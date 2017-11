Hegyen-völgyön át…

KDNP: a Soros-terv veszélyezteti Magyarország biztonságát! MSZP: tegyünk igazságot! Jobbik: meddig még? LMP: a kormány magára hagyta a magyar egészségügyet! Fidesz: most az Európai Parlament a soros!

2017. november 3. 10:49

Híven a hagyományokhoz, a retorika lángján lobogva, népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot is jelző napirend előtti felszólalások köszöntötték e héten is a Tisztelt Házat. Csend persze így sem volt, erről gondoskodtak. Mentelmi jog híján a durvább megállapításokat, reagálásokat, bekiabálásokat mellőzve, a ”szerényebbeket” viszont jelezve, idézzük szónoklataikat.

A Soros-terv veszélyezteti Magyarország biztonságát!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Képviselőtársaim! Mi egy büszke, gyarapodó nemzetállamokból álló Európában szeretnénk élni, ahol mindenki maga döntheti el, hogy kivel akar élni és kivel nem! Az elmúlt héten három olyan esemény is történt, amely mellett, nem mehetünk el szó nélkül. A magyar és a nemzetközi sajtóban is részletek jelentek meg az úgynevezett DCLeaks aktákból, amely Soros György és hálózatának belső levelezését, feljegyzéseit tette ki az internetre. Ezekből az aktákból és dokumentumokból megtudhattunk: Soros György és hálózata jelentős befolyással bír Brüsszelben az Európai Unió vezetőire. Listázzák az európai parlamenti képviselőket, és meghatározzák, hogy kik a nyílt társadalom ügyének támogatói, egyben a Soros-hálózat szövetségesei. A 751 európai parlamenti képviselőből 226-an vannak ilyenek, köztük magyar ellenzéki képviselők is.

- A feljegyzések szerint a 2014-es európai parlamenti választások előtt ez a hálózat 6 millió dollárt adományozott 90 civil szervezetnek annak érdekében, hogy tetszésük szerint befolyásolják az európai döntéshozatalt. Ezek után persze nem véletlen, hogy Soros György személyesen az EU legfontosabb vezetőivel tudott zárt ajtók mögött tárgyalni, és nyilván azon sem kell csodálkoznunk, hogy a múlt héten az Európai Parlament LIBE bizottsága egy bevándorlási és kvótapárti javaslatot fogadott el, hiszen az ott ülő képviselők többsége rajta van Soros György szövetségeseinek listáján.

- Azt is megtudhattuk ezekből az aktákból, hogy ez a hálózat aktívan támadta és támadja a magyar kormányt, a Fidesz-KDNP-t és a magyar bevándorláspolitikát. Támogatja és ösztönzi a Magyarországot elítélő jelentéseket, fellép a Soros-egyetem és a magyarországi Soros-szervezetek támogatása érdekében. Sőt, egyes dokumentumokból kiderül, hogy magyar kormánypárti politikusok lejáratására és eltávolítására törekszenek. Annak érdekében, hogy Soros György és hálózata utópisztikus céljukat, a nemzetállamok és határok nélküli Európát, valamint a multikulturális társadalmak létrehozását el tudják érni, képesek a valóság meghamisítására is. Például az egyik jelentés javaslatokat fogalmaz meg a hálózat többi tagja számára, hogy hogyan fényképezzék a migránsokat annak érdekében, hogy az európai polgárok megsajnálják őket. De konkrét adathamisításra is fölszólítanak. Az egyik dokumentumban arról írnak, és szó szerinti idézem: „2016 januárjáig 10 ezer migráns gyermek veszett el, de mi 270 ezret fogunk mondani”. Ebből is látszik, hogy nekik semmi sem szent, akár a valóságot is meghamisítják annak érdekében, hogy a céljukat elérjék!

- Képviselőtársaim! A múlt héten történt két másik megdöbbentő eset is. Az egyik: Magyarország déli határánál elfogták Pakisztán legkeresettebb tömeggyilkosát, akit 70 gyilkossággal vádoltak a hatóságok. Ennek ellenére Görögországban menekültstátuszt tudott kapni, és eljutott egészen Magyarország határáig. Itt kell megköszönnünk a hatóságoknak, hogy sikerült őt elfogni! A másik eset szintén a múlt héten történt: az M60-as autópálya egyik, Mohács közeli pihenőjében 8 migráns megtámadott egy fiatalok által vezetett autót, megpróbálták feltépni annak ajtaját. Szerencsére a fiatalok nem szálltak ki az autóból, így gyorsan be tudták zárni azt, és sikerült elmenekülniük. Belegondolni is szörnyű, hogy mi történhetett volna velük! Ha ehhez még hozzátesszük azt, hogy 2015 óta több mint 350 ember halt meg terrorcselekmények miatt Európában, és hogy csak Ausztriában egy év alatt 55,5 százalékkal nőtt a szexuális bűncselekmények száma, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy a mai napig bűnözők és gyilkosok érkeznek a migránsok közé vegyülve, és ez veszélyt jelent Magyarország biztonságára, erőszakot, bűnözést és terrort hoz Európába!

