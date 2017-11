Célkeresztben a miniszterelnök

MSZP: mi a helyzet? Jobbik: milyen országot építenek önök? LMP: miért mond le a kormány az emberek egy részéről? Jobbik: madarat tolláról, a kormányt Flóriánról? LMP: a kormány és a valóság!

2017. november 2. 23:33

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája a T. Házban: csupa szín, csupa legenda! Az elnök - e héten is - csengetett, hosszasan csengetett, a büféből és a folyosóról is beszólítva a képviselőket, elvégre a miniszterelnök lépett a szorítóba.

Az ellenzék képviselői szólították „talpra”, cseppet sem barátságosan. Garantált volt a telt ház.A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítettek a másikon. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját!

A legagresszívabb „ítéletekre”, közbekiabálásokra időnként bizony a miniszterelnöknek is elakadt a hangja. Ha egy sarki kocsmában vádolnának sértegetnének hasonlóan bárkit, pillanatok alatt lendülne ökölbe szorítva a kéz. Ám a pártja padsorából voltak akik mérsékletre intették: „a sas ne kapkodjon legyek után…”, elvégre a T. Ház nem kocsma, csupán a hangulata bukik időnként alább.

Megtörtént. Mentelmi jog híján, hangzavarokat, közbekiáltásokat sem közvetítve, adjuk közre szónoklataikat.

Mi a helyzet?

BURÁNY SÁNDOR, (MSZP): - Látom a morajból, hogy fideszes képviselőtársaimnak fogalmuk sincs, hogy mi a helyzet, de most mindjárt megkérdezzük.

- Miniszterelnök Úr! Szemünk előtt zajlik egy negatív folyamat, egy kétsebességes Európa kialakulása. Ez a veszély igen nagy. Ebben a kétsebességes Európában lesz egy belső mag, ezt a belső magot azok az országok alakítják, amelyek bevezették az eurót, ez a nemzeti valutájuk. Magyarország számára óriási veszély, ha ebből a klubból kimarad, és egy kétsebességes Európában a perifériára szorul! Ismerve azt a helyzetet, hogy Magyarország az euró bevezetésének feltételrendszeréből a jó részét teljesíteni tudja, ezért a mi álláspontunk az, hogy az ország biztonsága, a lemaradás megakadályozása érdekében az euróövezethez minél előbb csatlakozni kell! Kérdezem tehát: miniszterelnök urat:

- Ezt a veszélyt el akarjuk-e hárítani?

- A magyar kormány álláspontja mi a tekintetben, hogy az euró bevezetésének mi a várható, illetve optimális időpontja?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselőtársam! Először is hadd vegyek egy friss levegőt, mert végre azzal a helyzettel találjuk magunkat szemben a kormány és az ellenzék párbeszédét is szolgáló azonnali kérdések műfajában, hogy érdemi dolgokról beszélhetünk. Úgyhogy köszönöm a kérdését!

- Ami a lényegét illeti: én különválasztanék két, egymástól jól elválasztható dimenziót. Az egyik az idő dimenziója, a másik pedig a csatlakozás feltételeinek tartalmi dimenziója. Nyilván az ön kérdésének a rejtélyes címe, hogy „Mi a helyzet?”, az idődimenzióra vonatkozhat, hogy mennyire kopogtat az ajtónkon az a lehetséges szituáció, amit ön leírt. Én abban sem vagyok biztos, hogy ilyen szituáció előáll, amit ön leírt, de egyáltalán nem zárhatjuk ki, hogy ez bekövetkezik, tehát érdemes vele foglalkoznunk.

- Szerintem ilyen nyomás ma nincs! Ezt ma egyelőre, értelmiségi, elemzői és zsurnalisztikai műfajú találgatásnak minősítem. Az Unió előtt nincs egyetlenegy olyan komoly dokumentum sem, ami elindíthatna bennünket egy olyan tárgyalás útvonalán, ami az eurózónához történő gyors csatlakozás célját szolgálná. Tehát szerintem ilyen nyomás nincs rajtunk, nem is eszik ilyen forrón ezt a kását!

