Devizahitelesek: eddig lehetett elmenni

A devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről kezdett vitanapot hétfő délután a parlament. A kormány képviselője vitaindítójában azt mondta: a devizahitelezési válság a szociálliberális kormányok „szégyenteljes öröksége”. A Fidesz képviselője pedig kijelentette: amit a baloldal elrontott, az Orbán-kormány hozta helyre.

2017. november 6. 21:39

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára vitaindítójában azt mondta: a devizahitelezési válság a 2000-es évek szociálliberális kormányainak a „szégyenteljes öröksége”, amelyet a mai napig nem sikerült teljesen kihevernie az országnak.

A devizahitelezési válság kezelése a polgári kormányra maradt, így a Fidesz–KDNP sorra hozta meg a devizahiteleseket segítő intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 25-30 százalékkal csökkentek a törlesztőrészletek, és ezermilliárd forinttal csökkentek a családok terhei – hangsúlyozta.

Völner Pál részletesen ismertette a devizahitelezési válság kialakulását, majd az arra adott kormányzati válaszokat.

Felidézte, hogy 2002 után megszüntették a forintalapú lakáshitelek kamattámogatását, a magas alapkamat és infláció pedig az alacsonyabb kamatozású devizahitelek felé terelte a háztartásokat. A devizahitel-állomány már az egész ország gazdaságára nézve veszélyes méretűvé duzzadt. Majd a 2008-as válság hatására a gyengülő forintárfolyam drasztikusan rontotta az eladósodott háztartások helyzetét – elevenítette fel az államtitkár, azt is megjegyezve, hogy a bankok egyoldalú szerződésmódosításokkal kamatemelésekbe kezdtek.

A Fidesz–KDNP-kormánynak lépnie kellett – mondta –, ezért megtiltották a devizaalapú jelzálog-hitelezést.

Emellett az évek során számos intézkedést hoztak: lehetővé tették a kedvezményes végtörlesztést – aminek köszönhetően mintegy negyedével csökkent a devizahitel-állomány – és az árfolyamrögzítést –, amellyel több mint 150 ezren éltek –, továbbá törvényt hoztak a tisztességtelen szerződéses kikötésekhez kapcsolódó túlfizetések elszámolásairól, és új rendelkezésekkel segítették az átlátható hitelezést – sorolta. Ezeket követően a forintosítási törvénnyel a devizatartozások pénzneme a jogszabály által forintra változott – emlékeztetett.

Az otthonvédelmi intézkedések közül az IM államtitkára kiemelte a Nemzeti Eszközkezelőt és a magáncsőd eljárását, majd jelezte, hogy már kihirdetés előtt van az a törvény, amely ismét kilakoltatási moratóriumot rendel el a téli időszakra, azonban a korábbiaknál tovább, április 30-ig.

Völner Pál bírálta az ellenzéket is, mondván, hogy nem támogatta a devizahiteleseket segítő lépéseket. Szavai szerint ma ugyanazok védik az adósokat, akik korábban devizahitel-csapdába kergették a magyar családokat.

Fidesz: Amit a baloldal elrontott, azt mi helyrehoztuk

Bánki Erik (Fidesz) felelevenítette azokat az eseményeket, amelyek a devizahitelezési válság kialakulásához vezettek: a devizahitelek 2002-ben csak marginális részét adták a hitelezési piacnak, a lakáshitelek mintegy 60 milliárd forintos szinten álltak. De a szocialista kormányok leépítették a támogatott lakáshiteleket, miközben emelkedtek a kamatok, a forinthitelek pedig egyre drágábbak lettek – tette hozzá, emlékeztetve: 11,5 százalékos szintre is növekedett a jegybanki alapkamat.

A bankok a forintkamatok feléért kínáltak devizahiteleket a lakosságnak, amely forintban kapja a fizetését. A devizahitelek szintje több mint százszorosára nőtt, és teljes bizonytalanságba sodorta a magyar lakosságot 2008-ra. Szólt a svájci frank árfolyamának emelkedéséről, amelynek kockázatát a bankok teljes egészében a családokra hárították, de arról is, hogy a válság idején sokan veszítették el a munkájukat.

