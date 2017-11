Csupa szín, csupa legenda..!

2017. november 4. 12:24

A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítettek a másikon. A siker sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját.

Vizsgálhatja-e az MNB az Altus és a Humán Operátor közötti pénzügyi tevékenységet?

BUDAI GYULA, (Fidesz): - Alelnök Úr! Mint ismeretes, Gyurcsány Ferenc cége, az Altus Portfólió Kft. 2016 márciusában és augusztusában két alkalommal nagy értékű kölcsönt biztosított a Czeglédy Csaba által irányított Human Operator Zrt.-nek. Gyurcsány Ferenc állítása szerint ezek a kölcsönök, amelyek összege 78 és 90 millió forint volt, baráti kölcsönnek tekinthetők, és ebből kívánta Czeglédy Csaba azokat a diákokat kifizetni, akik a mai napig nem kapták meg a bérüket. Ezek a szerződések azonban olyan kikötéseket tartalmaznak, mint késedelmi kamat, személyi biztosíték, azonnali inkasszó, ami nem egy baráti kölcsönre jellemző, hanem üzletszerű hitelezési tevékenységet feltételez.

- Alelnök Úr! A pénzkölcsönök üzletszerű bonyolítása pénzügyi tevékenységnek minősül, és a pénzügyi tevékenységet ma Magyarországon törvényben előírt engedélyhez kötik. Szükséges tehát annak vizsgálata, hogy Gyurcsány Ferenc cégének, az Altus Portfólió Kft.-nek volt-e ilyen engedélye a hitelezésre, illetve pénzügyi kölcsön nyújtására. Amennyiben az Altus Portfólió Kft. nem rendelkezik ilyen engedéllyel, úgy felmerül a bűncselekmény gyanúja, vagyis jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettét valósította meg. Alelnök úrtól mindezek alapján szeretnék választ kapni:

- Vizsgálhatja-e a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyelete, hogy az Altus Portfólió Kft. és a Human Operator Zrt. között milyen pénzügyi tevékenység történt?

NAGY MÁRTON ISTVÁN, (Magyar Nemzeti Bank alelnöke): - Képviselő Úr! A kérdésre a válasz az, hogy igen! Az MNB vizsgálhatja és vizsgálni is fogja az Altus és a Human Operator közötti pénzügyi tevékenységet. (Bárándy Gergely: Megkaptátok a megrendelést.)

- Képviselő Úr! A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenysége a pénzügyi intézmények prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyelésén túl kiterjed a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatók, személyek tevékenységének kiszűrésére is a pénzügyi piacok stabilitása, a biztonságos működés és az ügyfelek védelme érdekében. A vonatkozó témában a Magyar Nemzeti Bank 2017. október 25-én megkapta a beadványt, és ez alapján a jegybank jelenleg adatgyűjtéssel tekinti át, hogy szükséges-e piacfelügyeleti vizsgálat indítása.

- Pénzkölcsön üzletszerű nyújtása csak az MNB erre vonatkozó tevékenységi engedélyével végezhető a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, a Hpt. 3. § (3) bekezdése értelmében. (Közbeszólás az MSZP soraiból: De jó, leírták neked.) Hogy egy kölcsönnyújtás üzletszerűnek minősül-e, nem pusztán a kamat függvénye, hanem egyéb tényezőké is. Az üzletszerű tevékenység valamennyi fogalmi elemének megvalósulása nagyon fontos. Mindezek befolyásolják az üzletszerűség fennállásának körülményeit. Ezért egy adott tevékenység kapcsán az MNB minden esetben egyedileg vizsgálja a fennálló körülményeket, itt is, és hogy azok alapján a tevékenység valamelyik pénzügyi szolgáltatásnak, például a kölcsönnyújtásnak, illetve üzletszerűnek minősül-e. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

BUDAI GYULA: - Alelnök Úr! Teljesen egyértelmű, hogy a Czeglédy-ügy az MSZP és a DK pártfinanszírozási botránya. Czeglédy Csabának nem volt más feladata, mint hogy pártpénzt gyűjtsön a kampányhoz az MSZP-nek és a DK-nak. Teljesen egyértelmű, hogy a Gyurcsány Ferenctől kapott kölcsönök nem a diákokhoz mentek, ugyanis a diákok bére a mai napig nem lett kifizetve.