***

BURÁNY SÁNDOR: - Miniszterelnök Úr! Szeretném felhívni a figyelmét egy veszélyre! Ez a veszély pedig a forint sebezhetősége! Jelenleg nincs olyan pénzügyi válsághelyzet, olyan nemzetközi folyamat, ami nemzeti valutánkat veszélyeztetné. De ilyen helyzet Magyarország szándékától függetlenül előállhat. Mediterrán országokban, Spanyolországban, Görögországban állhat elő olyan helyzet, ami pénzügyileg az egész Uniót nehéz helyzetbe sodorhatja, és tudjuk, hogy a forint minden ilyen helyzetben komoly romlással reagált ezekre a helyzetekre. Erről van sajnos tapasztalatunk. Ezért a forint stabilitása, a hazai pénzügyi stabilitás érdekében is örvendetes lenne, ha a feltételrendszert úgy alakítanánk, hogy mindent megtennénk annak érdekében, hogy minél korábban csatlakozhassunk az eurózónához. Várnám ez ügyben az észrevételeit!

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő úrnak igaza van abban, hogy minden olyan európai uniós tagállam, amely az eurózónán kívül van, egy pénzügyi válság esetében inkább sebezhető, mint egy eurózónához tartozó ország. Látszólag Görögország ellentmond ennek, de nem igazából. Ezért én azt gondolom, hogy az államadósság csökkentése a kulcskérdés a forint stabilitása szempontjából! Tehát a forintot stabilizálni nemcsak úgy lehet, hogy gyorsan bemegyünk az eurózónába, hanem úgy is, hogy a forintot mi stabilizáljuk. Annak pedig az első számú előfeltétele, hogy a sérülékenységét csökkentsük, a sérülékenység pedig az államadósság magas mértéke miatt áll fenn, tehát az államadósságot folyamatosan csökkenteni kell.

- Tartalmilag egyébként azt gondolom: amikor vizsgálnunk kell, hogy mikor lépjünk be, akkor két dolgot kell vizsgálnunk. Az egyik az, hogy a tapasztalatok fényében sikeres csatlakozás csak akkor történt, amikor a reálgazdaság közel került a megcélzott közösség gazdasági szintjéhez ‑ ezt csúnya szóval reálkonvergenciának nevezik ‑, illetve szerintem nekünk a nyugdíjasok magas száma miatt figyelnünk kell arra, hogy a bérek, de különösképpen a nyugdíjak a belépéssel nehogy elértéktelenedjenek. Tehát számomra ez nem kizárólag, de erőteljesen a nyugdíjak reálértékének kérdése is!

Milyen országot építenek önök?

VOLNER JÁNOS, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Az ön által vezetett pártszövetség példátlanul nagy felhatalmazást kapott 2010-ben a választóktól, és érdemes megnézni, hogy mire is használták ezt. Rögtön a 2010-es parlamenti ciklus kezdetén kezdetét vette egy olyan folyamat, amely a magyar demokrácia leépüléséhez vezetett. Önök a saját embereiket ültették az Állami Számvevőszék, az ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a médiahatóság és gyakorlatilag minden, elvileg függetlenséget igénylő állami intézmény élére! Nem kis részben ennek következtében, és az ön oligarcháinak térnyerése következtében állt elő az a helyzet, hogy mára 600 ezer honfitársunk hagyta el az országot azért, mert nem volt elég magas a fizetése, ön mégsem támogatja a Jobbik bérunióra vonatkozó kezdeményezéseit!

- Miniszterelnök Úr! Hét és fél éve önök vezetik az oktatási tárcát, s legutóbb éppen azzal voltunk kénytelenek szembesülni, hogy mélyben vannak a magyar oktatás eredményei, a PISA-felméréseken soha nem voltunk annyira hátul, mint amennyire most, hét és fél évi Fidesz-kormányzás után! Az egészségügyben azt mondhatjuk el magunkról, hogy a miénk a legtöbb daganatos megbetegedés, nemegyszer a betegek hozzátartozói viszik be a gyógyszereket, a kötszereket a betegek részére, mert a kórházban egyszerűen nem áll erre rendelkezésre a szükséges forrás.

