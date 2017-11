Vasárnap kongresszust tart a Fidesz

Európában példa nélküli - legutóbb talán a II. világháború okozta sokk, az újjáépítés korában volt jellemző a Nyugat-Német és a francia belpolitikában - hogy egy kormányzó párt mögött az emberek széles és stabil, hosszan tartó támogatással sorakozzanak fel. A Fidesz kormánypártként 7. éve, politikai erőként pedig 11. éve tartó stabil vezetésének magyarázatát mindenki másban látja. Egyfelől az ellenzék töredezettsége és a bevándorlás jelensége, az arra adott kormánypárti válasz magyarázatul szolgálhat, azonban a kormánypártok iránti bizalomnak feltehetően mélyebb gyökerei is vannak. Egy bizonytalan és kiszámíthatatlan világban a kormányzást meghatározó értékek stabilak maradtak: a nemzet, a család, a biztonság, az otthon, a gazdasági fejlődés, és az egészség a Fidesz-KDNP politikájának stabil iránytűi, és ezt a választók is érzékelik a mindennapjaikban.

2017. november 11. 23:28

A Fidesz gyakorlatilag 2010 óta, a kormányra kerülése, de inkább 2006 óta magabiztosan vezet az összes többi politikai erő előtt. A legutóbbi adatok szerint, ha most lennének a választások, a Fidesz-KDNP a szavazatok több mint felére (51,7%) számíthatna és még az ellenséges kutatások sem tudják leplezni, hogy még hét év kormányzás után is tudja növelni támogatottságát a kormánypárt. A nyár vége óta a kormánypártok 3% százalékponttal erősödtek, a teljes lakosság harmada (335) egyértelműen mögöttük áll. Az emberek több mint fele pedig Orbán Viktort választaná miniszterelnöknek, ha csak személyekre lehetne szavaznunk a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint.

Ennek egyik oka, hogy a baloldali ellenzékkel szemben a Fidesz-KDNP-t nem feszítik komolyabb személyi kérdések, pozícióharcok, és ha a kormányzásban akadtak is zökkenők és kifogásolható dolgok, a Fidesz és a kormány vezetése képes volt a korrigálásra, a hiba kijavítására vagy akár a kifogásolt intézkedés eltörlésére. Orbán Viktor miniszterelnöki és pártelnöki pozíciója hét év kormányzás után erősebbé vált, a magyar miniszterelnök jelentősen tudta növelni a magyar és a közép-európai országok befolyását, az ország iránti befektetői bizalmat és elismert szereplőjévé vált az európai politikának.

A választók kitartása azt jelzi, hogy az ellenzék bármennyire is próbálja elhitetni, hogy a kormány EU-ellenes, az emberek a kutatási adatok szerint megértették és támogatják hogy a Brüsszellel felvállalt konfliktusok, viták nem az európai közösség ellen, hanem Európa megreformálásáért és Magyarország mozgásterének bővítéséről szólnak. A Fidesz-KDNP nemzeti érdekeket, magyar tulajdonlást középpontba helyező gazdaságpolitikája, határozott külpolitikája és bevándorláspolitikája, mostanra egyértelműen stabilitást, biztonságot és gazdasági eredményeket hoz, ennek köszönhetően a magyarok biztonságban élhetnek, csökkennek az adók, nőnek a bérek és közeledünk a teljes foglalkoztatáshoz. Az elmúlt években gyakorlatilag nem a munkanélküliség, hanem már a kínzó munkaerő-hiány jellemzi a gazdasági élet mindennapjait. 2010 előtt a magyar munkanélküliség 10% környékén állt, és közel egymillió emberrel kevesebb dolgozott az országban, mint manapság. Jelenleg a munkanélküliségi ráta 4% alatti, és közel 800 ezer emberrel többen dolgoznak és fizetnek adót, mint 2010 előtt. Ez négy debrecen-nyi embertömeg, a csecsemőktől az aggastyánokig, miközben általában 18 és 64 éves koruk között dolgoznak az emberek. Jelentősen csökkent idehaza a fiatalok munkanélkülisége is, miközben vannak európai országok, ahol 35-55%-on ragadt be a fiatalok állástalansága.

