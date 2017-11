Áder: a körforgásos gazdaságé a jövő

A körforgásos gazdaság megvalósítása a jövő egyik nagy lehetősége, ígérete - mondta a köztársasági elnök pénteken Budapesten, miután megtekintette az V. Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállításon részt vevő cégek és szervezetek standjait.

2017. november 10. 16:42

Áder János hozzátette: a körforgásos gazdaságban az iparban és a mezőgazdaságban használt anyagokat különválasztják, külön dolgozzák fel és külön is hasznosítják.



Közölte: a szakkiállításon nagyon sok olyan magyar innovációt mutattak be a cégtulajdonosok, feltalálók, amelyek hosszú idő óta meglévő problémákra próbálnak megoldást találni. Példaként említette Budapest és a nagyvárosok szennyvíz- és ivóvízhálózatának elöregedését.



Az államfő elmondta: a kiállítók arról tájékoztatták, hogy elindult a verseny az erőforrásokért, ezáltal a papír, a műanyag ma már erőforrás és nem hulladék. Ráadásul a magyarországi cégeknek már a külföldi versenytársakkal is meg kell küzdeni, hogy jó minőségű, újrahasznosítható nyersanyagot kapjanak, amelyből aztán ipari terméket tudnak készíteni.



Áder János a hulladékokért való versenyt pozitívumként értékelte, mert mint fogalmazott: ha ez a szemlélet általánossá válik, akkor "több legyet tudunk ütni egy csapásra". Ugyanis ennek következtében csökkenteni lehet a környezeti terhelést, hiszen "kevesebb hulladék vesz majd körül bennünket"- Hozzátette: emellett ezeket a hulladéknak számító anyagokat nyersanyagként újra lehet hasznosítani, ezáltal kevesebb eredeti nyersanyagra lesz szükség, kevesebbet kell kibányászni, kevesebbé terheljük a környezetet és egy új üzlet ág, egy új ipar erősödhet meg.



Czibók Ágnes, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a szövetség idén ötödik alkalommal rendezte meg Nemzetközi Oköindustria kiállítást, a környezetipar, az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások témában.



A rendezvényen több mint 70 magyar és külföldi kiállító képviselteti magát. A szakkiállítás célja, hogy bemutassa a hulladékgazdálkodás, a levegőtisztaság védelem, a talaj és a víz védelem, valamint a környezetvédelmi szemléletformálás témájában a legújabb ökoinnovációkat - mondta az igazgató.



A környezetvédelmi konferenciákkal, kerekasztal beszélgetésekkel és partnertalálkozókkal egybekötött rendezvényen a környezetiparban és fenntarthatóság elérésében érdekelt jellemzően közép-kelet európai vállalkozások és szakemberek találkoztak. A november 8-10. között megrendezett környezetipari kiállításnak a MÁV Zrt. a főtámogatója.

Áder János köztársasági elnök és Csuvik Csaba, az adai (Vajdaság) Izodeko vállalat tulajdonosa az V. Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállításon a Magyar Vasúttörténeti Parkban 2017. november 10-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

MTI