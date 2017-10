A kormány válaszolt Szél Bernadettnek

A kormány részletes választ küldött Szél Bernadettnek, miután az LMP képviselője letagadta a Soros-terv létezését - jelent meg a kormany.hu oldalon szombaton.

Utoljára frissítve: 2017. október 28. 13:25

2017. október 28. 12:33

Az írásos válasz tartalmazza a milliárdos bevándorlást segítő javaslatait és az ezt tükröző uniós döntéseket, és kitér arra is, hogy az LMP támogatta ezeket Brüsszelben - írták.



Szél Bernadett még szeptemberben közérdekű adatigénylést kért a kormánytól.



A Szél Bernadettnek küldött levélben a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írta, Soros György a bevándorlással kapcsolatos terveit nyilvános fórumokon tette közzé, és azok az uniós előterjesztések is hozzáférhetőek, amelyekből egyértelműen visszaköszönnek elképzelései.



Az évi egymillió bevándorló Európába telepítéséről, a nem kormányzati szervezetek szerepvállalásáról, az unió 15 ezer eurós fejenkénti éves támogatásáról a Project Syndicate nevű szervezet hozott nyilvánosságra jelentést 2015 szeptemberében - írták. A határzárak lebontásáról Soros György a Bloomberg gazdasági hírügynökségnek nyilatkozta 2015 októberében, hogy tervüknek a bevándorlók védelme a cél, és "a nemzeti határok jelentik az akadályt" - áll a levélben.



A válasz szerint Soros György tavaly június 30-án Brüsszelben azt javasolta, hogy az EU a migrációs válság megoldása érdekében csökkentse a mezőgazdasági és kohéziós uniós kiadásokat.



A kormány levelében azt is írta, hogy a tervek céljáról a milliárdos "Nyílt társadalom" című könyvében ír. Ebben a kormány szerint az áll: "a globális nyílt társadalom létrehozása mindenképpen magában foglalná a belügyekbe való beavatkozást is.""



A Nyílt társadalmak Alapítvány egyik 2016 augusztusában kiszivárgott jelentésében a kormány válasza szerint az áll: "támogattuk a terület befolyásos szereplőit, beleértve az agytrösztöket, a politikai elemzőközpontokat, a civil társadalom hálózatait és azok szereplőit, hogy alakítsák a migrációs politikát, és befolyásolják a migráció szabályozását és végrehajtását meghatározó regionális és globális folyamatokat."



A nemzeti konzultáció aktualitását az adja - írja a kormány -, hogy a brüsszeli intézmények döntéseiben visszaköszönnek a milliárdos javaslatai. Az Európai Parlament Állampolgári és Igazságügyi Szakbizottságának (LIBE) rendelettervezete állandó, felső létszámkorlát nélküli betelepítési rendszert hozna létre, a betelepítéseket elsősorban azokba az országokba irányítanák, amelyek rosszul állnak a betelepítések terén, a bevándorlók 30 fős csoportokban kérhetik, hogy ugyanabba a tagállamba telepítsék őket, megkönnyítenék a családegyesítéseket és pénzügyi szankciókkal sújtanák azokat az országokat, amelyek nem hajlandóak részt venni a programban. Mindezek mellett a bizottság bevonná a nem kormányzati szervezeteket a betelepítési eljárásokba, így Magyarországon azok a szervezetek is koordinálhatnák a betelepítéseket, amelyek átláthatatlan módon, külföldről kapják támogatásaik jelentős részét - olvasható a kormány válaszában.

Soros György végső célja a nemzetállamok lebontása, a hagyományos értékrendek felszámolása és egy új embertípus létrehozása, mindehhez pedig eszközként kívánja felhasználni a harmadik világból Európába áramló migránsok tömegeit – derült ki a kormány Szél Bernadett Soros-tervet firtató adatigénylésére adott válaszából. A nemzetközi tőzsdespekuláns évekkel ezelőtt írta meg A nyílt társadalom című könyvét, s ebben világosan fogalmazott szándékairól.

A kötet lapjain kifejtette, hogy célja a globális nyílt társadalom létrehozása.

– Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy „a nyílt társadalom magjait vetjük el, és biztos vagyok abban, hogy a magok egy része gyökeret fog ereszteni. A veszteség hatalmas lesz, de a megmaradók rendkívül értékesek lesznek éppen azáltal, hogy olyan kevesen vannak.” Szerinte „a globális nyílt társadalom létrehozása mindenképpen magában foglalná a belügyekbe való beavatkozást is”.

Arról is vall, hogy „amikor konstruktív beavatkozásról beszélek a nyílt társadalom felépítése érdekében, a külföldi segítségnyújtásra gondolok. Tulajdonképpen ezt teszik az alapítványaim, és ezt kellene tennie a nyílt társadalmak szövetségének is” – olvasható az LMP miniszterelnök-jelöltjének küldött, és a kormány honlapján közzé tett levélben.

A dokumentumban felhívják a figyelmet a Soros-hálózat befolyásszerzésére is, s idéznek a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) egyik, 2016 augusztusában kiszivárgott jelentéséből, amiben az áll: „támogattuk a terület befolyásos szereplőit, beleértve az agytrösztöket, a politikai elemzőközpontokat, a civil társadalom hálózatait és azok szereplőit, hogy alakítsák a migrációs politikát, és befolyásolják a migráció szabályozását és végrehajtását meghatározó regionális és globális folyamatokat”. Figyelemre méltó az is, hogy Soros György több ízben folytatott titkos tárgyalásokat az Európai Unió prominenseivel: Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök mellett eddig idén két uniós bizottsági alelnökkel és három biztossal találkozott zárt ajtók mögött.

A kormány felidézte válaszában a spekuláns cikkeit, amelyekből a nemzeti konzultációban is közöltek szemelvényeket. S emlékeztették Szél Bernadettet arra, hogy a jelenleg zajló nemzeti konzultáció aktualitását a migrációs helyzet rendezési terve adja, amelyet nem rég készített el az unió LIBE bizottsága. A koncepcióban Soros elképzelései köszönnek vissza, ráadásul a testület azt is előírná, hogy a nem-kormányzati szervezeteket (például a Soros által támogatott egyesületeket, alapítványokat) be kell vonni a betelepítési eljárásokba.

– Ha ez a terv életbe lépne, Magyarországon azok a szervezetek is koordinálhatnák a betelepítéseket, amelyek átláthatatlan módon, külföldről kapják támogatásaik jelentős részét. Azok a szervezetek, amelyek korábban feljelentették Magyarországot azért, mert állításuk szerint hazánk nem bánt megfelelően a bevándorlókkal. Ilyen körülmények között rögtön érthetővé válik, hogy Soros György magyarországi szervezetei miért nem akarják bevallani külföldi támogatásaikat – olvasható a levélben.



A fenti tények a kormány szerint alátámasztják a Soros-terv létezését és azt, hogy sokan dolgoznak ennek a végrehajtásán. "Egy olyan tervről van szó, amely egyértelműen felül akarja írni a tagállamok meglévő jogköreit, és ezzel szembemegy az alapvető demokratikus elvekkel" - fogalmaztak. Hozzátették: a megvalósulás beláthatatlan gazdasági terhet és biztonsági kockázatot jelentene és sajnálják, hogy ezeket a kockázatokat az LMP tagadja.

MTI