MTI Fotó: Ujvári Sándor

A Fidesz vezetése elég pontosan ráérzett arra, hogy valamilyen, hol kemény, hol puha eszközökkel operálva, hol rejtetten, hol pedig nyíltan, de az ellenfeleinek döntő többsége külső nagyhatalmi vagy gazdasági érdekcsoportok lobbystája. Ez a politikában rendkívül veszélyes jelenség, mert szemben áll a népszuverenitás érdekével, azzal, hogy Magyarországon a magyarok határozhassák meg, milyen irányba tartson az ország vezetése, és mi legyen a megfogalmazott magyar érdek. Ez a veszélyes jelenség kiszolgáltatottságot eredményez, és ez általában nem érdeke egyetlen politikai erőnak vagy nemzetállamnak sem. A különböző nagyhatalmaknak, és a velük szövetséges tőkeérdekeknek ma sem érdeke, hogy Magyarországnak erős és szuverén kormányzata legyen. Számukra az lenne a megfelelő, ha a kormányzat nem lenne képes képviselni az az akaratát sem a bankokkal, sem a nagytőkével, sem Brüsszellel szemben. A közvélemény-kutatásokból azonban jól kivehető, hogy a magyar emberek felismerték a szuverenitás és az önálló Magyarország értékeit és jelentőségét, felismerték a szuverenitási törekvések tétjét, és támogatják azt.

A kormánnyal szembenálló ellenzék helyzete

Az ellenzéki pártok a felfűtött várakozásokkal ellentétben sem tudták erősíteni pozíciójukat. A kutatások szerint az MSZP és a Jobbik egyértelműen lejtőn van, és ennek Gyurcsány Ferenc és Szél Bernadett a nyertese. A szocialisták néhány hónapos, Botka László iránti csodavárásuk alatt bebizonyították, hogy továbbra is képtelenek az egységes fellépésre, és a megújulásra. Végül minden úgy alakult, hogy Gyurcsány Ferenc nevethet a végén. A baloldal helyzetét tovább rontja, hogy még hét évvel a kormányváltás után is komoly korrupciós ügyek kísérik őket: a Czeglédy-ügy, a Szeviép-ügy, a metróbotrány mind-mind hasonló forgatókönyvet mutat, és rámutatnak az MSZP és Gyurcsány Ferenc máig tartó összefonódására.

Vona Gábor miniszterelnöki ambíciói miatt, az új stratégiától elhomályosult tekintettel minden idők legkudarcosabb párt-átpozícionálásába és ezzel zuhanórepülésbe navigálta a Jobbikot, ahol már az is erénynek számít, amit Török Gábor mondott egy interjúban: legalább megőrizték a 2013-as támogatottsági szintüket. A kérdés ezért jelenleg ezért inkább az, hogy a Jobbik vagy Vona Gábor katapultál-e az utolsóelőtti pillanatban.

Az ellenzéki térfélen egyedül Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltjének megtáltosodása figyelemreméltó. Ron Werber érkezésével – akiről azt állítják, a korábban az MSZP-ben dollártízezrekért foglalkoztatott sztártanácsadó nekik ingyen dolgozik – érezhetően átvette a kezdeményezést az ellenzéki oldalon, e heti brüsszeli útja során pedig azt is bemutatta, komoly támogatásra számíthat Soros György brüsszeli lekötelezettjeitől. Valójában tehát nem az ellenzéki pártok jelentik a Fideszre az igazi kihívást, hanem azok a külső gazdasági érdekcsoportok, amelyek képesek akár az összes ellenzéki pártot egy táborba terelni, és egy olyan kormányt ültetni Magyarország élére, ami a gazdaságpolitikában és a bevándorláspolitikában is végrehajtja a külföldi csoportok érdekeit szolgáló intézkedéseket. Erről írtunk fentebb, mint szuverenitás-probléma. A magyar ellenzéki csoportok jól láthatóan nem veszik észre – más megközelítésben: tudatosan figyelmen kívül hagyják, vagy a támogatásokért cserébe elfogadják -, hogy a nemzetközi politikában komoly erőkkel vannak jelen a nagyhatalmak érdekérvényesítési módszerei, melyek azt célozzák, hogy egy adott nemzetállam, jelesül Magyarország ne olyan döntéseket hozzon meg, melyeket a saját érdekei kívánnak, hanem olyanokat, amelyek a nagyhatalmak, vagy a nagytőke képviselőinek megfelelők.

Magyar Szocialista Párt: bukott jelölt, lejtmenet

A szocialistákból továbbra sem kérnek az emberek, ez 2010-ben kiderült, azóta egy dolog változott: még annyira se kérnek belőlük. 7 év alatt 15%-ról 10-12%-ra süllyedt a támogatottságuk, egyes intézeteknél már 10% alá is benézett a szocialista párt.

