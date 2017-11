Az ellenzék nem merte volna felépíteni a határzárat

Az ellenzék nem merte volna felépíteni, kormányra kerülve pedig nem merné lebontani a kerítést a déli határon - jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormánypárt tisztújító kongresszusán vasárnap.

Rá lehetne bízni az ország és Európa védelmét arra, aki semmit nem mer? - vetette fel.



A Fidesz a saját kormányzati teljesítménye alapján érdemes egy újabb választási győzelemre - hangoztatta.



A tárcavezető szerint pártja nem jobb híján, hanem a jobb jogán kész folytatni a kormányzást. Megjegyezte: rehabilitálták a súlyosan terhelt "elmúlt nyolc év" kifejezést, ami már nem az elvesztegetett időt jelenti, hanem két ciklusnyi munkát, előrelépést.



Lázár János a választás tétjeként hivatkozott arra, hogy olyan erőre bízzák-e az ország sorsát, amely a magyar szuverenitást megőrzi, vagy olyanra, amely "sztahanovista módon" egyre többet ajánl fel Brüsszelnek; amely megvédi a hétköznapok biztonságát vagy védtelenül hagyja az országhatárokat; amely hatástalanítja a "devizahiteles bombát" és megzabolázza a rezsiköltségeket vagy megmagyarázza, mit miért nem lehet.



A miniszter a nemzeti érdekek érvényesítését hangsúlyozta és úgy értékelt: nincs okuk visszavonulót fújni. "Jobb ma egy Verhofstadt-hiszti, mint holnap egy kényszerbetelepítési kvóta, jobb ma egy kritikus New York Times-cikk, mint holnap egy újabb IMF-hitel, és ami a legfontosabb: jobb ma egy bábellenzék, mint holnap egy bábkormány" - jelentette ki.



A tárcavezető a választópolgároktól kapott felhatalmazás mellett a politikai családtól kapott támogatást tartja fontosnak a jó kormányzati munkához. A Csíki sörért és az uniós milliárdokért folytatott küzdelem mellett szimbolikusnak nevezte a műszaki határzárért folytatott harcot. Megjegyezte: az ellenzék nem merte volna felépíteni, kormányra kerülve pedig nem merné lebontani. Rá lehetne bízni az ország és Európa védelmét arra, aki semmit nem mer? - vetette fel.



Lázár János cselekvőképes pártnak nevezte a Fideszt, jelezve: Orbán Viktor az elsők között mondta ki, amit a többség nem mert.



A politikus reális esélyt lát arra, hogy a Fidesz ismét lehetőséget kapjon a kormányzásra és egy harmadik ciklussal - mint mondta - új fejezetet írjon a nemzet történelmébe. "Csináljuk meg, hogy végre egyszer Magyarország nevethessen a végén!" - fogalmazott.

Szijjártó: maradhasson magyar, aki bárhol a világon magyarnak születik

Biztosítani kell, hogy ha valaki magyarnak születik bárhol is a világban, magyar is maradhasson - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Fidesz tisztújító kongresszusán, Budapesten.

Beszédében külön támogatásról biztosította a Kárpátalján élő magyarokat.



A miniszter a magyar nemzeti érdekek és a keresztény értékek megvédését nevezte az önálló magyar külpolitika felelősségének. Szerinte ugyanis ma Európában leginkább a nemzet fogalma és a keresztény értékek vannak veszélyben.



Riasztónak nevezte, hogy nyugat-európai fővárosokban sorra születnek olyan döntések, amelyeknek célja, hogy még több illegális bevándorló és minél kevesebb keresztény jelkép legyen.



"Egy ezeréves keresztény nemzet képviselőiként mindezt nem engedhetjük" - jelentette ki Szijjártó Péter, hangsúlyozva: Magyarország nem fogja megengedni, hogy Európából egyesek "olvasztótégelyt" csináljanak, hogy fellazítsák a nemzeti kereteket, elfeledtessék velünk történelmünket.



"Akik ma egyfajta európai egyesült államokat akarnak létrehozni, azok igazából Európa és benne valamennyi európai nemzet vesztét akarják" - mondta a miniszter.





Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Fidesz XXVII., tisztújító kongresszusán a budapesti Hungexpón 2017. november 12-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt két évben az összes olyan európai válságra adott válasz, amely végül eredményesnek bizonyult, az nemzetállami szinten, nem pedig Brüsszelben született. Nem Brüsszel állította meg az illegális bevándorlási hullámot, hanem Magyarország épített kerítést, "mi bizonyítottuk be, hogy az Európára elképesztő veszélyt hozó illegális bevándorlást igenis meg lehet állítani" - emelte ki.



Szijjártó Péter szerint azonban "a java csak most, ezután következik, elképesztő erők dolgoznak ugyanis azon, hogy Európát elárasszák illegális bevándorlókkal".



"Ebbe a harcba azonban nem lehet úgy belemenni, hogy tele van a nadrág" - fogalmazott, ezért azt ígérte, hogy "a magyar külpolitika ezután is magyar külpolitika marad, nem fogjuk hagyni a jövőben sem, hogy szórakozzanak velünk". Akinek ugyanis tele a nadrágja, azt eltapossák - tette hozzá.



A miniszter azt is hangsúlyozta: biztosítani kell, hogy ha valaki magyarnak születik bárhol is a világban, magyar is maradhasson.



Külön üzent a kárpátaljai magyaroknak, hogy "nincsenek egyedül". "Addig fogunk harcolni, amíg vissza nem kapják az elvett jogaikat, amíg minden kárpátaljai magyar újra a saját anyanyelvén tanulhat, és amíg mindenki számára világossá nem válik, hogy a kisebbségektől jogot elvenni Európában ma már elfogadhatatlan" - jelentette ki Szijjártó Péter.

Balog: a kormányzás lényege az "egész ember"

A kormányzás lényege az "egész ember", az, hogy "az anyagi jólétet javító intézkedésekből lelki gyarapodás is legyen" - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vasárnap a Fidesz kongresszusán, a fővárosban.

A tárcavezető a "lelki ügyek" között említette a Határtalanul! programot, a fiatal házasoknak járó havi plusz 5 ezer forintot, a babakötvényt, a széles körben ingyenes gyermekétkeztetést és tankönyvet, a hit- és etikaoktatást, templomok építését és felújítását, valamint az üldözött keresztények megsegítését. Azt is ide sorolta, hogy ma 2500-zal több gyógypedagógus dolgozik az iskolákban, mint 2010-ben, továbbá azt is, hogy kétszer annyi cigány fiatal tanul egyetemen, mint három évvel ezelőtt.

Balog Zoltán



"Akkor nevezhetjük majd igazán sikeresnek a kormányzást, ha mindaz, amit a gazdaság, az oktatás, a szociális élet, a sport, a családpolitika területén teszünk, az lelki, szellemi gyarapodás lesz" - fogalmazott Balog Zoltán.



Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a közelmúltbeli agrárkamarai választásokra kitérve úgy értékelt: 40 ezren tettek hitet szavazatukkal a gazdákat segítő vidékpolitika mellett.



A magyar mezőgazdaság folyamatosan növelte termelését, másfélszeresére nőtt a kibocsátása, 25 százalékkal emelkedett a foglalkoztatottak száma az ágazatban - sorolta az elmúlt évek eredményeit.



A magyar gazdaság növekedése az agrárium nélkül elképzelhetetlen - jelentette ki a tárcavezető.



Azt is kiemelte Fazekas Sándor, hogy a kormány megvédte a magyar földet, a gazdákat pedig a Földet a gazdáknak! programmal segítette, így 30 ezer gazda tudott földet vásárolni.



A cél, hogy a családi gazdaságok aránya elérje a 80 százalékot, és csak a fennmaradó 20 százalék legyen nagybirtok - közölte.



A szerinte gazdaellenes ellenzékről azt mondta: "egy modernkori kuláküldözésnek is lehetünk a tanúi az Országgyűlésben, amikor kiváló gazdálkodókat becsmérelnek, oligarcháznak".



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a mai magyar gazdasági helyzet sokkal eredményesebb, mint 2010 előtt.



Azzal kapcsolatban, hogy a Fitch Ratings pénteken pozitívra javította a magyar államadós-osztályzat kilátását, a tárcavezető azt mondta: a kormányzat célja "a ránk hagyott adósságlavina" megállítása, a stabilitás és a kockázatcsökkentés.