- Azt gondolom, hogy ha ez beigazolódik, akkor a diákoknak és más munkavállalóknak okozott kárt az MSZP-nek és a DK-nak kell megfizetni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

NAGY MÁRTON ISTVÁN: - Képviselő Úr! A Magyar Nemzeti Bank a tőle megszokott határozottsággal ki fogja vizsgálni ezt az ügyet (Felzúdulás az MSZP soraiban. ‑ Az elnök csenget.), amely jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás gyanúját veti fel. Ezt a vizsgálatot az MNB lefolytatja, és a tőle megszokott módon igen keményen fel fog lépni minden szabálytalanság ellen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A Fidesz és a Lungo Drom társ-tettesek a romák esélyeinek ellopásában!

TELEKI LÁSZLÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! Adják vissza a magyarországi cigányságnak a becsületét! Önök szombaton újra elvették a magyarországi cigányságnak azt a lehetőségét, hogy esélyegyenlőséggel bírjon Magyarországon, és integrálódhasson. Azért mondom mindezt, mert Szolnokon az a rendezvény, amit Balog Zoltán, az ön minisztere és Farkas Flórián celebráltak, felháborította a magyarországi cigányságot, mert azt mondták, hogy ilyen becsületes roma vezető nem volt még Magyarországon, mint Farkas Flórián. Ha az a mérce, ahogy Farkas Flórián becsületességét mérik, akkor nagyon nagy a deficitje a magyarországi romáknak, mert sokkal több becsületes roma ember van ma Magyarországon, mint Farkas Flórián. És azt gondolom, hogy a minisztere is felelős abban, hogy a magyarországi cigányság kitörési pontjait megakadályozzák, azért, mert innen mérik azt, hogy a magyarországi cigányság ennyit tud teljesíteni akkor, hogyha forráshoz jut, és nem tudják igazán azt a pénzt felhasználni, mert mindig ellopják. És engedi a Fidesz, hogy ezt megtegyék a magyarországi cigányok.

- Államtitkár Úr! Tehát felhatalmazzák önök a cigányságot arra, hogy ha kapnak bármilyen támogatást, működésre vagy programra, azt arra költsék, amire akarják. Az önök felelőssége, hogy a magyarországi cigányság olyan szinten van megbélyegezve, amilyen szinten most lehet látni. Soha nem volt ennyire mélyponton a magyarországi cigányság megítélése, mint ma, és ez köszönhető annak az együttműködésnek, amit a Lungo Drom és a Fidesz nap mint nap kinyilvánít, és nem akarja megakadályozni azt, hogy olyan bűncselekmény-elkövetések történjenek, mint a „Híd a munkába” esetében vagy az Országos Roma Önkormányzatnál megtörtént.

Államtitkár Úr! Balog Zoltán az ön miniszteretette meg azt ‑ én meg is köszöntem itt a parlamentben ‑, hogy 1,6 milliárd forintot visszakövetelt az országos önkormányzattól, mert nem arra a célra költötték el, amire szánták a pályáztatók. Utána fél-egy évre rá pedig dicsőíti Farkas Flóriánt. Kérdezem államtitkár urat:

- Hogy van ez?

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Van-e nagyobb szervezet Magyarországon a Lungo Dromnál, amely a cigányságot képviselné? Van-e nagyobb taglétszámmal, nagyobb mozgósító erővel, nagyobb reprezentativitással, több helyi kapcsolattal rendelkező szervezet? A Lungo Drom a legnagyobb magyarországi cigány érdekképviseleti szervezet. Több mint negyed évszázada működik, tehát nem tegnap jött létre, hanem itt van, évtizedek óta itt van, a legnagyobb!