- Képviselőtársaim! Ezek a tények nem zavarják meg a Soros-terv végrehajtóinak tisztánlátását, és továbbra is erőltetik a bevándorlók Európába hozatalát! Azonban tudniuk kell, hogy a mi jövőképünk éles ellentétben áll az övékével! Mi egy büszke, gyarapodó nemzetállamokból álló Európában szeretnénk élni, ahol mindenki maga döntheti el, hogy kivel akar élni és kivel nem! Tamási Áron gondolatát osztjuk: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” Nekünk pedig Magyarország az otthonunk, amelyet, amíg a Fidesz-KDNP kormányoz, meg fogunk védeni! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Tegyünk igazságot!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Aki mások pénzéből él, az végső soron szolga ‑ mondta ezt a jelenlegi miniszterelnök a múlt héten. És innen üzenem neki: az adófizetők pénzéből fizetett miniszterelnök és miniszterek valóban a szolgálatra lettek megválasztva, az egész nemzet szolgálatára. Ennek ellenére azt látjuk, hogy önök 2010 óta egy olyan Magyarországot építenek, ahol a választott szolgákból urak, a választókból pedig szolgák, alattvalók lettek! Ma már önök nem azért dolgoznak, hogy a választóknak jobb legyen, hanem azért, hogy egy szűk uralkodó elitnek, önöknek, családjuknak, barátaiknak jobb legyen az élete. És közben önök lenézik, szolgának tekintik a kétkezi dolgozó embereket, az orvosokat, az ápolókat, a kisnyugdíjasokat, közalkalmazottakat, pedagógusokat, köztisztviselőket. Ennek a világnak véget kell vetni! Ezért mondjuk azt: tegyünk igazságot! Mi abban hiszünk, hogy a társadalom minden tagja értékes. Nem akarunk olyan országban élni, ahol a társadalom kettészakad uralkodó osztályra és munkásosztályra!

- Képviselőtársaim! Emlékeznek még arra az időszakra, amikor Alcsútdobozról egy fiatalemberből egyetemista lett? Igaz, volt külső segítsége: Soros György ‑ biztos ismerik - (Közbeszólások az MSZP soraiból: Úgy van!), egy amerikai milliárdos. És ma, a XXI. században, mondjuk, Csenyétéről, Magyarország legszegényebb településéről egy fiatalemberből lehet-e egyetemista? Megválaszoljam? Nem!

- Képviselőtársaim! Igazságot kell tenni, mert az országban hatalmas a szakadék a gazdagok és a szegények, a nagyurak és az átlagemberek között. Mert valóban megérdemli az átlagfizetés hússzorosát Matolcsy György, az unortodoxia géniusza, a közpénzjelleg-eltüntetés világbajnoka? Felér vajon húsz pedagógus vagy harminc ápoló fizetésével az ő fizetése? Tényleg jár a miniszterelnök gázszerelőjének több horvátországi luxusnyaraló, luxusjacht? Tényleg jár a miniszterelnök lányának és vejének százmilliós villa a budai hegyoldalban? (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Több!) Megválaszoljam? Nem! Nem, mert mindeközben több millió magyar ember fizetési hátralékkal küzd, nem tudja befizetni a számláit, adósságokba veri magát, hogy meg tudjon élni. Több millió magyar ember nem képes kifizetni egy váratlan kiadást, nem tud gyógyszert venni a szüleinek, nem tud ruhát venni a gyermekeinek, és ha otthonában vagy állataiban kár keletkezik, nem tudja kifizetni, mert arra sincs pénze, hogy biztosítást kössön. Mindeközben az adó a gazdagoknak kedvez, az átlagember pedig nem tud félretenni. Nagyon sok ember fagyoskodik a saját otthonában, mert nincs pénze fűtésre vagy tűzifára. Minden negyedik családot nélkülözésre kényszerít az urizáló fideszes elit.

- De amit végképp nem tudunk elfogadni, az az, hogy abban a munkaalapú társadalomban, ahogy önök nevezik, a nélkülözők többsége olyan családban él, ahol a családfőnek van munkája, sőt van olyan család, nagyon sok család, ahol két kereső is van, mégsem tudnak megélni. Egyre inkább nő a dolgozó, de nélkülöző családok száma. És akkor nem kell csodálkozni azon, hogy százezrek hagyták és hagyják el ezt az országot, mert nemcsak az a baj, hogy kevés a fizetés, hanem az is, hogy nem tudnak belőle megélni! És mindeközben önök még a mindennapjaikba is bele akarnak szólni. Ezért mondjuk, hogy a munkához több fizetés kell, és méltó munkakörülmények!

- Fideszes Urak! Ne az állami vezetők fizetését emeljék több millió forintra, hanem a keményen dolgozó emberek fizetését emeljék meg! Mi olyan országot szeretnénk, ahol a családok ki tudják fizetni a számláikat, be tudják fűteni az otthonaikat, meg tudják venni a gyermekeiknek a ruhát, és a gyógyszert, ha betegek! Mi olyan országot szeretnénk, ahol a családoknak nem arra kellene félretenni pénzt, hogy meg tudjanak venni egy repülőjegyet, ha a gyermekeiket vagy az unokáikat szeretnék meglátogatni! Olyan országot szeretnénk, ahol a vezetők nem uralkodnak, hanem szolgálnak!

- Képviselőtársaim! Ehhez kormányváltásra van szükség! És arra, hogy a rajtunk uralkodó fideszes újgazdagokat egyszer s mindenkorra elzavarjuk, ‑ közös jövőnkért, egy igazságos Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban. ‑ Halász János: Azt a mindenit!)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Szerintem a politikának nemcsak Magyarországon, hanem máshol is fontos sarokpontja, hogy az egyes politikai erők mit gondolnak az igazságosságról, ‑ ilyen értelemben örülök, hogy ezt a kérdést felvetette. Szerintünk Magyarország akkor igazságos, ha mindenkinek ad esélyt a jó és jobb életre. Akkor lehet igazságos ez az ország, ha mindenkinek van munkája, aki munkából szeretne élni, és meg is éri nekik dolgozni.