A baloldali kormány nemcsak a költségvetést, hanem a magyar családokat is adósságcsapdába csalta – jelentette ki –, és nem foglalkoztak azokkal a problémákkal, amelyek 2008-tól láthatók voltak.

Az Orbán-kabinet azonban először lehetetlenné tette a devizahitelek biztosítását, majd számba vette, mit lehet kezdeni a 7 ezermilliárd forintnyi, több mint egymillió devizahitel-szerződéssel – mondta. Szólt a végtörlesztésről, amellyel 370 milliárd forintot takarítottak meg a családok, de beszámolt az árfolyamgátról is.

Megemlítette a többi közt a Nemzeti Eszközkezelő tevékenységét, de azt is felelevenítette, hogy a hiteltörlesztések akár 70 százalékkal is nőhettek volna az elszabadult árfolyamok miatt, ehelyett 25 százalékkal kevesebbet kellett fizetniük az embereknek. Nagyjából 1200 milliárd forint értékben egymillió családot segített meg a kormány. A megmaradt fogyasztási hitelek forintosításáról is törvényt fogadtak el később, ez mintegy kétszázezer családot érintett.

Amit a baloldal elrontott, azt mi helyrehoztuk – jelentette ki, hangsúlyozva: nemcsak a családok helyzete lett jobb, hanem a gazdaság sérülékenysége is érdemben javult.

Az LMP a kormány lakáspolitikáját kifogásolta

Demeter Márta (LMP) szerint a kormány lakáspolitikája a valóban rászorulóknak nem segít. A kabinet bérlakásprogramról hallani sem akar, az önkormányzatokat pedig magukra hagyta a szegény családok lakhatási problémáinak kezelésében – sorolta kifogásait.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta: Demeter Márta még MSZP-s politikusként részese volt a devizahitelezés okozta válságnak. A jelenlegi kormány azonban rezsicsökkentést vezetett be, bevezette a csokot, mérsékelte a lakásáfát, energetikai korszerűsítéseket támogatott, és csökkent a túlzsúfoltsági mutató is az elmúlt hét évben – sorolta.

KDNP: a szocialisták a devizaválság fő felelősei



Hollik István (KDNP) felszólalását a 2002 előtti történések felelevenítésével kezdte, amikor az első polgári kormány a magyar családok segítése érdekében lakástámogatási rendszert hozott létre: személyi jövedelemadó-kedvezményt adott, áfa-visszatérítést biztosított, illetékkedvezményt vezetett be és a fél-szocpol rendszert is kibővítette a kabinet. Mindezek következtében felfutott a forinthitelezés.



A képviselő a szocialistákat nevezte a devizahitelezés fő felelőseinek - kifogásolva, hogy frakciójuk nincs jelen a vitán - és kijelentette: bár a lakástámogatási rendszer biztos lábakon állt, a szocialista kormányok a felelőtlen pénzszórás részleges fedezetét annak teljes leépítésével teremtették elő, és egyértelműben a devizahitelek felé nyomták a lakosságot.



Szólt a drasztikus árfolyamváltozásokról, az adóemelésekről, a szocialista kormányok megszorításaitól, ami után több százezer család került nehéz helyzetbe. Eközben a Bajnai-kormány részéről csak egy banki etikai kódexre futotta - kifogásolta -, ami szerinte semmit sem ért. Ezért hiteltelennek nevezte, hogy látszólag azok védik a devizahiteleseket, akik a problémába kergették a családokat.



A pénzügyi felügyeletet is felelősnek nevezte, valamint az akkori nemzeti bankot is, hiszen egyik intézmény sem hívta fel kellően a figyelmet a kockázatokra és nem szankcionálták a káros gyakorlatokat.



Az Orbán-kormány nehéz helyzetet örökölt - hangsúlyozta. Szintén kifogásolta, hogy az MSZP vagy az LMP több olyan intézkedést nem támogatott, amely segítette a devizahiteleseket.



