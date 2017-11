Jónak lenni jó! - Nadal is segít

Hatodik alkalommal rendezi meg a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányát, amelynek kedvezményezettje ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

2017. november 10. 12:47

Immár elmondható, hogy a közmédia hagyományt teremtett a Jónak lenni jó! kezdeményezéssel, és idén december 17-én ismét egész napos műsorfolyammal várja a felajánlásokat - mondta el a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója.



Medveczky Balázs kiemelte annak fontosságát, hogy a szórakoztató, kulturális ismeretterjesztő vagy napi aktualitásokat közvetítő műsorok mellett a közmédia csatornáin hangsúlyos szerepet kapjon a társadalmi felelősségvállalás. A Jónak Lenni Jó! bizonyította, hogy képes a széleskörű összefogás megteremtésére, sőt tavaly a Magyar Termék Nagydíjat is elnyerte. Megfigyelhető, hogy a felajánlott összegek nagysága is évről évre nőtt: 2012-ben 100 millió, tavaly pedig már 261 millió forint támogatás érkezett - számolt be az eredményekről Medveczky Balázs.



Siklósi Beatrix, az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztőségének vezetője hozzátette: a Jónak lenni jó! elindulásakor elsősorban a kispénzű emberek jelentkeztek segíteni, de mára a társadalom széles spektruma csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez; a diaszpórában élő magyarságtól is egyre több felajánlás érkezik.



Nem is csak a segítség pénzben kifejezett összege, hanem annak szellemi és lelki értéke is fontos: éreztetni a törődést a rászorulókkal - emelte ki a főszerkesztő. Mint emlékeztetett, a kampányban ezért nemcsak pénzadományokat várnak, hanem olyanok jelentkezését is, akik a saját tudásukkal, figyelmükkel segítenék a rászorulókat.



Számos művész, sportoló, a hazai közélet kiválóságai csatlakoztak az akcióhoz, de az évek során sok nemzetközi híresség is részt vett a Jónak lenni jó! népszerűsítésében. Idén például A hegyi doktor című televíziós sorozat címszereplője, Hans Sigl egy általa aláírt orvosi köpenyt ajánlott fel, Rafael Nadal jelenlegi világelső teniszező pedig egy dedikált teniszütőt küld a kezdeményezés javára.



Siklósi Beatrix az MTI kérdésére elmondta: a következő hetekben a közmédia televíziós és rádiós csatornáin népszerűsítik az akciót, majd december 17-én egész napos műsorfolyam során várják a felajánlásokat, amelyeket a Jónak lenni jó! adományvonalán is meg lehet majd tenni.



Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke emlékeztetett arra, hogy a "máltai szellemiség" több mint kilencszáz éves, a hit védelme és a rászorulók támogatása határozza meg 1099 óta. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több mint háromszáz programot működtet, a szervezet tevékenységének főbb súlypontjai az esélyteremtő programok, a mozgássérültek segítése és az életmentés - tette hozzá.

Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója, Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztőségének vezetője, Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke (b-j) az MTVA Jónak lenni jó! kampányának sajtótájékoztatóján Budapesten, a szeretetszolgálat országos központjában 2017. november 10-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán



Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke hozzátette: szolgálatuk csaknem harminc éve az emberek jócselekedeteiből építkezik, most pedig a közmédia jóvoltából újabb lehetőséget kapnak, hogy megmutassák: jónak lenni jó. A szeretetszolgálat mindenféle segítséget szívesen fogad; a jelentkezők pénzzel, tárgyi felajánlásokkal vagy munkával egyaránt segíthetik a máltaiak küldetését - hangsúlyozta Győri-Dani Lajos.



MTI