Varga Mihály



Az eredmények közül kiemelte: csökken az államadósság, nyugdíjprémiumot fizetnek a nyugdíjasoknak, Európában a legalacsonyabb a társasági adó kulcsa, egykulcsos a személyi jövedelemadó, családi otthonteremtési kedvezményt vezettek be, és kivezették a devizahiteleket.



"Csődben lévő országból (...) régiónk egyik dinamikusan növekvő gazdasága lettünk" - összegzett Varga Mihály.



Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) zalaegerszegi polgármester azt mondta, a baloldali kormányok idején az önkormányzatok helyzete drasztikusan romlott, a polgári kormány azonban átvállalta az adósságukat. Köszönetet mondott a Modern városok program elindításáért, megjegyezve ugyanakkor, hogy "van, aki ebbe is beleköt".



Boldog István országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 2010-ben új időszámítás kezdődött a kistelepülések életében is, fejlődnek, de még rengeteg a feladat, például további tornatermeket, tanuszodákat kell építeni. Ezért szerinte a választás egyik tétje a vidék továbbépítése.



Illés Boglárka, az Emmi ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára azt mondta: feladatának érzi, hogy elérje, a generációk figyelmet fordítsanak egymásra. Kiemelte: a kormány abban segíti a fiatalokat, hogy megtalálják helyüket, önmagukért, családjukért, a közösségért és a nemzetért felelősséget vállaló, a jövőjükben bizakodó felnőttek legyenek.

Kósa: a magyar a világ egyik legsikeresebb nemzete

A világ egyik legsikeresebb népének és nemzetének nevezte a magyart a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter vasárnap Budapesten, a Fidesz tisztújító kongresszusán.

Kósa Lajos szerint a magyar titok három tényezőből áll: egyrészt Szent István óta a keresztény hitünkből, "soha fel nem adva, mindig megújulva", másrészt a magyarságunkból, "soha fel nem adva, soha el nem árulva", harmadrészt a szabadságszeretetből. Az egész történelmünk arról szól, hogy szabadok akarunk lenni, a saját sorsunkról és a saját hazánkról mi szeretnénk dönteni - tette hozzá.



Mint mondta, a mai időkben éppen ezt a három dolgot éri a legnagyobb támadás. Kifejtette: támadás éri magyarságunkat, hiszen ha Magyarország bevándorlóországgá válik, akkor a magyar nemzet alapjait kezdi ki ez a folyamat; támadás éri szabadságunkat, mert mások akarják eldönteni helyettünk, hogy kikkel éljünk együtt és mit gondoljunk.



Kijelentette: Európában a kereszt nem megtűrt, hanem üldözendő jelkép.



Megjegyezte ugyanakkor: lehet, hogy sokan vannak, akik támadják Magyarországot, de ez nem érdekes, a történelem során már "komolyabb figurákkal" is szembe kellett nézni.



Kósa Lajos azt mondta, "ezekről" azt is biztosan tudni: Adyt nem olvasták. "Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi. Jó lesz egy kis hódolás és csönd: Így nem fogok sohse meghalni." - idézte a költőt a politikus, majd úgy zárta szavait: "így nem fogunk soha meghalni".



Simicskó István honvédelmi miniszter Donald Trump amerikai elnököt idézte, miszerint "a jó szomszédot a jó kerítés" teszi. Azt mondta: valljuk mi is ezt az álláspontot.

Simicskó István



A KDNP-s politikus emlékeztetett: a kerítés a déli határnál 2015 októberére elkészült, és 17 ezer katona vett eddig részt a határ védelmében. Emellett ezer katona folyamatosan jelen van a nemzetközi válságövezetekben. A magyar honvédelem fejlesztése is elindult, a Zrínyi 2026 tíz évre szóló fejlesztési irányokat ölel fel. A biztonság alapja az erős honvédség, ennek elérése a cél - hangoztatta a tárca vezetője.