- Frakcióvezető Úr! Szeretném felhívni a figyelmét pár olyan dologra, amelyet kifelejtett a felszólalásából. Például arra, hogy 2010 óta 62 százalékkal nőtt Magyarországon a nettó átlagkereset. 55 hónapja az infláció fölött emelkednek a bérek. Az elmúlt egy évben 13 százalékkal nőttek az átlagkeresetek. Ha a minimálbért nézzük, akkor 88 százalékkal magasabb ahhoz az időszakhoz képest, amikor önök letették a kormányrudat, a szakmunkás-minimálbér pedig a duplája. Sajnálom, hogy ön ezt kifelejtette a felszólalásból! De azt is tudjuk, hogy az MSZP hogyan érvényesítette az igazságosság elvét: egyhavi bér elvételével, egyhavi nyugdíj elvételével, megemelt energiaárakkal, elképesztően magas adókulcsokkal! Az önök időszakában ‑ és ez a lényeg ‑ sokkal jobban megérte segélyből élni, mint dolgozni! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem igaz!) 2010-ben 500 ezer volt azoknak a száma, akik valamilyen segélyért folyamodtak Magyarországon.

- Frakcióvezető Úr! Hol volt az igazságos, amikor a munkából élők közül sokan akár 36 százalékos szja-t is fizettek? Hol volt az igazságos, amikor még az adót is megadóztatták a félszuperbruttó nevű förmedvénnyel? Hol volt az igazságos, amikor ezek után még fizetőssé tették volna az egészségügyet? Hol volt ez igazságos? Ennek a korszaknak Gyurcsány Ferenc a szimbóluma, de azzal elég kevesen vádolták és most is elég kevesen vádolják, hogy az igazságosság bajnoka lenne. És azért hozom fel az ő személyét itt, mert teljesen egyértelmű az elmúlt napok történései alapján, hogy Gyurcsány Ferenc visszatért, és maga alá gyűri a teljes baloldalt. Így a Szocialista Párt most úgy áll, hogy se miniszterelnök-jelöltje, se székháza, se elképzelése, van viszont egy Gyurcsány Ferenc régi pompájában!

- Frakcióvezető Úr! Az, hogy az MSZP hogyan intézi belső ügyeit, egy ponton túl az MSZP-re tartozik, belügy. (Varga László: Ezt előre leírta neked valaki? ‑ Korózs Lajos: És ti hogyan intézitek?) De az már nem, hogy hogyan intézi az MSZP Czeglédy Csaba ügyét. És itt kanyarodunk vissza az ön által is emlegetett igazságosság kérdéséhez, mert szinte napról napra derülnek ki új részletek a szocialista politikus bűnszervezetével kapcsolatban. A legújabb hírek szerint nemcsak rengeteget diákot károsított meg, hanem nyugdíjasokat is megkárosított. A szocialisták tehát két leginkább kiszolgáltatott csoportot semmiznek ki: a diákokat és a nyugdíjasokat! Eközben Czeglédy Csaba ausztriai széfjében még aranyrögöket is találnak! Na, ez a szocialista igazságosság legfőbb példája! Adóemelés itthon, aranyrög maguknak a külföldi széfben! Nehéz ehhez az Országgyűléshez méltó szavakat, minősítéseket találni, főleg ha nem tudjuk kizárni, hogy az eltüntetett pénzekből a baloldal kampányait is finanszírozták. Tényleg az a fő kérdés (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), hogy az eltűnt hárommilliárdból áramlott-e az MSZP-s pártkasszákba?

- Frakcióvezető Úr! Mindezek miatt, ha az igazságosság fontos, továbbra is azt kérjük önöktől, hogy tisztázzák ezt a rendkívül súlyos botrányt, Czeglédy Csaba botrányát. És azt is kérjük, hogy a pozíciókért való marakodás mellett, helyett találjanak időt arra, hogy kártalanítsák azokat, akiket politikustársuk átvert! (Bangóné Borbély Ildikó: Szégyen vagy!)

- Frakcióvezető Úr! Ha valóban fontos önöknek az igazságosság, akkor nem hagyhatnak időseket és diákokat az út szélén! (Bangóné Borbély Ildikó: Az Origót nem olvastad? Farkas Flóriánt mikor kéritek fel? ‑ Varga László: Simonkával és Farkas Flóriánnal mi lesz?) Mutassanak arra, kérem, példát! Váltsák be mindenekelőtt Czeglédy Csaba aranyrögét, és kérjük, ezzel kezdjék meg a kártalanítást! Ehhez kívánunk sok sikert és kitartást! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Meddig még?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! A Jobbik az utóbbi hetekben megint összehívta a devizahiteles kerekasztalt annak érdekében, hogy egy megoldatlan társadalmi, szociális katasztrófahelyzet okán egy asztalhoz ültesse a civilszervezeti vezetőket, tehát az érintetteket, a magyar politikai pártok vezetőit, a kormány, illetve a Bankszövetség képviselőit. Talán nem árulok el meglepetést azzal, ha elárulom, hogy a kormányzó pártok képviselői megint csak nem tették tiszteletüket ezen az eseményen, tehát megint nem volt elég bátorság bennük ahhoz, hogy szembenézzenek a károsultakkal, miközben óriásplakáttól a televízióstúdiókon keresztül mindenhol azt hirdetik, hogy elszámoltatták a bankokat és megoldották ezt a problémát. El kell hogy mondjam: ez a probléma alapjaiban ott tart, hogy egy 10 milliós hitelből hiába törlesztett valaki akár 15 millió forintot is, az árfolyamváltozás és egyéb tényezők miatt a felvett összegnél magasabb tartozása is maradhatott. Erre a helyzetre mondták azt a Fidesz-KDNP képviselői, hogy ez így rendben és ők megoldották.