- A kormányzat számára nyilván a legnagyobb érdekképviseleti szervezet a legfontosabb partner, hiszen a cigányok érdekét a legnagyobb súllyal, a legnagyobb erővel, a legnagyobb legitimációval pontosan ez a szervezet tudja képviselni. Ezért fontos a kormányzat számára, ezért volt ott ezen az ünnepségen is a kormány képviselője, a felzárkózásért és a nemzetiségi ügyekért is felelős miniszter, mert a legnagyobb szervezetnek az ilyesfajta gyűlésén a kormányzatnak ott kell lennie, hiszen náluk jobban, széleskörűbben a cigányság érdekeit nem tudják mások képviselni.

- Ha az lenne a helyzet, hogy a legnagyobb szervezettel nem működik együtt a kormány, csak az ötödik legnagyobbal meg a hatodik legnagyobbal meg a kis, miniatűr szervezetekkel, méltán érhetné a kormányzatot a vád, hogy miért nem működik együtt a legnagyobbal, miért nem működik együtt azzal, amelynek a rendezvényén a legtöbben vannak, amelynek a tagsága a legnagyobb, amelynek a belső, nemzetiségi önkormányzati választásokon a legszélesebb körű a felhatalmazása és a legitimációja. Azt hiszem, teljes mértékben indokolt, hogy ilyen eseményeken, egy több mint negyedszázados szervezet gyűlésén ott legyen a kormányzat.

- Képviselő Úr! Mi nyilvánvalóan mindenkit támogatni fogunk, aki a cigányság felemelkedéséért küzd, a magyarok és a cigányok jobb együttéléséért küzd, és azokkal fogunk a legtöbbször legmagasabb szinten kapcsolatot tartani, akik a legtöbb cigány embert képviselik Magyarországon. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

TELEKI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Nem nyugtatott meg. Azért nem nyugtatott meg, mert úgy néz ki, hogy szavazatgyárat építenek a Lungo Dromon keresztül. Ha más szervezet lenne ilyen létszámban, akkor azt gondolom, hogy őket támogatnák, csak azért, hogy minél többen szavazhassanak Fideszre.

- Tehát innentől kezdve önök beismerték azt, hogy csak azért támogatják a Lungo Dromot, mert az egyik legnagyobb szervezet, és nem azért, mert hatékony, és nem azért, mert a cigányság integrálódásában segít ez a szervezet. Ezért tehát önök felelősek abban, hogy a kis szervezeteket, amelyek egyébként nagyon jól működnek, és legitimen és törvényesen működnek, őket pedig nem támogatják olyan forrásokkal, mint a Lungo Dromot. Hol van olyan szervezet, amelyet 1,6 milliárddal vagy több milliárddal támogattak, székházzal támogattak és sok minden mással, és eltussolták az ügyeiket? Egyetlenegy szervezet sincs így, és ezért nem tud felnövekedni a magyarországi cigányság rendszerében olyan szervezet, amely naggyá tudna nőni, mert önök nem engedik, hogy naggyá nőhessen egyetlenegy másik civil szervezet sem a romák körében. Tehát az önök felelőssége, hogy továbbra is ezt a törvénytelenséget tartják fenn, vagy pedig számonkérik Farkas Flóriánt! (Taps az MSZP soraiból.)

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! Ön a viszonválaszában nem tudott mondani olyan szervezetet, amelyik nagyobb lenne a Lungo Dromnál. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Tehát ön is egyetért azzal, hogy ez a legnagyobb szervezet, nem tudja megcáfolni ezt. És azt hiszem, józan ésszel sem fogható föl, hogy egy kormányzat miért ne építene ki a legnagyobb cigány érdekképviseleti szervezettel kapcsolatot, és miért ne próbálna vele közösen olyan döntéseket hozni, amelyek minden magyar embernek az életét tudják javítani.

