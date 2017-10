Momentum: asszisztensből miniszterelnök?

Valódi megmentőként, a jövő reménységeként üdvözölte a Momentumot az a maroknyi értelmiségi réteg, amely az SZDSZ kimúlása és a baloldal darabokra hullása után nem találja a helyét és a pártját. Az összes értelmetlen toposzt ellőtték már a politikába belépni készülő fiatalokról, az ártatlanságuktól és a tiszta kezüktől kezdve, a testközelből szerzett nyugati tapasztalataiknak köszönhető széles látókörükig. Utánanéztünk Fekete-Győr András csodálatos pályafutásának, és egy fiatalembert találtunk, aki még semmilyen munkát sem csinált öt hónapnál tovább, kivéve a rejtélyes mikroadományozók pénzéből mozgalmárkodást.

2017. október 30. 09:29

Ők már dolgoztak Nyugaton, látták, milyen ott az élet, a hazai, bebetonozott örök politikusokkal szemben bizonyítottak a versenyszférában, testközeli tapasztalataik vannak mindarról, ami ott van, így itt is meg tudnák valósítani – nagyjából így szól a Momentum köré felépíteni szándékozott legendárium. Mi pedig kíváncsian pillantottunk bele Fekete-Győr András LinkedIn-életrajzába, hogy áhítattal adózzunk annak a szakmai előmenetelnek, amely már 28-29 évesen arra determinálja őt a miniszterelnöki tisztségre.

Fekete-Győr az ELTE jogi karát végezte el, majd néhány hónapig a berlini Humboldt Egyetemen hallgatott politikatudományt, így nincs okunk kételkedni benne, hogy mind a jogalkotás, mind a politika terén jóval felkészültebb a jelenlegi kormány tagjainál. Jogi tanulmányai alatt azonban alászállt a való világba is, és vaskos tapasztalatokat szerzett mind a versenyszféráról, mind azokról az emberekről, akiknek az életét legalább négy éven át irányítaná. Az ügyvédi irodában eltöltött, négyhónapos gyakornoki időt követően Párizsba, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarához ment szakmai gyakorlatra. Itt anyaggyűjtés és más adminisztratív feladatok végzése során, két hónap alatt szerzett pótolhatatlan tudást arról, miként kell egy országot tartósan prosperáló pályára állítani.

fotó: Horváth Péter Gyula / PestiSrácok.hu

Az ügyvédi irodában eltöltött, négyhónapos gyakornoki időt követően Párizsba, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarához ment szakmai gyakorlatra. Itt anyaggyűjtés és más adminisztratív feladatok végzése során, két hónap alatt szerzett pótolhatatlan tudást arról, miként kell egy országot tartósan prosperáló pályára állítani.

A versenyszférában

A mai világban csak akkor fogadnak el igazán valakit vezetőnek egy haladó, demokratikus társadalomban, ha azt megelőzően már a versenyszférában is bizonyított. Fekete-Győr Andrásnak ilyen téren sem kell szégyenkeznie, hiszen az egyetem befejezése után négy teljes hónapot dolgozott követelésrendezőként (Accounts Receivable Specialist) a General Electric-nél. Ez nagyjából a tartozást felhalmozott ügyfelekkel való kapcsolattartást jelenti, valamint a megreklamált számlák kijavíttatását az erre fenntartott, gyakran indiai csapattal – avat be a részletekbe a PestiSrácok.hu kérdésére az egyik multinacionális vállalatnál dolgozó hátralékkezelési csapatvezető (Cash Collection Team Leader). Amikor rákérdezünk, mennyire előszobája az ilyen munkakör a miniszterelnöki tisztségnek, ennyit mond: Számviteli, pénzügyi felkészültséget se nagyon igényel, legfeljebb egy kis sütnivalót meg nyelvtudást, de nem egy rakétatudomány.

Néhány hónap alatt csak felületes ismereteket lehet szerezni egy ilyen munkakörben, így látatlanban is feltételezhető, hogy érdemi, hasznos munkát nem végzett. Azt is meg merem kockáztatni, hogy ennyi idő alatt még a betanítása sem fejeződött be. Én legalábbis nem hagynám, hogy ennyi idő múltán egyedül feleljen egy portfolióért. Azt is hozzáteszi, hogy a „specialist” mindenféle munkakörben a majdnem kezdőt jelenti, aki tűrhető fizetést kap, és a csapatépítésekkel, tréningekkel egyúttal megkezdődik az akár egész életre való beágyazása a multiszférába. Ebből a szempontból ő kivétel azzal, hogy átnyergelt mozgalmi elnöknek – jegyzi meg.