- Ha körbenézünk a környező országokban, jellemző módon azt látjuk, hogy a felvételkori árfolyam irányában történő átváltás felé mozdultak el ezek az országok. Most a napokban megjelent hír, hogy Horvátországban éppen a frankhitelesek javára hoztak döntéseket annak okán, hogy szerintük a frankhitelesek nem kaptak meg minden fontos információt a szerződéskötés előtt. Tehát ki merték mondani azt, amit Magyarország kormánya csak szőrmentén érintett, mielőtt lepaktált volna a bankrendszerrel.

- Államtitkár Úr! Azt is el kell hogy mondjuk, jellemző módon ilyenkor egy kormányzati válasz miről szokott szólni, tehát hogy előre segítsem a dolgokat, hogy mire nem érdemes hosszabban kitérni. Az árfolyamgátról szoktak beszélni, ami átmenetileg talán levegőt hozhatott néhány hitelesnek, tehát ne vitassunk el mindent, csakhogy ez a levegőt jelentő teher most kamatostul szakad a károsultak nyakába, mert a kormány az eltelt öt esztendő alatt nem tett semmit. A Nemzeti Eszközkezelőt szokták felhozni megoldásként, ahol elveszik az embertől az ingatlantulajdonát, és az államhoz kerül át ez a tulajdonjog. Aztán ha jön egy következő színezetű kormány, és mondjuk, nem a Jobbik-kormány lenne az ‑ bár ilyet ne tételezzünk fel ‑, akkor adott esetben ez a bérleti jog is veszélybe kerülhetne. De megoldásként hivatkozni arra, hogy valakitől elveszik az ingatlanhoz fűződő tulajdonjogát, egész egyszerűen nevetséges. Amikor egyes államtitkáraik pedig az ország legnagyobb bérlakásprogramjának nevezik ezt, ahol tömegesen veszik el emberek ingatlanját, az pedig egyenesen vérlázító.

- Államtitkár Úr! Beszélhetnénk még, s önök szoktak is beszélni a végtörlesztés lehetőségéről, de a nekem válaszoló államtitkártól én csak egy egymondatos indoklást szeretnék kérni: milyen etikai, jogi, gazdasági vagy egyéb norma indokolhatja azt, hogy egyes állampolgárok 180 forintos árfolyamon törleszthetnek, mások pedig 256 forintos piaci árfolyamú forintosítással kellett hogy szembesüljenek, amit ez a kormány hozott meg, talált ki, miután lepaktált a Bankszövetséggel, és az EBRD-vel is egy olyan megállapodást kötött, amelynek értelmében újabb „terheket” nem rak az érintett kereskedelmi bankokra, a károsultak javát pedig nem szolgálja? Azt látjuk, hogy eközben a kormányzat elmulasztotta átnézni a közjegyzőkről szóló jogszabályokat, a közjegyzői törvényt, azt, hogy adott esetben a papírok, dokumentumok törvényességének vizsgálata, a mögöttük fekvő piaci folyamatok vizsgálata megtörtént-e ‑ álláspontom szerint egyértelmű, hogy nem ‑, nem vizsgálták meg azt, hogy az érintett kereskedelmi bankok hogy jutottak hozzá biztosítási pénzekhez a bedőlt szerződések után, nem vizsgálták meg azt, hogy az elváló zálogjog tekintetében olyan helyzetek állhattak elő, amik most a híreket töltik meg, hogy 5 milliós hitelfelvétel után 33 millió forintot követelnek magyar családokon, magyar embereken.

- Államtitkár Úr! Önök nem tudják megindokolni, hogy normális piaci folyamatok vezettek ide. Semmiféle piaci folyamat nem vezethet egy 5 milliós tartozás 33 millióra duzzadásához, nemhogy ahhoz, hogy kétféle végrehajtó követelje ugyanazt a tartozást. De most a napokban sikerült még ezt az önök által teremtett őskáoszt is fokozni, amikor egy lakossági fórumon a Fidesz egyik prominense kijelentette: nehogy már ránk tessék ezt a felelősséget hárítani, amihez semmi közünk nem volt, nem is mi voltunk kormányon. Egészen elképesztő szavak ezek, és én nem ezt a prominenst hibáztatom, hiszen ő azt mondja, amit a pártja mond. - Államtitkár Úr! Teljesen egyértelmű, hogy már 2001-ben, amikor az egyoldalú szerződésmódosításokat önök lehetővé tették, akkor szabadult ki azt a bizonyos szellem a palackból, de majdnem nyolc év kormányzás után még mindig arra hivatkozni, hogy mikor szaporodott fel a devizahitel-állomány, nos, valóban volt egy balliberális szabadrabló időszak, amikor ez megtörténhetett, de önök elszabotálták ennek a kezelését, piaci árfolyamon forintosítottak, kifosztották az adósokat. De most az utolsó pillanatban, mielőtt a károsultak igazságot tesznek a választásokon, még mindig lenne lehetőségük tisztességesen rendezni ezt a helyzetet. Adódik tehát a kérdés: meddig még, meddig húzzák még ezt az elképesztő hazárdjátékot? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban visszanyúlt a kezdetekhez, amikor 2001-et emlegette, de ha a tényeket is figyelembe venné, akkor tudhatná, hogy 2001-ben külön családtámogatási, lakásvásárlási rendszer volt Magyarországon, 30 millió forintig államilag támogatott forinthitelt tudtak igénybe venni a lakásvásárlók. Majd jött a balliberális kormányzat, amelynek a prominensei még gyorsan éltek ezzel a lehetőséggel, aztán bezárták ezt a kaput a széles tömegek előtt, és elkezdték ajánlani a bankok a devizahiteleket, mondhatni, hogy erőn felül, hiszen például gépjárművásárlásnál a személyi igazolvány is elegendő volt a vásárláshoz. Ezzel egy kicsit az emberek felelősségérzetét is csökkentették. Több százezer család 2010-re oda jutott, hogy nem tudta törleszteni a részleteket, az árfolyamok elszabadulása miatt krízishelyzet állt elő, s 2008 és 2010 között az előző kormány semmilyen érdemi lépést nem tett ezeknek az adósoknak a megsegítésére.