Szintén felelevenítette a 2010 óta tett intézkedéseket, amelyek következtében szinte teljesen eltűntek a devizahitelek.



Régiós kitekintést is tett, mondván: szinte sehol nem futottak fel olyan mértékben a devizahitelek, mint Magyarországon. Megemlítette Lengyelország példáját, ahol kemény ajánlásokat fogalmaztak meg a bankok számára a devizahitelekkel kapcsolatban, ezért azok 2003 után visszaszorultak. Közölte: olyan jelentős segítséget a kormánytól sehol sem kaptak, mint Magyarországon.



Jobbik: a kormánynak vissza kellene szereznie a károsultak pénzét



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt kérdezte, hogy a kormányzati felszólalók miért nem 2001-ben kezdték a történetet, amikor az egyoldalú szerződésmódosítások lehetővé tételével "kiengedték a szellemet a palackból". Hozzátette, senki nem vitatja, hogy az MSZP azért nem mer részt venni a vitán, mert a devizahitelek felfutása az ő korszakukhoz köthető. Megjegyezte, hogy a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején, amikor látszott, hogy nagy lesz a baj, a Fidesz "lapított".



A kormánynak nem mentőövet kellene dobnia, hanem visszaszerezni a károsultak saját pénzét - jelentette ki. A képviselő hangsúlyozta, nem igaz, hogy a Kúria határozata miatt kellett piaci áron forintosítani a hiteleket.



Szavai szerint több ellenzéki párt is kérte, hogy vezessenek be kilakoltatási moratóriumot és azt tartsák is fent, de a kormánypártok azt már a bizottsági szakaszban leszavazták. Azt viszont gesztusértékű, de jó lépésnek tartotta, hogy legalább a választásig életben van egy ilyen moratórium.



Az árfolyamgátat úgy minősítette, hogy jó, ha öt évig némi levegőhöz jutnak az adósok, de most, amikor "kamatostul szakad nyakukba a baj", meg kellene vizsgálni, hogy közülük hányan lettek fizetőképesek. Megmosolyogtató a magáncsődre hivatkozni, mert alig ezer ember tud vagy akar megfelelni a szigorú feltételeknek - közölte.



Halaszthatatlan feladat lenne a közjegyzői iratok okiratiságának vizsgálata - szögezte le. Hozzátette, feltételezhető, hogy a bankok tömegesen szerződést szegtek.



Az MNB átváltásból eredő nyereségéből a Jobbik egy kártérítési alapot hozna létre - mondta Z. Kárpát Dániel.



LMP: mit akar tenni a kormány?



Szél Bernadett (LMP) azt kérdezte, hogy a Fidesz hét év alatt miért nem tudta megoldani a problémát. Úgy fogalmazott, kevés emberrel szúrtak ki annyira az elmúlt évtizedekben, mint a devizahitelesekkel. Feltette a kérdést, a kormány a ciklus utolsó öt hónapjában mit akar tenni az ügyben.

MTI Fotó: Kovács Attila



Szavai szerint 15 évvel ezelőtt elhitették az emberekkel, hogy egy vállalható törlesztőrészlettel tisztességes otthonhoz juthatnak. Ezeket az embereket a Fidesz és a szocialisták is "megvezették" - mondta.



Párttársa, Hadházy Ákos felszólalása elején felvételről lejátszotta Orbán Viktor miniszterelnök korábbi szavait, amelyek szerint segíteni kell a devizahiteleseken. Sneider Tamás levezető elnök ekkor rövid időre megvonta tőle a szót.



A képviselő úgy fogalmazott, hogy az ügyben tömeges fogadásról kell beszélni. A bankok arra fogadtak, hogy a forint gyengülni fog, az emberek pedig arra, hogy az stagnál, de a bankok előre tudták, hogy a forint gyengülni fog - érvelt. A kormány eközben gyengítette a forintot - tette hozzá. Megjegyezte, hogy a kabinet később kivetette a banki különadót, de az így beszedett ezer milliárd forintot nem adták vissza a devizahiteleseknek.

