Pozitívra javított a Fitch Ratings

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság befektetési ajánlású, "BBB mínusz" szintű osztályzatának kilátását pénteken a Fitch Ratings.

2017. november 10. 23:55

A magyar szuverén besorolás kilátása így már két hitelminősítőnél pozitív: augusztusban a Standard & Poor's is pozitív kilátást adott Magyarországnak.



A harmadik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Moody's Investors Service továbbra is stabil kilátást tart érvényben a magyar államadósság-kötelezettségek osztályzatára.



A Fitch péntek esti londoni bejelentésével befejeződött Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálat-sorozata, amelynek mérlege két pozitívra javított kilátás. Ez az általános hitelminősítői gyakorlat alapján megnövelte annak a valószínűségét, hogy a következő tizenkét hónapban a Fitch Ratings és a Standard & Poor's tovább javítja a magyar államadós-osztályzatot is.



A Fitch Ratings tavaly májusban emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, elsőként a nagy nemzetközi hitelminősítők közül.



A magyar államadósságra akkor megállapított, azóta is érvényes "BBB mínusz" besorolás a Fitch Ratings osztályzati módszertanában a befektetésre ajánlott kategória alapszintje, és azonos a Standard & Poor's és a Moody's Investors Service által Magyarországra érvényben tartott hosszú távú besorolással.



A Standard & Poor's tavaly szeptemberben, a Moody's tavaly novemberben minősítette fel a befektetési kategóriába Magyarországot,



A Fitch a kilátás pozitívra javításáról hozott, péntek este Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért magyar államadósság-ráta 2017 végéig 72 százalékra csökken az egy évvel korábbi 74 százalékról. A hitelminősítő hangsúlyozta: ez lesz a hatodik olyan év egymás után, amelyben csökken a magyar államadósság-ráta.



A cég előrejelzése szerint a GDP-arányos államadósság-ráta 2019-re 69 százalékig csökken tovább. A Fitch megjegyzi mindazonáltal, hogy az általa "BBB" kategóriásként nyilvántartott többi szuverén adós mediánértéke 42 százalék.



A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy markánsan visszaesett a nem rezidens befektetők kezén lévő szuverén adósságeszközök aránya, és ez csökkentette Magyarország sérülékenységét a globális pénzügyi kondíciók változásaitól.



A Fitch Ratings adatai szerint a külföldi befektetők augusztusban az államadósság 38 százalékát birtokolták a 2014-ben mért 56 százalék helyett.



A kilátás pozitívra javításához fűzött indoklás szerint markánsan javult a magyar gazdaság nettó külső adóspozíciója (NXD) is.



A hitelminősítő kiemelte: saját - a Magyar Nemzeti Bankétól (MNB) eltérő - kritériumai alapján kialakított becslése szerint a magyar gazdaság nettó külső adóspozíciója az idén a hazai össztermék 9 százalékára csökkent a 2014-ben mért 53 százalékról.



A Fitch Ratings szerint a magyar NXD-pozíció fokozatosan közelít a cég listáján "BBB" osztályzati sávba sorolt többi szuverén adós jelenleg mínusz 1 százalékos mediánértékéhez.



A hitelminősítő szerint e folyamat hajtóerői közé tartoznak a magyar folyómérleg-egyenleg magas többletei, az Európai Uniótól érkező folyósítások, valamint a magánszektorban és a közfinanszírozási szférában végbement külső adósságleépítés.



A Fitch elemzőinek várakozása szerint a magyar államháztartási egyenleg hiánya növekedni fog ugyan, de továbbra is konzisztens marad a GDP-arányos államadósság-ráta csökkenési folyamatával.



A cég prognózisa szerint a hazai össztermékhez viszonyított államháztartási deficit az idén 2,1 százalék, jövőre 2,3 százalék lesz a tavalyi 1,9 százalék után, de ennek elsődleges okai az adócsökkentések és a jövő évi választások közeledtével esedékes kiadásnövelések lesznek.



A Fitch megítélése szerint a választásokhoz köthető nagyobb költségvetési elcsúszások kockázata korlátozott, tekintettel az erőteljes makrogazdasági környezetre és a kormánypárt jelentős politikai támogatottságára.



A felmérések a Fidesz választási győzelmére utalnak, és ez gazdaságpolitikai folyamatosságot jelentene a választások utáni időszakban. A Fidesz előnyére szolgál a kedvező gazdasági környezet és az ellenzék gyengesége is.



Magyarország és az EU között ugyanakkor feszültségek vannak, és ha az Európai Unióval fennálló viszony komoly mértékben romlana, annak potenciálisan kedvezőtlen következményei lehetnének a gazdaság kilátásaira és közfinanszírozásra közép- és hosszú távon - áll a Fitch pénteki londoni elemzésében.



A hitelminősítő közölte: a választások után ismét a költségvetés feszesebbre vonására számít, és várakozása szerint az államháztartási hiány 2019-ben a hazai össztermék 1,9 százalékára csökken.



A Fitch Ratings londoni elemzői az idén 3,7 százalékos, 2018-ban 3,5 százalékos növekedést várnak a magyar gazdaságban a tavalyi 2,2 százalékos GDP-bővülés után. A cég szerint a gyorsulás elsődleges hajtóereje a hazai fogyasztás, amelyet az erőteljes munkapiaci helyzet, a gyors bérnövekedés és a kordában tartott infláció segít.



