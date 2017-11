Magyarország arra törekszik, hogy jó anyaország legyen

Magyarország arra törekszik, hogy jó anyaország legyen, vagyis minden magyar otthona lehessen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Magyar Diaszpóra Tanács VII. plenáris ülésén, Budapesten, a Várkert Bazárban.

2017. november 9. 11:24

A kormányfő úgy fogalmazott: a diaszpóra a nemzeti büszkeségnek egyszerre forrása és erőtartaléka is.

Egyúttal megköszönte a diaszpórában élő magyaroknak az elmúlt években mutatott támogatást, azt, hogy a világ számos pontján segítik építeni a magyar közösséget.

Orbán Viktor beszédében reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az egymilliomodik magyar „visszahonosított” állampolgár éppen december 5-én – a kettős állampolgárságról tartott 2004-es népszavazás évfordulóján – tehet majd esküt.

Magyarország a saját lábára állt

Magyarország a saját lábára állt, rendbe tette pénzügyeit, gazdaságát, nem szorul más pénzére – mondta Orbán Viktor kormányfő csütörtökön a Magyar Diaszpóra Tanács VII. plenáris ülésén, Budapesten.

Az eredmények közül a miniszterelnök kiemelte, hogy ma már mintegy 4,4 millió magyar dolgozik, és mindegyikük fizet adót is.

Beszélt a határvédelemről is, amelyről azt mondta: amikor Magyarország védi a határait és ragaszkodik szuverenitásához, akkor Európát és a nyugati kultúrát is védi.

Összegzése szerint a gazdasági változások hatása nemcsak a statisztikákban, hanem a mindennapi élet világában is megjelent.

Donald Trump amerikai elnök „America first” jelszavára utalva Orbán Viktor úgy fogalmazott: Trump elnök politikáját követik abban a tekintetben, hogy „Hungary first”.

Létkérdés a családbarát politika

A miniszterelnök szerint Magyarországon családbarát, a családokat támogató politikát folytatnak, ami nemzeti létkérdés is.

Orbán Viktor kiemelte: a magyar társadalom családközpontú, s mégis hosszú ideje a demográfiai katasztrófa felé tartott. A népességfogyás katasztrofális helyzetéből, bár vannak biztató jelek, még nem húzta ki magát a magyar társadalom – állapította meg a miniszterelnök.

Rámutatott: a magyar kormány nem fogadja el azt az álláspontot, amely bevándorlókkal oldaná meg ezt a helyzetet.

Azt a célt tűztük ki, hogy 2030-ra saját erőből a termékenységi ráta a népességfenntartásához szükséges 2,1 százalékra növekedjen – közölte Orbán Viktor.

A Magyarországgal szembeni támadás a tisztelet jele

Az elismerés és a tisztelet jelének tartja a Magyarországgal szembeni nemzetközi támadásokat Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő úgy fogalmazott: csak azokat támadják, akik valami olyasmit képviselnek, ami észrevehető és amihez érdemes viszonyulni.

Az új ukrán oktatási törvényre kitérve Orbán Viktor azt mondta, „szomorú történetről” van szó. A már elért kisebbségi jogokból nem lehet visszalépni – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a világban szétszórtságban élő magyarság szervezeteit tömörítő Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén a fővárosi Várkert Bazárban 2017. november 9-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A 2018-as választás kérdése, hogy milyen jövőre szavazunk

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a következő parlamenti választás elsődlegesen nem arról szól, hogy melyik pártra, hanem hogy milyen jövőre szavaznak a választók.

„Meg akarjuk-e védeni mindazt, amit elértünk, Magyarországot továbbra is nem bevándorló országként akarjuk-e látni, vagy pedig beadjuk a derekunkat, elfogadjuk azt, amit diktálnak, szabad nemzetből ismét alávetett nemzetté válunk, és elfogadjuk, hogy bennünket mások (…) olyan bevándorlóországgá fognak átalakítani, amely a nemzeti kultúrájára és a keresztény hagyományaira nem épít” – mondta a 2018-as választásról a kormányfő.

A bevándorlásról szólva úgy fogalmazott: az „európai egyesült államokat” létrehozni szándékozó erők szándékosan szállítják Európába az idegen kultúrákból érkező, „sok esetben sajnálatra joggal igényt tartó tömegeket”.

Semjén: soha ilyen hűségről még nem tett tanúságot a diaszpóra magyarsága

Soha magyar diaszpóra ilyen figyelmet és támogatást nem kapott, mint az idén és az elmúlt években, és soha ilyen egységről és hűségről nem tettek tanúságot a diaszpórában élő magyarok - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács VII. plenáris ülésén csütörtökön, Budapesten.

A diaszpóra magyarsága egységesen, "kőkeményen" kiállt Magyarország mellett, köszönjük a nemzethűséget! - fogalmazott a kormányfő helyettese, hozzátéve: tették ezt annak ellenére, hogy sokszor nekik sem volt könnyű, "a mainstream média nyomása, a politikailag korrekt agymosás" őket is érte az adott országban.



Semjén Zsolt elmondta, 2010-ben elhatározták, hogy lehetőség szerint a diaszpóra gyökerében emigráns szervezeteiből olyan tömörülések szülessenek, amelyek minden magyar otthonát jelentik. Megállapította, hogy ezek a szervezetek mára át tudtak alakulni ilyen tömörülésekké.



Semjén Zsolt arról is beszélt, hogy a magyar nemzet világnemzet, ezt mutatja a csütörtöki tanácskozás is. Nem azért lett azzá, mert így akarta, hanem mert a történelem ilyen viharos volt - mutatott rá.



A kereszténydemokrata politikus beszámolt továbbá arról, hogy 2010 óta a nemzetpolitikára fordított források több mint tízszeresére nőttek, és megtörtént a nemzet közjogi egyesítése is.



Hozzátette: a különböző juttatásokat - köztük a babakötvényt, az anyasági támogatást - kiterjesztették minden magyarra, függetlenül attól, hol él a nagyvilágban.



Mára minden magyar, bárhol él, nemcsak kulturális, hanem közjogi értelemben is teljes jogú tagja a nemzetnek - összegzett Semjén Zsolt.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a világban szétszórtságban élő magyarság szervezeteit tömörítő Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésének kezdete előtt a fővárosi Várkert Bazárban 2017. november 9-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



A Magyar Diaszpóra Tanács ülésén zárónyilatkozatot fogadnak el, pénteken a Magyar Állandó Értekezlet plenáris tanácskozását tartják.



MTI