- Képviselő úr jól felmondta a leckét! Az árfolyamgát bevezetése valóban rengeteget segített az adósoknak, s a végtörlesztés lehetőségének a megnyitása, amit egyébként egyéb bankhitellel is ki lehetett váltani, szintén nagy lehetőséget nyújtott. Akkor mintegy 130 ezer család menekült meg a devizahitel nyomasztó súlya alól. S emellett kúriai döntések, a luxemburgi bíróság döntése, az Alkotmánybíróság döntése alapján kialakult az a jogi keretrendszer, amely mentén nem az államra zúdult rá egy kártérítési igény, amit a nemzetközi fórumokon elbuktunk volna, hanem a jog létező keretei között, az uniós jognak, a hazai jognak, az Alaptörvénynek eleget téve tudtunk olyan szabályokat hozni, amelyek ezt a kérdést a korábbi súlyához képest mára gyakorlatilag kezelhetővé tették.

- Képviselő Úr! Valóban, a legelesettebbeknek, azoknak, akiknek a tartozása meghaladta az ingatlan értékét, csak olyan lehetőségek állnak rendelkezésükre, mint például a Nemzeti Eszközkezelő, amely 36 ezer adósnak, családnak segített: amikor kilakoltatnák őket egy olyan ingatlanból, ahol nem tudták kifizetni a vételárat, az állam megvásárolta, és kedvezményes bérleti díjért ott lakhatnak. Azoknak pedig, akik képesek gyakorlatilag megfelelő kereset mellett törleszteni tartozásaikat, különböző más jogszabályokkal segítettünk, többek között a fairbank-törvénnyel, ahol a kamatkülönbözeteket, amelyeket egyoldalúan emeltek a bankok, ráterheltük a bankokra, ezeket vissza kellett fizetniük, el kellett számolniuk; az árfolyamátváltásból eredő tisztességtelen hasznot vissza kellett juttatni az adósoknak.

- Képviselő Úr Megvannak a névsorok, kigyűjtések, itt vannak a dossziémban; ha kell, akkor nagyon szívesen rendelkezésére bocsátom, tanulmányozhatja az akkori iratokat. Önök nem támogatták az adósok mentését, nem támogatták ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalát! Megjegyzem: a forintosítás volt az áttörés, ami talán végképp megoldotta ezt a kérdéskört a jog keretei között! Az akkori árfolyam is alacsonyabb volt, mint a jelenlegi árfolyam, tehát az adósok jelenleg is kedvezőbb helyzetben vannak, mint ha ez nem történt volna meg. Emellett természetesen a jegybank is hatalmas erőfeszítéseket tett. Tudjuk, hogy a kamatok a 2010-es szinthez képes messze-messze lejjebb vannak, és kisebb terheket jelentenek az adósoknak.

- Összességében elmondható: mintegy 1000 milliárd forinttal csökkent az a teher, ami az adósokat terhelte, 25-30 százalékkal csökkentek a törlesztőrészletek. Azok számára pedig, akik ma is nehéz helyzetben vannak, most is itt van a Tisztelt Ház előtt egy javaslat: Harrach Péter, Hollik István és Szászfalvi László képviselő urak azt javasolják, hogy a kilakoltatási moratórium a korábbi december 1-től március 1-ig terjedő időszak helyett november 15-től április 30-ig terjedjen. Ez biztosítja mind a gazdasági élet működését, mind pedig a legnehezebb helyzetben lévők megsegítését. Remélem, képviselő úr is és frakciója is meg fogja ezt szavazni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A kormány magára hagyta a magyar egészségügyet!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! Akiknek dolguk lett volna, elfelejtették, hogy a növekedéshez három dolog kell: egészség, tudás és felelős kormányzás. A felelős kormányzás elsősorban felelős vezetőket jelent. Olyan vezetőket, akik komolyan veszik az embereket, és vállalják, hogy az adott lehetőségekből a legegészségesebb és legképzettebb közösséget szervezik meg. Mit kapunk azonban felelős kormányzat helyett? Egyfajta menekülő kormányzást! Egyetlen kormány sem bújhat ki a felelősség alól, és nem hozakodhat elő azzal a nevetséges érvvel, hogy az állam rossz gazda. Valójában mindig a kormány a rossz gazda!

