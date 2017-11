Semjén: ha egységesek vagyunk, győzni fogunk

Ha egységesek vagyunk, győzni fogunk - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Fidesz tisztújító kongresszusán vasárnap Budapesten.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke rámutatott: a nagy tanulság, amit mindig szem előtt kell tartani, hogy 1994-ben, bár a jobboldal több szavazatot kapott, mégis a baloldalnak lett végül kétharmados mandátumtöbbsége.



Azaz, ha "mi darabokban vagyunk, ők pedig egységesek, vesztünk, ha mi egyben vagyunk, ők pedig darabokban, akkor nyerünk" - fogalmazott Semjén Zsolt.



Rámutatott: a szövetség csak akkor lehetséges, ha az egy táborban lévők elfogadják egymást és nem tekintik szavazatkonkurenciának a másikat.



A kormányfő helyettese kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP egy nagy gyűjtőpárt és egy világnézeti párt szövetsége, amihez a politikai belátáson és filozófiai alapon túl még valami kell, az emberi minőség. Ez náluk megvan, ez egy értékrendi alapokon nyugvó, "kipróbált bajtársi közösség", míg a baloldal olyan mint egy tál skorpió - mondta.



Jelezte: a polgári-keresztény-nemzeti világban minden szövetségesüknek saját értékgazdagságával otthona van.



Semjén Zsolt beszámolt arról is, hogy megcselekedték, amit 2010-ben vállaltak, megtörtént a nemzet közjogi egyesítése, és megvan az egymilliomodik új állampolgár.



Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte: a magyarságon belül a legnehezebb helyzetben az ő közösségük van. Hozzátette: a rendszerváltozás után a Fidesz volt az, amelyik a "fogai között tartva" átvitte a magyarságot a "túlsó partra". Köszönjük! - mondta a külhoni magyar vezető.

Kitért arra is, hogy a többi határon túli magyar közösség is küzd helyzete javításáért. Felhívta a figyelmet a Minority SafePack kezdeményezésre.



Rámutatott: a felvidéki Magyar Közösség Pártja újra megpróbálja megteremteni a magyar érdekképviseletet, majd kiemelte Pásztor István tevékenységét a Délvidéken.



Mint mondta, harcuk nemcsak Kárpátaljáról és Magyarországról szól, hanem arról is, hogy ne engedjék, hogy újabb ordas eszmék éket verjenek közéjük, és hogyan maradhassanak meg magyarnak és kereszténynek Európában. Védjék meg Magyarországot és a Kárpát-medencei magyarságot! - hívott fel Brenzovics László.



Schmitt Pál volt köztársasági elnök azt mondta: újabb verseny, erőpróba előtt állnak, és minden tudásukra, hitükre, akaraterejükre szükségük lesz.



Hinni kell a lelkiismeretesen elvégzett munkában és hinnünk kell magukban, a választott vezetőinkben és a nemzet egységében - hangoztatta.



Kitért arra is, hogy meglett volna a gazdasági fedezete a budapesti olimpia megrendezésének, de "jött egy álomgyilkos, rossz pillanat", és az álom szerte foszlott.



A tanácskozáson köszöntötték többek között Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Bíró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét, Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét, Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, Menyhárt Józsefet, a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnökét, Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Jakab Sándort, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét, Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét, valamint a diaszpóraszervezetek képviselőit.

Kövér László: 2018-ban meg kell védeni azt, ami a miénk

A Fidesz országos választmányának elnöke vasárnap a kormánypárt tisztújító kongresszusán, Budapesten azt mondta: meg kell védeni a rendbeszedett pénzügyeket, a teljes foglalkoztatottság esélyét, a tartósan növekvő gazdaságot és jövedelmeket, a családtámogatási rendszert, valamint a közteherviselés új szisztémáját, amellyel bevonták a közcélok finanszírozásába a bankokat és a multinacionális cégeket, amelyek addig "korlát nélkül szivattyúzhatták ki az extraprofitot, amelyért meg sem dolgoztak".



