Weinstein volt Moszad-ügynököket bérelt fel

Weinstein több magán biztonsági céget bérelt fel azzal a céllal, hogy megvizsgáljon több nőt, akik őt szexuális támadásokkal vádolták.

2017. november 7. 15:39

A minőségi Izraeli lap, az angol nyelvű Haaretz arról ír mai számában, hogy Harvey Weinstein a Moszad volt ügynökeit bérelte fel az őt szexuális zaklatással és támadással vádló nők levadászására.

Weinstein a Black Cube („Fekete kocka”) céget bérelte fel arra, hogy vádlói után szaglásszanak és a róla szóló írásokat eltüntessék. A Black Cuba ügynökei aktivistákként, molesztálások áldozataiként és újságírók forrásaiként mutatkoztak.

Hétfőn először a New Yorker írt arról, hogy Weinstein több magán biztonsági céget bérelt fel azzal a céllal, hogy megvizsgáljon több nőt, akik őt szexuális támadásokkal vádolták, valamint a sztorin dolgozó újságírókat.

E cégek között volt az izraeli Black Cube, amelynek alkalmazottai „igen tapasztaltak az elit izraeli katonai és kormányzati hírszerzési egységekben”, mint ahogyan azt a cég reklámozza magáról.

A júliusban aláírt szerződésben Weinstein kifejezetten a Black Cube-ot bérelte fel, hogy megakadályozza a New York Timest és a New Yorkert Weinsteinről szóló eredeti jelentéseik nyilvánosságra hozatalában.

Weinstein megemlítette, hogy első választása a Black Cube-ra esett, amely nemzetközi hírnevet szerzett magának azzal, hogy tavaly világszerte cégekről szerzett információkat, mégpedig sötét módszerek bevetésével. David Boies, Weinstein ügyvédje, aki közismert, hogy liberális ügyekért áll ki az amerikai igazságügyi rendszer legfelsős szintjein, a Black Cube-nak komoly pénzösszegeket lengetett be azért, hogy ne jelenjenek meg cikkek Weinsteinről és hogy megszerezze Rose McGowan színésznő még csak kéziratban létező könyvét.

A cég feladatai közé tartozott, hogy Weinstein vádlói lélektani profiljait állítsák össze és közben ássanak ki minél több mocskot személyes életükkel kapcsolatban.

Weinstein felbérelte még a Kroll nevű, nagyvállalati hírszerzési céget ugyanilyen megbízások elvégzésére. A New Yorker szerint a Black Cube-nak egy magánnyomozója, aki korábban a Moszad ügynöke volt, találkozott Rose McGowannel és úgy állította be magát, mint aki a női jogok aktivistája. Ugyanezen nyomozó később találkozott a Weinstein sztorin dolgozó újságírókkal, és azt állította nekik, hogy neki is számos molesztálási panasza van a hollywoodi producerrel szemben.

A Black Cube-ot 2010-ben Janusz és Dan Zorella alapította. Ők egy titkos izraeli hírszerző egységen belül dolgoztak – mint ahogyan számosan a cég alkalmazottai közül.

A Black Cube nem volt hajlandó választ adni a New Yorker kérdésére Weinsteinnel kapcsolatban azzal az indoklással, hogy a cég politikája szerint soha nem adnak felvilágosítást harmadik félnek vállalatuk munkáját illetően.

A Black Cube világszerte számos vezető jogi vállalat munkáját támogatja, és bizonyítékokat gyűjtenek bonyolult jogi eljárásokhoz, beleértve kereskedelmi vitákat.

Lovas István

magyaridok.hu