- Fideszes Képviselőtársaim! Önöknek most tapsolniuk kellene, de páran bólogattak, mert felismerték, hogy Orbán Viktor szavait hallották még 2008-tól, és tudják, vannak olyan dolgok az életben, amik változnak, és vannak olyan dolgok, amik nem változnak. Három dolog semmiképpen sem változott: egészségügy nélkül nincsen növekedés semmilyen országban. Az is mindig igaz, hogy a kormány, mindig az adott kormány felelős az egészségügyért. És az is nagy igazság, hogy az a kormány, amely nem vállalja a felelősséget a dolgaiért, az egy menekülő kormány. Ami viszont változott, az a Fidesz! Amit önök még ellenzékben pontosan tudtak, azt kormányra kerülve teljes mértékben elfelejtették!

-Én most itt tényekről fogok beszélni. Tény az, hogy 18 órás várakozás van jelenleg egy sürgősségi osztályon. Tény az, hogy a Fidesz fizetőssé tette az egészségügyet. Nincs még egy olyan ország a térségben, ahol az emberek a magánvagyonukból annyit fizetnének egészségügyre, mint Magyarországon, - már akinek van magánvagyona.

- Fideszes képviselők beszélnek halálgyárakká vált kórházakról, és arról, hogy aki nem tudja megvásárolni a maszek egészségügyet, az belehal. Tény az, hogy otthonápolásban érintett jelenleg 54 ezer polgártársunk, ők ápolási díjat kapnak. Ez körülbelül 30-40 ezer forint. Mire elég ez a 30-40 ezer forint? Hogyan hagyhatják most már hét éve, hogy ezek az emberek, akik éjt nappallá téve dolgoznak a beteg rokonukért, 30-40 ezer forintot kapjanak? Tény az is, hogy félmillió magyar embernek nincsen háziorvosa, és az is tény, hogy ahol nincsen betöltött praxis, ott kétszer akkora a halálozás, mint más helyeken. Miért nem tudnak valamit már rendesen megcsinálni?

- Tény az is, hogy egyre hosszabbak a kórházi várólisták, hadd idézzek néhány adatot: lehet, hogy önök nem tudják, de szeretném elmondani, hogy egy csípőprotézis-műtétre közel 300 napot kell várni, egy gerincstabilizáló műtétre egy évet; egy szürkehályogműtétre pedig öt hónapot kellett várni. De mondok még önöknek tényeket: egész Európában nincs annyi daganatos megbetegedés, mint itt, Magyarországon. És önök, tisztelt Fidesz, fogják magukat, fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy tessenek igénybe venni a magánegészségügyet.

- Legutóbb Orbán Viktor, a jelenlegi kormányfő azt mondta, hogy a magyar állam nem tudja biztosítani 10 millió magyar ember egészségügyi ellátását, ezért ő örül annak, hogy a magánegészségügy egyre több feladatot átvállal a közegészségügytől. Fatális tévedés! Egyrészt 2008-ban még kiosztotta volna saját magát Orbán Viktor: nem az állam, hanem a kormány a felelős. Szeretném, hogy a jelenlegi kormányfő átérezze a felelősségét a kormányzásának ezzel kapcsolatban is. De föl kell tennem a kérdést is: korrekt-e, hogy a magyar embereket kétszer fizettetik? Ez a nemzet Európa legtöbb adót, járulékot fizető országainak egyike! Ma egy átlagbéres dolgozó évente negyedmillió forint egészségügyi járulékot fizet be. Korrekt dolog-e az, hogy ezeket az embereket kétszer fizettetik? Egyszer befizeti a járulékot, utána el kell mennie a magánegészségügybe, ha életben akar maradni. Hogy működik ez, tisztelt képviselőtársaim?

- Ma egész nap az LMP parlamenti frakciója az egészségüggyel kapcsolatos problémákkal kapcsolatban fogja számonkérni a magyar kormányt. Ez a nap számunkra erről fog szólni. Az viszont biztos, hogy a Szél-kormánynak az első intézkedése lesz megváltoztatni az egészségügyi ellátást és finanszírozást. (Felzúdulás a kormánypártok padsoraiban.) Egyrészt az egészségügyhöz két dolog kell: pénz és bátorság! Bátorságban nálunk egyáltalán nincsen hiba, és ahogy minden évben az alternatív költségvetésünket elkészítettük, önök pontosan tudják, hogy mi finanszírozni is tudnánk az egészségügyet. Csakhogy önök ott, tisztelt fideszes képviselőtársaim, ezeket a módosítókat mindig leszavazták. Marad a kormányfő, aki a magánegészségügyet népszerűsíti, egyébként közpénzen. Másrészt mi tudjuk, hogy az idő életekbe kerül. Ezért pontosan tudjuk, hogy a kórházakat tehermentesíteni kell, praxisközösségeket kell létrehozni, és az otthonápolásban minimálbért kell bevezetni! (Taps az LMP padsoraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Frakcióvezető Asszony! Vagy Szél Kormányfőjelölt Asszony! Nem tudom, hogy kell szólítani pontosan! (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Szélvész!) Rendkívül sok mindent kihagyott a felszólalásából. Nem is tudom, hogy hol kezdjem a helyreigazítását annak, amiről ön beszélt. A magyar kormány mindenekelőtt igyekszik megbecsülni az orvosoknak és az ápolóknak a munkáját; a háziorvosoknak, védőnőknek és mindenki másnak, aki az egészségügyben dolgozik. Ezért indítottunk be egy olyan béremelési programot, amely november 1-jén érkezik a következő fázisába. A magyar orvosok a magyar kórházakban 100 ezer forinttal fognak többet keresni, azok az ápolók, akik szintén ott dolgoznak, a tavalyi 26,5 százalék után újabb 12 százalékos jövedelemnövekedést fognak kapni. Ez kiterjed az alapbérre és a különböző mozgóbér-elemekre egyaránt. Ez az ápolókra, szakdolgozókra vonatkozóan folytatódik a következő években. Jövőre 8, aztán megint 8 százalékkal fog bővülni az ő fizetésük. A szakdolgozók, az ápolók összesen 65,5 százalékos bérnövekedést kapnak így négy év alatt, az orvosok pedig 207 ezer forintot. Nem hiszem, hogy a képviselő asszony vagy bárki más tud olyan időszakot említeni az elmúlt 27 év történetéből, amikor két, illetőleg négy év alatt az orvosok és az ápolók ilyen mértékű bérnövekedést kaphattak! Arra emlékszünk, amikor egyhavi bért elvett minden magyar orvostól és minden magyar ápolótól az akkori Gyurcsány-Bajnai-kabinet, ilyesfajta emelkedésekről viszont nem beszélhetünk.

