Áprilisig egy szót se! – tanácsolták Botkának

Nehogy beszéljen a menekültek befogadásáról április előtt – erre kéri Szabó Sándor szocialista képviselő Botka Lászlót egy baráti levélben. Szabó Sándor attól tart, Botka elbukja a választásokat, ha kiderül, menekültek ezrei jönnek Szegedre, a „befogadó baloldali mintavárosba”.

2017. november 10. 14:14

Érdekes levél landolt a Szegedma.hu szerkesztőségi postaládájában. Az októberben írt és láthatóan kinyomtatott e-mailben Szabó Sándor, Szeged MSZP-s országgyűlési képviselője barátilag figyelmezteti, sőt, szinte könyörög Botka Lászlónak, hogy mivel igen rosszul állnak a városban, ezért semmiképpen se beszéljen arról, hogy menekültek ezreit fogadja be Szeged, a Martin Schulzcal történt alku részeként.

Szabó azt írja, hogy Botka lemondása óta nehéz helyzetben vannak, sőt az egész baloldal bajban van. Figyelmezteti a polgármestert, hogy a szegediek sem akarják, hogy lebontsák a határkerítést, és bár ez, valamint a menekültek befogása, illetve Szeged befogadó mintavárossá válása személyesen is fontos Botkának, de most „rendkívül nagy politikai veszélyt érez”, ha erről véletlenül is beszélnek.

Forrás: szegedma.hu

„Tudom, hogy ez neked személyesen is fontos. Igazad van, mi lehetünk a baloldali mintaváros Magyarországon, befogadunk sok ezer menekültet. De most rendkívül nagy politikai veszélyt érzek, arra kérlek, várjunk ezzel áprilisig” – fejtette ki Szabó. Hozzátette: „Ha most bejelentjük ezt, el fogunk bukni áprilisban, a csapat a lemondásod óta így is kezd szétesni, és Te is nehéz helyzetbe kerülsz. Laci, ez most nem fog menni. Április után meg tudjuk csinálni, de nem most.”

Schulz–Botka titkos paktum

A Német Szociáldemokrata Párt elnöke egy korábbi, Sternnek adott interjúban árulta el, hogy Szeged, egy „elkötelezetten baloldali város, oda bármelyik menekültet el lehet küldeni”.

Botka László személyesen egyeztetett a német baloldali politikussal, aki élesen bírálta Orbán Viktort és a magyar kormányt a határvédő intézkedések miatt. A szegedi polgármester az egyeztetés után már arról beszélt – a külföldi sajtónak –, hogy amint lehetősége lenne rá, lebontaná a magyar határkerítést.

Van még egy nagyon érdekes része a levélnek, ami szerint üres önkormányzati lakásokban helyeznék el a menekülteket Szegeden.

Az M1 híradója hamarosan megkérdezi a polgármestert és az érintett képviselőt is az ügyben, amelynek további alakulását a Hirado.hu-n is követheti.

hirado.hu - M1 Hiradó