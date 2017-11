O’sváth György emlékezete

Az első Orbán-kormány alatt utazó nagykövetként az európai csatlakozásunk részelemeinek kidolgozásán dolgozott.

2017. november 10. 09:37

Valamikor a kilencvenes évek elején, Gyurkovics Tibor szerzői estjének végén odajött hozzá egy úr. Úr abban az értelemben, ahogyan e fogalmat az elvtársak hosszú agymosása után használni se merjük. Sárgásbarna teveszőr kabátot viselt, alatta jó szabó keze munkájáról tanúskodó szürke, nagykockás angol szövetöltönyt.

Eleganciája azonnal kiemelte a kopott előadóterem rosszul öltözött közönségéből. Ő volt O’sváth György, akit Tibor a piarista gimnázium padjaiból ismert. Ennek tisztázása után már tudtuk, hogy Helmut Kohl és Antall József barátja, az Európai Unió befolyásos tisztviselője, a magyar miniszterelnök régi barátja és tanácsadója.

Ebben az értelemben a korszak kulcsszereplője. Azt csak jóval ezután, budai lakásának vendégeként tanultam meg, hogy a bonni, a párizsi és londoni egyetemeken a mienktől eltérő jogi, közgazdasági tudást és műveltséget szerzett, szűkebb szakmáján kívül egyaránt járatos volt a művészetek világában, az irodalomban és főleg a történelemben.

Miután 1956-ban elhagyta Magyarországot, olyan nézőpontból tekinthetett a fejlett világ gazdaságának és jogrendszerének rejtettebb zugaiba is, amire nekünk itt Kelet-Közép-Európában akkor sem nyílhatott lehetőségünk, ha minden ehhez szükséges könyvet elolvastunk. Voltaképpen már ötvenhatból ismerhettem volna, hiszen mindketten ott voltunk október 23-án a Kossuth téren, csakhogy én a névtelen tömegben, ő pedig azok egyikeként, akik rávették Nagy Imrét sokat emlegetett beszédére és – a „nem vagyunk mi elvtársak” skandálása után – beszéde folytatására.

Néhány évvel idősebb volt nálam, 1931-ben született, s már húszéves korában népidemokrácia-ellenes összeesküvéssel vádolták. Rabként bányászmunkát végzett Oroszlányban, szabadulása után a Hittudományi Akadémiára járt. A forradalom vihara Németországba sodorta, ott talált menedéket, lehetőséget tanulmányai folytatására és teret politikai tevékenységéhez.

Az Európai Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió­ból egyenes útja vezetett a CDU-ba, annak vezető tisztviselői közé. 1965-től az Európai Közösségben, majd az Európai Unió hivatalaiban dolgozott magas beosztásokban. Évtizedes bizalmi kapcsolatokkal rendelkezett a legfontosabb ügyeket eldöntő befolyásos személyiségek közegében, s ezeket igyekezett is hazája javára hasznosítani.

Kezdetben csak rövid napokra, hetekre látogatott Budapestre, ahol két húga is él. Aztán házat vett, otthont létesített, és bekapcsolódott a magyar gazdasági életbe. Miniszterelnök barátjának korai halála után Boross Pétert segítette szakértelmével és nemzetközi kapcsolataival. 1996-os nyugdíjazása óta egyre több időt töltött Magyarországon fontos állásokban.

Az első Orbán-kormány alatt utazó nagykövetként az európai csatlakozásunk részelemeinek kidolgozásán dolgozott. Még száműzetésének színhelyén került kapcsolatba a Szuverén Máltai Lovagrenddel, amelynek magyarországi tagozatát hazatérése után ő vezette – elnöki címmel, majd tartománynagyként.

Nem tudhatom, milyen tanácsokat adott Antall Józsefnek, de az biztos, hogy a német kancellárhoz és pártjához, a CDU-hoz fűződő – rendkívül jó – viszonyának kiépítésében döntő szerepe volt. Az MDF-kormány bukását nehezen emésztette meg. Korábbi és újabb ismerőseiből igyekezett olyan „civil” társaságot kialakítani, amely szakmai eredményeire építve akar és tud tenni azért, hogy a keresztény, polgári Magyarországnak az az eszménye, amit egyebek között a hajdani piarista diákok képviseltek, életben maradjon vagy új életre támadjon. Otthont adott a Nemzeti Körnek, amely Nemeskürty István javaslatára kapta nevét, s amelynek első tagjait a lehetséges személyeket jobban ismerő Mádl Ferenc javaslata szerint ő hívta össze.

Ekkoriban került előtérbe a szétesőben lévő, de 1998-ban még a kormányba kerülő MDF mellett és helyett a polgári Magyarország eszméjét vállaló Fidesz. Elősegítette ezt Orbán Viktornak a győri keresztény értelmiségiek összejövetelén mondott programbeszéde. Többen meghívást kaptak a Nemzeti Körbe az ő – 1996-ban alakított – Vének Tanácsának tagjai (és a Professzorok Batthyány Körének alapítói) közül. A kör összejövetelein Boross Pétertől Orbán Viktorig a polgári oldal számos vezető politikusa fordult meg, és O’sváth György költségén az ezredforduló vitás kérdéseiben erőteljesen állást foglaló nyilatkozatok sora jelent meg.

A Nemzeti Kör alapítói közül már sokan meghaltak, de az élet nem áll meg. Ahogy e méltatás és tisztelgő emlékezés írója is megöregedett, ez ellen O’sváth György sem talált védelmet. Barátunk betegségeit, testi romlását sem a családi gondoskodás, sem az orvosi tudás nem tudta megállítani. Az alapító tagok közül mellette mindvégig kitartó Jávor Béla ügyvéd-írótól kaptam a megrendítő hírt, hogy életének nyolcvanhetedik évében átlépett az öröklét magasabb világába.

Isten kegyelme számos nagy ajándékban részesített, s ezek közé kell sorolnom, hogy személyében nem csupán nagy idők fontos tanúját és cselekvő részesét ismerhettem, de egy igazi urat is. Akinek kiválósága megmutatkozott megjelenésében, a befolyása alá tartozó környezet magas minőségében.

Sugárzott belőle igényessége önmagával szemben, amit aztán másoktól is elvárt. Makacsul ragaszkodott magyarságához, az úr fogalomnak ahhoz a nemességhez (kiválósághoz) kapcsolódó értelmezéséhez, amely a szerzés vágya elé helyezte az adás kötelességét. Nem ivott bort, de vendégeit a legjobb minőségű magyar – és mindég csak magyar – pincészetek termékeivel kínálta. Gondos vendéglátóként ételből is a legjobbat tetette az asztalra. Annak a szellemnek örökségét vállalva élt, mely kész volt akár élete árán is védeni háza népét, a hazát, a várat, a templomot. Erkölcsét a hit, a hűség és az igazságkeresés határozta meg, ami demokratikus viszonyok között előírja a közéleti szerep önzetlen vállalását.

O’sváth György utolsó nagyszabású gesztusa az volt, hogy (nálunk még mindég hozzáférhetetlen művekben is) gazdag könyvtárát a Szatmár megyei Csenger városának ajándékozta. Végső nyughelyet a csengeri családi kriptában kap, lelki üdvéért a szentmisét a budai Szent Ferenc Sebei templomban (I., Fő utca 41–42.) november 16-án, 18.30-kor mutatják be.

Taxner-Tóth Ernő

A szerző irodalomtörténész, professor emeritus