- Képviselő Úr! Fontosnak tartom, hogy az elmúlt években azoknak a fiataloknak a száma, akik cigány származásúak és a felsőoktatásban ott vannak, több mint kétszeresére nőtt. Az is fontos, hogy a munkanélküliség Magyarországon 12 százalék körül volt, most 4,1 százalék, és a szegénységi kockázatnak kitettek száma nagyon nagy mértékben mérséklődött, a mélyszegénységből pedig 385 ezer ember tudott kitörni. Ezek között voltak cigány és nem cigány emberek egyaránt. Éppen ezért mindenkivel, akivel lehet, együtt kell működni, de a legnagyobb szervezettel nyilván érdemes a legintenzívebben együttműködni. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Hogyan támogatja a kormány az iskolai szünetben a rászoruló gyermekeket?

VEJKEY IMRE, (KDNP): - Államtitkár Úr! Az ország gazdasági megerősödésével végre lehetőségünk nyílt az elmúlt időszakban a szociális ellátórendszer erősítésére, valamint a magyar családok európai viszonylatban is jelentős támogatásának bővítésére.

- Ma kezdődött a mintegy másfél millió általános és középiskolába járó gyermek számára az őszi szünet. 2016 januárjától az önkormányzatoknak minden iskolai szünetben gondoskodniuk kell a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről. Ehhez a kormány a félmillió rászoruló gyermek számára idén 6,67 milliárd forintot különített el, míg összehasonlításul 2009-ben, a Gyurcsány-Bajnai-kormány ugyanerre a célra csupán ennek az egyharmadát, 2,4 milliárd forintot fordított. A mostani kormányzat majdnem megduplázta, ha nem megháromszorozta a gyermekek egynapi szünidei étkeztetésére fordított összeget is, így az oktatási szünetekben sem maradnak megfelelő ellátás nélkül az arra rászoruló gyermekek. A szünidőre szóló ingyenes étkeztetés október 30-án , azaz a mai nappal kezdődik. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat:

- Miképpen támogatja a kormány a rászoruló gyermekeket?

- Mik a szünidei ingyenes étkeztetés eddigi tapasztalatai?

- A családok helyzetét mennyiben segíti az étkeztetési rendszerre fordított összegek megnövelése?

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára) : - Képviselő Úr! Ha az előző kormányzat ideje alatt, 2010 előtt kérdezte volna meg, hogy mik a tapasztalatok az őszi szünidei étkezéssel kapcsolatban, akkor azt a választ kapta volna, hogy nincs ilyen tapasztalat. Nincs, mert nincs őszi szünidei étkezés, és ugyanezt a választ kapta volna a tavaszi szünetre is és a téli szünetre is, hiszen a Fidesz-KDNP-kormány volt az, amelyik az évközi kisebb szünetekben is bevezette az ingyenes gyermekétkeztetés lehetőségét. Ha a legkisebb gyerekeket nézem, az óvodásokat és a bölcsődéseket, az ő esetükben tíz gyerekből nyolc-kilenc ingyenesen kap enni. Az állam már nem szociális juttatásként, hanem családtámogatásként nyújtja ezeket az ellátásokat.

- Képviselő Úr! A szünidei étkezésnek több mint háromszorosára emelkedett a tétele, 6,7 milliárd forint az, amit idén erre a költségvetés biztosít, és az önkormányzatokon keresztül látjuk el ezt a feladatot, de a teljes gyermekétkeztetési költségvetés is közel háromszorosára nőtt, 29 milliárd forintról jövőre ez már 79 milliárd forint lesz.

- Az őszi szünetre 2240 település adta le az igényét támogatásra, 109 102 gyermek után igényelték a költségvetési támogatást. Elmondható: egyetlenegy önkormányzat és egyetlenegy olyan szülő sincs, aki olyan választ kapna, hogy forráshiány miatt nem jut pénz annak a településnek vagy annak a gyermeknek az étkeztetésére.

