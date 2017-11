Orbán: védjük meg Magyarországot!

Magyarország meg fogja védeni határait, meg fogja akadályozni a "Soros-terv" megvalósítását, és végül ezt a küzdelmet is megnyeri - mondta Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke vasárnap a kormánypárt XXVII., tisztújító kongresszusán, Budapesten, a Hungexpón. A miniszterelnököt a küldöttek egyhangúlag, 1358 szavazattal választották újra pártelnöknek.

2017. november 12. 18:07

Amikor azt mondjuk, "védjük meg Magyarországot", akkor azt hirdetjük: meg kell védenünk a munkát, a családot, a biztonságot, a törvények uralmát, az eredményeket, a magyar kultúrát és a jövőnket - hangsúlyozta a pártelnök-miniszterelnök.



Szavai szerint a "Soros-birodalom" fenyegeti Magyarországot, mert útjában állunk annak a tervnek, amely a nemzeteket fel akarja számolni, és kevert népességű Európát akar létrehozni. Ezért a "Soros-terv" végrehajtása érdekében egész Európában el akarják takarítani az útból a nemzeti érdekeket képviselő kormányokat, "ideértve bennünket is" - mondta Orbán Viktor.



Hozzátette: "Soros NGO-i" behálózták az európai döntéshozatal összes meghatározó fórumát, jelen vannak egyes magyar pártok hátországaiban is, és úgy viselkednek, mint egykor a szovjet kommunista párt agitációs és propagandaosztályának aktivistái, de "mi, vén csatalovak már szagról megismerjük őket". A "Soros-katonák" is meg akarják határozni ugyanis - folytatta a kormányfő -, mit tegyünk, mit mondjunk, mit gondoljunk, sőt hogy minek tartsuk magunkat: ennek a világnak nincsenek biztos pontjai, nem világos, ki a férfi, ki a nő, mi a család, mit jelent magyarnak és kereszténynek lenni, harmadik nemet kreálnak, a hitet kifigurázzák, a családokat feleslegesnek, a nemzeteket elavultnak tartják.



A "Soros-tervnek" a migráció csak az eszköze, hogy azzal meggyengítse a nemzeteket, és megadja a kegyelemdöfést a keresztény kultúrának - mondta a miniszterelnök, kijelentve ugyanakkor: "amit nem tűrtünk el a szovjet birodalomtól, azt nem fogjuk eltűrni a Soros-birodalomtól sem".



"A Soros-terv súlyosan veszélyezteti mindennapjaink biztonságát is. Európa bevándorlóországaiban gyakorivá váltak a terrorcselekmények, nőtt a bűnözés, megsokszorozódott a nőkkel szembeni erőszak, és újra felcsap az antiszemitizmus. Ez az, amit meg kell akadályoznunk, ez az a veszély, amelytől az országot meg kell védenünk" - mondta.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Fidesz már ma is készen áll a választásokra. Hangsúlyozta ugyanakkor: a Fidesz éppen attól Fidesz, hogy sohasem elégszik meg a választások megnyerésével. "Ennél jóval többet akarunk: azt is keressük, kutatjuk - és ha jó passzban vagyunk, meg is találjuk -, mi is a mélyebb értelme a soron következő választás megnyerésének, mit is kell tennünk azért, hogy a Fidesz győzelmével egész Magyarország és minden magyar nyerhessen" - fejtette ki.



A Fidesz élére újabb két évre újraválasztott Orbán Viktor három feladatot jelölt meg: megerősíteni mindazt, amit az elmúlt hét évben elértek; elmélyíteni politikájuk szellemi és lelki alapjait; és megvédeni Magyarország jövőjét, mert "végre-valahára összeszedtük magunkat".





A miniszterelnök az ország állapotát értékelve úgy fogalmazott: egy beomlással fenyegető gazdaságot kellett megmenteni, s mindez az ország összes lakosa által vállalt, közös erőfeszítéssel sikerült. Fontosnak nevezte, hogy az eredmények ne csak a gazdasági számokban mutatkozzanak meg, hanem az emberek mindennapjaiban is beálljon a változás, mindenki megélje azt, és minden évben léphessen egyet előre.



Kifejtette: a sikeresebbek számára ehhez az értelmetlen korlátok, bürokratikus akadályok lebontására volt szükség, a nemzetgazdaság törzsét adó, se szegény, se jómódú emberek helyzetének javítása azonban "keményebb dió volt". Nekik vissza kellett adni az elvett munkahelyeket, meg kellett erősíteni a munka értelmébe vetett hitet, és becsületesen elvégzett munkájukból tisztességes megélhetést kellett adni - mondta Orbán Viktor, aki szólt arról is, hogy több százezer embernek kellett megnyitni a felemelkedés útját és eredményt elérni ott, ahol egész régiók szakadtak le.



Az ezzel kapcsolatos intézkedések közé sorolta a rezsicsökkentést, hogy segély helyett munkát biztosítottak, az ingyenes gyermekétkeztetést és a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást. Mindenkinek esélyt adtak a becsületes, törvénytisztelő életre - hangoztatta, hozzátéve: aki nem élt vele, az a törvény szigorával találta szembe magát.