Ezen felül meg kell védeni a nemzet határokon átívelő újraegyesítésének lehetőségét, a biztonságot - hangsúlyozta a politikus, utóbbival kapcsolatban pedig kijelentette: "nem akarjuk, hogy egyszer majd egy baloldali politikus bennünket is azzal próbáljon vigasztalni, hogy a terror a nagyvárosi lét immáron elkerülhetetlen velejárója".



"Meg kell védeni a kultúránkat, hitünket, nyelvünket, önazonosságunkat, Magyarország szuverenitását, önrendelkezését, nemzeti jellegét" - sorolta Kövér László.



Európa, a kontinens határainak, szabadságának és demokratikus rendjének védelmét is szorgalmazta, kiemelve ezzel kapcsolatban, hogy a magyar választás európai jelentőségű is lesz.



Európa ma egy politikai, gazdasági és szellemi fegyverekkel vívott világhatalmi harc színtere, benne Magyarország pedig "a normalitás kevés megmaradt bástyáinak egyike, talán legerősebbike" - mondta.



"Ha nem leszünk képesek megvédeni, akkor jelentősen csökken annak esélye, hogy Európa fennmaradhat mint a nemzeti kultúrák sokszínű terepe" - fogalmazott.



A legközvetlenebb fenyegetés - folytatta - a "tömeges bevándoroltatás", de ugyanaz a küzdelem zajlik a médiában, a kultúrában, az oktatásban, a nyelvhasználatban, mindenütt: "lezülleszteni, erkölcseiben szétzilálni, önazonosságában megroppantani (...), korlátlanul manipulálhatóvá tenni mindannyiunkat; ez a Soros-félék nyitott társadalma, az ő perverz szép, új világuk célja".



A házelnök arról is beszélt, még 1994-ben sem hitte volna el, hogy "a kommunizmus bukása után fenyegethet minket egy még aberráltabb rendszer, amely az ember társadalmi meghatározottsága után már annak biológiai meghatározottságát is vitathatóvá teszi". Ahogyan azt sem, hogy "a nyugati média (...) az egypárti sajtónál összehasonlíthatatlanul hatékonyabban manipulálja a társadalmat", és hogy "a Kommunista kiáltvány és a Mein Kampf után van még a gonosznak a világ számára új mondanivalója" - tette hozzá. "Azt hittük volna el a legkevésbé, hogy a (...) liberális demokráciának hazudott új totalitarizmus elleni küzdelemben nemcsak a vezető szerep lesz a miénk, hanem szinte magunkra is maradunk" - fogalmazott.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos elnökségének tagja felszólal a Fidesz XXVII., tisztújító kongresszusán a budapesti Hungexpón 2017. november 12-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Először fordul elő, hogy a magyar választások európai jelentőségűek lesznek – mondta Kövér László. A házelnök szerint ez az ország most Európa. Európa egy világhatalmi harc színtere, amiben Magyarország a normalitás bástyája maradt. Ha nem sikerül Európát megvédeni, akkor alárendelődhet Európán kívüli hatalmaknak.

Kövér László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy noha a magyarországi ellenzék "intellektuális korlátoltságából fakadóan a kérdéseket sem érti", az európai politikai elit jelentős része pedig elárulta választóit, ennek ellenére az európaiak többsége "a mi pártunkon áll".



Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, alelnöke azt emelte ki, hogy az ellenzék minden trükköt, fortélyt bevetett az időközi választásokon, ennek ellenére a Fidesz az esetek közel kétharmadában nyert.



A Fidesz kilenc alkalommal nyert népszavazáson, parlamenti, önkormányzati és EP-választásokon 2006 ősze óta - ismertette, hozzátéve: kétszer is megtörtént, hogy közel 3,4 millióan támogatták az álláspontjukat.



A pártigazgató azt is mondta: a múltbeli sikerek ellenére csak pillanatokra ugyan, de elkezdenek aggódni. "Az nem történhet meg ismét, ami 2002-ben" - jelentette ki, utalva a béremelések, gazdasági növekedés után elveszített választásra.



