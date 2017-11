Tévhitek a szelektív szemétgyűjtés körül

A szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos gyakorlat, hiszen kis ráfordítással sokat tehetünk a környezetünkért – de csak akkor, ha tudjuk, hogyan is kell helyesen szétválogatni a szemetünket.

2017. november 12. 10:52

Ehhez először is otthon kell kitalálnunk, miképp gyűjtük külön a szemetet praktikusan, kényelmesen, higiénikusan. Minden családnak más módszer válik be, van, aki csak a hulladékgyűjtőnél dobál szétválogatva, mások úgy is gyűjtik külön szemetesekbe a fémet, a papírt, az üveget, a műanyagot. Érdemes a műveletbe bevonni a család minden tagját, és alaposan elmagyarázni a gyerekeknek is, hogy saját kis papírjaikat, palackjaikat hová dobják, na és persze hogyan. Kétségtelen, hogy a legtöbb helyet a műanyag palackok foglalják el, pláne akkor, ha a család nem csapvizet, hanem ásványvizet vagy sok üdítőitalt iszik. Szerencsére már lábbal sem olyan nagy mutatvány összetaposni a palackokat – akár a gyerekek is segíthetnek, de dühkezelési terápiának sem rossz –, de akinek nagyon elege van belőle, az beszerezhet egy PET-prést. A flakonok papírcímkéivel nem kell foglalkozni, nem szükséges leáztatni vagy leszedegetni őket. A lényeg úgyis az, hogy az összenyomott palack sokkal kevesebb helyet foglal a sárga színű gyűjtőládákban, a szállítókocsinak nem kell szó szerint levegőt fuvaroznia, kevesebb üzemanyag fogy, és még a tárolókban is több hely marad. Ugyanígy szedjük darabokra és tároljuk-dobjuk laposan a kartondobozokat, nekünk néhány perc, de centiben sokat jelent.

Tényleg el kell mosogatni a tejfölöspoharat?

Sokan rémisztgetik szomszédaikat azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtés macerás, időigényes, mert a műanyaggyűjtőbe kerülő poharak, flakonok, ételtárolók csak elmosva kerülhetnek bele. Pedig egyszerűen elég, ha ezeket a mosogatónál kiöblítjük vízzel, és úgy tesszük a szemetesbe – ez inkább nekünk érdekünk, hiszen kevésbé lesz büdös a szemetes környékén. Komoly, alapos mosogatásra és szárításra nincs szükség. Ám használt papírzsepit, szalvétát, zsíros papírt nem szabad a kék színű kukába, a papírok közé önteni, ezért a felvágottas, szalonnás vagy épp pizzás papírok, dobozok csak akkor kerüljenek a papírok közé, ha leszedtük róluk az olajos részeket. Ezenkívül tudjunk róla, hogy például a hungarocell, a régi cédé vagy kazetta nem való a szelektív szemétgyűjtőkbe, míg a ruhanemű, rongy a segélyszervezetek ruhagyűjtőibe is bedobható, ők úgyis átválogatják. A kiürült gyógyszeres üvegeket átveszik a gyógyszertárakban, a használt olajat pedig a benzinkutakon, hulladékudvarokban. Fontos, hogy a szabályokat ismerjük és betartsuk, mert mi, magyarok csak nagyjából ötvenszázalékosan gyűjtjük-dobáljuk jól ÉS szelektíven a hulladékot.

Mi történik később a hulladékkal?

Évek óta tartja magát a tévhit, miszerint felesleges szelektíven szemetet gyűjteni, mert a sok színes tárolóból úgyis egy helyre megy minden, és szépen elégetik. Pedig ez nem így van. A helyesen szelektált szemetet alaposan átválogatják, bálázzák, és az anyag fajtájától függően elszállítják, újrahasznosítják. Ha éppen odavittük a szemetünket a hulladékgyűjtőhöz, de tele van, akkor sincs baj: vegyük fel a kapcsolatot a felelős céggel e-mailben vagy telefonon, az elérhetőség általában ki van írva, de ha nincs, akkor sem nehéz kideríteni.

Házhoz jönnek érte, vagy sem?

Különböző gyűjtőzsákok, színes tartályok használatával már 2013 óta házhoz mennek a szelektíven gyűjtött szemétért – igaz, a fejlesztés eleinte csak a főváros határáig terjedt. Ma már a legtöbb településen minimum kéthetente elviszik a szelektíven gyűjtött szemetet. Azoktól a hulladékoktól, felesleges régi tárgyaktól pedig, amik nem szelektálhatók, az évente megrendezett lomtalanításon szabadulhatunk meg.