- Képviselő asszony elmondta, hogy mennyit kell várni egyes beavatkozásokra, de elfelejtette, hogy mennyivel kell kevesebbet várni, mint 2012-ben. Térdprotézisműtétre ma 438 nappal kell kevesebbet várni, mint 2012-ben. Csípőprotézis-műtétre ma 298 nappal kell kevesebbet várni, mint 2012-ben. (Szél Bernadett a fejével nemet int.) Ne rázza a fejét, tisztelt képviselő asszony! Ez ugyanabból a dokumentumból van, amit ön idézett. (Szél Bernadett: Azt csinálok a fejemmel, amit akarok!) Ugyanazt vettem elő, csak ön az első oldalát olvasta, én pedig az utolsót is elolvasom. Ebben szerepel az is, hogy szürkehályogműtétre ma 259 nappal kevesebbet kell várni, mint amennyit kellett 2012-ben; gerincműtétre pedig 236 nappal kell kevesebbet várni, mint 2012-ben kellett. (Szél Bernadett: Tehát már csak öt hónapot kell várni.)

- Képviselő Asszony! Ha a Szél-kormány lett volna kormányon, ezek a pozitív eredmények biztosan nem történtek volna meg a magyar egészségügyben. Ezek ugyanis nem maguktól történtek, tisztelt képviselő asszony, hanem egy program, egy várólista-csökkentési program keretében, amelybe a kormány több tíz milliárd forintot és egy átlátható rendszert vitt bele, anonim módon az interneten mindenki követheti a várólistán elfoglalt saját pozícióját.

- Abban is torzított, képviselő asszony, hogy bárkinek 8 ezer forintért az e-recept rendszerében ki kéne váltani e-személyit, hiszen a régi személyivel és a tajkártyával ugyanúgy ingyenesen ki lehet ezeket váltani. Ilyen álhíreket ne terjesszen, tisztelt képviselő asszony, mert beteg embereket ijeszt meg vele, hogy nem tudják kiváltani a gyógyszerüket, miközben ki tudják váltani a gyógyszerüket, csak a tajkártyát kell a személyi mellett vinni. Ilyen apró csúsztatásokkal nem biztos, hogy ön a választók körében hitelesebb lesz.

- Ami a fizetős egészségügyet illeti: a Fidesz-KDNP volt az, amely 2008 márciusában ellenzékből megakadályozta azt, hogy Magyarországon fizetős egészségügyet vezessenek be. S önök szinte mindnyájan, szerintem az LMP is, pár héttel, pár hónappal ezelőtt aláírt egy közös nagy ellenzéki, az MSZP-től Gyurcsány Ferencen át a Jobbikig tartó tervet a magyar egészségügyre (Zaj az ellenzéki oldalon.), amelyben a fizetős egészségügy kidolgozásának különböző irányai is benne vannak. Önök tehát ezt szeretnék Magyarországon, tehát a fizetős egészségügynek a növelését!

- Ami az ápolási díjat: ön csak azt felejtette el mondani, hogy a Fidesz-KDNP növelte az ápolási díjat, sőt egy kiemelt ápolásidíj-kategóriát is bevezetett, amivel a legsúlyosabb betegeket már valóban nem ‑ mint ahogy ezelőtt pár évvel ‑ 28-30 ezer forintból, hanem, bár még mindig kevésből, már legalább 50 ezer forint fölötti összegből tudja valaki ápolni, ha ott van a hozzátartozója, az édesanyja, a gyereke, akit ápolni szeretne. Szeretnénk többet? Persze, hogy szeretnénk. De azért a huszon-egynéhány ezer forintnál az 50 ezer forint fölötti összeg mégiscsak nagyobb juttatás, amit kaphatnak azok, akik otthon ápolják a hozzátartozóikat.

- Képviselő Asszony! A Fidesz-KDNP tudta kidolgozni azt a praxispályázati rendszert, amit az idén 1 milliárd forinttal már meg is kellett emelnünk, mert túlpályáztak a háziorvosok, hogy olyan körzetekben töltsenek be állást, ahol adott esetben már évek óta nincs háziorvos. Ha öt évig üresen áll egy praxis, 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap egy háziorvos. Erre azért volt lehetőség, mert mi nem kivontunk az egészségügyi rendszerből, hanem többletforrást biztosítottunk, összesen 891 milliárd forintnyit az Egészségbiztosítási Alapban. Ezeket ön a költségvetési törvényben egyszer sem szavazta meg! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Most az Európai Parlament a soros!

