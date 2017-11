Nagy Szanyi nagy védője

2017. november 3. 23:44

Mit keres Szanyi Tibor és Schiffer András együtt egy tárgyalóteremben?

A szólásszabadságot! Haris Éva azért perelte be a Szanyit, mert az MSZP-s EP-képviselő azt mondta egy interjúban: Harison keresztül akár a Fidesz is pénzelheti a Momentumot. A perben a szocialista politikust Schiffer András, az LMP korábbi társelnöke képviseli. Schiffer azt mondja: róla is mondott olyanokat Szanyi, hogy beperelhette volna, de ez meg sem fordult a fejében, mivel a politikai vitákat nem a bíróságon kéne lejátszani.

„Akár hiszi, akár nem, az MSZP-n belül már hónapok óta nyílt titok volt, hogy a Haris Éva gründol valamit, és milyen érdekes, hogy a Momentum mögött éppen Haris Éva, meg a pénze tűnik fel. Ez számomra világosan az Éva műve, mert ingatlanmogul férje segítségével megvan az a képessége, hogy finanszírozzon egy új alakulatot. (...) A hálózatépítést aranyos, helyes, munkanélküli, fizetés nélküli szabadságon lévő fiatalok pont nem tudják megcsinálni. Ez bizony több százmilliós tétel, amelyet nem lehet csak úgy leakasztani a falról. Haris Éva szerepe számomra világos, a gyanúm pedig az, hogy Haris Éván keresztül akár a Fidesz is pénzelheti a Momentum Mozgalmat” – ezt mondta Szanyi Tibor még februárban a Pesti Srácoknak, ami miatt Haris Éva aztán beperelte. A személyiségi jogi perben a Momentum először ismertté vált háttérembere bocsánatkérést és többmilliós sérelemdíjat követel a szocialista politikustól.

Csütörtökön volt az első tárgyalás, ahol kiderült: Szanyit az LMP korábbi társelnöke, Schiffer András képviseli, aki több mint egy éve cserélte vissza ügyvédkedésre a parlamenti képviselőséget.

(...) A tárgyaláson Schiffer azzal érvelt: a politikai véleménynyilvánítás szabadsága védi Szanyi kijelentését, ami alapvetően véleménynyilvánítás, nem tényállítás.

Ráadásul az, hogy valakinek megvan a képessége politikai erő támogatására, nem sértés, hanem elismerés – folytatta Schiffer. A tényállítás és véleménynyilvánítás megkülönböztetése azért lényeges, mert a véleménynyilvánítást sokkal tágabb körben védi a szólásszabadság, pláne ha a politikai közbeszédről és közszereplőkről van szó.

Haris Éva ügyvédje, Szíjj Zsuzsanna egyébként vitatta, hogy ügyfele közszereplő lenne, Schiffer szerint viszont egyértelműen az, hiszen nem olyan rég még politikai szerepet vállalt, nyilvánosan politikai kijelentéseket tett.

(...) Szanyiék azzal érvelnek, hogy túlzó Haris sérelemdíj iránti igénye. Szerintük az interjúban kifejtettek amúgy sem okoztak érdeksérelmet Haris Évának, hiszen abban az időszakban, január-február környékén tele volt azzal a sajtó, hogy ki, miből, hogyan pénzeli a Momentumot. Haris ügyvédje azzal vágott vissza, hogy akkor a sajtó sok mindent írt, ez azonban önmagában nem bizonyíték. „Mindannyian ismerjük a sajtót, már bocsánat” – tette hozzá Szíjj Zsuzsanna az Azonnali két újságírójából és Szanyi Tibor munkatársából álló háromfős hallgatóságra való oldalpillantás kíséretében. (...)