- Képviselő Úr! Magyarországon olyan gyermekétkeztetési rendszert hoztunk létre, amely forráshiány miatt semelyik településnek és semelyik gyereknek a kérelmét nem utasítja vissza. (Taps a kormánypártok soraiban.)

VEJKEY IMRE: - Államtitkár Úr! Egyértelmű, hogy a családtámogatási rendszer folyamatosan bővül. Ma Magyarország GDP-arányosan az OECD átlagának kétszeresét költi családtámogatásra! A gyermekjóléti központok száma a négyszeresére nőtt, így minden járásban működik ilyen intézmény. A gyermekvédelmi jelzőrendszereknek köszönhetően időben észlelhetők a gyermekek veszélyeztetésének, elhanyagolásának, esetleg alultáplálásának jelei, az ellátórendszer pedig azonnal segítséget tud nyújtani. A Fidesz-KDNP-kormány 2010 óta 30 milliárdról 2017-re mintegy 80 milliárd forintra emelte a gyermekétkeztetés támogatására fordított összeget. Köszönöm az államtitkár úr válaszát, és kérem, továbbra is ezen az úton járjon! (Taps a kormánypártok soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! A Fidesz-KDNP-kormány nemcsak a költségvetési támogatást növelte a többszörösére, de a szünetek számát is növelte, amely szünetekben az ingyenes gyermekétkeztetés jár. Növeltük a jogosultak körét, növeltük a nyári szünetben az igénybe vehető napok körét 54-ről 70 napra, és ezen túlmenően a szünetekben a napi tételt is emeltük, 370 forintról 570 forintra. 50 százalékos az emelkedés annak érdekében, hogy a gyerekek minőségi ételt is kapjanak a szünetekben. Nyilván a legrászorultabbakról van szó, akik otthon nehezebben kapnak gyümölcsöt, tejterméket, változatos, egészséges ételeket, éppen ezért emeltük meg a finanszírozási összegeket is.

- Fontos, hogy a szülők benyújtsák a kérelmüket. A jegyzők és a gyermekjóléti szolgálat írásban és szóban megkeresi az érintett családokat, és felhívja a figyelmüket arra, hogy igényeljék gyermekük után ezt a támogatást. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mi lesz november 1-e után a rákos betegekkel, hogyan férnek majd hozzá a gyógyszereikhez?

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! Sokat hallottunk ma a rákgyógyításról, illetve a rákgyógyításnál az önök által bevezetett módosításokról vagy változtatásokról, amely nagyjában-egészében azt jelentené, hogy mindig az olcsóbb gyógyszert kell választani, spórolnak ezen! Mi próbáltunk ezen ma segíteni, a Költségvetési bizottság ülésén előterjesztettünk egy módosító javaslatot, ami propagandából, a közmédiából elvette volna a pénzeket, és a rákbetegek gyógyítására fordíthatta volna. Vita nélkül, egy szó nélkül az önök képviselőtársai ezt leszavazták!

- Ebből is látszik, hogy meg kell elégedjenek úgy a rákbetegek, mint a szakma és mindenki más azzal, amit ön ma itt nagyon sokszor elmondott, hogy nem kell itt aggódni, nincs itt semmi látnivaló, ön szerint minden rendben van ‑ de igazából nincs. Az a helyzet, hogy lejár egy kétéves szerződés, amire önök valószínűleg nem figyeltek. Lejár egy kétéves, hosszú távú szerződés, amit a beszállítókkal kötöttek, ahol 50 indikátorból 40 olyan alapanyag, 40 olyan hatóanyag van éppen most forgalomban, amit november 1-től nem tudni, hogy hogyan fognak megkapni a rákbetegek azért, mert önök késve írták ki a közbeszerzést.