- Miniszterelnök Úr! Az európai uniós források több ezer milliárd forintjából egyetlen nemzetközi szinten versenyképes magyar vállalatcsoportot nem tudtunk fölmutatni az elmúlt években. Egyetlenegyet sem! Azt is fontos látni, hogy ezzel szemben a politikai teljesítmény hiányát egy elképesztő hazugsággyárral próbálja ellensúlyozni az ön kormánya. 70 pernél többet nyertünk az elmúlt hónapokban az ellen a médiabirodalom ellen, amit ön pénzel, miniszterelnök úr!

- Mi erről a véleménye?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Az indokoltnál gyorsabban kell beszélnem, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre elfogadható választ adjak. Milyen országot építünk? Magyar Magyarországot építünk! Az a cél, hogy mindenki, aki tud és akar dolgozni, az dolgozhasson! Azt akarjuk, hogy megérje dolgozni! Hét év alatt 740 ezer új munkahely jött létre Magyarországon.

- A pénzügyeink rendben vannak! Öt éve 3 százalék alatt tartjuk a költségvetés hiányát. Folyamatosan csökken az államadósság, ez évben 4 százalék felett lesz a gazdasági növekedés. Idén 12 százalékkal növekedtek a reálbérek, 15 százalékkal emeltük a minimálbért, és 25 százalékkal a szakmunkás-minimálbért. Béremelést kapnak ezenfelül a rendvédelmi dolgozók, a tanárok, közel százezer egészségügyi dolgozó. Végrehajtottuk a rezsicsökkentést, és annak hosszú távú fenntarthatósága érdekében elkezdtük építeni Paks II.-t. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, és idén először, nyugdíjprémiumot is fizethetünk a magyar nyugdíjasoknak.

- Képviselő Úr! Összefoglalóan azt mondhatom: mi egy olyan országot építünk, amely kiáll a nemzet egészéért! Mindenki tehet előre minden évben legalább egy lépést! Olyan országot építünk, amely a saját lábán áll, és olyan országot, amely az önök segítsége nélkül ‑ amire nem számíthatunk ‑ is képes megvédeni az ország külső határait!

***

VOLNER JÁNOS: - Miniszterelnök Úr! Az ország jövője nem a Soros-plakátoknál fog eldőlni, az ország jövőjét jelenleg a tantermekben döntik el azok a tanárok, akik az elmúlt évek leggyengébb teljesítményét nyújtják, az önök által kidolgozott tanterveknek és az önök által vezetett oktatási rendszernek köszönhetően. Az ország jövőjét a tantermekben döntik el, miniszterelnök úr. S még egyszer mondom: annak, ami ebben az esetben a magyar oktatással történt, kihatása lesz arra is, hogy később mekkora lesz a magyar hozzáadott érték a gazdaságon belül, mert nem eléggé képzett a magyar munkaerő, és mélyben van az oktatás teljesítménye.

- Miniszterelnök Úr! Jó néhány konkrétumot fölsoroltam, ezért arra kérem, legyen kedves és térjen ki ezekre is. Én ugyanis most azt látom, hogy ha kell, akkor önök kopaszokat küldenek megakadályozni egy népszavazási kísérletet, ma éppen a vizsgálóbizottsági indítványunkat szavazták le fideszes képviselők. Megjegyzem: ez még a szocialisták idején ment, akkor, amikor a Tocsik-botrányban önök viszont vizsgálódhattak!

***

ORBÁN VIKTOR: - Nem szívesen bántok meg senkit, különösen nem egy képviselőtársamat, de, nem tudok mást mondani, mint hogy ön hetet-havat itt összehord. Azt hogy nem érzi jól magát a bőrében, ezt megértettem, s ennek nyilván megvan az oka, de ez önmagában nem elegendő ok erre. Ellenben, ha már belegyalogolt páros lábbal a tanárokba, akkor hadd utasítsam ezt vissza, és mondjam azt, hogy kikérjük magunknak, hogy bárki ilyen hangon beszéljen a magyar tanárokról! Lehet, hogy az iskoláinkban nem minden tökéletes, az is lehet, hogy a teljesítményünk ingadozó, az is lehet, hogy még valami romlás is kimutatható ‑ reméljük, csak időlegesen ‑, de ez nem jogosítja föl sem önt, sem a pártját arra, hogy így beszéljen a magyar pedagógusokról! Dolgoznak, a legjobb képességeik és a legjobb tudásuk szerint igyekeznek teljesíteni, a mi dolgunk pedig az, hogy segítsük a munkájukat!