Kubatov Gábor minden eddiginél fontosabbnak nevezte a jövő tavaszi választást, ami értékelése szerint "a végén nagy meccs lesz".



Kifejtette azt is, miért akarnak győzni. Az indokok közé sorolta, hogy van, aki a 40-es években a családjával történtek miatt, mások 1956-os terror miatt, megint mások a 2006. október 23-án az Astoriánál történtek miatt állnak a párt mellett. "Van, aki a szülei emlékéért, van, aki a tőlük kapott szellemi örökségért, van, aki a gyerekeiért, van, aki az unokái jövője miatt támogat minket" - sorolta.



A pártigazgató az érvek között említette a gazdaság talpra állítását, sok 100 ezer munkahely létrehozását, a határok védelmét.



"Nagyon sokan vannak, akik pusztán azért állnak mellettünk, mert egy napot se tudnak leélni anélkül, hogy ne gondolnák, hogy magyarnak lenni kiváltság" - fogalmazta meg.



Kubatov Gábor szerint ha mindent megtesznek, akkor meglehet a győzelem és - az MSZP mostani helyzetét látva - még az is előfordulhat, hogy a múltat sikerül végképp eltörölni.



A testületi beszámolók elfogadását követően a kongresszuson módosították az alapszabályt, majd a szavazatszámláló bizottság részéről Kontrát Károly közölte: a Fidesz elnöki posztjára Orbán Viktor az egyedüli jelölt, alelnöknek pedig Gulyás Gergelyt, Kubatov Gábort, Németh Szilárdot és Novák Katalint jelölték.



Ezután egyórás szünetet rendeltek el a tisztújításra.

Tarlós István: Nagyon nehéz helyzet volt 2010-ben

Tarlós István, főpolgámester az első felszólaló, aki köszöntette a kongresszus résztvevőit.

A főpolgármester elmondta, 2010-ben kötött egy stratégiai együttműködést a Fidesszel. Nagyon nehéz helyzetben volt a főváros 2010-ben, közel 250 milliárd forintos államadósság volt.

Nem állítom, hogy a Fidesz és a főpolgármester között nincsenek surlódások, de nagyon jelentős lépések történtek a főváros konszolidációja területén. Hitelképes lett a főváros, visszavásároltuk a legfontosabb közműcégeket, befejeztük a 4-es metrót és megkezdődött a 3-as metró felújítása. – olvasható az Origo helyszíni tudósításában.

Tarlós István elmondta, hogy 2010-hez képest a BKV-bérletek ára is csökkent, megépítették a fónódó villamost, több fotnos teret felújítottak, és megkezdődött az 1-es villamos felújítás.

Beszámolt arról is, hogy megújul az állatkert és több mint 10 ezer fár ültetnek. 2030-ig szóló városfejlesztási koncepció készült.

A felsoroltak mind-mind a Fidesz-kormány és a főváros együttműködése révén valósult meg. Tarlós elmondta, a Fidesz védi a több ezer éve bevált családmodellt és támogatja a határon túli magyarságot.

Szájer József: Fenyegető a helyzet Európában

Szájer József, a Fidesz EP-képviselője közölte, hogy ma öt nőről fog beszélni. Pellczné Gál Ildikó, Járóka Lívia, Bockhor Andrea, Gál Kinga és Ulrike Lunacek.

Mi a közös bennük? Pellczné Gál Ildikó az uniós számvevőszék tagja lett, ezért kellett távoznia. Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke lett, valamint a LIBE-bizottság alelnöke, ahol folyamatosan össztűz alatt van Magyarország – mondta Szájer József.

A baloldal képtelen elfogadni, hogy a magyarok nem akarak tömeges illegális bevándorlást.

A Fidesz nem csak szövegel a romák integrációjáról

Szájer József kiemelte, hogy a LIBE-bizottság pár hete elfogadta a felső határ nélküli kényszerkvótát. Bockhor Andreát csak pár éve ismerik, de sikerül elérnie a magyar diplomáciával karöltve felhívni a figyelmet a kárpátaljai magyarságot ért jogtiprásra – olvasható az Origo tudósításában.

