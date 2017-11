Verhofstadt megint örjöng

Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) liberális frakcióvezetője több közösségi oldalon is megosztotta a magyar kormányt, valamint a nemzeti konzultációt bíráló megjegyzéseit, arra kérve Brüsszelt, hogy minősítse az unió alapelveivel ellentétesnek, vagyis tiltsa meg a nemzeti konzultációt - hangzott el a Kossuth rádió szerda esti Krónikájában.

2017. november 8.

Brüsszel közbelépésért szólalt fel közösségi oldalakon az EP liberális frakcióvezetője

Az EP liberális frakcióvezetője közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnökről azt írta: "újabb botrányos módon próbálja megerősíteni önkényuralmát Orbán, félelmet gerjeszt".



A Kossuth Rádió beszámolója szerint ugyanakkor a Twitteren kommentelők nagy többsége úgy véli, "éppen Magyarország és a magyar kormány cselekszik helyesen".



Guy Verhofstadt úgy fogalmazott: a "nemzeti konzultáció a Soros-tervről valójában hazugságok halmazával árasztja el a magyar háztartásokat", mozgósítani próbálja a választókat, csupán néhány hónappal a parlamenti választások előtt, "és Soros urat veszi célba".



A Krónikában emlékeztettek arra, hogy Guy Verhofstadt korábbi belga kormányfő régóta "kőkemény bírálója" azoknak az országoknak - elsősorban Magyarországnak és Lengyelországnak -, amelyek nem hajlandóak a kötelező betelepítési kvóta alapján migránsokat befogadni. A liberális politikus a tömeges bevándorlás egyik "legvehemensebb pártolója", a tavalyi magyarországi népszavazás előtt arra biztatta a magyar választókat, hogy szavazzanak igennel az illegális bevándorlók betelepítésére - tették hozzá.



A Krónikában idéztek a Guy Verhofstadt bejegyzéséhez fűzött kommentárokat is.



Az egyik hozzászóló kiemelte: "semmi rossz nincs abban, ha valaki nem akarja meghívni az iszlámot a saját országába, hogy semmibe vegyék szabadságjogainkat, és megerőszakolják asszonyainkat és gyermekeinket".



Egy másik bejegyzésben arra hívták fel Verhofstadt figyelmét, hogy "ha megállítanák Sorost Európa terrorizálásában, akkor valószínűleg Orbán is leállna Soros ellenes propagandájával".



Egy kommentelő pedig azt hangsúlyozta: "10 éve Magyarország az egyetlen biztonságos ország, ahol nem kell a migránsok és az iszlamista terror jelentette folyamatos rettegésben élni".



Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakcióvezetője többször bírálta a magyar kormányt, egyebek mellett a civil szervezetekről szóló törvény, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a tavalyi kvótanépszavazás ügyében.



Október 19-én azt írta: a magyar hatóságoknak a határidők meghosszabbítása helyett alá kell írniuk a CEU működését lehetővé tevő megállapodást. Hozzátette, "a CEU mindent megtett, amit tudott, hogy eleget tegyen az új magyar felsőoktatási törvény támadó jellegű követelményeinek".



A liberális politikus június 13-án a civiltörvényre reagálva "szégyenletesnek" minősítette, hogy "néhány uniós kormány el akarja hallgattatni a nem kormányzati szervezeteket" és kijelentette: "ez ellentétben áll az Európai Unió értékeivel".



Az alapjogok magyarországi helyzetével foglalkozó plenáris ülésen április 26-án úgy fogalmazott: a magyar kormány megsérti az uniós alapelveket, "zaklatja a civil szervezeteket, elüldözi a kritikus sajtót, falakat épít, vissza akarja állítani a halálbüntetést, és most úgy döntött, hogy bezár egy egyetemet".



A liberális EP-frakció vezetője tavaly szeptemberben arra buzdította a magyarokat, hogy szavazzanak igennel a kötelező betelepítési kvótáról szóló, októberben tartott népszavazáson. Szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnök "sajnálatosan úgy döntött, hogy egy sugalmazó és manipulatív kérdésen alapuló népszavazást rendez", amely képes meggátolni vagy éppen teljesen ellehetetleníteni minden közös EU-s megoldást."

