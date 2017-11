Gyurcsány a baloldalról próbál szavazatokat szerezni

Több határon túli magyar szervezet is tiltakozik Gyurcsány Ferenc javaslata ellen. A DK elnöke ugyanis megvonná a határon túli magyarok szavazati jogát, ezért aláírásgyűjtésbe is kezdett a párt. Az erdélyi Magyar Polgári Párt szerint Gyurcsány Ferenc újra össze akarja ugrasztani a magyart a magyarral, és testvérháborút kezdeményez. A többi szervezet is hasonlóan vélekedik az akcióról.

2017. november 2. 10:05