Miért mond le a kormány az emberek egy részéről?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Ma Magyarországon 2 millió 600 ezer ember kap nyugdíjat vagy részesül nyugdíjszerű ellátásban, ebből 1,2 millióan 100 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak, 50 ezer forint alatt pedig körülbelül 70 ezren. Ma Magyarországon a minimálnyugdíj 28 500 forint. Önök viszont megígérték, hogy az inflációkövető nyugdíjat biztosítani fogják! Ez a minimálnyugdíjnál nem valósult meg. A minimálnyugdíj ma is – megismétlem - 28 500 forint! Nem tudom, tudja-e miniszterelnök úr azt, hogy 28 500 forint mire elegendő? Szinte semmire! Nagyon sok nyugdíjas egyedül él, a gyermeke elment külföldre dolgozni, az unokája külföldön születik. Nagyon nagy bajban vannak! A 28 500 forint arra sem elegendő, hogy a rezsit kifizesse! Itt a téli időszak: tudjuk, hogy tavaly nagyon sok idős ember kihűlt, meghalt télen. A rezsi után a nyugdíjasoknak 10-20-30 ezer forintot kell fizetniük a gyógyszerköltségekre, és az egészséges étkezésre már nem marad pénz.

- Miniszterelnök Úr! Az idén tavasszal benyújtottam egy törvényjavaslatot, amelynek az volt a lényege, hogy a minimálnyugdíjat 28 500 forintról 50 ezer forintra emeljük fel. Sajnos, a kormánypárti többség nem volt hajlandó megszavazni. Még csak a szemét sem sütötte le, hogy nem hajlandó a 28 500 forintból kimozdulni! Most ismételten beadtam ezt a törvényjavaslatot. Azt kérdezem miniszterelnök úrtól:

- Hajlandó-e megszavazni, hogy a 28 500 forintos minimálnyugdíjat 50 ezer forintra emeljük fel?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Valóban érdemes erről hosszabban és mélyebben is beszélni. Alkalmat adna arra is, hogy segítsek önnek abban, hogy külön tudja választani a nyugdíjat meg a minimálnyugdíjat. Ugyanis az a helyzet, hogy a 28 500 forint egy számítási alap. Azt az ígéretét ez a kormány, hogy minden nyugdíjasnak segítünk, sőt minden nyugdíjasnak garantáljuk, hogy megőrizze a nyugdíja értékét, a legkisebb nyugdíjat kapók esetében is betartottuk. Nincs Magyarországon olyan ember, aki a mi kormányzásunk kezdete óta ne rendelkezne olyan nyugdíjjal, amely legalább olyan mértékig nőtt, mint amennyi az infláció volt Magyarországon.

- Arról persze, hogy a minimálnyugdíj mint számítási alap, ami egyébként nemcsak a nyugdíjszámításban, hanem jó néhány más juttatásban is számítási alapként működik, lehet beszélni, lehet mérlegelni, hogy értelmes dolog-e, egyáltalán értelmes-e így nevezni, értelmes-e ezt a számot használni, nem kellene-e a rendszert újragondolni. Ebben mi szívesen állunk az önök rendelkezésére: gondolkodjunk arról, hogy hogyan kell a legkisebb nyugdíj mértékét meghatározni. De még egyszer szeretném megismételni: amit a kormány vállalt, amit a kereszténydemokraták és a fideszesek vállaltak, hogy Magyarországon minden nyugdíjas számíthat arra, hogy amíg ez a kormány van a nyugdíjának az értéke nem fog csökkenni! Sőt, ha egy mód van rá, akkor emelkedni fog! Az elmúlt években egyébként ez történt, az idei évben is ez fog történni, és jövőre is ez fog történni! Ezt az ígéretünket és vállalásunkat teljesítettük, és a jövőben is teljesíteni fogjuk!