- Egy kétéves szerződésnél nem sikerült a lejárati időre figyelni. Október 17-én kiírták a közbeszerzést, október 24-én még nem volt eredménye, akkor még csak azt lehetett látni a Közbeszerzési Döntőbizottság honlapján, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megint nem ment át az önök közbeszerzése. Megint nem sikerült egy ekkora nagy szervezetnek, amekkora az önöké, egy normális közbeszerzést kiírni akkor, amikor nem kevesebb, mint 300 ezer magyar rákbeteg sorsa, illetve kezelése forog kockán. Most éppen felülvizsgálat van, fellebbezés van, a betegek pedig nem tudják, hogy hogyan fognak gyógyszerhez jutni.

- Államtitkár úr, hogyan fognak?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A téma komoly, de azért azt el kell mondjam, hogy több okból is, azt hiszem, nagyon veszélyes lenne a magyar emberek számára, ha a Szocialista Párt visszatérne a kormányzásba! Egyrészről emlékszünk arra, amikor önök a saját kormányzásuk idején akár a rákbetegek gyógyítóitól, akár mindenki mástól egyhavi bért egy tollvonással elvettek, amikor Brüsszelből megrendelés érkezett.

- Emlékszünk arra, hogy 600 milliárd forintot vontak ki a kormányzásuk idején az egészségügyből. Emlékszünk a vizitdíjra, a kórházi napidíjra. Emlékszünk arra a 16 ezer ágyra, amit felszámoltak, és emlékszünk arra a 6 ezer egészségügyi dolgozóra, akit elbocsátottak. És a kompetenciájukat nem szerezték vissza az egészségügy kapcsán, hiszen önök nem tudják megkülönböztetni a NEAK-nak, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek és az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, az ÁEEK-nak a közbeszerzéseit. Fellebbezés ugyanis az ÁEEK közbeszerzéseinél van. A NEAK-nál az első szakasz október 19-én lezárult, a múlt hét során megtörtént az az eljárási cselekmény, amire szükség volt a jelentkezők regisztrálásánál.

- Képviselő Úr! Nyilván ez az ellenzéki padsorokban eléggé összetett, de el akarom mondani azt is, ami fontos, és ami a rákbetegeket valóban meg tudja nyugtatni: az pedig az, hogy a kormányzat az elmúlt években 30 százalékkal több forrást biztosított a rákbetegek gyógyítására. Nem úgy, mint önök, akik 600 milliárdot kivontak az egészségügyből, hanem 30 százalékkal többet, 137 milliárdról 180 milliárd környékére emeltük. Továbbra is beszerezzük az összes olyan gyógyszert, amivel korábban a betegeket kezelték. Akinek folyamatban van a kezelése, az továbbra is megkapja! Döntéseket ebben orvosok, egészségügyi szakemberek hoznak, a szakmai kollégium minden illetékes tagozatával egyeztettük ennek az eljárásnak a menetét. Nem kívánunk ezzel semmifajta megtakarítást elérni, hanem azt akarjuk, hanem minél több beteg és minél innovatívabb gyógyszereket kaphasson! Az eljárás pillanatnyi állása szerint 2,2 milliárd forintnyival több beteget és újabb metódusokat, gyógyítási lehetőségeket tudunk a számukra biztosítani! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

SZAKÁCS LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Nem én fogom önnek elmagyarázni, de azért jól figyeljen! Van a vaklicit, van a január 1-je után, és van a november 1-je és december 31-e között, majd a felkészítőjét így kérje át, és akkor tudni fogja, hogy miről beszél. (Rétvári Bence: Te nem tudod, miről beszélsz!) Igen, én is a NEAK-ról beszélek. Igen, az egy kettőéves szerződés volt, amit valamiért önök nem október 19-én, helyesen október 17-én írtak ki. Egyébként lett volna rá idejük. Ha már egyszer júniusban erről tárgyaltak a szakkollégiumokkal ‑ figyeltem, hogy milyen válaszokat adott ‑, akkor lett volna rá idejük egyébként a nyáron megcsinálni ezt ahelyett, hogy most toldozgatott-foldozgatott szerződésekkel majd valahogyan esetleg rá tudják venni a beszállítókat arra, hogy hozzák azokat a hatóanyagokkal ellátott gyógyszereket, amiket a rákbetegeknek oda kellett adni. De nem, mert önök vagy az érdeket, vagy a pénzt nem látták benne, vagy egész egyszerűen csak lusták, és nem végezték el a feladatukat!