Kormányzásuk további eredményei között említette a gyermekes családok bőkezű támogatását - és egyúttal annak kimondását, hogy a gyermekekből megélés életformájának nincs jövője -, a közbiztonság "gatyába rázását" - amiért szerinte Pintér Sándor megkaphatná Európa legjobb rendőre és belügyminisztere címet -, a tartós és tömeges munkanélküliség felszámolását, valamint a bérek érezhető mértékű emelését.



Szerinte a jelenlegi kormánynak még legalább négy évig hivatalban kellene maradnia, hogy megerősítse az eddig elért eredményeket úgy, hogy azok már visszafordíthatatlanokká váljanak. Ezért a jövő évi parlamenti választás tétje nagyobb, mint a 2014-esé volt - jelezte.



Véleménye szerint ma Magyarországon nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat uralkodik. A magyarok nem számíthatnak az ellenzékre, amely a legfontosabb döntéseket - így például a családi adókedvezményt, az adócsökkentést, a Nők 40 programot, a földtörvényt, a devizahitelesek mentőcsomagját és a betelepítést tiltó alkotmánymódosítási javaslatot - sem szavazta meg - hangsúlyozta a Fidesz újraválasztott elnöke.



"Könnyen belátható, hogy összeroskadó és önmarcangolásba süllyedt szocialistákkal, pénzért és hatalomért mindenre képes, nemzeti radikálisból cicapárttá vedlett alakulatokkal nem lehet se tartóssá, se visszafordíthatatlanná tenni a mindennapi élet biztonságát" - fogalmazott.

Orbán Viktor beszédében arra hívott fel: vegyék észre, hogy a korszellem nem azonos a médiaszéllel.



A korszellem a mi oldalunkon áll, a keményen dolgozó, felelősséget vállaló, családjukról gondoskodó, hazájukat szerető és keresztény gyökereikhez ragaszkodó európai emberek oldalán - jelentette ki.



A kormányfő arról beszélt: az európai emberek tízmilliói naponta keményen dolgoznak és küzdenek, hogy felszínen tarthassák magukat és családjukat, biztonság és rend után vágyakoznak, egyre erősebben kapaszkodnak kulturális identitásukba, és naponta harcolnak megszokott európai életük minden négyzetméteréért. "Mi vagyunk többségben", elsöprő többségben, és csak idő kérdése, hogy nemcsak Magyarországon, de egész Európában és az egész nyugati világban "győzni fogunk" - tette hozzá.

MTI Fotók: Koszticsák Szilárd



Kijelentette: harc és küzdelem van és lesz, és ez odavezet, hogy a következő évtized európai vitái az identitás, az emberek, a népek, a nemzetek, az országok, sőt a kontinensek mivolta körül forognak majd.



Beszélt arról is, hogy a sikerünk azon múlik, milyen minőségűek, mennyire szilárdak a politika szellemi alapjai.



A kormányfő elutasította az emberek egymással szembefordításának politikáját, kijelentve: a Fidesz és a KDNP nemzeti alapon, az együttműködés és a békesség pártján áll.



Ezzel szembeállította azt az újfajta politikát, amelynek középpontjában "a kultúrájából, nemzeti, vallási és nemi identitásából kiforgatott, ösztönvilágára visszabontott ember áll", maga a "homo brüsszelikusz". Ez a politika Európában mindig barbársághoz vezetett - jelentette ki.



Orbán Viktor azt is mondta: vannak olyan országok, amelyek "posztkeresztény és posztnemzeti" korszakba akarnak lépni. Különböző megítélések vannak a kérdésben, azonban úgy biztosan nem lesz egység, ha egymásra akarjuk kényszeríteni a másik gondolkodásmódját, érdekeit és céljait - tette hozzá.



Akkor maradhat fenn az európai egység, ha elfogadjuk egymás különbségeit, ha kölcsönösen megadjuk a kijáró tiszteletet és ha "európai egyesült államok" helyett az európai nemzetek szabad szövetségét hozzuk létre - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő kitért arra is: jövő tavasszal lesz 30 éve, hogy az ELTE Bibó kollégiumában zászlót bontottak. Bár sokan mosolyogtak, amikor párttá alakultak, és elindultak a választásokon, de ma mégis ők vannak itt, s szövetségeseikkel Közép-Európa legnagyobb pártja, legsikeresebb politikai közössége az övék - mutatott rá Orbán Viktor. Azt, hogy az akkori és mostani párt mennyiben azonos egymással, egy hasonlattal érzékeltette: annyira, amennyire bármely 30 éves egy egyévessel, illetve egy patak azzal a folyammal, amellyé a megtett út során szélesedik. Kiemelte: egy nemzedéki pártból európai néppárttá izmosodtak.



Kitért arra is, hogy a magyar választóknak köszönhetően háromszor kerültek kormányra és éltek a bizalommal. Felidézte a jelentősebb kormányzati intézkedéseket, és hangsúlyozta azt is: az eltelt három évtizedben nagy dolgokat vittek véghez. Ugyanakkor most kell szerénynek lenni, mert most van mire - fogalmazott a kormányfő, aki beszéde végén köszönetet mondott, hogy egy ilyen fantasztikus politikai közösség tagja lehet.

MTI