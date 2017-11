Az akció fedőneve: Lenin

Lenin és a "nagy októberi szocialista forradalom" mítoszát kívánja lerombolni a Terror Háza Múzeum Az akció fedőneve: Lenin - Német pénzzel Oroszország ellen címmel kedden megnyílt kiállítása.

2017. november 7. 15:05

1917 elején váratlanul összeomlott az Orosz Birodalom. Február zavargásai a cár lemondásához vezettek, Oroszország legitimációs vákuumba zuhant, és kormányozhatatlanná vált, miközben seregei a frontokon harcoltak. A hatalmi űrt a bolsevikok elszánt és hataloméhes csoportja töltötte ki - idézte fel a Terror Háza Múzeum főigazgatója a tárlat keddi megnyitóján.



A kiállítást főkurátorként jegyző Schmidt Mária hozzátette: Lenin és társai jobb, igazságosabb világot, a történelmi fejlődés magasabb fokát jelentő szocializmust ígérték, melyben megvalósul az osztály nélküli, kizsákmányolástól mentes társadalom, a földi paradicsom, amely után az emberiség évezredek óta sóvárgott.



Sokan állítják még ma is, hogy a cél nemes volt, csak a megvalósításba csúszott hiba. Ki kell azonban mondani: Lenin és társainak célja a kezdetektől fogva emberellenes és velejéig gonosz volt, miközben nem szocialista forradalmat hajtottak végre, hanem megbízójuk pillanatnyi érdekének feleltek meg, államcsínyt végrehajtva - mondta el Schmidt Mária.



Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a kommunista propaganda eredményességét mutatja, hogy a bolsevikok hatalomra kerüléséről a legtöbb ember fejében még mindig azok a képek élnek, amelyeket ők terjesztettek, például Eizenstein rendkívül hatásos filmjei révén.



Pedig ma már tudható, hogy a legendákból szinte semmi nem igaz: 1917. november 7-én Petrográd lakossága nagy részének fel sem tűnt a később nagy októberi szocialista forradalomnak nevezett bolsevik hatalomátvétel - jegyezte meg.



Mint emlékeztetett, Lenin a Német Császárság segítségével érkezett Oroszországba, azzal a megbízással, hogy a németekkel harcoló birodalmat kivezesse a háborúból. Ez a rövid távú cél teljesült, Lenin és társai hatalomra kerülésének azonban több mint 100 millió halott és rengeteg szenvedés lett a hosszabb távú következménye - hangsúlyozta.



Gulyás Gergely elmondása szerint ma Magyarországon a többség számára már evidencia a kommunizmus elítélése, de ehhez bátor lépésekre volt szükség, többek között a Terror Háza Múzeum megnyitására, amit számos igaztalan vád kísért - idézte fel.



A múzeum ezzel a tárlattal is annak a küldetésének tesz eleget, hogy mítosztalanítsa a kommunista múltat, lerántva a leplet a Lenin-mítoszról is - mondta el a kiállítást megnyitó Gulyás Gergely.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszédet mond, jobbról Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Az akció fedőneve: Lenin - Német pénzzel Oroszország ellen című kiállítás megnyitóján a Terror Háza Múzeumban 2017. november 7-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



MTI