- Államtitkár Úr! Ön nem tudja jól, rossz felkészítőt kapott. Gondolja ezt végig, és tegyék a feladatukat, hogy az emberek megkaphassák a gyógyszereket! (Taps az MSZP soraiból.)

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! A tényekről felesleges vitatkozni. Mindenki megnézheti és láthatja, hogy az MSZP teljes mértékben nincs tisztában azzal, hogy itt milyen eljárás folyik. Az összes korábbi szállító egyébként jelezte a részvételi szándékát: mind a 44 hatóanyag, mind a 49 készítmény minden beteg számára nyitott lesz, sőt azzal szemben, ami tavaly történt, hogy körülbelül 10 ezer egyedi méltányossági kérelmet tudtunk befogadni és ezeknek az elbírálására került sor, idén ez 12 ezer kérelem lesz várhatóan. Tehát ennyivel több beteg számára tudja Magyarország az egészség lehetőségét egy nagyon súlyos rákos megbetegedés esetén is kínálni! És mindemellett a jövő évi költségvetésben, amit önök nem támogattak, 10 milliárd forinttal tudunk többet a nagy értékű gyógyszerek beszerzésére fordítani. Ezenkívül génre, személyekre szabott gyógyítási új metódusokat is elindítunk, ami Magyarországon a legkorszerűbb terápiás forma, amit már a rákbetegek is érezni fognak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Megteheti-e az EU, hogy a mezőgazdasági támogatásokat migránsoknak adja?

GYŐRFFY BALÁZS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Mint azt jó néhányan tudjuk, az Európai Bizottságban éppen a közös agrárpolitika 2020 utáni időszakának a tervezése zajlik, és nyilvánvalóan gazdálkodó emberként nagyon sokan követjük nyomon ezt a munkát, és alapvetően örömmel láttuk azokat a bejelentéseket, amelyek arra utalnak, hogy az egyszerűsítést tűzte ki célul az Európai Bizottság, ami azért egy kicsit aggodalommal tölt el bennünket, hiszen minden alkalommal megígérték ugyanezt és mindig egyre bonyolultabb lett.

- Ugyanakkor nem ez, ami a legjobban felborzolta a kedélyeket, a közelmúltban egy valamilyen formában kiszivárogtatott anyagra alapozva, hanem az, hogy az Európai Bizottság egy eddig teljesen új kötelező elemet szeretne a közös agrárpolitikába beépíteni. Tehát alapvetően amiatt izgul most a magyar vidék társadalma, hogy vajon milyen formában kerül ki november végén az az anyag, amit mindannyian nagyon várunk, és vajon tényleg tartalmazni fog-e olyan elemeket, ami a kötelező közös agrárpolitikából való migrációs költségfinanszírozást jelenti. Ez nem jelent újdonságot, hiszen már az elmúlt időszakban is önkéntesen lehetett a közös agrárpolitika bizonyos forrásaiból migrációs költségeket fedezni, ugyanakkor az Magyarország számára elfogadhatatlan, hogyha ezt kötelező jelleggel szeretnék bevezetni.

- A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Copa-Cogeca magyarországi tagjaként, ami az európai gazdatársadalom legnagyobb érdekképviseleti ernyőszerve, minden fórumon és minden munkacsoporti ülésén kifejtette álláspontját, hogy ezzel nem értünk egyet. Tiszteletben tartjuk azt, hogy lépést kell tartania a közös agrárpolitikának a környezeti változások, adott esetben a környezetvédelem, a klímavédelem, a munkaerő megtartása és a szociális célok vonatkozásában, ugyanakkor egy ilyen új cél, ráadásul úgy, hogy a költségvetés várhatóan nem fog emelkedni, Magyarország számára elfogadhatatlan. Ezért is kérdezem:

- Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy ezt az egészen abszurd javaslatot az Európai Bizottság ne tudja megvalósítani?

