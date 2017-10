Egyre több munkát bíznak az agrárkamarára

A kormány célja az, hogy egyre több munkát bízzon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatón.

2017. október 30. 16:26

Ezt támasztja alá, hogy a kormány összesen 9 milliárd forint támogatást ad az agrárkamarának, egyben bővítve feladatai körét. A következő hét évben szakmai tájékoztatási programot kell végrehajtania 7,2 milliárd forint értékben, illetve a kamara építi ki 1,8 milliárd forintból, az országos jégkár-védelmi, jégelhárító rendszert.

A miniszter hozzátette: a NAK a kormány stratégiai partnere. Három területen is kiemelkedő szövetségese volt a kormánynak. Ezek a nemzeti függetlenség és szuverenitás, amelyben kulcsfontosságú a földtulajdon; a nemzeti versenyképesség javítása és a Nemzeti vidékfejlesztési program megvalósítása.

Lázár János hangsúlyozta, hogy az agrárkamarai választás alkalmas arra, hogy a NAK vezetése összegezze az eddig elvégzetteket és a tagság értékelje azt, és döntsön a kamara jövőjéről. Az elmúlt időszak feladatai közül kiemelte a falugazdász hálózat működtetését, a helyi földbizottságokban kifejtett tevékenységet, a helyi agrárkamarák közösségszervező, érdekvédő szerepét. A miniszter hangsúlyozta, ha az agrárkamara nem támogatta volna a kormányt az eltelt fél évtizedben, akkor nem lett volna eredményes a küzdelem a brüsszeli törekvés ellen, amely azt célozta, hogy megnyissák a magyar földpiacot a külföldi és a magyar nagyvállalatok előtt. Ahhoz, hogy a magyar föld magyar tulajdonban maradjon az agrárkamara tudja a leghatékonyabb segítséget nyújtani a kormánynak - mondta.

Az új vidékfejlesztési program elkészültében is jelentős szerepe volt a NAK-nak, ennek lényege, hogy a támogatási forrásokat a kis- és középbirtokosok számára biztosítják döntő mértékben. Emellett 300 milliárd forint jut az élelmiszeripari fejlesztésekre is - mondta a miniszter. Az is a program része volt, hogy 200 ezer hektár állami termőföldet vehetett meg 30 ezer gazdálkodó, 270 milliárd forintért, továbbá az 1300 milliárd forintos vidékfejlesztési támogatásból 650 milliárd forint jut a kis- és közepes gazdaságok fejlesztésére - tette hozzá.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke többek között a 2018-ban induló jégkármérséklő rendszerről szólt, amely minden gazdálkodónak előnnyel fog járni. Az arra elköltött minden egyes forinttal 33 forint termelési értéket lehet megóvni csak a mezőgazdaságban - mondta a szakember.

Így az éves kamarai tagdíjbevétel tízszeresét kitevő, 50 milliárd forintnyi kárt lehet megelőzni a rendszerrel, amely a kárenyhítési alapba fizetett összegen felül nem jelent kiadást a gazdáknak - mondta a NAK elnöke.

MTI