Hackerek leplezték le Soros terveit

Egy egészen sötét tervrendszer bontakozik ki azokból a nyilvánosságra került dokumentumokból, amelyeket a DC Leaks nevű hackercsoport szerzett meg Soros Györgyhöz kötődő szervezetektől, mondta Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangsúlyozta, Soros György az Európai Unió központjából próbálja a kormányzatot meggyengíteni.

2017. október 29. 20:06

Több mint 2500 dokumentumot szivárogtatott ki a Soros Györgyhöz kötődő szervezetekből a DC Leaks hackercsoport még augusztusba. A nyilvánosságra hozott dokumentumok 2008 és 2016 között kelteztek. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a dokumentumokból kiderül, hogy Brüsszelben a legnagyobb frakcióval a Soros-hálózat rendelkezik, azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Hozzátette, kiderült az is, hogy adott esetben pályázati pénzek tekintetében, adott esetben egyéb pénzügyi döntéshozatali mechanizmusok tekintetében külföldön a pénzügyi körök befolyással rendelkeznek.

“Ki lehet jelenteni – és erről már 2003-ban a briteknek voltak információik – hogy Soros György volt titkosszolgálati szakembereket és tapasztalt, korábban aktív politikusokat ültet az alapítványai, intézményei vezetői pozícióiba” – jelentette ki az alkotmányjogász.

Ebbe belegondolva egy egészen hátborzongató kép rajzolódik ki Lomnici Zoltán szerint, hiszen a fentiek alapján a befolyásgyakorlás nemcsak demokratikus eszközökkel történik, amelynek a végső célja vélhetőleg elsősorban anyagi természetű, hiszen egy spekulánsról, a vagyonát gazdasági machinációkkal szerző nagyvállalkozóról van szó. Az alkotmányjogász kiemelte, hogy Soros György politikai elképzeléseinek az erőszakos terjesztése is sokkal hatékonyabban történhet ilyen eszközrendszerrel, mint az úgynevezett nyílt társadalom, amelynek a gyakorlatban az a célja, hogy egy kevert Európa jöjjön létre.

“Egy határok nélküli, gazdasági köröknek teljesen kiszolgáltatott Európa jöjjön létre. Ha ebbe belegondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy egy egészen sötét tervrendszer bontakozik ki mindabból amit megtudhattunk a valóságra került adatokból” – világított rá a szakértő.

Lomnici Zoltán beszélt arról is, hogy Amerikában azt tartják, hogy a spekuláns pénzen vásárolt magának politikai befolyást, és ő a Demokrata Párt egyik fő támogatója is. Példaként hozta, hogy Soros György volt a megbukott Hillary Clinton egyik fő támogatója is. Az alkotmányjogász úgy véli, az is látható, hogy a pénzember tevékenységével folyamatosan sikert sikerre halmoz, és egy adott párt ideológiája nem tetszik neki, minden eszközzel megpróbálja meggyengíteni azt,

“Van egy hálózat, amely adott esetben bevet titkosszolgálati módszereket, adott esetben ha egy számára nem tetsző ideológiát valló kormányzat van hatalmon, akkor demokratikus, féldemokratikus, vagy éppen antidemokratikus eszközöket vet be azért, hogy ezt a kormányt megbuktassa. Ilyen a helyzet most Magyarországon, de ne legyenek illúzióink, Lengyelországban is mindent megtesz ez a hálózat, és biztos vagyok benne, hogy nem örül annak sem, ami Csehországban történik, vagy éppen Ausztriában. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Sebastian Kurz-ot megpróbálták lejáratni, elővették az antiszemita kártyát, azonban ez egy sikertelen akció volt” – példálózott Lomnici Zoltán.

A szakértő hozzátette, nem lehet mindent Soros Györgyhöz kötni, de az eszközei kiemelik őt a felülről szervezett, de civilnek álcázott hálózattal és intézményrendszerrel rendelkező nagyvállalkozók személyi köréből.

A pénzügyi spekuláns húzásairól egyébként a The Jerusalem Post nevű lap is beszámolt – említette az alkotmányjogász -, többek között Soros György globális káoszkampányáról is, illetve arról is, hogy nincs a politikumnak olyan szférája, ahol a pénzember ne jelenne meg.

“Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy világuramra tör, azonban ennek megvannak az emberi és fizikai korlátai” – magyarázta Lomnici Zoltán.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke fogadja Soros György magyar származású amerikai üzletembert, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnökét Brüsszelben 2017. április 27-én. (MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)

Azt is érdekes mozzanatnak nevezte, hogy 4800 milliárd forintnak megfelelő pénzt beletolni a magyarországi választások előtt az alapítványaiba, amikor tudvalévő, hogy Magyarország a régióban kiemelt terüle., és egy ilyen rendszerben nem lehet azt a tényt félretenni, hogy egy fokozott nyomásgyakorlásra lehet számítani a következő időben.

Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy Soros György ennek akciótervének része az is, hogy a brüsszeli befolyásszerzésen keresztül megpróbáljon az unió központjából nyomást gyakorolni, és megpróbálja az általa pénzelt politikusok által megbontani a V4-ek egységét. Emellett egy belső harc keretében az itthoni eszközrendszerrel, a média, gazdasági és civil befolyással a kormányzat és a kormányzathoz közeli erők meggyengítését próbálja előidézni.

“Az mindenesetre tény, hogy a nemzete szuverenitását minden ország köteles megvédeni, és a szakszolgálatok dolga eldönteni, hogy mi az a határ, amit átlépve beavatkozásra van szükség” – zárta szavait az alkotmányjogász.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság