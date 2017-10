Szcientológus a zuglói óvodavezető

Nem tűröm, hogy az elért sikereimet sárba tiporják

Keddi, a szcientológusok budapesti központját bemutató rejtett kamerás riportunkat követően csütörtökön arról számolt be a hirado.hu, hogy egy zuglói magánóvoda tulajdonos-vezetője 20 éve szcientológus. Az érintett hölgy a hirado.hu akkori kérdésére ezt annyival intézte el, hogy ez „hülyeség”. Pénteken azonban ő maga vallotta be a Facebookon a barátainak: 20 éve gyakorló szcientológus.

A hirado.hu is követte Magyarország egyik legsúlyosabb adatkezelési botrányát. A kiugrott szcientológusok által az Adatvédelmi Hatóságnál tett panaszok hatására ugyanis a rendőrség az elmúlt héten házkutatást tartott a szcientológia budapesti, Váci úti székházában, ahol személyes titkokat tartalmazó aktákat foglaltak le és több vallatószobát is találtak a rendőrség nyomozói. A NAIH ki is szabott emiatt egy negyvenmillió forintos bírságot. Péterfalvi Attila értékelése szerint praxisukban eddig ez volt a legsúlyosabb bírság.

Rendőrök a Magyarországi Szcientológia Egyház budapesti, Váci úti központjánál 2017. október 18-án, ahol házkutatást tartanak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. MTI Fotó: Mihádák Zoltán

A házkutatás után a hirado.hu rejtett kamerás felvételekkel bizonyította, hogy az adatkezelési botrány ellenére a szcientológusok ugyanúgy ajánlgatják a kérdőívezést, azaz a hozzájuk betérő egyénekről szóló adatgyűjtést, mint korábban. Csütörtökön folytattuk a szcientológusok hazai befolyásának vizsgálatát, akkor arra jutottunk: a zuglói Napsugár magánóvoda tulajdonos-vezetője 20 éve szcientológus. Az érintett hölgy akkor tagadta ezt, a hirado.hu kérdésére csak annyit válaszolt, „hülyeség”.

Adatgyűjtés tízezerenyi emberről

Szombaton reggel a hvg.hu is nagy cikkben járja körül a szcientológusok hazai működését. Azt írják – megerősítve a hirado.hu korábbi értesüléseit –, hogy „nem marad titka annak, aki szcientológus lesz. A magyarországi központban több tízezer olyan személy adatait is őrzik, akik – sokszor tudtukon kívül – csupán közvetve kerültek kapcsolatba a Németországban csak üzleti vállalkozásként engedélyezett ‘egyházzal’”.

A hvg.hu úgy fogalmaz, „az egyik legfőbb adatvédelmi aggály, hogy az auditálás során keletkezett adatok bekerülnek az egyén lelki ‘megtisztulásával’ kapcsolatos iratokat tartalmazó úgynevezett preclear-, más néven pc-dossziéba” de ugyanilyen probléma, hogy ezekben az auditált személy nemcsak magáról, hanem a rokonairól, a barátairól is köteles nyilatkozni, megadva azok nevét, címét, születési adatait. Péterfalviék szerint arra sincs garancia, hogy ha valaki egyszer kilép az egyházból, akkor törlik a vele kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben fel is használhatók ellene.

A biznisz az biznisz: drága mulatság szcientológusnak lenni

Azonban nem csak adatvédelmi visszaélések, hanem költségvetési csalással kapcsolatos ügyekben is folyik nyomozás, mert a tanácsadási szolgáltatások után, azokat vallási tevékenységnek tekintve, az egyház nem adózik. „Az auditálások árlistája nem nyilvános, de a díjszabás Magyarországon is a Hubbard által meghatározott irányelvre épül. Az alapító azt tűzte ki célul, hogy 25 órás auditálás ára feleljen meg egy középosztálybeli személy háromhavi keresetének. Akit pedig sikerül rávenni, hogy magasabb szintre törekedjen a „lelki fejlődésben”, az akár egy lakás árát is kicsengetheti az évek során” – értesült a HVG.