A szocialisták nem sikerült új korszakot nyitniuk a kormányváltás óta eltelt időkben. Az elmúlt években egymást váltották a pártelnökök, de ez is jelzi, hogy nem csak a vezetéssel van gond, hanem valami elemi probléma van az MSZP-nél, sokak szerint egyszerűen lejáróban a párt életciklusa. Kérészéletű miniszterelnök-jelöltjükről, Botka Lászlóról mára csak annyi maradt meg a fejekben, hogy volt egy ember, aki megpróbálta, de senki nem akarta igazán, hogy igazán megpróbálja. Ami még megmaradt az emberek fejében Botkáról a kínos botrányai, Rolexei, feleségének több tízmilliós terepjárója mellett, hogy Botka gyorsan beígérte a nemzetközi baloldalnak, ha hatalomra jutnak, akkor lebontják a kerítést. Botka kudarca után az MSZP továbbra is belső kritikáktól hangos, miniszterelnök-jelöltük nincs, ezzel pedig leginkább Gyurcsány Ferenc irányítja a baloldal két vezető pártja körüli eseményeket.

MTI Fotó: Bruzák Noémi

Az igazi vezér: Gyurcsány Ferenc és a DK

Gyurcsány Ferencet 2008-as bukásakor sokan leírták, azonban nem lett igazuk. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a baloldalon még mindig ő a valódi politikai tehetség, ő a vezér. Gyurcsány egyenes üzentet küldött azzal, amikor megnyitotta a saját otthonát a migránsok előtt és a DK Brüsszelben is a migránspárti javaslatok hűséges támogatója. Gyurcsány arról is nyíltan beszél, hogy a nemzetek Európáját múltidőnek tartja és Brüsszelből irányított Európai Egyesült Államokban hisz. 2004-hez hasonlóan pedig az utóbbi napokban ismét elővette a külhoni magyarok elleni gyűlöletkampányt. Gyurcsány Ferenc pártja a szocialisták „véréből”, Brüsszel és a - Fidesz szerint -a Czeglédy Csaba bűnszervezete által meglopott diákok pénzéből hízik. Gyurcsány Ferenc kitartását és határozottságát mégis sokan díjazzák, a DK-nak az elmúlt hónapokban a különféle közvéleménykutatások átlaga szerint 2-3%-kal sikerült növelnie támogatottságát.

Jobbik: cikk-cakkok minden téren

A Jobbik ment át a legnagyobb karakter- és pozícióváltáson az elmúlt időszakban. Vona Gábor markáns, határozott, antiszemita és rasszista rigmusokkal, a legprimitívebb gyűlöleteszközöket felhasználva pár év alatt középpárttá tett egy marginális szélsőjobboldali erőt. 2014-től pedig ugyanez a Vona Gábor kiskutyákkal, cicákkal kezdett fotózkodni, és mára a mondanivalója semmiben nem különbözik a baloldali ellenzék mondataitól.

Ez a stratégia nem vette figyelembe, hogy mit szólnak ehhez a Jobbik – még szélsőjobboldali korszakában megszerzett saját szavazói. Ma már egyértelműek a jelek: a Jobbik hónapok óta olyan mélyrepülést folytat, amelyre nemigen volt még példa. Lassan kezdik elérni azt a minimumszintet, amivel 2010-ben bekerültek a parlamentbe (12%). A Jobbik potenciális választási eredményét júliusban még 20% körül, és afölött mérték, azóta folyamatosan csökken, most átlagolva 14-16% körül van.

A Jobbik nagy bajban van, mert hitelességi válsága egyszerre többféle: a korrupciós ügyek, az, hogy nyíltan megjelent mögöttük az egyébként nem kedvelt Simicska Lajos, a baloldallal való összejátszás, a migránsok miatti alkotmánymódosítás elutasítása, a nemzetpolitika és a korábbi bajtársak elárulása külön-külön is elég lenne egy pártszakadáshoz.

Vona Gábor maga is azt írta közösségi oldalán, hogy „elvette a Jobbik lelkét”, azóta az sem titok, hogy mivel pótolta az egykori radikális párt lelkét. Simicska Lajos plakátjaiért és pénzéért cserébe Vona Gábor radikálisan hátat fordított a Jobbik korábbi politikájának, a nemzeti értékeknek, és egyre inkább úgy tűnik, egy sértett milliárdos játékszerévé züllesztette az egykori radikális erőt. Az önmagából kifordult és egykor „szebb jövőt” ígérgető párt most ugyanazokkal szövetkezik és nyomogatja a gombot, akik ellen egykor határozottan tiltakozott.

