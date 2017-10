Elfújta a Szél

Tanulságos vitát láthatott a minap a nagyérdemű az egyik csevegősben. A kamerák előtt három pártpolitikus ült a stúdióban, kettő közülük még némi párttal is rendelkezett.

2017. október 29. 09:19

Gyurcsány Ferenc és a seregtelen, ámde komoly Karácsony Gergely arról győzködték Szél Bernadettet, hogy be kellene állnia az ellenzéki sorba, amelyről ugyan nem tudni pontosan, hol az eleje s a vége, viszont ezt ellensúlyozandó, határozott célkitűzése van: le kell váltaniuk Orbán Viktort. 2018-ban. Minden áron.

Azazhogy nem.

Vonával – s ebben egy húron pendültek – soha.

Ámbár Szél Bernadett valamivel talán rugalmasabb volt, mondván, hogy a Jobbiknak momentán homályos az identitása, magyarán keresi a fonalat, s eme intim művelet közben nemigen illenék zaklatniuk. (Hiszen a végén még nem találja meg.)

De akkor hogyan?

Gyurcsány szerint felelősségteljesen, az emberek nyugalmát biztosítva kell politikai alternatívát kínálni, miként ezt világéletében maga is csinálta. Számolni kell, nem ígérgetni, aztán tempósan, megfontolva, lépésről lépésre haladni, ahogyan nem is olyan régen hat éven át miniszterelnökként maga is látványosan gyakorolta. Csak így érhető el a győzelem: buksi választói fejeket simogatva, ellenzéki kéz a kézben, szemünket Európára függesztve, együtt. Mindahányan. De persze legfőképpen vele. Még pontosabban: az élen vele.

Merthogy – és itt a tőle telhető maximális őszinteséggel, arcizmait kín-keservvel ehhez igazítva – Szél Bernadettre nézett, magácskának, Bernadett, pardon, miniszterelnök-jelölt asszony, nincs kellő tapasztalata. Mint ahogy rajtam kívül igazából senkinek sincs (Jut eszembe, Balázs Péternek se lenne). Nekem azonban van. Én például tudok kormányozni. (Is.) Mindig is tudtam.

Karácsony még erre sem rándult össze, sőt fegyelmezetten, már-már egyetértően rezonált Gyurcsányra, nem kérve Unicumot.

Ezzel szemben Szél csak fújta a magáét, kissé iskolásan ugyan, de azért – mindent összevetve – szerencsére.

Egy régi, egy új és egy örök rezonőr.

Jól szemügyre vehettük a kínálatot.

Galló Béla politológus

mozgasterblog.hu