A KDNP is több javaslattal segítette a devizahiteleseket



Gaál Gergely KDNP-s képviselő felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy frakciója több javaslat benyújtásával is segítette a devizahiteleseket, mivel azokat később a parlament elfogadta. Elmondása szerint pártja nyújtotta be a magáncsődről, illetve a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítását is.



Emellett azt mondta, nem egyedülálló a nyugati demokráciák történelmében, hogy a baloldali kormányok által maguk után hagyott problémákat a polgári kormányoknak kell megoldania. Ilyen helyzetbe sodorta Magyarország államháztartását és a családokat is az MSZP-SZDSZ kormányzás, érthető tehát, hogy a szocialista frakció miért nem vesz részt a vitában.



LMP: az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma a devizahitel



Ikotity István, az LMP képviselője azt mondta, az egyik, ha nem a legnagyobb társadalmi probléma, mintegy 4 millió embert érintett, akik már nem képesek fizetni a törlesztőrészletet. Ehhez képest a kormányzat ténylegesen nem mentette meg az embereket, mert ugyanaz a fizetési teher maradt fent a devizahiteleseket segítő törvények után, mint előtte.



Frakciótársa, Demeter Márta kijelentette, az LMP kormányra kerülve összesen 1800 milliárd forintból rövid időn belül megoldaná a devizahitelesek problémáit. Hangsúlyozta, az adósoknak lehetővé tennék, hogy a svájci frank alapú hiteleket 160-180 forintos árfolyamon fizessék vissza.



Fidesz: eddig lehetett elmenni



Galambos Dénes, fideszes képviselő Völner Pál államtitkárhoz csatlakozva azt mondta, a jogi kereteken belül elmentek, amíg lehetett.



Emellett kiemelte, hogy a Nemzeti Eszközkezelő 2018-ig 36 ezer ingatlant vásárol meg, erre a fedezet rendelkezésre áll, és 150 ezer ember lakhatását biztosította már.



Fontos eredménynek nevezte emellett, hogy a múlt héten a parlament elfogadta a kilakoltatási moratórium áprilisig való meghosszabbítását.



A szintén fideszes Vécsey László felszólalásában hangsúlyozta, a devizahitelesek problémája jelentősen csökkent az elmúlt években, amihez egyebek mellett az is hozzájárult, hogy a kabinet 2011-2012-ben lehetővé tette a rögzített árfolyamon történő végtörlesztést, amivel mintegy 170 ezer devizahiteles élt, negyedével csökkentve a teljes devizahiteles állományt.



Jobbik: az évszázad átverése a devizahitelezés



Ander Balázs (Jobbik) az évszázad átverésének nevezte a devizahitelezést, felháborítónak minősítve, hogy az ezt szerinte elszabadító szocialisták nincsenek az ülésteremben. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta továbbá, hogy a bajba jutott devizahitelesek a kormányoldaltól sem várhatnak segítséget, amit szerinte jól mutat az is, hogy a kabinet legutóbb Soros Györgyre hivatkozva nem kívánt részt venni a devizahiteles kerekasztalon.



Frakciótársa, Lukács László felszólalásában úgy fogalmazott, a kormány meggyőződésével ellentétben a devizahiteleseknek nem jelentett megoldást az árfolyamgát, nekik ugyanis most ismét egy óriási hitellel kell szembenézniük. A Jobbik képviselője szerint a kabinet kiszúrt a devizahitelesekkel, akiknek a jelenlegi állás szerint nem maradt reális lehetőségük, hogy terhük alól meneküljenek a következő 10-20 évben.



Völner Pál államtitkár a vita utáni zárszójában azt mondta, a kormányt mindig az a cél vezérelte, hogy a jog és a költségvetés keretein belül maradjanak. Hozzátette: az intézkedések egyik hiteles helyzetét sem rontották.



MTI