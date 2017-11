Szekeres nem tudja, hol nincs

2017. november 10. 22:43

Az egyik, belvárosban található MSZP-irodába ment be lényegében egy időben Szekeres Imre, a szocialisták egykori honvédelmi minisztere, ország­gyűlési képviselője, Závecz Tibor, a Závecz Research közvélemény-kutató cég vezetője, illetve Horn Gábor, korábbi SZDSZ-es politikus, jelenleg a Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke – derül ki a Hír TV rejtett kamerás felvételeiből.

A csatorna megkeresésére Szekeres Imre letagadta a felvételen látható eseményeket, azt állította, hogy nem is járt sehol, míg Horn közölte, hogy csak Závecz Tiborral találkozott, akivel napi kapcsolatban áll, és most is egy közös kutatással kapcsolatos szakmai kérdésben egyeztettek. Závecz viszont mind a találkozó tényét, mind pedig a résztvevők személyét megerősítette. Közlése szerint Szekeres Imrének – ahogy több politikusnak és politikai szakértőnek – kikérték a véleményét a készülő kutatás módszertanáról. Ismert: a közelmúltban nyilvánosságra került közvélemény-kutatások adatai szerint az MSZP öt százalék alatti támogatottságot könyvelhet el, miközben a mérések Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció szimpatizánsai számának emelkedését mutatják.