***

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Tisztában vagyunk azzal, hogy ez számítási alap, de nem csak számítási alap, mert néhány tízezren 28 500 forintos nyugdíjat kapnak, ami nagyon kevés, amiből nem lehet megélni! Hamarosan, azt gondolom, hogy a kormánytöbbség színt vallhat, hamarosan újra ide fog kerülni az Országgyűlés elé, és lehet róla szavazni. Szégyen, hogy ma Magyarországon vannak olyanok, akik ‑ ha már ma euróról is szó volt ‑ 100 euró alatt, 30 ezer forint alatt kapnak nyugdíjat. Ebből nem lehet megélni, ezen változtatni kell!

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Szeretném megismételni az előbb tett ajánlatomat. Ha úgy gondoljuk, hogy a nyugdíjak legkisebb mértékének szabályozásához egy másik módszert kell választani, akkor mi készen állunk a szakmai megbeszélésre. Ha van ilyen előterjesztés, szívesen megfontoljuk. Magyarországon egyébként az átlagnyugdíj ebben a pillanatban 110 ezer forint/hónap.

- Ami pedig a dolog átfogó dimenzióját illeti: azért is szívesen állunk az ön rendelkezésére egy ilyen szakmai tanácskozáson, mert a kormány többgenerációs Magyarországban gondolkodik. Sokan vagyunk, akik személyünkben is érintve vagyunk, hiszen sokunknak élnek még a szülei, sőt a nagyszüleik is, és úgy tartjuk helyesnek, ha a szüleink meg a nagyszüleink megkapják azt az elismerést, mind erkölcsi, mind pedig anyagi értelemben, amit a munkájukkal és azzal, hogy bennünket fölneveltek, megérdemelnek. Úgyhogy szeretném önt megnyugtatni: a kormány többgenerációs Magyarországban gondolkodik! Egy olyan országban, amelyben minden generáció saját otthonára talál!

Madarat tolláról, a kormányt Flóriánról?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! A hétvégén egy jeles esemény volt a Lungo Drom háza táján, nevezetesen a 25. születésnapjukat ünnepelték, amely a tekintetben mindenképpen bravúrnak mondható el, hogy egy normális jogállamban ilyen botrányok és bűncselekmények esetén nem működhetne egy ilyen szervezet, legalábbis a jelen vezetésével biztos, hogy nem! Az azonban, hogy Balog Zoltán miniszter úr nem fukarkodott a dicséretekkel Farkas Flórián személyét illetően, azt gondolom, sok kérdést felvet.

- Miniszterelnök Úr! Azt állította az ön minisztere ‑ és nyilvánvalóan a kormány tagjaként a kormány nevében ‑, hogy végre egy hiteles, botránymentes vezető személyében Farkas Flóriánt lehet köszönteni. Azt is állította ezek szerint tehát, hogy nem botrány az önök kormányának, ha valaki felelőssége alatt közel másfél milliárd forint tűnik el a „Híd a munka világába” program keretében! Balog Zoltán szerint az sem botrány, hogy büntetőeljárások tömkelege zajlik Farkas Flórián ellen jelenleg is, többek között csalás, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt! Azt gondolom, hogy ha Balog Zoltán ezek után azt kijelenti, hogy ilyen egy tisztakezű vezető, ez már önmagában több, mint botrány! Kérdezem tehát miniszterelnök urat:

- Nem gondolja-e, hogy minimum aggályos és minimum botrányos az, hogy egy ilyen szervezet ilyen vezetőjével kötnek úgy stratégiai megállapodást és különböző együttműködési szerződéseket, akiket ilyen múlttal, és most beszéljünk Farkas Flóriánról, akit ‑ szeretném hangsúlyozni ‑ nem személyében, hanem szerepében és tevékenységében kritizálok és támadok, őt állítják a cigányság elé mintaként és követendő példaként mint az integrációért felelős személyt?