A csütörtöki cikkünkben nevesített óvoda-vezető hölgy ugyan korábban tagadta szcientológus érintettségét, pénteken azonban a Facebookon, egy nyilvános posztban vallotta be barátainak és ismerőseinek: 20 éve szcientológus. Érvelésében megjelenik a szcientológia jelenlegi hazai érvelése: a szervezet és annak tagjai a vallásszabadság elleni támadásnak tekintik a hatóságok föllépését, holott mint arra több ízben rámutattunk, erről nincs szó, a hatóságok a súlyos adatkezelési problémák miatt indítottak nyomozást.

Az óvodavezető nyilvános beismerése egybevág azzal a statisztikai adattal, melyet szintén a HVG ismertetett: a szcientológia tagjainak 10 százaléka az oktatás-nevelés területén dolgozik.

A zuglói Napsugár Óvóda vezetőjének nyilvános beismerését az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.

Kedves Barátom, Ismerősöm!

Az elmúlt napok eseményei, és az egyre terjengő jogtalan vádaskodások, egyre több személyes vádak, mondva csinált dolgok, arra kényszerítettek, hogy tudassak veled, néhány meglepő dolgot, amit esetleg még nem tudtál rólam. Nem szoktam a vallásommal kérkedni, és nem szoktam széles körben reklámozni sem, mert úgy gondolom az ember vallási nézetei, vallási hovatartozása, tiszteletben tartandó magánügy.

Én is tiszteletben tartom a te vallásodat, legyen az akármelyik. Szeretném elmondani, Szcientologus vagyok. Az vagyok lassan 20 éve. Magam választottam, felnőttként, szabad elhatározásomból. Egész életem során arra vagyok a legbüszkébb, amit azóta tettem a családomért, a szüleimért, a barátaimért, és más emberekért. Aki ismer, az tudja, hogy sem “agymosott ” szektás, sem hatalomra éhes ember nem vagyok. A józan gondolkodásnak, a józan-észnek, a segítőkészségnek vagyok a híve. Hiszek abban, hogy minden ember alapvetően jó, és a szeretet a legfontosabb a világon. Nem állítom, hogy én vagyok a legjobb ember a világon, és azt sem, hogy a környezetemben én lennék az, de igyekszem azzá válni. Vannak hibáim, vannak gyengeségeim, de vannak erényeim is.

Kérdezd a családomat, a szomszédjaimat, az ismerőseimet, a boltost, az autószerelőmet, a fodrászomat, vagy bárkit, akivel rendszeres kapcsolatban állok, mennyire vagyok becsületes, szavahihető vagy segítőkész. Ezzel egyben, így nyíltan üzenem a kedves újságírónak, aki ugyan „ szülőként” mutatkozott be, néhány napja a telefonba, de úgy gondolta, hogy a hazugság köntösébe bújva, engem támadva egy újságcikkel, még jobban besározza a Szcientológia Egyházat, hamis vádjaival, és annak a látszatát kelti, hogy az, egy oktatási intézményt tart fenn. Innen üzenem neki, hogy nem tud megfélemlíteni, és nem hagyom, és nem tűröm, hogy az elért sikereimet sárba tiporja.

Büszke vagyok a munkámra, büszke vagyok a kollégáimra, a családomra, a barátaimra, a körülöttem lévő emberekre, azokra a gyerekekre, akik a mai napig az óvodából kikerülve, megállják a helyüket az iskolában, és kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányaikban, és méltó módon tudják majd a jövőjüket irányítani és vezetni. Legutolsó sorban, de nem utoljára, büszke vagyok arra, hogy Szcientológus vagyok, és szabad ember.

Köszönöm, hogy elolvastad: Rigó Éva

hirado.hu