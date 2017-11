Kövér: "több Európa" helyett "jobb Európát"

Magyarország érdekelt a kétoldalú politikai párbeszéd további elmélyítésében Írországgal - fogalmazott írországi hivatalos látogatásán Kövér László az Országgyűlés sajtóirodájának péntek hajnali tájékoztatása szerint.

Az Országgyűlés elnöke tárgyalásainak napirendjén a kétoldalú kapcsolatok, a két ország parlamentjei közötti együttműködés, az Európai Unió jövője és az Egyesült Királyság kilépésének következményei szerepeltek.



Kövér László megbeszélést folytatott vendéglátójával Seán O'Fearghaillel, az ír parlament alsóházának elnökével, Denis O'Donovannel, a szenátus elnökével, Michael Healey-Rae-vel, az európai uniós ügyek bizottsága elnökével, az ír parlament Ír-Magyar Baráti Tagozat tagjaival, továbbá Charlie Flanagan igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszterrel.

Fogadta a parlament elnökét Michael D. Higgins köztársasági elnök, és találkozott Leo Varadkar miniszterelnökkel is.



A Seán O'Fearghaillel tartott megbeszélésen az Országgyűlés elnöke elmondta: a mostani látogatás célja, hogy a két ország törvényhozása közötti folyamatos kapcsolattartás még intenzívebbé váljon. Az Európai Unió és az országaink előtt álló kihívások szempontjából is fontos, hogy minél szorosabb legyen az együttműködés mind a képviselők, mind a parlamenti bizottságok mind európai uniós képviselőink között - hangsúlyozta Kövér László. Ebben a kapcsolattartásban fontos szerepet tölthetnek be az Országgyűlésben már működő, az ír parlamentben idén márciusban megalakult baráti tagozatok. A mostani látogatás lehetőséget teremtett közvetlen megbeszélésre is a baráti tagozatok képviselői között, amelyen a házelnök mellett, a magyar delegáció tagjaként Varga László MSZP-s képviselő, a Magyar-Ír Baráti Tagozat elnöke és Kucsák László fideszes képviselő, a tagozat alelnöke is részt vett.



Az Európai Unió jövőjéről szólva a két házelnök egyetértett abban, hogy Írország és Magyarország jelene és jövője az Európai Unióban van, de Európa föderalizálása helyett az uniót szuverén államok erős szövetsége kell, hogy alkossa. Kövér László úgy fogalmazott, hogy a "több Európa" helyett "jobb Európát" szeretnénk. Seán O'Fearghail kijelentette, hogy Írország teljes mértékben elkötelezett az unió mellett, és Dublinnak az az érdeke, hogy az Európai Unió egyenlő országok erős közösségeként működjön.



"Nem szabad, hogy az Európai Unió jövője mindössze német-francia diskurzus tárgya maradjon, hanem ebbe mindannyiunknak bele kellene szólni" - húzta alá Michael D. Higgins köztársasági elnök, amikor fogadta a magyar küldöttséget. Kövér László úgy fogalmazott: az Európában, földrajzi értelemben távol lévő országok, mint Magyarország és Írország képviselőit is közelebb kell hoznunk egymáshoz, hogy a mindannyiunkat érintő problémákra közös választ tudjunk adni, hiszen nemcsak szövetségesek vagyunk az Európai Unióban, hanem két baráti ország, amelynek a történelmi hagyományai és jelenlegi érdekei is nagyon hasonlók.

Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét fogadja Leo Varadkar ír miniszterelnök (j3) és Charlie Flanagan igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszter (b2) Dublinban 2017. november 9-én. Balról jobbra állnak: Varga László szocialista országgyűlés képviselő, a Magyar-Ír Baráti Tagozat elnöke, Charlie Flanagan, Pálffy István, Magyarország dublini nagykövete, Leo Varadkar, Kövér László és Kucsák László fideszes parlamenti képviselő, a Magyar-Ír Baráti Tagozat alelnöke. MTI Fotó: Országgyűlés Sajtóirodája