A magyar bankrendszer likviditási helyzete jelentősen javult, a betétállományhoz mért kinnlevőség-ráta 2017 közepén 86 százalék volt a 2012-ben mért 119 százalék helyett. A bankok nyereségessége is javult a hitelveszteség-tartalékolási folyamat visszafordítása, a finanszírozási költségek csökkenése és a bankadók mérséklése miatt - áll a Fitch elemzésében.



A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a problémás kinnlevőségek aránya is jelentősen csökkent: az idei első fél év végén a bruttó kinnlevőség-állomány 8,7 százaléka volt az egy évvel korábbi 16,3 százalék után.

Elemzők: a következő lépés a felminősítés

Lehetett számítani arra, hogy a Fitch Ratings pozitív döntést hoz az országgal kapcsolatban, de ez inkább későbbre volt várható, a mostani döntés a felminősítés előszobája - vélekedtek az MTI által megkérdezett szakértők, miután a hitelminősítő péntek késő este bejelentette: pozitívra javította a magyar adósbesorolás hosszú távú hitelminősítői kilátását, az osztályzatot továbbra is BBB mínusz szinten hagyva.

Kiss Mónika, az Equilor vezető elemzője azt mondta: az eddigi stabil kilátás pozitívra javítása azt jelzi, hogy a következő lépés a felminősítés lehet. Magyarország gazdasági fundamentumai tavaly május óta tovább javultak, amit a hitelminősítő is észrevett, hiszen az idei évre várt 3,2 százalékos gazdasági növekedési előrejelzését októberben felfelé, 3,6 százalékra módosította - hívta fel a figyelmet.



Az Equilor elemzője gyors felminősítésre a közelgő parlamenti választás miatt nem számít. Mint mondta, a forint rövid távon erősödhet a jó hír hatására, de a magyar részvények kereskedését inkább a gyorsjelentési szezon vezeti most.



Jobbágy Sándor, a CIB Csoport senior elemzője megjegyezte, hogy a Fitch Ratings döntése megegyezik a Standard & Poor's augusztusi határozatával, amely szintén semlegesről pozitívra javította a kilátást.



A Fitch Ratings most a szuverén államadósságról valamivel jobb képet fest, mint a másik két minősítő, értékelve a külső adósság folytatódó csökkenését, a relatíve magas GDP-növekedési ütemet és a stabilizálódó üzleti környezetet - jegyezte meg Jobbágy Sándor. További felminősítéshez az elemző szerint az üzleti környezet javulása mellett a növekedés fenntarthatóvá tételére és a munkaerőpiaci helyzet javulására van szükség.



Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője kijelentette: "ez a felminősítés előszobája", így - amennyiben nem romlanak a gazdasági folyamatok - egy éven belül arra lehet számítani, hogy az adósság-besorolás egy fokozattal javul.



Felgyorsult a gazdasági növekedés üteme, és ez a következő egy-két évben várhatóan így is marad, hiszen a jegybanki és a kormányzati politika egyaránt ösztönzi a gazdaságot, miközben a külső környezet is támogató - mutatott rá Török Zoltán.



Bár a külső többlet enyhén csökken, az államháztartás hiánya pedig emelkedik, az elemző szerint az egyensúlyi mutatók nem adnak okot aggodalomra egyelőre.



Török Zoltán megjegyezte: a minimálbér-emelés és a munkaerő-piaci szűkösség miatti gyors bérnövekedés az inflációban fokozatosan megjelenik, de az "a jövőben is kezelhető mértékű marad".



A magyar gazdaság pénzügyi sérülékenysége számottevő mértékben mérséklődött az elmúlt időszakban, az államadósság finanszírozásában csökkent a külföldiek szerepe - hívta fel a figyelmet a Raiffeisen elemzője, arra is kitérve, hogy az államadósság GDP arányos mutatója ugyan csökkenő pályán van, bár továbbra is magas a hasonló fejlettségű országokhoz képest.



Forián-Szabó Gergely, az Amundi budapesti befektetési csapatának vezetője szintén azt emelte ki, hogy jövőre újabb felminősítésnek ágyaz meg a mostani bejelentés.



A Fitch a nagy hitelminősítők közül korábban is a gyorsabbak között volt, így a példáját 2018-ban a többiek is követhetik - vélekedett Forián-Szabó Gergely.



A magyar gazdaság fundamentumai továbbra is erősek: a növekedés robosztus, az egyensúlyi mutatók stabilitást tükröznek - hívta fel a figyelmet. A következő negyedévekben az üzleti-gazdasági ciklus a tetőpontja közelében járhat, ehhez képest túlzó lehet, hogy a fiskális és a monetáris politika egyaránt élénkítő üzemmódban van - tette hozzá.



A hitelminősítő legutóbb májusban vizsgálta felül Magyarország hitelminősítését, de akkor nem változtatott sem az osztályzaton, sem a kilátáson. A Fitch Ratings tavaly májusban emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, elsőként a nagy nemzetközi hitelminősítők közül.

MTI