A legnagyobb hibát a jobbikosok akkor követték el, amikor Gyurcsánnyal és a szocialistákkal együtt még azt is megakadályozták, hogy elfogadja a parlament a migránsok betelepítését célzó alkotmánymódosítást, miközben Vona Gábor azelőtt még hazaárulásnak minősítette, ha valaki nem szavazza meg az alkotmánymódosítást. A kettős beszéd, a korábban hangoztatott elvekkel történő radikális szakítás úgy tűnik, nem hozza meg a várt sikert. A Jobbik ex-barátai által szervezett akció Horn Gyula szobra ellen sem segíti a szocialista szavazók ”átcsábítását”. A Jobbik – minden korábbi állítását zárójelbe téve – nemrég kijelentette, a melegek szavazatára is számít, nem tudni, hogy az ehhez hasonló kijelentések már a teljes önfeladás vagy a válságkommunikáció részei-e.

Lehet Más a Politika: nem lehet más a politika

Az LMP-nél már tisztábban látszanak az erőviszonyok egy ideje, képviselők jöttek-mentek, de amióta új, ambiciózus társelnök irányít, azóta mára a kétséges 3-4%-ról 5-7%-ra – tehát a parlamenti küszöb fölé – tudott emelkedni a párt. Az elmúlt napok nem hagytak kétséget afelől sem, hogy Szél Bernadett Brüsszelből is számíthat a támogatásra, hiszen Brüsszelben töltött napjai alatt több olyan politikussal is találkozott, akit Soros György megbízható szövetségeseként tartanak számon, köztük a Kelet-Európában migránsfalvakat szorgalmazó EP képviselővel és másokkal is szívélyes tárgyalásokon van túl, akik Magyarországot rendre támadják bevándorláspolitikája miatt. Az LMP vezetőjének lendületét sokan szimpatikusnak tartják, és segíti az is, hogy míg a baloldal két nagyobb ereje egymásnak üzenget, ő legalább elindult valamerre, és az LMP 2011-2013-as komoly válsága, frakciószakadása után végül most új erőre kapott.

Az azonban nagy kérdés, hogy a hazai, szervezett politikai gyűlöletkampányok “atyjának”, meghonosítójának tartott Ron Werbert hogyan nyeli be az a párt, melynek krédója szerint “Lehet Más a Politika”. Ron Werber – állítólag ingyenes – foglalkoztatása olyan mértékű cinizmust jelez az LMP jelenlegi vezetésétől, amit nehezen emészthetnek meg azok az alapítók, akik naivan, de őszintén hittek abban, hogy a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai fémjelezte szocialista politikai kultúra – melynek végig meghatározó alakja volt Ron Werber – a “lehet más” ígéretével valóban meghaladható egyszer.

Együtt, Momentum, és a többiek

Az ellenzéki szétaprózottságot tovább növeli az Együtt, a P, a Momentum, a Közös Ország Mozgalom, a Kétfarkú Kutyapárt, és a többiek, akik bár alig mérhetőek, de a médiában mégis elég helyet képesek elfoglalni a többi ellenzéki párt elől.

Fekete-Győr András, Gulyás Márton, Schilling Árpád, Vágó Gábor, Juhász Péter ugyan hangos ellenségei a Fidesznek és a kormánynak, de utcai balhékon, a magyar olimpia megbuktatásán túl egyikük sem tudta még bebizonyítani a választóknak, hogy egy ellenzéki összefogás élére tudnának állni. Legutóbb október 23-án csak az eső mentette meg ezeket a kis töredékpártokat a teljes leégéstől.

A Momentum elnöke, Fekete-Győr ráadásul kifejezetten rossz pontokat gyűjtött az ellenzéki oldalon azzal, hogy elindul Budapest 1-es számú, az V. kerületet is magában foglaló választókerületében az Együtt elnöke, Juhász Péter ellen.

E két utóbbi pártnál is rendre befolyásolási és szuverenitásbeli problémák merülnek föl, ugyanis míg az Együtt korábban több százezer dollárnyi amerikai pénzeket kapott a “Center for American Progress” alapítványtól, az amerikai demokrata párt háttérszervezetétől, addig a Momentum látványos politikai kampányokra, óriásplakátokra, nagygyűlések színpadtechnikáira költ becslések alapján rendszeresen 4-5-10-15 millió forint közötti összegeket, és egy jótékony támogató is kisegítette őket egy, a budapesti belvárosban lévő hatalmas irodahelyiséggel, de a párt “üzleti érdekekre” hivatkozva soha nem árulja el mennyit, és miből költenek különféle akcióikra.

hirado.hu