- Nem tartja-e ezt aggályosnak?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Az igazság az, hogy válaszolnom kellene, de nem érzek hozzá valami nagy kedvet. Képviselőtársam valótlanságot állított, már csak a parlamentre vonatkozó szabályok alapján sem mondhatom, hogy tévedett. Ennél a helyzet súlyosabb: ahhoz, hogy bármelyik parlamenti képviselővel szemben, nyomozást tudjanak indítani, ahhoz a mentelmi jogot először fel kell függeszteni. Ilyen Farkas Flórián parlamenti képviselővel nem történt. Tehát ön alaptalanul vádolt meg egy képviselőtársat! Azt javaslom, kérjen tőle bocsánatot!

***

MIRKÓCZKI ÁDÁM: - Miniszterelnök Úr! Lehet azon vitatkozni, hogy az-e az aggályos, hogy még nem függesztették fel Farkas Flórián mentelmi jogát , vagy az, hogy önök kiállnak amellett, amit ő a tevékenysége során elkövetett; és természetesen a szervezetei és az általa felügyelt programok sora ellen viszont van eljárás.

- Miniszterelnök Úr! Az ön válasza sokkal inkább azt világítja meg és azt erősíti tényként, amiben egyébként szerintem megegyezhetünk: ennek a társadalmi problémának, ami a cigány-magyar együttélés évszázados gondjaiból fakad, ennek valóban az egyetlen lehetséges, normalizálás felé vezető útja az integráció. Az azonban, ahogy önök viselkednek, azt húzza alá, hogy valójában az önök célja nem az integráció és ezáltal a normális élet és társadalomkép megteremtése, hanem az integrálatlanságból fakadó politikai tőke kihasználása, amely politikai tőke azt jelenti, hogy súlyos forintokból voksokra válthatók ezek a szavazatok!

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Meg kell hogy ismételjem: szerintem nem fair, nem korrekt, nem tisztességes eljárás megvádolni egy képviselőtársunkat azzal, hogy vele szemben bűnvádi eljárás folyik, amikor az nem igaz! Lett volna lehetősége Mirkóczki képviselőtársamnak, hogy elnézést kérjen. Higgye el, Mirkóczki úr, egy cigány embertől is lehet bocsánatot kérni, nem szégyen az! Legközelebb próbálja meg! Ami pedig a jogszerűséget illeti: azt tudom tanácsolni a Lungo Dromnak is, miként a a Jobbiknak is: tartsák be a törvényeket, és akkor nem lesz baj!

A kormány és a valóság!

SZÉL BERNADETT: - Miniszterelnök Úr! 2008-ban ön azt mondta, hogy menekülő kormányzás az, ha valaki nem képes megszervezni az emberek egészségügyi ellátását adott állami keretek között. Nemrég egy logisztikai központ átadásán ön elismerte, hogy a magyar állam nem képes biztosítani tízmillió magyar ember egészségügyi ellátását, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a magánegészségügy majd átvesz feladatokat az állami egészségügytől. Csakhogy én azt gondolom: a magyar emberek nem fizethetnek kétszer!

- Nézzük, hogy mennyit fizetnek a magyar emberek az egészségügyi ellátásért! Európában a legtöbbet, az biztos, adót és járulékot! Aki átlagbért keres, az negyedmilliót fizet évente, aki minimálbért, az többet, mint egyhavi bére éves szinten. Ezt a magyar emberek mind befizetik adóban, járulékban az egészségügyre. Na most: joggal várják el cserébe, hogy időben kapjanak és jó minőségű ellátást, ha már a pénzt odateszik! Most ehhez képest ott fognak még egyszer fizetni, mert a legtöbben, már aki teheti, elmennek a magánegészségügybe. Különben, ahogy az ön képviselőtársai is mondják, halálgyárakká vált kórházak vannak, és ha a maszekot nem veszik igénybe, akkor meghalnak!