Járóka Lívia európai parlamenti (EP-)képviselő megköszönte a lehetőséget, hogy a Fidesz őt jelölte az EP-ben az alelnöki posztra Pelczné Gáll Ildikó helyére. Hozzátette: a jelöléssel járó megbecsülés ugyanakkor nem neki, hanem a Fidesznek szól. Mint mondta, a cigányság mellett a közép-európai fiatal női vezetőket is szeretné képviselni.



Ma már nincs olyan roma gyermek Magyarországon, aki nem jár iskolába, nem tudja, melyik szakmában, vagy hol szeretne elhelyezkedni. Remények és esélyek vannak - hangsúlyozta, hozzátéve: számos javaslatuk van, amelyet szeretnék, ha Európában is átvennének.



Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a testületnél közelmúltban tartott választásokról beszélt, amelyen a Magosz a szavazatok több mint 88 százalékát szerezte meg. Mint mondta, mind a 19 megyében ők alakíthatnak majd küldöttgyűlést.



Ez óriási győzelem, s mutatja, a magyar gazdákat nem lehet megtéveszteni - hangsúlyozta, hozzátéve: hisznek abban, hogy a kamarai választás egyúttal értékválasztás is volt. Döntöttek többek között arról is, hogy a magyar föld magyar kézben maradjon, s arról is, elhiszik-e "az ellenzéki blablát".



Elmondhatják, a vidék mögöttük áll, de ezt a bizalmat meg kell védeni, s újra és újra meg kell szolgálni - hangsúlyozta. Mint mondta, a magyar vidék készen áll, és készek újrakötni a szövetséget a Fidesszel.

Rogán: a valódi veszély a határon túlról érkezik

Soros György birodalma mindennel szembemegy, ami nekünk szent és fontos, a rombolást tűzte ki célul - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Fidesz tisztújító kongresszusán vasárnap Budapesten.

Rogán Antal beszélt arról, hogy az ellenzék több javaslatot nem szavazott meg, a kormánypártok magukra maradtak a parlamentben, amikor a határon túli magyarokról, a bankok és multicégek megadóztatásáról vagy a gyermekek után járó adókedvezményekről volt szó, és a nemzet nagy kérdéseiről szóló alaptörvény-módosításban sem számíthattak másra.



Azt mondta: az MSZP-nek és Gyurcsány Ferencnek harmadjára is sikerül ugyanabba a folyóba lépni, a Jobbiknál pedig az a kérdés, melyik évben indítanak először kamiont a Pride-on vagy biztatnak Gyurcsány jelöltjeinek támogatására.

Rogán Antal

Úgy fogalmazott: a valódi veszély nem a magyar ellenzékből, hanem a határon túlról érkezik. "Van egy ember és van egy terve" - emelte ki, hozzátéve: Soros György birodalmát csak az extraprofit érdekli, soha nem teremt értéket.



A milliárdos gazdasági és pénzügyi tevékenységét az EU-ban és a világon botrányok és büntetőeljárások kísérik, ma mégis államfőnek kijáró tisztelettel fogadják Brüsszelben - mondta.



A miniszter szóvá tette azt is, hogy Soros György médiahálózata nem beszél az európai terrorhullám áldozatairól, nekik sok száz európai család fájdalma nem számít, de címoldalakat töltenek meg az illegális migránsok szenvedéseivel - hozta példaként, hozzátéve: ez a hálózat habozás nélkül Ahmed H. pártjára áll, és a bűnelkövetőket védi az áldozatokkal szemben.



Bírálta azt is, hogy nem a no-go zónák felszámolását, hanem azok törvényesítését tűzték ki célul, azt akarják, hogy az európai normák, szokásjog és törvények ne legyenek érvényben különböző városnegyedekben. Ez egyenes út a káosz felé - vélekedett Rogán Antal.



Azt is mondta: voltak már hasonló ellenfeleik. Példaként hozta, hogy 2006 októberében "az akkor éppen hatalmon lévő kommunisták újra az emberek közé lövettek". Kellett a bátorság a küzdelemhez, hát még a győzelemhez - fűzte hozzá, jelezve: a "kommunisták törpepárttá lettek", és 2016 októberében utoljára jelent meg "1956 novemberének kommunista propagandalapja", a Népszabadság.



A történtekkel párhuzamot vonva azt emelte ki: a "Soros-birodalom hadosztályaival" szemben is bátornak kell lenni.