Szájer József európai parlamenti képviselõ felszólal a Fidesz XXVII., tisztújító kongresszusán a budapesti Hungexpón Fotó: MTI

Járóka Líviáról azt mondta Szájer, hogy a Fidesz bebizonyította, hogy tesz is valamit a cigányság politikába való beemelésére, és nem csak szövegel róla mint az európai baloldal.

Kiemelte, hogy Járóka Lívia lehet az EP következő alelnöke, de a baloldal nem akarja megszavazni. Mindez bizonyítaná, hogy a baloldalt nem érdekli a cigányság felemelése.

Fenyegető a helyzet Európában

Szájer József külön beszélt Ulrika Lunacekről, aki hatalmasat bukott az októberi osztrák választáson. Kiemelte, hogy a zöldpárti képviselőasszony már korábban sok valótlanságot hordott össze a magyar alaptörvényről. Szájer szerint Lunacek példája mutatja, fontos, hogy egy politikus néha nézzen hátra.

Ha nem lát maga mögött senkit, akkor vagy megváltoztatja a véleményét, vagy pedig távozik a politikából – tette hozzá.

Európában fenyegető helyzet, hogy az emberek teljesen elfordulnak a demokráciától. Csak a folyamatos párbeszéd mentheti meg Európát ebből a helyzetből – tette hozzá.

Gulyás: a Fidesz kormányzása idején azok is otthon érzik magukat, akik nem rá szavaztak

A Fidesz olyan párt, amelynek kormányzása idején azok is otthon érzik magukat az országban, akik nem rá szavaztak - fogalmazott Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke a párt tisztújító kongresszusán vasárnap.

A kormánypárt parlamenti frakcióvezetője Magyarországot egy biztonságos, stabil és fejlődő szigetnek írta le egy válságokkal teli világban. "Ahhoz, hogy ezt megőrizzük, egy út áll előttünk: magabiztos győzelem tavasszal, példa nélkül állóan, harmadszor, megszakítás nélkül" - jelentette ki, azt is megfogalmazva: ez 1990 óta soha senkinek nem adatott meg. "Mi ezt megítélésem szerint kiérdemeltük" - hangoztatta.

Gulyás Gergely MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Gulyás Gergely az ellenzék helyzetét is jellemezte, a Jobbik "aktuális sikerének" nevezve, hogy a párt elnökéről, Vona Gáborról az a Havas Henrik ír könyvet, aki eddig egyebek mellett egy prostituáltról, pornóról, heroinistáról írt ilyet.



Megjegyezte azt is, hogy a baloldali "pártok és pártocskák" jobban utálják egymást, mint a Fideszt. Ez "nem az erőnket, hanem a felelősségünket növeli" az országgal és egymással szemben - hangoztatta.



A választópolgárok meggyőzésének legjobb eszközeként hivatkozott a közös eredmények megjelenítésére. A kormánypárti politikus példaként hozta a 4 százalékos gazdasági növekedést, az elmúlt 35 év legalacsonyabb inflációját, a munkanélküliségi mutatókat.



Kitért arra is, hogy a kormány családpolitikája sokat javított a helyzeten, de Magyarországon még mindig többen halnak meg, mint amennyiben születnek. Tavaly sikerült eljutni először oda, hogy több magyar jött vissza, mint amennyi külföldre ment.



Gulyás Gergely kötelességnek nevezte, hogy olyan magyar hazát teremtsenek, amely minden magyart hazavár.



Értékelése szerint a migrációs válság megmutatta, hogy Magyarország ma Európa lelkiismerete. Minden Brüsszellel szembeni kritika ellenére, az uniós tagságot legnagyobb mértékben éppen a magyarok támogatják - hívta fel a figyelmet, toleranciára kérve Nyugat-Európát a közép-európai állásponttal szemben.