***

CZERVÁN GYÖRGY, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az agrárpolitika a kohézió után a második legjelentősebb költségvetéssel rendelkező közösségi politika, amely Magyarország számára 2014-20 között több mint 12 milliárd euró közösségi forrás kifizetését teszi lehetővé, hozzájárulva a hazai termelők jövedelmének stabilitásához, a likviditás növeléséhez, valamint fontos szerepe van a vidéki foglalkoztatásban is. Ennek megfelelően a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy az agrárpénzeket az agrártermelők kapják! Valóban, az Európai Bizottság korábban már tett egy olyan javaslatot, miszerint a tagállamok a közös agrárpolitika keretében érkező forrásaik egy részét a szociális és demográfiai változások, így különösen a migráció és a menekültek befogadása okozta válsághelyzetek kezelésére költhetnék. A kitartó és következetes agrárdiplomáciai erőfeszítéseinknek is köszönhetően a migrációra vonatkozó javaslat a végső megállapodásba nem került bele. Ugyanakkor ismételten olyan információk jutottak el hozzánk, hogy az Európai Bizottság nem tett le végérvényesen a migráció ilyetén módon való támogatásáról. Terveik szerint a mezőgazdasági idénymunka segítése mögé bújva igyekeznek majd előmozdítani a bevándorlók Unión belüli letelepedését.

- Képviselő Úr! Már több fórumon is egyértelművé tette a kormány, hogy az uniós alapszerződésekben rögzített agrárpolitikai célokat továbbra is érvényesnek tartjuk, ezért ezek megváltoztatását vagy új célokkal, különösen a migrációval történő kiegészítését határozottan ellenezzük! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

GYŐRFFY BALÁZS: - Államtitkár Úr! Nem tudunk egyetérteni azzal, hogy a lehetséges forráselvonás mellett további olyan feladatok kerüljenek bele a közös agrárpolitikába, ami csökkenti az eredeti mozgásteret. Ezennel ajánlom és kérem is a szövetséget, hogy a kormánnyal együttműködve a magyar gazdák fel tudják emelni a hangjukat annak érdekében, hogy ez az egészen őrült ötlet ne kerüljön jogszabályba, és ne várja el az Európai Bizottság Magyarországtól, a magyar gazdálkodóktól, hogy egy rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkezett problémát a nekünk járó pénzekből orvosoljanak. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokból.)

***

CZERVÁN GYÖRGY: - Képviselő Úr! Fontos felhívni az európai döntéshozók figyelmét, hogy az orosz embargó után nem követhetik el másodszor is azt a hibát, hogy egy nem kellőképpen végiggondolt uniós döntés árát a gazdákkal fizettetik meg. A magyar kormány továbbra is kitart a migrációval kapcsolatban elfoglalt azon álláspontja mellett, hogy a migrációs válság kezelését nem az Európai Unió területén, többek között az uniós gazdák terhére, hanem annak kiindulási helyén kell elősegíteni, ezért minden ilyen javaslatot, amennyiben hivatalosan is megfogalmazásra kerül, a leghatározottabban vissza fogunk utasítani.

- Képviselő Úr! Alapvető célunk, hogy 2020 után az agárpénzeket továbbra is az agrártermelők kapják, így nem tartjuk szükségesnek a rendszer gyökeres módon történő átalakítását. Ehhez számos szövetségest sikerült már szereznünk a közép-európai vagy a balti tagállamok közül, akikkel folyamatosan zajlanak az érdekek egyeztetéséről szóló tárgyalásaink. (Taps a kormánypártok soraiból.)

