontosabbá egy közös baloldali lista, hiszen így palás­tolni tudnák saját gyengeségüket. Mára az MSZP puszta léte vált kérdé­sessé, így érthető, hogy miért ragaszkodik görcsösen a Demokratikus Koalícióval létrehozandó szövetséghez a Molnár Gyula vezette párt.

Ennek volt a jele az is, hogy a pártelnök egyik pillanatról a másikra elbocsátotta a Gyurcsány-pártot szidalmazó közleményt kiadó Nyakó Istvánt. Jól tudja mindezt Gyurcsány Ferenc is, akinek minden esélye megvan arra, hogy profitáljon az MSZP gyengeségéből. Biztató jel a volt miniszterelnök számára, hogy – mint arra a Nézőpont Intézet egy korábbi kutatása is rávilágított – a szocialista szimpatizánsok több mint negyede szívesen látná Gyurcsányt a miniszterelnöki székben.

Gyurcsány a nyári hónapok során háttérbe vonulva szemlélte Botka László vergődését, és megfelelő időzítéssel megadta a kegyelemdöfést a szegedi polgármesternek, bejelentette a DK önálló indulását. A héten pedig Molnár Gyulának üzent: minden próbálkozás ellenére nem lesz közös miniszterelnök-jelölt, sem közös lista. A volt miniszterelnök kellő nyugalommal tehette mindezt, hiszen – ellentétben 2014-gyel – a közvélemény-kutatások alapján önállóan is bejutna az Országgyűlésbe, már nem szorul az MSZP segítségére. Ez azt jelenti, hogy a Demokratikus Koalíció vezetői rájöttek, jobban járnak, ha külön indulnak, hiszen miközben további több ezer szocialista szavazót át tudnak csábítani, még önálló frakció­hoz is juthatnak.

Ugyanígy van ezzel az LMP is, mely 2014-hez hasonlóan ismét elzárkózott minden­féle együttműködéstől a parlamenti képviselettel rendelkező erőkkel. A Szél Bernadett vezette párt, érzékelve az MSZP válságát, erőteljes baloldali fordulatot hajtott végre, amelynek eredményeként minimálisan növe­kedni is tudott a támogatottságuk: a legvalószínűbb listás eredményt nézve már a hét százalékot is eléri a sokáig a bejutási küszöbbel küzdő LMP. Kérdéses azonban, hogy kitart-e ez a lendület, beváltja-e a hozzá fűzött reményeket Szél Bernadett. Az azonban biztos, hogy eddig profitáltak az önálló indulás bejelentéséből.

A balliberális tábort tovább osztó Momentum Mozgalom az LMP-hez hasonló stratégiát folytat, és friss erőként önállóan szeretne be­jutni az Országgyűlésbe.

A Fekete-Győr András vezette párt nagyon jól tudja, hogy ha bármilyen módon együttműködne az MSZP-vel vagy Gyurcsány Ferenccel, azonnal elveszne a Momentum újszerű imázsa, hiteltelenné válnának, és pillanatok alatt a Bajnai Gordon vezette Együtt sorsára jutnának. A közvélemény-kutatások alapján ráadásul a Momentum, ha hajszállal is, de önállóan bejuthat az Ország­gyűlésbe. Szintén biztató jel lehet a pártnak, hogy október 23-án ők tudták a balliberális táboron belül a legtöbb embert utcára hívni.

Az MSZP gyengülése és a balliberális összefogás meghiúsulása a baloldalon tisztább helyzetet teremthet. Eldőlhet, hogy melyik az a párt, amelyik képes önállóan is talpon maradni. Mindez azonban szomorú hír Szigetvári Viktornak, Juhász Péternek, Bokros Lajosnak, Karácsony Gergelynek és Fodor Gábornak, akik eddig másoknak köszönhetően maradtak életben, most azonban várhatóan búcsúzniuk kell a bérelt helyüktől, hamarosan a politikai arénán kívülre kerülhetnek.

A pálfordulások tucatját végrehajtó Vona Gábor a partvonalról szemlélheti a balliberális oldalon végbemenő folyamatot. Hiába próbál ugyanis az egykori nemzeti párt hasznot húzni a baloldali válságból, az csupán tovább hitelteleníti a nemrég még a választó­jogi cenzus javaslatával, a cigánybűnözés emlegetésével, a homoszexuálisok és a nyugdíjasok szidalmazásával a szélsőjobboldali szavazóknak udvarló Jobbikot. A baloldali és liberális szavazóknak szóló üzenetekkel tehát saját magának árt Vona Gábor, tovább mélyíti a Jobbik identitásválságát.

Deák Dániel

A szerző a Nézőpont Intézet elemzője