GULYÁS GERGELY, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Ugyan a magyar belpolitika számtalan más témát is ad, így hallhattunk oktatásról, egészségügyről elég sokat, és képviselőtársaim ezt napirend előtt is megtették, de senki nem foglalkozott azzal az ország jövője szempontjából döntő fontosságú kérdéssel, amellyel sajnos viszont az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottsága foglalkozott, és döntést is hozott. Ez pedig a bevándorlóknak a tagállamok közötti áthelyezéséről szóló új európai uniós eljárásrend! Ha belegondolunk abba, hogy ebben a témakörben milyen viták folytak az elmúlt években, akkor emlékezhetünk arra, hogy 2015-ben a Magyar Szocialista Párt számtalan prominens képviselője azt az álláspontot képviselte, hogy bevándorlás nincsen, lényegtelen kérdés, a kormány találta ki. Eltelt egy év, ez az álláspont már tarthatatlannak bizonyult, ezért a kötelező kvótáról szóló népszavazási kampányban a magyar baloldal teljes egészében azt az álláspontot képviselte, hogy kötelező kvóta nincsen, felső korlát nélküli kvótáról beszélni pedig a valóság teljes meghamisítása.

- Képviselőtársaim! Ehhez képest ma ott tartunk, hogy az Európai Parlamentnek a bizottsága több mint kétharmados többséggel fogadott el egy olyan javaslatot, amely állandó, felső létszámkorlát nélküli, kötelező betelepítési rendszert hoz létre. Nem egy bizonyos számú bevándorló elosztására vonatkozik, hanem idő és létszámkorlát nélkül az összes, Európai Unióba érkező illegális migráns elosztásáról rendelkezik. Ez gyakorlatilag azt is jelentené, hogy szankcióval járna, ha valaki ebben nem kívánna részt venni. Az illetékes bizottsági döntés szerint az áthelyezési kötelezettséget nem teljesítő tagállamok esetében a strukturális alapok csökkentésének lehet helye. Hogy még egyértelműbb legyen a szándék és az egyébként javaslat mögött álló támogatók személye is, lehetőséget adna a javaslat az illegális bevándorlóknak arra is, hogy megválasszák, hogy melyik országba kerülnek áthelyezésre. Ráadásul ezt 30 fős csoportokban, csoportos kérelemmel is előterjeszthetik.

- Újabb eleme ennek a javaslatnak, ami eddig még ismeretlen volt, és eddigi, egyébként jelentős képzelőerőnket is messze felülmúlja, ez pedig az úgynevezett szponzorizációnak az intézménye. Ez azt jelenti, hogy ha egy civil szervezet ‑ brüsszeli dogmatikában NGO ‑ elvállalja egy adott menedékkérő megsegítését, akkor ebben a tagállamban élvez előnyt az illető áthelyezése. Emellett a javaslat a könnyített családegyesítést is tartalmazza. Ha valaki azt állítja, valószínűsíti, vélelmezi, hogy egy adott országban már családtagja van, akkor oda is könnyebben juthat az újraelosztási mechanizmus során.

- Képviselőtársaim! Ha mindebbe együtt belegondolunk, akkor azt mondhatjuk: a felső korlát nélküli kvóta ma az Európai Unió parlamentjének kétharmados támogatottságát élvezi, és azt is mondhatjuk, hogy ehhez képest még a civil szervezetek is olyan szerepet kapnának, amiről soha korábban szó nem volt. És az a helyzet, hogy ugyan sokat beszéltünk arról ‑ a Magyar Szocialista Párt is a kvótakampány utolsó heteiben már azt mondta ‑, hogy ha ilyen lenne, azt ők elleneznék, az egész baloldal ezen az állásponton volt, majd Niedermüller Péter azt magyarázza, hogy mennyire jó a felső korlát nélküli elosztási mechanizmus! Ma pedig Gyurcsány Ferencnek ‑ aki ismét a baloldal vezetőjévé vált ‑ a pártja egyértelműen amellett érvel, hogy ez a helyes a jövő szempontjából. Ma azt látjuk, hogy a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti frakciója megtűri a saját soraiban azt a képviselőt, aki az 1956-os forradalom ünnepi voltát idézőjelbe teszi, aki a forradalmat tagadja, és nem várja el azt, hogy a saját nemzeti érdekünk képviseletében a kötelező bevándorlás ellen fellépjenek.

- Arra szólítjuk fel valamennyi képviselőjét az Európai Parlamentnek, függetlenül attól, hogy bal- vagy jobboldali képviselőkről van szó, hogy ezzel a magyar társadalom érdekeivel ellentétes, a magyar polgároknak a népszavazáson kifejtett egyértelmű politikai akaratával ellentétes döntéssel szálljon szembe, és tegyen meg mindent azért, hogy Magyarország a kötelező bevándorlás borzalmas tervét el tudja kerülni!

- Végül pedig: nagyon örülnénk annak, ha az NGO-k, akiknek a támogatása nyilvánvaló, semmilyen szerepet nem játszhatnának ebben a folyamatban, mert az elmúlt években meggyőződtünk arról, hogy ők a bevándorláspolitika népszerűsítői csupán! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Bartha Szabó József