- Miniszterelnök Úr! Egy olyan országban élünk, de nem biztos, hogy ezt önök az elefántcsonttornyukból érzékelik, ahol a magyar emberek kettőharmadának nincsenek megtakarításai, magyarul: nincs miből kifizetni a maszek orvost! Ne nevessenek! Ne nevessenek! Én azokkal az emberekkel vagyok, akik piszkosul nem nevetnek. Innentől kezdve én azt kérdezem:

- Képes ön a saját szemébe nézni, amikor létrehozott egy olyan országot, amelyben gyakorlatilag ön fizetőssé tette az egészségügyet, és emellett fizetőssé tette az oktatást is ebben az országban?

- Képes a tükörbe nézni, képes-e mindezzel elszámolni?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Az igazság az, hogy szeretnék belül maradni azon a minden képviselő asszony által elvárható udvariasságon, ami megilleti önöket, de ez nem lesz könnyű. A helyzet az, hogy az önök pártjának az a neve, hogy Lehet Más a Politika. Meghallgattam önt, és azt kell mondani, hogy már ez egy átverés! Teljesen nyilvánvaló, hogy valótlanságokat mond itt, a Ház színe előtt, azt kell mondanom, hogy így nem lesz más a politika!

- Ami az egészségügyet illeti: tisztelettel kérem, hogy amikor beszélünk az egészségügyről, ne engedjük, hogy olyan hangulat alakuljon ki a mondandónk körül, minthogyha halálgyárakban dolgoznának az orvosaink meg az ápolónőink, mert ők az életért dolgoznak! Szeretném, hogy ha az egészségügyről szólunk, akkor az első mindig a tisztelet hangja legyen, amit kifejezünk az orvosok és az ápolónők iránt. Amit a magyar kormány tenni tud, az az, hogy megerősíti: Magyarország minden polgárának joga van, és amíg mi vagyunk kormányon, nemcsak joga, hanem lehetősége is lesz arra, hogy állami keretek között esélyt kapjon arra, hogy ha megbetegedett, akkor meggyógyuljon! Semmifajta magánosítást nem támogatunk!

***

SZÉL BERNADETT: - Miniszterelnök Úr! A tények makacs dolgok! Itt van, Pátyon mondta: „A magyar állam nem lenne képes arra, hogy kiszolgálja 10 millió magyar ember egészségügyi szükségleteit, ha nem lennének azok a családi kézben lévő vállalkozások, akik egy-egy városban, faluban felelősséget vállalva az ott élő emberekért ne vállalnának át ebből a feladatból a magyar államtól jelentős terheket.”

- Folytassuk a tényeket: 18 óra a sürgősségin, egyre hosszabb kórházi várólisták, szürkehályog 5 hónap, szolnoki gyermekszemészet fél év várakozási idő, járóbeteg-szakrendelés délután nincsen, vastagbélrák-megelőző szűrés 4 hónap várakozás, mammográfia szűrés 3-4-5 hónap várakozás.

- Miniszterelnök Úr! Mi a válasza erre? Kérem, ne sorosozzon, ne werberezzen, ne csináljon semmit, válaszoljon! Hogy tud ön ezzel elszámolni?

***

ORBÁN VIKTOR: - Mindannyian szeretnénk, ha úgy lenne, hogy elmondhatnánk, hogy a világ velünk kezdődött. De ez nem így van. Úgyhogy az ön kérdésére azt tudom válaszképpen adni: kétségkívül Magyarországon ma jó néhány betegségcsoportnál vannak olyan várólisták, amelyeknek rövidebbnek kellene lenniük. Ebben nincsen közöttünk vita. Abban is egyetértés lehet közöttünk, hogy ezeket a várólistákat csökkenteni tudjuk. De miután az élet nem velünk kezdődött, még csak nem is a mi kormányunkkal kezdődött, hogyha ön korrekt akar lenni, akkor összeveti a korábbi várólisták hosszát a mostani állapotokkal. És ha ön ezt tette volna, akkor nem lett volna unfair, amit mondott! Ha azt tette volna, elmondta volna, hogy 2010-ben milyen hosszú volt a várólista ezekben a betegségcsoportokban és most hol tartunk, és akkor egy tiszta képet kaptunk volna! Ön azért nem mondta ezt így, mert akkor látható lenne, hogy minden betegségcsoportban rövidültek a várólisták!

